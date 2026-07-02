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Blog – Clash Royale
2026年7月2日

合合奇兵第10赛季

森林团伙的新成员“浪人”不仅将登陆皇室征程，也将作为“合合奇兵”的最新统帅登场！从7月13日至9月1日，你将有机会真正成为森林团伙的一员。继续阅读，了解浪人技能、回归部队、全新随机事件以及其他调整。

以下是本次更新的详细内容：

  • 全新统帅：浪人

  • 皮肤

  • 统帅任务和全新装备

  • 卡池

  • 随机事件

全新统帅

浪人

技能：双刃

游走于森林的剑客，剑术无人能敌。

对战开始前，在战场上选择一个地块。对战开始时，浪人会做好出剑准备。当敌方部队踏上所选地块时，他会释放一道X形斩击，对路径上的所有部队造成伤害。位于中心地块的部队会受到双倍伤害。

统帅任务：在一场对战中使用双刃击倒1/3/5个敌方部队。

皮肤

除了经典的绿色和服，浪人还带来了几套更加酷炫的装扮。推进星章之路进度，收集浪人卡牌，通过他的升级奖励之路免费解锁统帅皮肤和进攻特效！

  • 虚空浪人

  • 十字双刃斩（进攻特效）

  • 断水浪人

本赛季，你只能通过星章之路解锁浪人——因为统帅装扮商店不会推出浪人的特别皮肤，你无法通过购买皮肤自动解锁他。付出才有回报，多玩游戏才有收获！

电玩机器像素耀光进攻特效可在合合奇兵统帅装扮商店中获取！如果你尚未拥有战争机器，可通过购买这款皮肤解锁他。

统帅任务和装备

虽然本赛季统帅任务保持不变，但我们将调整所有等级的任务法球内容。任务法球现在会提供以下奖励：

任务1法球

  • 6圣水

  • 装备

任务2法球

  • 1个2星部队（飞龙宝宝、巨人、哥布林牢笼、皇家巨人、骷髅巨人）

  • 12圣水

任务3法球

  • 1个3星部队（弓箭女皇、刺客头领、雷电巨人、闪电法师、黄金圣骑、迷你皮卡、超级骑士、盖世武僧、皮卡超人、骷髅帝王）

  • 24圣水

全新装备（7月31日起）

在赛季开始后的前几周内，任务法球中只会出现之前已推出的装备。从7月31日起，装备池中将加入另外8件装备，一共有16件装备！查看下方的全新装备。

弓箭女皇斗篷

生命值低于50%时：装备部队隐形并提升攻速。

战斗天使祝福

被击倒时：装备部队治疗四周友军。

控场附魔

每轮战斗开始时：装备部队攻击敌方目标时降低其攻速和移速。

龙鳞

装备部队受到的近战伤害减少，并对近战敌军造成额外伤害。

狂暴樵夫水瓶

被击倒时：装备部队为四周友军提供攻速和移速加成。

法师魔杖

每轮战斗开始时：将敌方最强部队变成无害的小兔子，持续几秒。

皮卡超人利剑

每轮战斗开始时：装备部队获得增伤并吸收敌人生命值。

投手望远镜

每轮战斗开始时：装备部队射程+1，根据目标距离造成额外伤害。

卡池

这次不会有部队轮换退出，但一些大家熟悉的电系部队将强势回归！

回归部队

雷电巨人

电系

在自身周围生成电场，每秒会对附近敌人造成伤害并使其眩晕。

闪电法师

电系

双手放电，每过几秒就能眩晕多个敌军。

第10赛季部队和羁绊

回归羁绊

电系

6秒后，电系部队会发射闪电攻击所有敌人1次，眩晕状态敌人则被攻击3次。

1/2：每次攻击附带10%最大生命值的伤害

2/2：每次攻击附带20%最大生命值的伤害

第10赛季随机事件

本赛季，星章之路不会加入新的随机事件，但我们会重新调整现有的随机事件阵容，并让几个大家熟悉的随机事件回归，保证对战精彩依旧！

我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的DiscordReddit中发帖分享！

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队