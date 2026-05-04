骷髅巨人的表现一直不太稳定，因为他被击倒后留下的炸弹只有在靠近皇家塔时才能真正左右战局。我们调整了他的属性，使炸弹在防御时更有效，同时保持对皇家塔的威胁。

**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。

我们竞技场上见，

《皇室战争》游戏团队