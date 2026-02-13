钢铁之心幸运宝箱上鲜花盛开，藤蔓缠绕，还有玫瑰形状的纸杯蛋糕？

你在皇室征程上攀登得越高，奖励就越甜美！一开始是稀有度较低的卡牌，一旦你达到10阶竞技场，奖励花园便会全面盛放，你将有机会把所有稀有度的卡牌与限时装扮收入囊中。