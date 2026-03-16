免费解锁一位精英！

如果你已达到5阶竞技场，更新上线后，你将立即获得200枚精英币，用于选择下一位加入牌库的精英！精英币（原“精英碎片”）可用于解锁你选择的精英！

精英币已经快攒到200了？别担心，这一次的精英币可以突破存储上限，但仅限这次哦！之后，精英币的持有上限将恢复为200枚，所以只要有足够精英币，就立刻召唤下一位精英吧！在你领取重做补偿的200枚免费精英币后，溢出的精英币将转换为宝石，每枚精英币等价于1宝石。

如果你已解锁精英，更新上线后，你将有3个月的时间来领取本次活动赠送的精英币。如果你是新玩家，你将在达到5阶竞技场后获得200枚精英币。

精英币可通过主题季免费奖励获取，每个主题季最多可获得75枚精英币！

选择你的精英

精英将不再随机召唤，你将可以选择你想要解锁的精英！

在获得200枚精英币后，前往魔法物品选项卡，找到精英版块。在这个界面，点击“解锁”并选择要使用精英币解锁哪一位精英。

全新精英可立即解锁

立即获取精英币！今后，新精英上线后会立即加入召唤池，等待大家解锁。只要你攒够200枚精英币，就能立刻解锁闪亮登场的全新卡牌形态！