2026年2月13日
Blog – Clash Royale
钢铁之心幸运宝箱
钢铁之心幸运宝箱上鲜花盛开，藤蔓缠绕，还有玫瑰形状的纸杯蛋糕？
你在皇室征程上攀登得越高，奖励就越甜美！一开始是稀有度较低的卡牌，一旦你达到10阶竞技场，奖励花园便会全面盛放，你将有机会把所有稀有度的卡牌与限时装扮收入囊中。
宝箱中可以开出皮卡超人觉醒碎片、皮卡超人完整觉醒和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史诗卡
|传奇卡
|英雄卡
|哥布林
|吹箭哥布林
|黑暗王子
|哥布林机甲
|科学怪哥布林
|哥布林团伙
|哥布林牢笼
|哥布林飞桶
|超级骑士
|小王子
|哥布林投矛手
|哥布林小屋
|哥布林魔咒
|熔岩猎犬
|骷髅帝王
|亡灵
|地狱之塔
|皮卡超人
|亡灵大军
|重甲亡灵
|虚空法术
在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款新表情。
从2月16日起，22个钢铁之心幸运宝箱将在以下主题活动中开放获取，直至主题季结束：
暗影之心
精英征途
部落远航
少量宝箱将可通过赠礼活动获取，或在商店中使用宝石购买。
开宝箱活动回归，心动奖励，等你获取！累计打开15个钢铁之心幸运宝箱，即可在活动结束时解锁一个觉醒宝箱。
如需详细了解宝箱内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队