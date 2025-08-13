2025年8月13日
Blog – Clash Royale
合合奇兵平衡性调整，2对2模式和问题修复
经典2对2模式回归！
现在大家可以重新组队参加经典2对2模式啦！
大家可以在游戏模式切换器中找到它。
合合奇兵平衡性调整
加强⬆️
亡灵
2/4羁绊诅咒的部队：从1个提升为2个（+100%）
4/4羁绊诅咒的部队：从2个提升为3个（+50%）
亡灵的羁绊增益触发难度太高了，其强度也未达到我们的预期。我们提升了可诅咒的单位数量，这样能让增益更容易触发，特别是在敌方单位都部署在后排的情况下。
坦克
护盾持续时间：从8秒提升为12秒（+50%）
2/4羁绊额外护盾加成：从20%提升为30%（+50%）
4/4羁绊额外护盾加成：从40%提升为60%（+50%）
组建坦克羁绊需要玩家做出不少牺牲，但这个羁绊提供的护盾时间不算长，付出与回报并不对等。我们延长了这一羁绊的护盾持续时间，以鼓励大家尝试不同的策略。
其他问题修复
修复了点击新手训练营有时会闪退的问题。
超级选卡不再包含15级以上卡牌。
部分玩家之前意外获得了赛季勋章，现已修复。
重新参加挑战的功能已恢复正常。
合合奇兵 - 4星哥布林机甲现在可攻击6个目标（而非4个），与卡牌描述一致。
游戏性能优化。
其他小问题的修复和优化。