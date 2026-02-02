2月平衡性调整
2月2日
削弱⬇️
精英迷你皮卡
**烹饪时间：**从20秒调整为22秒（+10%）
**为什么？**精英迷你皮卡的升级技能表现过强，因此我们略微提高了其技能条的充能难度。
觉醒女巫
**每个骷髅兵治疗量：**从60调整为53（-11%）
**为什么？**觉醒女巫的治疗技能导致其生存力过强。现在，阵亡骷髅兵为她提供的治疗量将会减少。
巨人
**生命值：**从4090调整为3968（-3%）
**为什么？**自从成为精英后，巨人在天梯对战中几乎无人能敌。我们降低了他的生命值，以削弱其为友军吸收伤害的能力。
骷髅召唤
优化了出兵模式
**为什么？**上次重做出兵模式后，骷髅兵可以直接从皇家塔上冒出来。现在，它们会在离法术中心更远的位置生成，让防守方有更多时间应对。
亡灵
**攻击速度：**从1.1秒调整为1.2秒（+9%）
**为什么？**亡灵在射程提升后成为了最强大的空中军队。降低它的攻速能为其他空中军队留出一些发挥的空间。
三个火枪手
**攻速：**从1.2秒调整为1.3秒（+8%）
**为什么？**去年11月重做后，三个火枪手在近战中的杀伤力过于强大。降低攻击速度可以防止她们过于轻松地击败敌人。
加强⬆️
精英法师
提升了飓风拉拽强度
**为什么？**精英法师释放的飓风之前无法稳定地聚集敌方部队，导致火球难以发挥威力。拉拽强度的增加将大幅提升其技能效果。
觉醒哥布林钻机
**第二次钻出地面召唤的哥布林数量：**从1个调整为2个（+100%）
**为什么？**尽管最近加强过一次，觉醒哥布林钻机在当前版本中仍难以找到一席之地。现在它每次钻出地面都会召唤2个哥布林，以确保所有哥布林都没有偷懒，积极参战！
觉醒皮卡超人
**击倒小型军队获得的治疗量：**从409调整为430（+5%）
**击倒中型军队获得的治疗量：**从778调整为819（+5%）
**击倒大型军队获得的治疗量：**从1477调整为1551（+5%）
**为什么？**与其他桥头速攻觉醒卡牌相比，觉醒皮卡超人的表现已逐渐掉队。我们将增加她在击倒敌人后恢复的生命值，使她能在场上存活更久。
卡牌重做🔄
精英火枪手
**炮台射程：**从5.5格调整为3.5格（-36%）
**部署时间：**从2秒调整为1秒（-50%）
**为什么？**上个月削弱部署时间后，精英火枪手“可靠炮台”的反应速度不及预期。我们决定撤销这一调整，同时缩短炮台的射程，使它更难锁定皇家塔，也让对手能有更明确的应对策略。
问题修复🐛
气球兵
**生命值：**从1679调整为1676（-1%）
野蛮人滚桶
**伤害：**从230调整为232（+1%）
16级时，野蛮人滚桶与雷电精灵的组合无法消灭攻城炸弹人，而其他等级均可消灭。同时，猎人消灭气球兵需要的攻击次数也从2次变成了3次。我们略微调整了这些卡牌的属性，以修复不同等级间的不一致问题。
