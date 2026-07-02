对战开始前，在战场上选择一个地块。对战开始时，浪人会做好出剑准备。当敌方部队踏上所选地块时，他会释放一道X形斩击，对路径上的所有部队造成伤害。位于中心地块的部队会受到双倍伤害。

统帅任务：在一场对战中使用双刃击倒1/3/5个敌方部队。

皮肤

除了经典的绿色和服，浪人还带来了几套更加酷炫的装扮。推进星章之路进度，收集浪人卡牌，通过他的升级奖励之路免费解锁统帅皮肤和进攻特效！

虚空浪人

十字双刃斩（进攻特效）

断水浪人

本赛季，你只能通过星章之路解锁浪人——因为统帅装扮商店不会推出浪人的特别皮肤，你无法通过购买皮肤自动解锁他。付出才有回报，多玩游戏才有收获！