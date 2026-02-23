Skip to content
2026年2月23日
Blog – Clash Royale

合合奇兵第7赛季更新

阅读本文，了解即将到来的合合奇兵更新有哪些精彩内容：

  • 新赛季架构

  • 和好友一起开启派对，组队畅玩！

  • 新统帅：飞刀女爵

  • 新部队和羁绊

  • 新装备随机事件

  • 其他调整和优化

一起开启派对！

新赛季架构

觉得赛季有点短吗？现在不用担心了！

今后，合合奇兵的赛季将持续6-7周。现在，胜场奖励全面升级，不仅时间进度更加充裕，还有更多机会赢取统帅卡，在排行榜上争夺一席之地。

本赛季的起止时间为2月23日至4月13日

和好友一起开启派对

喜欢派对的玩家在哪里？

热情邀请你的好友，一起玩合合奇兵！房主可以邀请好友加入派对，如果玩家表现不佳，也可以将其移除。

如果你在双人派对中参加对战，你和队友均可获得星章与对战奖励，但为了保证公平，你无法看到下一轮的对手是谁。

你的排名也会影响你的队友！如果你和联赛段位不同的玩家组成双人派对参加对战，在对战中获得或失去的星章数量可能会有所不同。

如果派对中1名玩家获胜但另一名玩家战败，双方的排名差异可能会抵消彼此的星章收益。你是否能获得每日对战奖励，取决于你在对战中的个人排名，这和单人对战是一样的。

每位玩家获得或失去的星章数量取决于各自的联赛等级以及两位玩家的星章总数差异。详情可查看下方表格。

对战排名每位玩家获得的星章奖励
第1名和第2名两位玩家均获得第1名对应的星章
第1名和第3名0个星章（双方抵消）
第1名和第4名第1名获得0个星章第4名失去星章
第2名和第3名0个星章（双方抵消）
第2名和第4名第2名获得0个星章第4名失去星章
第3名和第4名每位玩家根据各自排名损失星章

3人或4人派对参加对战被视为友谊战，无法获得星章或对战奖励。这是和好友一起体验新部队和羁绊、练习战术的绝佳方式！

新统帅

飞刀女爵

**星章要求：**1600

技能:飞刀增援——提供一把任何友军都可装备的飞刀

和这位战场女王一起击败对手！幸运的是，仁慈的女爵提供了一把飞刀，任何友军都可装备。将这把飞刀从备战席拖到一个部队上，以提升他们的射程和攻速。

在后文的三月随机事件版块中，详细了解其他装备及其使用方法。

统帅奖励之路

通过星章之路收集飞刀女爵卡，然后在不断升级这位统帅，在奖励之路上解锁两款免费皮肤和一款进攻特效：

  • 伪装女爵

  • 无畏飞刀

  • 红桃女爵

更多皮肤

水晶女爵及其万晶围城进攻特效可在合合奇兵统帅皮肤商店中获取！

这个耀眼的组合让你的胜利更加夺目！购买这款皮肤的同时，你也将解锁飞刀女爵，可让她立刻加入对战！

哥布林女皇以酷炫装扮回归啦！美杜莎女皇及其蛇影缚敌进攻特效可在合合奇兵统帅皮肤商店中获取！

精灵女王也将继续驻留星章之路，助你收集更多统帅卡！

部队

在皇室征程备受喜爱的部队现在来到了合合奇兵！

全新3费部队

巨人

泰坦和巨星

每过几秒会投掷距离最近敌人，且根据目标最大生命值造成伤害。

哥布林爆破手

哥布林和勇士

冲向生命值最低的敌人并在自身生命值低于50%时爆炸，造成范围伤害。

第7赛季部队和羁绊

本赛季共有22个部队。来看看都有哪些部队吧！

快来看看全新羁绊！

羁绊

新羁绊

现在来学习一整套新技能吧！

龙族

骷髅飞龙、飞龙宝宝

龙族受到的近战伤害减少，但对近战部队造成额外伤害。

  • 2个部队：所受伤害-50%，造成伤害+50%

干扰者

法师、女巫

干扰者每次攻击有40%几率降低敌人的攻速和移速，持续3秒。

  • 2个部队：攻速和移速-30%

神射手

弓箭手、吹箭哥布林、火枪手、皇家巨人

神射手射程+1，对4格以外的目标造成额外伤害。

  • 2个部队：伤害+30%

  • 4个部队：伤害+60%

坦克

骑士、瓦基丽武神、骷髅巨人、盖世武僧

坦克生命值低于50%时会快速恢复生命值。

  • 2个部队：最大生命值+40%

  • 4个部队：最大生命值+80%

勇士

野蛮人、哥布林爆破手、王子、骷髅帝王

勇士获得增伤且攻速提升（对战开始8秒后）。

  • 2个部队：伤害+30%，攻速+30%

  • 4个部队：伤害+60%，攻速+60%

暂时退场的羁绊

以下羁绊将在本赛季暂时退场：

  • 火力手

  • 斗士

  • 追猎者

  • 皮卡超人

  • 游侠

羁绊调整

一起来看看都有哪些调整吧！

  • 巨人族现在叫作泰坦

  • 火族回归，带来一些调整

  • 火族和泰坦单位现在有了特别能力！详情如下！

火族

法师、飞龙宝宝

火族获得特别能力

2个部队：

  • 法师每次攻击造成额外伤害，最多叠加6次。

  • 飞龙宝宝及其四周友军获得攻速和移速。

泰坦

巨人、皇家巨人

泰坦获得特别能力

2个部队：

  • 巨人及其四周友军所受伤害降低。

  • 皇家巨人及其四周友军造成额外伤害。

三月随机事件

新装备随机事件

部队已经很酷了，但如果他们获得更强的力量呢？装备随机事件已加入星章之路，为对战带来全新变化！对战开始时，备战席下方会出现一件装备。将装备拖至任意部队，就能赋予他们全新力量！

和部队一样，装备在经历一定次数的攻击后会失效。每件装备都有一定的耐久度。不同的装备可为部队提供特定次数的进攻或防御加成。

如果你无法决定最适合装备的部队，系统会自动将其分配给合成星级最高的部队，若合成星级相同，则优先分配给攻击伤害最高的部队。你也可以在准备阶段重新分配装备。要卸下装备，只需点击部队，然后点击“卸下”按钮，随后可将装备拖至其他部队上。

别忘了！飞刀女爵的飞刀也是一件装备，但部队一次只能装备一件装备。

装备：瓦基丽战斧（青铜3）

装备部队造成范围伤害（战斧攻击5次后失效）

装备：渔夫鱼钩（白银2）

装备部队将4格范围内最远敌人拉至身后（鱼钩攻击1次后失效）

装备：王子长矛（黄金2）

装备部队可将敌人击退2格（长矛攻击3次后失效）

装备：天使圣盾（黄金3）

装备部队免疫所有伤害（圣盾被攻击5次后失效）

下个赛季将有更多随机事件加入星章之路！

其他调整和优化

以下是大家期待已久的合合奇兵优化内容！

  • 在对战中，每个部队的收藏等级将显示在其生命值条旁。

  • 在对战阶段中，备战席上的部队会显示其合成星级。

  • 唤影圣者现在有一个指示器，方便玩家追踪其升级所需的剩余击倒数。

  • 溢出的统帅卡将转换为水晶。1张统帅卡将转换为480水晶！

  • 卡牌等级强化会影响合合奇兵部队。

  • 皇冠大作战适用于合合奇兵对战。

我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的DiscordReddit中发帖分享！

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队