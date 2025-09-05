合合奇兵即将迎来重大更新，我们很高兴和大家分享未来几个赛季将上线的新内容！

星章重置

星章_（合合奇兵奖杯）_即将迎来首次重置，全新赛季也将同步上线！这意味着当前赛季即将结束，新一轮奖励与策略比拼即将开始。

别担心，你还有时间继续攀登天梯，在重置前冲击最后的胜利！今后《合合奇兵》的赛季将持续一个月左右，并在《皇室战争》新赛季开始前一周开启。具体日期暂未公布，但到时一定会告知大家！

统帅

皇室国王哪里都不会去！他依旧会坐镇棋盘！皇室国王卡牌仍可通过星章之路收集。不过新赛季开始后，精灵女王将飞去其他地方，为新面孔登场腾出空间。但别担心，如果你已拥有精灵女王，则仍然可以继续使用她。如果你尚未解锁精灵女王，那就继续推进星章之路，争取在赛季结束前解锁她吧！精灵女王卡牌不会再作为奖励出现，但她可能会在今后的赛季中回归。你也有机会通过其他方式解锁她，比如购买商店中的特别装扮礼包。

接下来的几个赛季，将会有两位全新统帅加入棋盘。他们的能力暂时保密，但可以先透露一点点：一位是全新角色，而另一位则是熟悉的面孔，但以全新姿态、酷炫造型重磅回归！

以后会怎样？

星章重置和新统帅只是开始！接下来还会推出新的卡牌、随机事件、羁绊以及皮肤！新策略、新风格，还有更多惊喜都在竞技场等着你。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队