七月平衡性调整
7月6日平衡性调整
削弱⬇️
精英气球兵
飞天骷髅兵伤害：256→204（-20%）
飞天骷髅兵攻击速度：0.9秒→1.1秒（-22%）
经过多年的军事训练，精英气球兵麾下的飞天骷髅兵技艺突飞猛进。不过从现在起，他们深入敌后时就不再像以前那样致命了。
精英哥布林
部署时间：1秒→1.3秒（+30%）
精英哥布林的表现一直强于其他人海流卡牌，也是一些版本强势卡组中的关键卡牌。战旗小队现在将更容易应对。
精英骑士
**护盾生命值：**768→512（-33%）
他那华丽的胡子确实迷人，但那面闪亮的护盾将不再那么坚固。
精英神箭游侠
假人生命值：627→271（-57%）
传送范围：5格→3.5格（-30%）
三重箭矢范围：15.5格→13.5格（-13%）
精英神箭游侠总能从棘手的局面中全身而退。这次传送距离缩短后，他应该更容易被追上了。
觉醒飞斧屠夫
近距离伤害：268→240（-10%）
近距离射程：3.5格→2.5格（-29%）
为了限制觉醒飞斧屠夫的泛用程度，我们将削弱他的近距离伤害和射程。调整后，他的射程再也比不过那些飞龙单位了！
掘地矿工
对皇家塔伤害：48→39（-16%）
在最近一次削弱法术对皇家塔的伤害后，掘地矿工又重新开始称霸天梯。他与其他部队之间的互动保持不变，但在消耗皇家塔血量方面的效率将会降低。
加强⬆️
精英骷髅墓碑
技能消耗：6圣水→5圣水
连续召唤的骷髅兵数量：2→0
生命值：3379→4044（+20%）
由于6费的技能太贵了，墓碑女皇始终没能真正打出应有的表现。我们将调整她的强度，进一步巩固她作为核心卡牌的定位。
飞龙宝宝
伤害：161→168（+5%）
虽然觉醒飞龙宝宝在一些高费卡组中的表现不错，但它的基础形态整体强度偏弱。这次加强后，我们也会持续关注觉醒飞龙宝宝的表现。
雷电巨人
生命值：3855→3952（+3%）
我们对雷电巨人最近的重做很满意，但他的生命值仍然不足，难以在进攻端持续稳定地发挥作用。
皮卡超人
伤害：816→842（+3%）
与其他坦克卡牌相比，皮卡超人显得有点黯然失色。伤害提升后，她将能够一刀解决部分中等生命值的部队。
蛮羊骑士
生命值：1697→1766（+4%）
在大多数主流卡组中，蛮羊骑士已被其他冲锋卡牌或骑士卡牌取代。现在，她将更容易靠近皇家塔。
**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队