2025年9月29日
合合奇兵：10月平衡性调整
加强⬆️
皇室国王
生命值：从10提升至12（+20%）
作为初始统帅，皇室国王简单易上手，但随着玩家逐渐掌握合合奇兵的游戏技巧，他相对于精灵女王的竞争力明显不足。因此，我们给他增加了2点生命值。国王应当傲视群雄！
吹箭哥布林
攻击范围：从4提升至5（+25%）
可用的远程部队越来越多，吹箭哥布林现在有点缺乏存在感。我们希望通过提升他的射程来增加区分度，让他具有更高的战术价值。
骷髅巨人
炸弹伤害从200/400/800/1600提升至300/600/1200/2400（+50%）
在新的赛季中，羁绊让近战坦克的承伤能力大幅提升，导致炸弹的伤害不够。我们决定提升这一伤害，让骷髅巨人可以信心十足地留下炸弹。
调整🔄
王子
**伤害：**从110提升至150（+36%）
攻速：从0.8降低至0.7(-12.5%)
完成开场冲锋后，王子对战局的影响就微乎其微了，但我们希望他能为争取胜利做出更大的贡献。调整后，大家要尽量保护王子留在场上，才能发挥出他的伤害——这就要看大家技巧如何了。
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队