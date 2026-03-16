3月中旬更新
我们近期推出了各种周年庆活动，希望大家和我们一样乐在其中！现在，是时候把节奏拉满了。我们在这个月月初预告过，三月中旬将迎来重大更新。今天，也就是3月16日，这些调整正式实装！
以下是本次更新的全部内容：
全新精英解锁系统
免费解锁一位精英！
选择你的精英
全新精英可立即解锁
卡组栏位重做：1觉醒+1精英+1魔法
5星魔法幸运宝箱调整
其他调整、优化和问题修复
更多详情，请见下文！
全新精英解锁系统
免费解锁一位精英！
如果你已达到5阶竞技场，更新上线后，你将立即获得200枚精英币，用于选择下一位加入牌库的精英！精英币（原“精英碎片”）可用于解锁你选择的精英！
精英币已经快攒到200了？别担心，这一次的精英币可以突破存储上限，但仅限这次哦！之后，精英币的持有上限将恢复为200枚，所以只要有足够精英币，就立刻召唤下一位精英吧！在你领取重做补偿的200枚免费精英币后，溢出的精英币将转换为宝石，每枚精英币等价于1宝石。
如果你已解锁精英，更新上线后，你将有3个月的时间来领取本次活动赠送的精英币。如果你是新玩家，你将在达到5阶竞技场后获得200枚精英币。
精英币可通过主题季免费奖励获取，每个主题季最多可获得75枚精英币！
选择你的精英
精英将不再随机召唤，你将可以选择你想要解锁的精英！
在获得200枚精英币后，前往魔法物品选项卡，找到精英版块。在这个界面，点击“解锁”并选择要使用精英币解锁哪一位精英。
全新精英可立即解锁
立即获取精英币！今后，新精英上线后会立即加入召唤池，等待大家解锁。只要你攒够200枚精英币，就能立刻解锁闪亮登场的全新卡牌形态！
卡组栏位重做
应玩家社区的强烈要求，我们将特殊卡组栏位的上限从4个调整为3个。此次调整旨在降低复杂性、维持核心玩法体验，同时确保所有玩家在配置卡组时依然拥有足够的灵活性。
天梯、活动和挑战将使用以下栏位：
**1个觉醒栏位：**仅适用于觉醒卡
**1个精英栏位：**适用于精英卡和英雄卡
**1个魔法栏位：**适用于觉醒卡、精英卡和英雄卡
在推进皇室征程的过程中，你将解锁每种栏位！
**1个觉醒栏位：**3阶竞技场
**1个精英栏位：**5阶竞技场
**1个魔法栏位：**10阶竞技场
魔法栏位让你可以自由选择卡牌的任意形态。如果一张卡牌已解锁觉醒形态和精英形态，将其放入魔法栏位后，你可以切换卡牌启用的技能。只需在卡组中选中该卡牌并点击切换按钮！
5星魔法幸运宝箱调整
5星魔法幸运宝箱调整
现在可通过5星魔法幸运宝箱获得更多魔法外卡！
从今天起，通过5星魔法幸运宝箱获得的魔法外卡数量，将至少等同于一次完整升级所需数量（根据宝箱等级计算）。这意味着，根据稀有度和宝箱等级的不同，你最多可获得超过3倍的魔法外卡。为了匹配变得更丰厚的奖励，我们也同步调整了掉落几率。
你可以查看下方表格，了解现在通过5星魔法幸运宝箱可获得的内容。
从每个5星魔法幸运宝箱（11级及以上宝箱）可开出的卡牌数量（调整前和调整后）
|调整前的普通魔法外卡
|调整后的普通魔法外卡
|11级宝箱
|1200
|1200
|12级宝箱
|1400
|1500▲
|13级宝箱
|1600
|2500▲
|14级宝箱
|1800
|3500▲
|15级宝箱
|2000
|5500▲
|16级宝箱
|2500
|7500▲
|调整前的稀有魔法外卡
|调整后的稀有魔法外卡
|11级宝箱
|240
|300▲
|12级宝箱
|280
|400▲
|13级宝箱
|320
|550▲
|14级宝箱
|360
|750▲
|15级宝箱
|400
|1000▲
|16级宝箱
|465
|1400▲
|调整前的史诗魔法外卡
|调整后的史诗魔法外卡
|11级宝箱
|30
|30
|12级宝箱
|35
|50▲
|13级宝箱
|40
|70▲
|14级宝箱
|45
|100▲
|15级宝箱
|50
|130▲
|16级宝箱
|60
|180▲
|调整前的传奇魔法外卡
|调整后的传奇魔法外卡
|11级宝箱
|3
|4▲
|12级宝箱
|4
|6▲
|13级宝箱
|4
|9▲
|14级宝箱
|5
|12▲
|15级宝箱
|6
|14▲
|16级宝箱
|7
|20▲
|调整前的英雄魔法外卡
|调整后的英雄魔法外卡
|11级宝箱
|12级宝箱
|3
|4
|13级宝箱
|3
|5▲
|14级宝箱
|4
|8▲
|15级宝箱
|4
|11▲
|16级宝箱
|5
|15▲
对于11级以下的5星魔法幸运宝箱，开出的奖励卡牌数量将与之前保持一致，因为宝箱中原本就已包含一次完整升级所需的卡牌数量。
5星魔法幸运宝箱（13级及以上宝箱）奖励掉落几率（调整前和调整后）
|调整前的掉落几率
|调整后的掉落几率
|随机卡牌
|59.5%
|57.5% ▼
|普通魔法外卡
|8%
|9% ▲
|稀有魔法外卡
|7.5%
|8% ▲
|史诗魔法外卡
|7%
|6.5% ▼
|传奇魔法外卡
|6.5%
|5.5% ▼
|英雄魔法外卡
|6.5%
|4% ▼
|完整觉醒
|5%
|9.5% ▲
以上表格所示内容适用于13级及以上的5星魔法幸运宝箱。由于部分稀有度的物品需要达到一定条件才可获取，13级以下的宝箱掉落几率可能会有所不同。
想了解更多关于幸运宝箱及其掉落几率的信息，请查看文章type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh！
其他调整、优化和问题修复
调整和优化
社交选项卡
点击部落图标可查看部落信息。
好友列表将自动排序：优先显示已解锁天梯模式的好友，然后按奖杯数从高到低排序。
皇室令牌
获取了皇室令牌的玩家，点击令牌奖励会显示物品名称。
为5阶竞技场以下的玩家新增提示：现在可选择解锁奖励之路上的精英，但需达到5阶竞技场才可在对战中使用。
奖励之路上的第一级奖励会显示精英名称。
问题修复
军队和对战
精英野蛮人滚桶不再卡在国王塔后方。
万箭齐发的属性页面现在会显示三段伤害。
飞斧屠夫及其觉醒形态现在造成的伤害一致。
觉醒火枪手无法再远程锁定皇家塔。
混沌试炼模式
选择了哥布林爆破手的普通随机事件后，被击倒时不再造成额外伤害，也不会有更大的爆炸范围。
十字连弩的史诗随机事件现在可以攻击最大射程目标。
社交选项卡
有部落战奖励可领取时，部落战按钮将变为金色。
完成部落战对战后，不再自动跳转回社交选项卡主界面。
皇室令牌
在皇室令牌信息界面中，自选奖励里程碑中的奖励将带有星号标记，表示这些奖励受玩家选择和宝箱奖励掉率影响（例如精英解锁、魔法碎片等）。
商店界面和令牌信息界面中的编号及其星号标记将保持一致。
领取了自选奖励后，你选择的奖励将突出显示。
自选奖励里程碑现在会显示所有可选物品的详细信息。
当你有多级奖励未领取时，如果点击较早解锁的一级奖励，奖励之路不会再自动滚动到已解锁的最高一级奖励。
合合奇兵
骷髅飞龙不再分裂出满血骷髅飞龙，且攻击不再出现异常。
女巫召唤的骷髅兵现在拥有正确的生命值与伤害。
现在地狱之塔在切换目标时伤害会重置。
现在十字连弩充能后可以正常攻击。
现在弹跳地块不会在第1轮后消失。
如果点击“再来一场”后又接受了派对邀请，匹配过程中不会再出现“对战”按钮或切换器。
其他
现在可在4卡游戏模式中复制卡组。
现在可以在天梯模式的梯阶左侧查看好友的天梯进度。
多项音效与视觉效果优化。
本次更新还包含一些合合奇兵的平衡性调整，详情请点击type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ查看。
内容就是这些啦！
感谢大家在过去几个月里与我们分享的一切。你们的每一条反馈和建议都在帮助我们规划后续的更新内容，请继续畅所欲言！希望你们喜欢三月中旬的这次更新，我们也非常期待收到大家的反馈。
别忘了关注我们的社交媒体，随时了解游戏最新动态！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队