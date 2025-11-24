Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025年11月24日
Blog – Clash Royale

合合奇兵2025年12月更新

新的一个月，新的合合奇兵！随着11月24日更新的上线，在这个节日季，用战争机器、建筑随机事件和三个全新强力部队碾压你的对手，同时另有六个部队将暂时轮换离场。还有全新羁绊、皮肤和功能等你体验!

让我们一起开启这场雪地大战吧！

新统帅

战争机器

技能建筑非凡 - 在第1/3/5/8轮，随机将一种1/2/3/4星建筑带入对战。最大队伍人口-1。

建筑大师将他最自豪的发明带到了《皇室战争》的合合奇兵竞技场！

皮肤

在星章之路上收集战争机器卡牌，以解锁两款免费皮肤以及一款进攻特效（通过战争机器的升级之路领取）：

  • 斑纹机器

  • 绘图机器

  • 炫光重炮（进攻特效）

锻炉机器将在合合奇兵商店中上架。如果你尚未通过星章之路解锁战争机器，则购买此皮肤同样能直接解锁它！

皇室国王也准备迎接节日季啦！圣诞国王将可使用宝石购买！

NEW TROOPS

As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!

2-ELIXIR TROOPS

迷你皮卡

皮卡 & 追猎者

看似弱小，实际上能痛击敌人。在钢铁外表下，心里最爱的是煎饼。

皇家巨人

巨人 & 游侠

一位行动缓慢、身板壮实的游侠。他头上的皇冠比手里的加农炮还重。

5费部队

盖世武僧

王牌 & 巨星

盖世武僧每攻击几次，就会生成一个能将伤害反弹给攻击者的护盾，并获得持续数秒的治疗。

部队调整

辞旧迎新！以下部队将暂别竞技场进行休整，感谢他们的付出：

  • 弓箭手

  • 炸弹兵

  • 骑士

  • 飞龙宝宝

  • 闪电法师

  • 骷髅巨人

部队羁绊调整

  • **弓箭女皇：**复仇者→游侠

  • 雷电巨人

    • 电系→巨人

    • 复仇者→巨星

  • **哥布林机甲：**坦克→追猎者

  • 火枪手：火力手→巨星

  • 皮卡超人

    • 王牌→皮卡

    • 复仇者→斗士

  • **公主：**游侠→火力手

  • **骷髅帝王：**坦克→追猎者

  • **瓦基丽武神：**坦克→追猎者

  • 女巫：复仇者→巨星

  • 法师

    • 火族→部落

    • 法师→火力手

一起来看看下方的新羁绊详情吧！

新羁绊

是时候学习一整套新技能了！

巨人

（皇家巨人、雷电巨人）

巨人们的体型异常庞大，受到的伤害自然就更少！

  • 2个部队：-40%

皮卡

（迷你皮卡、皮卡超人）

拥有此羁绊的部队可以造成额外伤害，且在击倒部队后能神奇地自我治疗！

  • 2个部队：+30%伤害，恢复30%最大生命值

追猎者

（迷你皮卡、瓦基丽武神、哥布林机甲、骷髅帝王）

追猎者攻速提升，每次命中目标时会施加标记。标记达到4层会造成伤害。

  • 2个部队：+30%，-20%最大生命值

  • 4个部队：+60%，-40%最大生命值

巨星

（火枪手、雷电巨人、女巫、盖世武僧）

每轮战斗开始时：巨星的技能条获得部分充能。释放技能后有50%几率再次释放。

  • 2个部队：1/3

  • 4个部队：2/3

以下羁绊将暂时轮换离场：

  • 复仇者

  • 电系

  • 火族

  • 坦克

  • 法师

新随机事件

合合奇兵终于鼓足勇气宣布一种全新随机事件……建筑！建筑随机事件会将一个建筑加入备战席，你随后可将它部署在战场上。不同于其他合合奇兵部队，建筑一旦上场就无法移动！

建筑的功能与其他部队类似，拥有特定射程、伤害和生命值，但与皇室征程版本不同的是，建筑……

  • 不受牌库中卡牌等级的影响。

  • 不会随时间损失生命值，仅在被攻击时损失！

  • 不计入队伍人口，也不会在每轮结束时扣除统帅生命值。

十二月赛季随机事件

建筑：圣水收集器（青铜2）

大家最爱的圣水收集器，现在开始产出金色的圣水了！将它部署在战场，让它施展魔力吧！不用再把它卖掉啦。

建筑：特斯拉电磁塔（白银1）

对附近多名敌人造成伤害，射程内无敌人时隐藏。

建筑：十字连弩（白银3）

需要时间来充能，然后对生命值最低的敌人高速射击。

建筑：迫击炮（黄金2）

远程建筑，只对最远敌人造成伤害。

建筑：地狱之塔（钻石）

持续攻击同一目标时，造成的伤害会随时间递增。

一月份将有更多随机事件加入星章之路！

其他调整和优化

我们听到了大家的声音，并且认同大家的想法！以下是大家期待已久的合合奇兵新增内容！

  • 表情：你是否一直渴望庆祝自己获得了第一名，或祝贺第二名奉献了一场精彩的战斗？现在你可以在合合奇兵中使用表情了！

  • 战斗数据：点击表情按钮左下角图标，即可查看你和对手每轮的战斗数据。你可以在这里认真研究输出、承伤和治疗等统计数据。

  • **缩放功能：**你现在可以在合合奇兵中调整屏幕缩放，以便更好地查看战场或部队属性！

  • 现在可以在收藏选项卡中按统帅或稀有度给皮肤排序

我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的DiscordReddit中发帖分享！

统帅就位，奇兵出击！

《皇室战争》游戏团队