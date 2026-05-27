统帅任务

统帅任务是本赛季推出的全新功能！你可以将它们视为对战中的目标，达到不同的里程碑可获得相应的奖励。每位统帅都有自己的专属任务，任务目标也各不相同，完成后都可获得任务法球。

任务法球中可能包含特定部队、圣水和装备，奖励内容将根据你达到的里程碑而有所不同。

以下是你可通过每种类型的任务法球获得的内容：

任务1法球：

1个1星部队（巨人、皇家巨人、哥布林牢笼、飞龙宝宝、骷髅飞龙）

5圣水

装备：天使圣盾、王子长矛、渔夫鱼钩、瓦基丽战斧

任务2法球：

1个2星部队（皮卡超人、迷你皮卡、盖世武僧、超级骑士）

10圣水

装备：刺客刀刃、坦克铠甲、游侠弩弓、巨星指环

任务3法球：