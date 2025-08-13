Skip to content
2025年8月13日
Blog – Clash Royale

合合奇兵平衡性调整，2对2模式和问题修复

经典2对2模式回归！

现在大家可以重新组队参加经典2对2模式啦！

大家可以在游戏模式切换器中找到它。

合合奇兵平衡性调整

加强⬆️

亡灵

2/4羁绊诅咒的部队：从1个提升为2个（+100%）

4/4羁绊诅咒的部队：从2个提升为3个（+50%）

亡灵的羁绊增益触发难度太高了，其强度也未达到我们的预期。我们提升了可诅咒的单位数量，这样能让增益更容易触发，特别是在敌方单位都部署在后排的情况下。

坦克

护盾持续时间：从8秒提升为12秒（+50%）

2/4羁绊额外护盾加成：从20%提升为30%（+50%）

4/4羁绊额外护盾加成：从40%提升为60%（+50%）

组建坦克羁绊需要玩家做出不少牺牲，但这个羁绊提供的护盾时间不算长，付出与回报并不对等。我们延长了这一羁绊的护盾持续时间，以鼓励大家尝试不同的策略。

其他问题修复

  • 修复了点击新手训练营有时会闪退的问题。

  • 超级选卡不再包含15级以上卡牌。

  • 部分玩家之前意外获得了赛季勋章，现已修复。

  • 重新参加挑战的功能已恢复正常。

  • 合合奇兵 - 4星哥布林机甲现在可攻击6个目标（而非4个），与卡牌描述一致。

  • 游戏性能优化。

  • 其他小问题的修复和优化。