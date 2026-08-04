8月最终平衡性调整
8月平衡性调整旨在改变当前版本环境，让那些被遗忘的卡牌重焕生机，并重新设计一些存在问题的机制。
感谢大家在社交媒体上分享的所有反馈！最终版本现已上线，我们也会持续关注大家的反馈和讨论。
精灵削弱
烈焰精灵
冰雪精灵
治疗精灵
雷电精灵
生命值：230→217（-6%）
不再主动跳向皇家塔。
现在会被弓箭手、弓箭女皇、炸弹兵、火枪手和特斯拉电磁塔一击消灭。
自竞技场建立以来，滚木就一直憎恨着狂暴樵夫，迷你皮卡一直钟爱煎饼，而法术和核心卡牌也一直是《皇室战争》稳健卡组的基石。当玩家开始把这些卡牌从卡组中移除时，往往意味着当前游戏环境出了问题。
如今，许多卡组中的辅助军队和法术都被各种精灵取代，最后只包含1张法术，甚至完全不带法术。卡组中包含多张精灵卡牌确实有优势，因为它们不仅能让你更快地过牌，激活卡牌的精英和觉醒形态，而且作为1费卡牌，它们的性价比高得惊人。它们既能眩晕、治疗、拉扯、清理杂毛，还能不断消耗皇家塔血量，同时帮助你快速过出核心卡牌。在绝大多数情况下，部署一张精灵卡牌都能稳赚不赔。这种“稳赚”的确定性催生了一些打法——精灵可以在整场对局中持续施压且毫无风险，也让对手的对局体验变得很差。
不出所料，整个2026年，四张精灵卡牌在顶尖玩家（前200）中的综合使用率高达53%，在天梯中也达到了31%。降低生命值后，精灵的价值将更依赖对局的实际情况，而不是每次使用都能稳赚不赔。同时，我们也移除了它们持续消耗皇家塔的能力，让它们更加专注于拉扯、过牌和控场，使每次下牌都更具策略意义。在接下来的几个月里，我们将持续观察它们在职业赛场和皇室征程中的使用率和胜率，并关注玩家是否仍会继续用精灵取代辅助军队和法术。
请注意：待确定版平衡性调整中包含两种精灵削弱方案，在收到大家的反馈后，我们最终选择了削减生命值，而不是速度。为什么？
我们认为削减生命值的影响更大，这会改变更多关键的防守交互，同时又不会改变它们的移动方式。不过，我们仍有可能会在未来的平衡性调整中降低它们的速度！
精英和英雄
技能：冷却时间→单次使用
我们认为技能冷却机制带来的策略深度不足以抵消其复杂的设定。因此，除了刺客头领（她的技能本就是为快速连续释放而设计的），所有技能都将改为一次性使用。相应地，我们会加强几张表现较弱的英雄卡牌，并在接下来的几个月里持续关注精英和英雄卡牌，对受影响最大的部分卡牌进行调整。
科学怪哥布林
博士伤害：92→135（+47%）
技能每秒伤害值：214→188（-12%）
小王子
攻速保留时间：0秒→0.3秒
专属护卫伤害：217→232（-7%）
现在，小王子在移动时，可保留叠加后的攻击速度0.3秒。
威猛矿工
基础伤害：40→43（+6%）
所有等级的威猛矿工现在都可通过两次攻击消灭骷髅兵。
问题修复
浪人
首次出手速度：0.3秒→0.4秒（+33%）
此前浪人在与冲锋中的黑暗王子交战时，会在同一帧同时造成格挡反击伤害和近战伤害，导致黑暗王子护盾交互表现异常，现在该问题已修复。此外，浪人的格挡将不再打断黄金圣骑的冲锋。
十字连弩
攻击速度：0.3秒→0.4秒（+33%）
伤害：43→58（+35%）
箭矢飞行速度：1400→1600（+14%）
当十字连弩攻击位于射程边缘的目标时，经常会在目标已被消灭后浪费一次攻击。我们调整了它的属性，以修复这一交互问题。十字连弩的整体每秒伤害值提升1.4%。
重做
这些重做是为了调整那些曾催生不健康玩法的卡牌，用某些玩家的话来说，其中一些卡牌是“被彻底砍废了”。如果这些调整未达到预期效果，我们也不排除后续回调。
精英戈仑冰人
第3次爆炸：冰冻效果→减速效果
每次爆炸伤害：38→69（+80%）
精英戈仑冰人的冰冻爆炸在与野猪骑士搭配时压制力过强，因此我们将第3次爆炸的冰冻效果调整为减速效果。现在所有爆炸的总伤害可以消灭哥布林。
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：53→153（+186%）
最大生命值：1040→1451（+40%）
现在只能通过召唤的第一波骷髅兵获得治疗
虽然觉醒女巫在皇室征程中极其热门，但她持续不断的自我治疗能力也让对手十分头疼。总的来说，我们认为目前这种持续性治疗机制在《皇室战争》中并不是一种健康的设计。所以，我们也借此机会对战斗天使进行了全面重做。
战斗天使
伤害：148→268（+81%）
攻击速度：1.5秒→2秒（+33%）
生命值：1717→1920（+12%）
治疗范围：4000→3000（-25%）
不再治疗自身
哥布林魔咒
对敌人的减速效果：0%→15%
哥布林魔咒从伤害药水法术那里学到了几招。现在，敌方军队更难在变成哥布林之前逃离魔咒区域了。
哥布林机甲
火箭飞行速度：250→350（+40%）
火箭攻击速度：3.5秒→5秒（+43%）
近战伤害：212→232（+9%）
生命值：2150→2265（+5%）
符文巨人
生命值：2662→2816（+6%）
附魔施法时间：1秒→0秒
不再对自毁型军队提供附魔
符文巨人在停下来为友军附魔时，经常会被后方辅助部队甩在身后。现在她附魔时可以移动。
虚空法术
圣水花费：3→5
攻击频率：1秒→1.2秒（+20%）
对1个目标的伤害：340→696（+105%）
对2-4个目标的伤害：161→294（+83%）
对5个及更多目标的伤害：76→153（+100%）
对1座皇家塔的伤害：48→97（+100%）
对2-4座皇家塔的伤害：25→51（+100%）
对5座及更多皇家塔的伤害：17→35（+100%）
《皇室战争》中许多高生命值的远程卡牌，一般只能用6费法术解掉。我们打算重做虚空法术，让它成为首张5费伤害法术卡，且能有效针对巨石投手、飞斧屠夫和猎人等生命值较高的远程单位。
精英重甲亡灵
对皇家塔的减伤效果：50%→75%（+25%）
对皇家塔的减伤效果持续时间：5秒→永久
传送伤害：373→399（+7%）
精英重甲亡灵的技能现在将更专注于消灭部队，而不是拆皇家塔。
迫击炮、野蛮人、哥布林
比起对应的觉醒形态和精英形态，这些卡牌的基础形态存在感明显不足，因此我们决定把一部分强度重新分配回这些经典的基础卡牌。
迫击炮和觉醒迫击炮
迫击炮攻击速度：5秒→4.7秒（-6%）
觉醒迫击炮攻击速度：4秒→4.7秒（+18%）
野蛮人和觉醒野蛮人
野蛮人生命值：691→716（+4%）
觉醒野蛮人生命值加成：10%→0%
觉醒野蛮人狂暴持续时间：3秒→5秒（+67%）
哥布林和精英哥布林
战旗小队哥布林数量：3→2
战旗小队 部署时间：1.3秒→1秒（-23%）
哥布林伤害：120→125（+4%）
补充一句，哥布林小屋玩家，我们可没忘记你们。野蛮人小屋这次没能赶上调整，但它已经排在我们的重点名单前列了。
削弱
这些觉醒卡牌强势了一年多，比起基础形态，明显过于强大了。我们也会加强部分觉醒卡牌，目标是为当前的觉醒环境带来新的变化。
觉醒弓箭手
劲射伤害：168→140（-17%）
觉醒大雪球
滚动距离：4.5格→4格（-11%）
觉醒哥布林飞桶
替身哥布林伤害：89→66（-26%）
觉醒哥布林牢笼
觉醒蓄能：1→2
每秒伤害值：337→366
捕捉冷却时间：0.5秒→0.3秒
觉醒超级骑士
上勾拳：每次攻击→每第二次攻击
对重型部队的击退距离：2.5格→4格（+60%）
觉醒瓦基丽武神
飓风伤害：84→42（-50%）
巨石投手
弹道射程：7.5格→7格（-7%）
飞斧屠夫
弹道射程：7.5格→7格（-7%）
巨石投手和飞斧屠夫在桥后攻击时不会再蹭到皇家塔。
哥布林钻机
移除了登场时对皇家塔的伤害
哥布林钻机将不再能稳定对皇家塔造成伤害，但生成的哥布林伤害提升4%。
攻城炸弹人
伤害：350→281（-20%）
攻城炸弹人实用性极高，既能拉扯、吸引火力、对部队造成伤害，又能在无人应对时威胁皇家塔，打出700点伤害。现在，如果没能及时解决掉他们，造成的后果也不会那么严重。
神箭游侠
伤害：143→135（-5%）
皇家速递
伤害：437→384（-12%）
电击车小队
攻击速度：2.1秒→2.2秒（+5%）
加强
精英骷髅墓碑
伤害：320→422（+32%）
视野范围：5.5格→7格（+27%）
生命值：4044→4224
精英骷髅墓碑的推出本就带有实验性质，因为这种通过技能解锁肉盾核心卡牌的机制依赖技能解锁、同时又很肉的核心卡牌，在游戏中前所未见。如果墓碑女皇在这次加强后仍无法跻身主流卡组，我们会考虑重做这张卡牌，让她以攻击部队为目标。
觉醒亡灵大军
攻击速度降低：50%→33%（-17%）
觉醒公主
每三次攻击减速→每第二次攻击减速
减速持续时间：7秒→5.5秒（-21%）
哥布林投矛手
攻击速度：1.7秒→1.6秒（-6%）
虽然上次射程削弱成功缓和了他们对皇家塔的压制力，但由于每秒伤害值不高，哥布林投矛手在防守端还是不够可靠。
可疑草丛
草丛哥布林生命值：304→337（+11%）
虽然最近一次削弱让这张卡牌的行为模式变得更好预测，但草丛哥布林本身也确实需要一点加强。
烈焰熔炉
召唤速度：7秒→5秒（-29%）
由于这次烈焰精灵的削弱会对非觉醒形态的烈焰熔炉造成较大影响，因此我们将通过提高召唤速度来弥补这一点。
**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队