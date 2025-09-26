合合奇兵2025年10月更新
准备迎接合合奇兵新赛季！新统帅汇聚竞技场，新皮肤助您光彩夺目，还有许多大家喜爱的角色加入合合奇兵卡池——不要犹豫，来向钻石联赛发起冲击吧！
赛季重置
赛季重置即将到来！合合奇兵模式采用赛季制，您的星章（合合奇兵奖杯）和星章之路会在每个月更新时迎来重置。合合奇兵的赛季将在《皇室战争》新赛季开始前一周开启，带来新奖励、新内容，例如统帅、随机事件和皮肤！
您还会获得合合奇兵勋章，用它秀出您的历史最高联赛段位，展示您在合合奇兵模式中的过人实力！
下个赛季将在9月29日开始，您准备好了吗？
新统帅和皮肤
新统帅们将在10月和11月接管竞技场，但别担心！您在之前赛季解锁的统帅和皮肤会一直保留在您的收藏中。
哥布林女皇（10月）
**绿色奇袭：**击倒一个敌方部队后，有40%几率获得一个哥布林。
哥布林女皇回来了！这位女皇对自己去年的征程非常满意，因此她决定跨越翡翠海来到合合奇兵竞技场，与其他统帅一较高下！
圣水神龙（11月）
**源源不断：**队伍人口+1，每轮圣水+1。
圣水神龙现身，万众俯首！圣水神龙从沉睡中苏醒，来到竞技场大展神威！不过，这要等到十一月才行……他睡了太久，需要先伸展一下。
新皮肤
除了强大酷炫的新统帅之外，我们还带来了全新的统帅皮肤和进攻特效！通过星章之路获取统帅卡、提升统帅等级，可赢取这些个性装扮作为奖励。此外，您还可以在商店中购买它们。本月推出的皮肤包括群星女王和诡谲女皇，带有专属的进攻特效，非常值得入手！
这个赛季，您可以通过星章之路获取皇室国王和哥布林女皇统帅卡。如果您在上个赛季未能通过星章之路解锁精灵女王，也可通过购买群星女王皮肤解锁她。圣水神龙在11月正式登场时，还会有一款特别的皮肤同步上线——碧海神龙！
新部队和羁绊
本次更新，大家将可体验到7个新部队和3种新羁绊！先来看看都有哪些部队踏上竞技场吧！
新部队
2费部队
骷髅飞龙
亡灵和游侠
每攻击几次就会分裂出新的骷髅飞龙。
法师
火族和法师
向区域内的敌人投掷火球。
3费部队
雷电巨人
电系和复仇者
在自身周围生成电场，每秒会对附近敌人造成伤害并使其眩晕。
火枪手
贵族和火力手
可靠的枪手，每攻击几次就能击退3个敌人。
4费部队
飞龙宝宝
火族和火力手
丢出大火球，对较大范围内敌人造成伤害。
闪电法师
电系和法师
双手放电，每过几秒就能眩晕多个敌军。
女巫
亡灵和复仇者
每过几秒召唤骷髅兵，其生命值和攻击伤害为女巫最大生命值和攻击伤害的50%。
新羁绊
投手经过重新设计，改为火力手；三种新羁绊闪亮登场，羁绊可在拥有2/4/6个单位时激活，效果逐步增强！来看看吧！
火力手
火力手射程+1，并随距离增加造成额外伤害。
2个部队：每格+10%伤害
4个部队：每格+20%伤害
电系
10秒后，电系部队会发射闪电攻击所有敌人1次，眩晕状态敌人则被攻击3次。
2个部队：每次攻击附带15%最大生命值的伤害
火族
击倒敌人会获得可叠加的增伤。
2个部队：40%
法师
每轮战斗开始时：将敌方最强部队变成无害的小兔子，持续一段时间。
2个部队：8秒
部队及羁绊调整
要说再见了，炸弹兵！炸弹兵有些个人事务要处理，需要暂时离开一阵……但谁知道呢，说不定他很快就会回来！
刺客、复仇者和游侠羁绊现在可在拥有2个或4个单位时激活。
**飞斧屠夫：**从投手改为火力手
**哥布林投矛手：**从投手改为火力手
**幻影刺客：**从复仇者改为刺客
**瓦基丽武神：**从复仇者改为坦克
**皮卡超人：**从坦克改为复仇者
技能进度条
技能进度条上线，不用再靠猜啦！随着部队特殊技能的进度积累，技能条会逐渐填满。下列部队的生命值下方将显示技能进度条：
幻影刺客
哥布林机甲
超级骑士
皇家幽灵
火枪手
雷电巨人
闪电法师
骷髅飞龙
女巫
新随机事件
升级新联赛解锁的随机事件由三个调整为两个，而且每个赛季都会推出新随机事件！
十月随机事件
青铜2
**巨款：**所有统帅开场获得5圣水。
**遗产：**当一名统帅被击倒，+5圣水。
青铜3
**（新）圣水盛宴：**每轮+2圣水。
**英雄之星：**开场随机获得一个2星5费部队。
白银1
**（新）生机勃勃：**所有部队+40%生命值。
**你属于我：**你将获得击倒的首个敌方部队的1星复制。
白银2
**战斗狂热：**击倒一个敌人后，该部队+100%攻速，持续6秒。
**圣水收集器：**获得一个圣水收集器，每轮生产2圣水并进行存储，出售时所产圣水归你所用。
白银3
**（新）绝地反击：**场上最后一个部队+200%伤害。
**复制备战席：**备战席最右格若有部队，每轮获得其1星复制。
黄金1
**（新）变幻莫测：**部队被合成时会随机变成高1费的部队（每轮一次）。
**（新）坚守阵地：**部队所在地块位置若与上轮相同，则+100%生命值、+50%伤害。
黄金2
**晋升：**备战席最右格若有部队，其每轮随机变成高1费的单位。
**羁绊假人：**开场获得一个带有2个随机羁绊的假人。
黄金3
**（新）高贵血脉：**开场获得一个带有亡灵和贵族羁绊的假人。
**飞升：**备战席最右格若有单位，第3轮结束后该单位变为3星。
钻石
**（新）观战训练：**备战席部队下一轮+100%伤害、+50%生命值。
**（新）能量饮料：**每轮战斗开始时：生命值最低部队体型变大并+200%生命值、+100%伤害。
11月新随机事件！
**迅捷地块：**场上出现一个特殊地块，站在上面的部队+100%攻速。
**一拳定音：**所有部队每轮首次攻击+300%伤害。
**神秘商店：**商店最右侧部队售价总是3圣水，但买到的是随机部队。
**终极销毁：**备战席最右格若有部队，会以两倍圣水的价格被自动出售并从对战中移除（每场一次）。
优化与调整
观战时，敌方部队会始终处在屏幕上侧，就像你即将与他们对战一样，这样你可以查看敌方部队的真实位置，而非镜像反转的位置。
商店中的部队现在会以随机顺序显示，不再按圣水花费高低排列。
对战开始时，如果您场上的部队数量小于最大人口数，不会再自动部署备战席上的部队。
现在，您可以看到对手备战席上有多少部队。如果备战席是空的，那就是确实没有备战部队！不过，您依然无法查看对手具体有哪些部队在备战席上，以保持悬念！
进入对战阶段的流程细节优化。例如，现在部署阶段的最后5秒会有明显的倒计时提示，进入狂暴时间也会有提示。
界面和特效优化，包括对战界面上方的玩家面板、部队出售、圣水提示和对战结果等方面。
现在可以开启或关闭对战结束界面，多项图标可以点击查看更多细节信息。
部分界面新增统帅动画。
随机事件提供的圣水收集器，现在可通过其详情页的“出售”按钮来出售了。
关注我们的社媒账号，了解更多游戏未来动态和精彩内容！我们很乐意倾听您的反馈，如果您对新改动、新内容有什么看法，或是希望对未来更新提出建议，欢迎与我们分享！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队