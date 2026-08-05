合合奇兵第10赛季季中平衡性调整
8月4日
统帅
哥布林女皇
任务目标：3/10/25→2/8/20（-33%/20%/20%）▲
哥布林女皇虽然额外多了2点生命值，但实际效果并没有想象中那么强。调整后，她在统帅中的竞争力将进一步提升。
大守护者
任务目标：2/8/20→3/10/20（+50%/25%/0%）▼
大守护者的最近一次加强让他的任务变得太容易完成了。
皇室国王
任务目标：1/2/4→2/3/4（+100%/50%/0%）▼
调整的原因很简单：他的前两个任务太容易完成了。
精灵女王
任务目标：3/15/50→3/20/60（+0%/33%/20%）▼
精灵女王在高阶竞技场中仍然占据统治地位。我们希望这次调整后，其他统帅的人气能够追上她。
墓碑女皇
任务目标：3/20/60→3/15/50（-0%/25%/16.7%）▲
墓碑女皇的发挥过于依赖前两轮能否拿到女巫。这次降低任务难度后，她应该能摆脱这个困境。
7月2日
以下调整已于7月2日在合合奇兵中实装。这些内容发布得比较晚，可能会给大家带来不便，对此我们深表歉意。
统帅
唤影圣者
统帅任务目标：2/6/18→1/3/7（-50%/50%/61%）▲
唤影圣者的任务难度比大多数统帅都要高。
大守护者
首个护盾的伤害范围：1格→3格（+200%）▲
大守护者的机制对玩家来说较难适应，而且实际表现也未达预期。加强他第一个护盾的伤害范围，应该能让他的发挥更加稳定。
墓碑女皇
从墓碑继承的生命值：100%→150%（+50%）▲
攻速：0.5→0.6（+20%）▲
墓碑女皇经常还没开始战斗就倒下了。作为一个强大的特殊单位，她需要更高的生命值才能发挥出应有的作用。
部队
飞龙宝宝
生命值：800→900（+12.5%）▲
飞龙宝宝一直是森林羁绊中非常抢手的前排选择。
刺客头领
生命值：900→1200（+33%）▲
生命值加成：1.4→1.6（+14%）▲
刺客头领的表现一直不算理想。她需要更高的生命值才能在战场上打出亮眼表现，跟上黄金圣骑的步伐。
烟花炮手
伤害：80→100（+25%）▲
烟花炮手的每秒伤害值过低，没什么影响力。
黄金圣骑
生命值：1200→1000（-17%）▼
攻速：1→0.8（-20%）▼
黄金圣骑的每秒伤害值、冲锋伤害以及生命值都很高，过于全面了。我们需要削弱他的生命值和每秒伤害值，让冲锋伤害成为他的核心亮点。
神箭游侠
伤害：70→80（+14%）▲
作为远程输出单位，神箭游侠的整体强度仍然不足。
骷髅飞龙
生命值：800→400（-50%）▼
攻速：1→0.8（-37.5%）▼
伤害：80→50（-20%）▼
凭借吸收友军属性的技能，骷髅飞龙成为了真正的老大。本次削弱后，它在3/4星时依然可以保持强势，但在较低合成星级时会更容易被解决掉。
羁绊
森林
友军攻速加成▲
2/6：0→15%
4/6：0→30%
6/6：0→60%
森林羁绊之前无法为多个友方目标提供加成，导致这个羁绊即使达到满级，整体表现依然乏力。
其他装备
渔夫鱼钩
减速持续时间：0秒→3秒▲
渔夫鱼钩需要提升一些强度，才能稳定提供战术价值。
天使圣盾
耐久度：6→5（-16.7%）▼
在对战前几轮，由于队伍规模较小，想要打破天使圣盾往往很费力，导致天使圣盾的表现过于强势。
重做
瓦基丽战斧
范围：1→2（+50%）▲
耐久度：10→3（-70%）▼
溅射伤害：50%→100%（+50%）▲
瓦基丽战斧在对战中的作用还不够明显。
以上就是全部内容啦！
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队