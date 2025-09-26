赛季重置即将到来！合合奇兵模式采用赛季制，您的星章（合合奇兵奖杯）和星章之路会在每个月更新时迎来重置。合合奇兵的赛季将在《皇室战争》新赛季开始前一周开启，带来新奖励、新内容，例如统帅、随机事件和皮肤！

您还会获得合合奇兵勋章，用它秀出您的历史最高联赛段位，展示您在合合奇兵模式中的过人实力！

下个赛季将在9月29日开始，您准备好了吗？