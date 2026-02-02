16级时，野蛮人滚桶与雷电精灵的组合无法消灭攻城炸弹人，而其他等级均可消灭。同时，猎人消灭气球兵需要的攻击次数也从2次变成了3次。我们略微调整了这些卡牌的属性，以修复不同等级间的不一致问题。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队