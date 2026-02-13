Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年2月13日
Blog – Clash Royale

钢铁之心幸运宝箱

钢铁之心幸运宝箱上鲜花盛开，藤蔓缠绕，还有玫瑰形状的纸杯蛋糕？

你在皇室征程上攀登得越高，奖励就越甜美！一开始是稀有度较低的卡牌，一旦你达到10阶竞技场，奖励花园便会全面盛放，你将有机会把所有稀有度的卡牌与限时装扮收入囊中。

宝箱中可以开出皮卡超人觉醒碎片、皮卡超人完整觉醒和以下卡牌：

普通卡稀有卡史诗卡传奇卡英雄卡
哥布林吹箭哥布林黑暗王子哥布林机甲科学怪哥布林
哥布林团伙哥布林牢笼哥布林飞桶超级骑士小王子
哥布林投矛手哥布林小屋哥布林魔咒熔岩猎犬骷髅帝王
亡灵地狱之塔皮卡超人
亡灵大军重甲亡灵虚空法术

在装扮方面，你将有机会获得两款战旗背景和两款战旗装饰，以及一款新表情。

从2月16日起，22个钢铁之心幸运宝箱将在以下主题活动中开放获取，直至主题季结束：

  • 暗影之心

  • 精英征途

  • 部落远航

少量宝箱将可通过赠礼活动获取，或在商店中使用宝石购买。

开宝箱活动回归，心动奖励，等你获取！累计打开15个钢铁之心幸运宝箱，即可在活动结束时解锁一个觉醒宝箱。

如需详细了解宝箱内容，请查看我们的介绍文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队