阅读本文，了解即将到来的合合奇兵更新有哪些精彩内容：

新赛季架构

和好友一起开启派对，组队畅玩！

新统帅：飞刀女爵

新部队和羁绊

新装备随机事件

其他调整和优化

一起开启派对！

新赛季架构

觉得赛季有点短吗？现在不用担心了！

今后，合合奇兵的赛季将持续6-7周。现在，胜场奖励全面升级，不仅时间进度更加充裕，还有更多机会赢取统帅卡，在排行榜上争夺一席之地。

本赛季的起止时间为2月23日至4月13日！

和好友一起开启派对

喜欢派对的玩家在哪里？

热情邀请你的好友，一起玩合合奇兵！房主可以邀请好友加入派对，如果玩家表现不佳，也可以将其移除。

如果你在双人派对中参加对战，你和队友均可获得星章与对战奖励，但为了保证公平，你无法看到下一轮的对手是谁。

你的排名也会影响你的队友！如果你和联赛段位不同的玩家组成双人派对参加对战，在对战中获得或失去的星章数量可能会有所不同。

如果派对中1名玩家获胜但另一名玩家战败，双方的排名差异可能会抵消彼此的星章收益。你是否能获得每日对战奖励，取决于你在对战中的个人排名，这和单人对战是一样的。

每位玩家获得或失去的星章数量取决于各自的联赛等级以及两位玩家的星章总数差异。详情可查看下方表格。

对战排名 每位玩家获得的星章奖励 第1名和第2名 两位玩家均获得第1名对应的星章 第1名和第3名 0个星章（双方抵消） 第1名和第4名 第1名获得0个星章第4名失去星章 第2名和第3名 0个星章（双方抵消） 第2名和第4名 第2名获得0个星章第4名失去星章 第3名和第4名 每位玩家根据各自排名损失星章

3人或4人派对参加对战被视为友谊战，无法获得星章或对战奖励。这是和好友一起体验新部队和羁绊、练习战术的绝佳方式！