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2026年5月4日
Blog – Clash Royale

五月平衡性调整

5月4日平衡性调整

“为竞技场带来平衡，绝不让它被黑暗笼罩！”——蓝国王

削弱⬇️

精英野蛮人滚桶

重新滚动范围：4格→3格（-25%）

精英野蛮人滚桶之前只想着滚向皇家塔蹭血。这项调整将他的重心拉回防御端，让他能更稳定地清理敌军，但同时也更难摸到皇家塔。

精英重甲亡灵

传送伤害：412→373（-9%）

精英重甲亡灵现在需要多攻击一下才能消灭部分中等生命值的部队，从而降低了他转而攻击皇家塔的频率。

觉醒哥布林钻机

**第二次钻出地面召唤的哥布林数量：**2个→1个（-50%）

上次加强后，觉醒哥布林钻机直接成为天梯热门卡牌。我们回调了这项改动，并将继续观察它的表现，再决定是否采取其他平衡性调整。

觉醒皇家野猪

落地伤害：84→43（-48%）

这些家伙是懂得怎么“猪”动出击的！对于这张核心卡牌来说，腾空能力的价值过高了，因此现在需要两只觉醒皇家野猪的落地伤害才能消灭骷髅兵。

觉醒大雪球

减速持续时间：4秒→3秒（-25%）

觉醒大雪球的防守拖延效果过于出色，因此我们将它的减速持续时间调整为与普通形态保持一致。

觉醒特斯拉电磁塔

脉冲伤害：174→148（-15%）

凭借高范围伤害和眩晕效果，觉醒特斯拉电磁塔有点过于实用了。我们降低了它的伤害强度，让这张觉醒卡的定位更加侧重于眩晕机制。

黑暗王子

攻击速度：1.3秒→1.4秒（+8%）

黑暗王子在去年的加强后成为主流卡牌。我们降低了他的攻击速度，让他在进攻端不再那么有压迫感。

骷髅飞龙

伤害：161→151（-6%）

我们之前提升了骷髅飞龙的溅射范围，让它们与其他范围伤害单位保持一致，导致人海部队对骷髅飞龙明显心怀不满。这次伤害削弱应该可以更好地平衡它们的多样性。

精灵女王（地面形态）

攻击速度：1.1秒→1.2秒（+9%）

生命值：1152→1121（-3%）

精灵女王（空中形态）

生命值：1177→1121（-5%）

精灵女王无论在空中还是地面的表现都有些过于强势了。我们降低了她的攻击速度和生命值，同时保持其核心互动机制不变。

加强⬆️

雷电巨人

攻击速度：2.1秒→1.8秒（-14%）

首次出手速度：1.5秒→1秒（-33%）

对皇家塔的反击伤害：50→38（-24%）

雷电巨人只要锁定皇家塔就能造成巨大伤害，但建筑一直限制着他的发挥。这次重做旨在保持他对皇家塔的伤害输出，同时增强他突破建筑的能力。

重做🔄

骷髅巨人

生命值：1413→1313（-7%）

炸弹伤害：209→269（+29%）

炸弹对皇家塔的伤害：418→269（-36%）

炸弹碰撞范围：10格→7.5格（-25%）

骷髅巨人的表现一直不太稳定，因为他被击倒后留下的炸弹只有在靠近皇家塔时才能真正左右战局。我们调整了他的属性，使炸弹在防御时更有效，同时保持对皇家塔的威胁。

**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。

我们竞技场上见，
《皇室战争》游戏团队