合合奇兵第9赛季
《皇室战争》重大更新即将上线，合合奇兵也不例外！在这次更新中，除了一整季的精彩内容外，还有各种全新功能、玩法调整和优化。
第9赛季的时间为5月26日至7月13日，快做好准备吧！
以下是本次更新的详细内容：
全新统帅：墓碑女皇
统帅任务
全新装备
卡池（包含新部队和重做部队！）
全新随机事件
全新统帅
墓碑女皇
技能：亡者归来
骷髅大军争先恐后想要为这位冥界统帅效命，但她只会召唤那些和她最亲近的亡魂。
这位统帅会在对战开始时召唤一个骷髅墓碑，每过几秒就会召唤一个骷髅兵。每轮对战中，骷髅墓碑被摧毁后，墓碑女皇将从墓碑废墟中现身，加入战斗。
和其他建筑一样，骷髅墓碑在首轮对战后无法再移动。它属于亡灵羁绊，并会在召唤4/8/16个骷髅兵后升级。
回归统帅
唤影圣者在这个赛季回归星章之路！如果你尚未解锁这位统帅，或者需要更多统帅卡牌才能在她的奖励之路上解锁下一个闪耀装扮，现在是时候收集了！
统帅装扮
在你攀登星章之路的过程中，你可以获得统帅卡牌，不仅能推进你的升级奖励之路，还能免费获得皮肤和统帅进攻特效。在这个赛季，你可以解锁以下墓碑女皇装扮：
狂怒女皇
暗夜女皇
悲鸣幽灵（进攻特效）
木乃伊女皇和图腾英魂可通过统帅装扮商店获取。请记住，购买你未拥有的统帅皮肤会自动解锁该统帅，将其添加到你的收藏即可立即使用！
统帅任务
统帅任务是本赛季推出的全新功能！你可以将它们视为对战中的目标，达到不同的里程碑可获得相应的奖励。每位统帅都有自己的专属任务，任务目标也各不相同，完成后都可获得任务法球。
任务法球中可能包含特定部队、圣水和装备，奖励内容将根据你达到的里程碑而有所不同。
以下是你可通过每种类型的任务法球获得的内容：
任务1法球：
1个1星部队（巨人、皇家巨人、哥布林牢笼、飞龙宝宝、骷髅飞龙）
5圣水
装备：天使圣盾、王子长矛、渔夫鱼钩、瓦基丽战斧
任务2法球：
1个2星部队（皮卡超人、迷你皮卡、盖世武僧、超级骑士）
10圣水
装备：刺客刀刃、坦克铠甲、游侠弩弓、巨星指环
任务3法球：
1个3星部队（皮卡超人、迷你皮卡、盖世武僧、超级骑士）
20圣水
装备：部落号角、森林长笛、哥布林琴、贵族喇叭、亡灵战鼓
所有统帅任务
皇室国王：在一场对战中输掉2/3/4轮战斗
精灵女王：在一场对战中合成3/15/50个部队
哥布林女皇：通过哥布林羁绊或哥布林女皇的被动技能获得3/10/25个哥布林
圣水神龙：连续赢得2/3/5轮战斗
战争机器：在一场对战中使用建筑击倒2/8/20个部队
唤影圣者：在一场对战中击倒2/6/18个部队
飞刀女爵：在8秒内赢得1/2/4轮战斗
大守护者：在一场对战中使用护盾影响3/10/25个部队
墓碑女皇：骷髅墓碑在一场对战中召唤10/25/80个部队
全新装备
也许你已经在上文中注意到了，这个赛季将迎来全新装备！快来看看它们的特点吧：
刺客刀刃
每轮战斗开始时：装备部队跳向敌方后排，并在击倒目标时提升攻速。
坦克铠甲
每轮战斗开始时：装备部队为自己和身后部队提供一个免控护盾。
游侠弩弓
每轮战斗开始时：装备部队每次攻击后提升攻速，最多可叠加20次。
巨星指环
每轮战斗开始时：装备部队技能条立即充满，释放技能后有50%几率再次释放，最多可叠加4次。
部落号角
装备部队获得部落羁绊。
森林长笛
装备部队获得森林羁绊。
哥布林琴
装备部队获得哥布林羁绊。
贵族喇叭
装备部队获得贵族羁绊。
亡灵战鼓
装备部队获得亡灵羁绊。
卡池
在这个赛季，你将看到一些熟悉的部队首次在合合奇兵中亮相，一些部队将回归竞技场，还有一些将迎来全新变化，卡池中总计会有34张卡牌。
全新部队
刺客头领
头领
向距离3或4格的目标发动突袭，造成双倍伤害。每攻击几次就会向后撤退3格。
烟花炮手
森林
每攻击几次就会发射一枚击中即爆的炮弹，对目标后方锥形范围内的敌人造成伤害，并使自己后退1格。
哥布林牢笼
哥布林
哥布林牢笼被摧毁后，牢笼里的哥布林硬汉会冲向竞技场。
神箭游侠
森林
每攻击几次就会发射一支魔法箭矢，弹射到2格范围内的下个目标。
回归和重做部队
炸弹兵
亡灵
向距离最近敌人投掷炸弹，在其2格范围内造成伤害。
超级骑士
头领
每过几秒跳跃至敌人最密集区域发动攻击，对处于他攻击范围内的敌人造成伤害并使其眩晕2秒。
迷你皮卡🔄
头领
每攻击几次就会制作一块煎饼，使一个随机友军升级。
骷髅飞龙🔄
亡灵
在2格范围内造成伤害。每轮战斗开始时：吸收四周友军10/20/40/80%的生命值和伤害。
骷髅蛮王🔄
亡灵
对锥形范围内敌人造成伤害，如果目标在被命中后2秒内被击倒，还会召唤一个骷髅兵。
哥布林投矛手
哥布林
破风长矛，范围之广，何须盔甲。
第9赛季部队和羁绊
正如我们在介绍部队时提到的，本赛季的卡池已满，共有34个部队，除了阵容调整外，还有几处新变化！
首先，对战期间，主卡池中只有25个部队，其余9个部队将只能通过任务法球获得，为对战带来更多变数。上方图片中高亮显示的就是任务法球部队。
此外，在这个赛季中，每个部队只会有一个羁绊。
全新羁绊
森林
每过几秒，生命值百分比最低的森林单位会隐形并提升攻速，持续2.5秒。
头领
仅可通过法球获得：头领获得增伤和额外生命值。
重做羁绊
部落
部落单位获得额外生命值，最强部落单位提升攻速。
贵族
贵族获得增伤，且所受伤害降低。
哥布林
提供一个可能包含随机哥布林的法球，满羁绊时，每轮对战可获得多个哥布林！
亡灵
每个被击倒的友军都会提升所有亡灵的生命值和伤害，效果持续至整场战斗结束。
第9赛季随机事件
全新随机事件
最后幸存者（青铜2）
每轮战斗开始时：受污染的地块将逐渐增多，并对站在上面的部队造成持续伤害。
法球狂欢（青铜3）
开局获得1个法球。每当有玩家被淘汰，所有剩余玩家都获得1个法球。
深渊地块（青铜3）
每轮战斗开始时：踏上此地块的部队将被立即击倒，随后地块消失。
诅咒地块（白银1）
每轮战斗开始时：该地块上的部队随时间失去生命值并在被击倒后爆炸，根据其最大生命值造成范围伤害。
地雷地块（白银1）
每轮战斗开始时：5秒后地雷地块爆炸，对附近的部队造成范围伤害。
哥布林宝箱（白银2）
每轮战斗开始时：双方战场会出现哥布林宝箱。摧毁敌方宝箱可获得一个法球！
虫洞地块（白银2）
每轮战斗开始时：站在上面的部队传送至敌方虫洞地块。
孤注一掷（白银3）
每轮战斗+2圣水。每轮结束后部队不会恢复生命值，且被击倒后就会彻底消失。
隐形地块（白银3）
每轮战斗开始时：站在上面的部队隐形5秒。
国王万岁（黄金1）
保护国王假人！它被击倒后，你将输掉该轮对战。
圣水均衡（黄金2）
所有部队花费3圣水。
皇室决斗（黄金3）
部署阶段：随着每轮战斗的推进，受污染的地块将越来越多，对站在上面的部队造成持续伤害。