五月平衡性调整
5月4日平衡性调整
“为竞技场带来平衡，绝不让它被黑暗笼罩！”——蓝国王
削弱⬇️
精英野蛮人滚桶
重新滚动范围：4格→3格（-25%）
精英野蛮人滚桶之前只想着滚向皇家塔蹭血。这项调整将他的重心拉回防御端，让他能更稳定地清理敌军，但同时也更难摸到皇家塔。
精英重甲亡灵
传送伤害：412→373（-9%）
精英重甲亡灵现在需要多攻击一下才能消灭部分中等生命值的部队，从而降低了他转而攻击皇家塔的频率。
觉醒哥布林钻机
**第二次钻出地面召唤的哥布林数量：**2个→1个（-50%）
上次加强后，觉醒哥布林钻机直接成为天梯热门卡牌。我们回调了这项改动，并将继续观察它的表现，再决定是否采取其他平衡性调整。
觉醒皇家野猪
落地伤害：84→43（-48%）
这些家伙是懂得怎么“猪”动出击的！对于这张核心卡牌来说，腾空能力的价值过高了，因此现在需要两只觉醒皇家野猪的落地伤害才能消灭骷髅兵。
觉醒大雪球
减速持续时间：4秒→3秒（-25%）
觉醒大雪球的防守拖延效果过于出色，因此我们将它的减速持续时间调整为与普通形态保持一致。
觉醒特斯拉电磁塔
脉冲伤害：174→148（-15%）
凭借高范围伤害和眩晕效果，觉醒特斯拉电磁塔有点过于实用了。我们降低了它的伤害强度，让这张觉醒卡的定位更加侧重于眩晕机制。
黑暗王子
攻击速度：1.3秒→1.4秒（+8%）
黑暗王子在去年的加强后成为主流卡牌。我们降低了他的攻击速度，让他在进攻端不再那么有压迫感。
骷髅飞龙
伤害：161→151（-6%）
我们之前提升了骷髅飞龙的溅射范围，让它们与其他范围伤害单位保持一致，导致人海部队对骷髅飞龙明显心怀不满。这次伤害削弱应该可以更好地平衡它们的多样性。
精灵女王（地面形态）
攻击速度：1.1秒→1.2秒（+9%）
生命值：1152→1121（-3%）
精灵女王（空中形态）
生命值：1177→1121（-5%）
精灵女王无论在空中还是地面的表现都有些过于强势了。我们降低了她的攻击速度和生命值，同时保持其核心互动机制不变。
加强⬆️
雷电巨人
攻击速度：2.1秒→1.8秒（-14%）
首次出手速度：1.5秒→1秒（-33%）
对皇家塔的反击伤害：50→38（-24%）
雷电巨人只要锁定皇家塔就能造成巨大伤害，但建筑一直限制着他的发挥。这次重做旨在保持他对皇家塔的伤害输出，同时增强他突破建筑的能力。
重做🔄
骷髅巨人
生命值：1413→1313（-7%）
炸弹伤害：209→269（+29%）
炸弹对皇家塔的伤害：418→269（-36%）
炸弹碰撞范围：10格→7.5格（-25%）
骷髅巨人的表现一直不太稳定，因为他被击倒后留下的炸弹只有在靠近皇家塔时才能真正左右战局。我们调整了他的属性，使炸弹在防御时更有效，同时保持对皇家塔的威胁。
**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。
我们竞技场上见，
《皇室战争》游戏团队