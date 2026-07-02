合合奇兵第10赛季
森林团伙的新成员“浪人”不仅将登陆皇室征程，也将作为“合合奇兵”的最新统帅登场！从7月13日至9月1日，你将有机会真正成为森林团伙的一员。继续阅读，了解浪人技能、回归部队、全新随机事件以及其他调整。
以下是本次更新的详细内容：
全新统帅：浪人
皮肤
统帅任务和全新装备
卡池
随机事件
全新统帅
浪人
技能：双刃
游走于森林的剑客，剑术无人能敌。
对战开始前，在战场上选择一个地块。对战开始时，浪人会做好出剑准备。当敌方部队踏上所选地块时，他会释放一道X形斩击，对路径上的所有部队造成伤害。位于中心地块的部队会受到双倍伤害。
统帅任务：在一场对战中使用双刃击倒1/3/5个敌方部队。
皮肤
除了经典的绿色和服，浪人还带来了几套更加酷炫的装扮。推进星章之路进度，收集浪人卡牌，通过他的升级奖励之路免费解锁统帅皮肤和进攻特效！
虚空浪人
十字双刃斩（进攻特效）
断水浪人
本赛季，你只能通过星章之路解锁浪人——因为统帅装扮商店不会推出浪人的特别皮肤，你无法通过购买皮肤自动解锁他。付出才有回报，多玩游戏才有收获！
电玩机器和像素耀光进攻特效可在合合奇兵统帅装扮商店中获取！如果你尚未拥有战争机器，可通过购买这款皮肤解锁他。
统帅任务和装备
虽然本赛季统帅任务保持不变，但我们将调整所有等级的任务法球内容。任务法球现在会提供以下奖励：
任务1法球：
6圣水
装备
任务2法球：
1个2星部队（飞龙宝宝、巨人、哥布林牢笼、皇家巨人、骷髅巨人）
12圣水
任务3法球：
1个3星部队（弓箭女皇、刺客头领、雷电巨人、闪电法师、黄金圣骑、迷你皮卡、超级骑士、盖世武僧、皮卡超人、骷髅帝王）
24圣水
全新装备（7月31日起）
在赛季开始后的前几周内，任务法球中只会出现之前已推出的装备。从7月31日起，装备池中将加入另外8件装备，一共有16件装备！查看下方的全新装备。
弓箭女皇斗篷
生命值低于50%时：装备部队隐形并提升攻速。
战斗天使祝福
被击倒时：装备部队治疗四周友军。
控场附魔
每轮战斗开始时：装备部队攻击敌方目标时降低其攻速和移速。
龙鳞
装备部队受到的近战伤害减少，并对近战敌军造成额外伤害。
狂暴樵夫水瓶
被击倒时：装备部队为四周友军提供攻速和移速加成。
法师魔杖
每轮战斗开始时：将敌方最强部队变成无害的小兔子，持续几秒。
皮卡超人利剑
每轮战斗开始时：装备部队获得增伤并吸收敌人生命值。
投手望远镜
每轮战斗开始时：装备部队射程+1，根据目标距离造成额外伤害。
卡池
这次不会有部队轮换退出，但一些大家熟悉的电系部队将强势回归！
回归部队
雷电巨人
电系
在自身周围生成电场，每秒会对附近敌人造成伤害并使其眩晕。
闪电法师
电系
双手放电，每过几秒就能眩晕多个敌军。
第10赛季部队和羁绊
回归羁绊
电系
6秒后，电系部队会发射闪电攻击所有敌人1次，眩晕状态敌人则被攻击3次。
1/2：每次攻击附带10%最大生命值的伤害
2/2：每次攻击附带20%最大生命值的伤害