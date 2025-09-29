完成开场冲锋后，王子对战局的影响就微乎其微了，但我们希望他能为争取胜利做出更大的贡献。调整后，大家要尽量保护王子留在场上，才能发挥出他的伤害——这就要看大家技巧如何了。

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队