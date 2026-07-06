在大多数主流卡组中，蛮羊骑士已被其他冲锋卡牌或骑士卡牌取代。现在，她将更容易靠近皇家塔。

**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队