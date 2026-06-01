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2026年6月1日
Blog – Clash Royale

合合奇兵第9赛季平衡性调整

6月1日

部队

迷你皮卡

生命值：700 → 400（-43%）▼

迷你皮卡凭借高生命值及其强大技能，在竞技场上所向披靡。生命值降低后，他应该更容易被对手击倒。

羁绊

头领

增伤效果和额外生命值：50%/100%/200%/400% → 25%/50%/100%/200%（-50%）▼

头领部队合成到较高星级时就已经非常强大了，再加上这个羁绊，他们几乎战无不胜。

统帅任务

战争机器

任务目标：2/8/20 → 1/5/15（-50%/37.5%/25%）▼

对于战争机器来说，使用随机建筑来完成早期任务的难度太大了。

大守护者

任务目标：3/10/25 → 2/8/20（-50%/20%/20%）▼

大守护者需要在对战早期获得更多奖励，才能顺利起步组建军队。

皇室国王

任务目标：2/3/4 → 1/2/4（-50%/33%/0%）▼

考虑到之前对国王生命值的削弱，我们调整了他的任务难度，让玩家在前期失利时能获得更多奖励。

墓碑女皇

任务目标：10/25/80 → 3/20/60（-70%/20%/25%）▼

这次调整后，墓碑女皇应该能在前两轮对战就完成她的首个任务。

5月26日

统帅

飞刀女爵

增伤效果：0 → 20% ▲

女爵的飞刀还不够锋利！我们为她添加了增伤效果，让她有更多机会闪耀全场并完成她的统帅任务。

唤影圣者

每次升星提升的生命值：1.4 → 1.2（-14.2%）▼

虽然灵台圣影的坦度值得信赖，但当它作为对手出现时，就有点过于强大了。我们降低了它的生命值，让它的表现不会过于强势。

哥布林女皇

生命值：10 → 12（+20%）▲

哥布林女皇组建军队需要时间，虽然建成后实力强大，但前期失利会造成更大的损失。我们提升了她的生命值，让她有更多机会加强自己的军队。

大守护者

护盾效果持续时间：8秒（升星护盾除外）→ 永久有效 ▲

大守护者本就应该在长时间的战斗中大放光彩。为了加强他的这一优势，我们延长了他的护盾持续时间：除升星护盾外，其他护盾将永久有效。

皇室国王

生命值：12 → 10（-16.7%）▼

凭借自带的额外生命值和额外圣水收益，皇室国王只需故意输掉每轮对战就可以称霸竞技场，因此我们降低了他的生命值，以鼓励玩家更早发动攻势。

部队

飞龙宝宝

生命值：760 → 800（+5.2%）▲

攻速：2秒 → 1.67秒（+16.5%）▲

飞龙宝宝的可爱外表虽然很有吸引力，但这还不足以让它成为全场焦点。我们调整了他的属性，让他从一开始就成为更有竞争力的战术选择。

巨人

圣水花费：3 → 4（+33%）▼

只需3圣水就能按百分比造成伤害，巨人的技能性价比有点过高了。我们提升了他的圣水花费，这样能更好地匹配他的技能强度。

女巫

骷髅兵生命值：女巫生命值的20% → 100 ▼

骷髅兵伤害：女巫伤害的20% → 80 ▼

冷却时间：6秒 → 5秒（-16.70%）▲

之前，骷髅兵过于依赖女巫的生命值。现在，它们有了独立的生命值，变得稍微脆弱了一些，但召唤频率会更高。

吹箭哥布林

圣水花费：2 → 3（+50%）▼

生命值：350 → 450（+28.6%）▲

伤害：80 → 100（+25%）▲

迷你皮卡

圣水花费：2 → 3（+50%）▼

生命值：500 → 700（+40%）▲

超级技能：无技能 → 新技能

王子

圣水花费：4 → 3（-25%）▲

生命值：1100 → 900（-18%）▼

伤害：150 → 120（-20%）▼

骷髅飞龙

圣水花费：2 → 4（+100%）▼

生命值：500 → 800（+60%）▲

攻速：1.4秒 → 1秒（-28.6%）▲

超级技能：无技能 → 新技能

法师

圣水花费：2 → 4（+100%）▼

生命值：400 → 800（+100%）▲

伤害：80 → 120（+50%）▲

我们调整了吹箭哥布林、迷你皮卡、王子、骷髅飞龙和法师的属性数据，以匹配新的圣水花费。

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队