烈焰精灵

冰雪精灵

治疗精灵

雷电精灵

生命值：230→217（-6%）

不再主动跳向皇家塔。

现在会被弓箭手、弓箭女皇、炸弹兵、火枪手和特斯拉电磁塔一击消灭。

自竞技场建立以来，滚木就一直憎恨着狂暴樵夫，迷你皮卡一直钟爱煎饼，而法术和核心卡牌也一直是《皇室战争》稳健卡组的基石。当玩家开始把这些卡牌从卡组中移除时，往往意味着当前游戏环境出了问题。

如今，许多卡组中的辅助军队和法术都被各种精灵取代，最后只包含1张法术，甚至完全不带法术。卡组中包含多张精灵卡牌确实有优势，因为它们不仅能让你更快地过牌，激活卡牌的精英和觉醒形态，而且作为1费卡牌，它们的性价比高得惊人。它们既能眩晕、治疗、拉扯、清理杂毛，还能不断消耗皇家塔血量，同时帮助你快速过出核心卡牌。在绝大多数情况下，部署一张精灵卡牌都能稳赚不赔。这种“稳赚”的确定性催生了一些打法——精灵可以在整场对局中持续施压且毫无风险，也让对手的对局体验变得很差。

不出所料，整个2026年，四张精灵卡牌在顶尖玩家（前200）中的综合使用率高达53%，在天梯中也达到了31%。降低生命值后，精灵的价值将更依赖对局的实际情况，而不是每次使用都能稳赚不赔。同时，我们也移除了它们持续消耗皇家塔的能力，让它们更加专注于拉扯、过牌和控场，使每次下牌都更具策略意义。在接下来的几个月里，我们将持续观察它们在职业赛场和皇室征程中的使用率和胜率，并关注玩家是否仍会继续用精灵取代辅助军队和法术。

请注意：待确定版平衡性调整中包含两种精灵削弱方案，在收到大家的反馈后，我们最终选择了削减生命值，而不是速度。为什么？

我们认为削减生命值的影响更大，这会改变更多关键的防守交互，同时又不会改变它们的移动方式。不过，我们仍有可能会在未来的平衡性调整中降低它们的速度！