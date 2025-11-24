新的一个月，新的合合奇兵！随着11月24日更新的上线，在这个节日季，用战争机器、建筑随机事件和三个全新强力部队碾压你的对手，同时另有六个部队将暂时轮换离场。还有全新羁绊、皮肤和功能等你体验!

让我们一起开启这场雪地大战吧！

新统帅