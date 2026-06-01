合合奇兵第9赛季平衡性调整
6月1日
部队
迷你皮卡
生命值：700 → 400（-43%）▼
迷你皮卡凭借高生命值及其强大技能，在竞技场上所向披靡。生命值降低后，他应该更容易被对手击倒。
羁绊
头领
增伤效果和额外生命值：50%/100%/200%/400% → 25%/50%/100%/200%（-50%）▼
头领部队合成到较高星级时就已经非常强大了，再加上这个羁绊，他们几乎战无不胜。
统帅任务
战争机器
任务目标：2/8/20 → 1/5/15（-50%/37.5%/25%）▼
对于战争机器来说，使用随机建筑来完成早期任务的难度太大了。
大守护者
任务目标：3/10/25 → 2/8/20（-50%/20%/20%）▼
大守护者需要在对战早期获得更多奖励，才能顺利起步组建军队。
皇室国王
任务目标：2/3/4 → 1/2/4（-50%/33%/0%）▼
考虑到之前对国王生命值的削弱，我们调整了他的任务难度，让玩家在前期失利时能获得更多奖励。
墓碑女皇
任务目标：10/25/80 → 3/20/60（-70%/20%/25%）▼
这次调整后，墓碑女皇应该能在前两轮对战就完成她的首个任务。
5月26日
统帅
飞刀女爵
增伤效果：0 → 20% ▲
女爵的飞刀还不够锋利！我们为她添加了增伤效果，让她有更多机会闪耀全场并完成她的统帅任务。
唤影圣者
每次升星提升的生命值：1.4 → 1.2（-14.2%）▼
虽然灵台圣影的坦度值得信赖，但当它作为对手出现时，就有点过于强大了。我们降低了它的生命值，让它的表现不会过于强势。
哥布林女皇
生命值：10 → 12（+20%）▲
哥布林女皇组建军队需要时间，虽然建成后实力强大，但前期失利会造成更大的损失。我们提升了她的生命值，让她有更多机会加强自己的军队。
大守护者
护盾效果持续时间：8秒（升星护盾除外）→ 永久有效 ▲
大守护者本就应该在长时间的战斗中大放光彩。为了加强他的这一优势，我们延长了他的护盾持续时间：除升星护盾外，其他护盾将永久有效。
皇室国王
生命值：12 → 10（-16.7%）▼
凭借自带的额外生命值和额外圣水收益，皇室国王只需故意输掉每轮对战就可以称霸竞技场，因此我们降低了他的生命值，以鼓励玩家更早发动攻势。
部队
飞龙宝宝
生命值：760 → 800（+5.2%）▲
攻速：2秒 → 1.67秒（+16.5%）▲
飞龙宝宝的可爱外表虽然很有吸引力，但这还不足以让它成为全场焦点。我们调整了他的属性，让他从一开始就成为更有竞争力的战术选择。
巨人
圣水花费：3 → 4（+33%）▼
只需3圣水就能按百分比造成伤害，巨人的技能性价比有点过高了。我们提升了他的圣水花费，这样能更好地匹配他的技能强度。
女巫
骷髅兵生命值：女巫生命值的20% → 100 ▼
骷髅兵伤害：女巫伤害的20% → 80 ▼
冷却时间：6秒 → 5秒（-16.70%）▲
之前，骷髅兵过于依赖女巫的生命值。现在，它们有了独立的生命值，变得稍微脆弱了一些，但召唤频率会更高。
吹箭哥布林
圣水花费：2 → 3（+50%）▼
生命值：350 → 450（+28.6%）▲
伤害：80 → 100（+25%）▲
迷你皮卡
圣水花费：2 → 3（+50%）▼
生命值：500 → 700（+40%）▲
超级技能：无技能 → 新技能
王子
圣水花费：4 → 3（-25%）▲
生命值：1100 → 900（-18%）▼
伤害：150 → 120（-20%）▼
骷髅飞龙
圣水花费：2 → 4（+100%）▼
生命值：500 → 800（+60%）▲
攻速：1.4秒 → 1秒（-28.6%）▲
超级技能：无技能 → 新技能
法师
圣水花费：2 → 4（+100%）▼
生命值：400 → 800（+100%）▲
伤害：80 → 120（+50%）▲
我们调整了吹箭哥布林、迷你皮卡、王子、骷髅飞龙和法师的属性数据，以匹配新的圣水花费。
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队