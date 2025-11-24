合合奇兵2025年12月更新
新的一个月，新的合合奇兵！随着11月24日更新的上线，在这个节日季，用战争机器、建筑随机事件和三个全新强力部队碾压你的对手，同时另有六个部队将暂时轮换离场。还有全新羁绊、皮肤和功能等你体验!
让我们一起开启这场雪地大战吧！
新统帅
战争机器
技能：建筑非凡 - 在第1/3/5/8轮，随机将一种1/2/3/4星建筑带入对战。最大队伍人口-1。
建筑大师将他最自豪的发明带到了《皇室战争》的合合奇兵竞技场！
皮肤
在星章之路上收集战争机器卡牌，以解锁两款免费皮肤以及一款进攻特效（通过战争机器的升级之路领取）：
斑纹机器
绘图机器
炫光重炮（进攻特效）
锻炉机器将在合合奇兵商店中上架。如果你尚未通过星章之路解锁战争机器，则购买此皮肤同样能直接解锁它！
皇室国王也准备迎接节日季啦！圣诞国王将可使用宝石购买！
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
迷你皮卡
皮卡 & 追猎者
看似弱小，实际上能痛击敌人。在钢铁外表下，心里最爱的是煎饼。
皇家巨人
巨人 & 游侠
一位行动缓慢、身板壮实的游侠。他头上的皇冠比手里的加农炮还重。
5费部队
盖世武僧
王牌 & 巨星
盖世武僧每攻击几次，就会生成一个能将伤害反弹给攻击者的护盾，并获得持续数秒的治疗。
部队调整
辞旧迎新！以下部队将暂别竞技场进行休整，感谢他们的付出：
弓箭手
炸弹兵
骑士
飞龙宝宝
闪电法师
骷髅巨人
部队羁绊调整
**弓箭女皇：**复仇者→游侠
雷电巨人
电系→巨人
复仇者→巨星
**哥布林机甲：**坦克→追猎者
火枪手：火力手→巨星
皮卡超人
王牌→皮卡
复仇者→斗士
**公主：**游侠→火力手
**骷髅帝王：**坦克→追猎者
**瓦基丽武神：**坦克→追猎者
女巫：复仇者→巨星
法师
火族→部落
法师→火力手
一起来看看下方的新羁绊详情吧！
新羁绊
是时候学习一整套新技能了！
巨人
（皇家巨人、雷电巨人）
巨人们的体型异常庞大，受到的伤害自然就更少！
2个部队：-40%
皮卡
（迷你皮卡、皮卡超人）
拥有此羁绊的部队可以造成额外伤害，且在击倒部队后能神奇地自我治疗！
2个部队：+30%伤害，恢复30%最大生命值
追猎者
（迷你皮卡、瓦基丽武神、哥布林机甲、骷髅帝王）
追猎者攻速提升，每次命中目标时会施加标记。标记达到4层会造成伤害。
2个部队：+30%，-20%最大生命值
4个部队：+60%，-40%最大生命值
巨星
（火枪手、雷电巨人、女巫、盖世武僧）
每轮战斗开始时：巨星的技能条获得部分充能。释放技能后有50%几率再次释放。
2个部队：1/3
4个部队：2/3
以下羁绊将暂时轮换离场：
复仇者
电系
火族
坦克
法师
新随机事件
合合奇兵终于鼓足勇气宣布一种全新随机事件……建筑！建筑随机事件会将一个建筑加入备战席，你随后可将它部署在战场上。不同于其他合合奇兵部队，建筑一旦上场就无法移动！
建筑的功能与其他部队类似，拥有特定射程、伤害和生命值，但与皇室征程版本不同的是，建筑……
不受牌库中卡牌等级的影响。
不会随时间损失生命值，仅在被攻击时损失！
不计入队伍人口，也不会在每轮结束时扣除统帅生命值。
十二月赛季随机事件
建筑：圣水收集器（青铜2）
大家最爱的圣水收集器，现在开始产出金色的圣水了！将它部署在战场，让它施展魔力吧！不用再把它卖掉啦。
建筑：特斯拉电磁塔（白银1）
对附近多名敌人造成伤害，射程内无敌人时隐藏。
建筑：十字连弩（白银3）
需要时间来充能，然后对生命值最低的敌人高速射击。
建筑：迫击炮（黄金2）
远程建筑，只对最远敌人造成伤害。
建筑：地狱之塔（钻石）
持续攻击同一目标时，造成的伤害会随时间递增。
一月份将有更多随机事件加入星章之路！
其他调整和优化
我们听到了大家的声音，并且认同大家的想法！以下是大家期待已久的合合奇兵新增内容！
表情：你是否一直渴望庆祝自己获得了第一名，或祝贺第二名奉献了一场精彩的战斗？现在你可以在合合奇兵中使用表情了！
战斗数据：点击表情按钮左下角图标，即可查看你和对手每轮的战斗数据。你可以在这里认真研究输出、承伤和治疗等统计数据。
**缩放功能：**你现在可以在合合奇兵中调整屏幕缩放，以便更好地查看战场或部队属性！
现在可以在收藏选项卡中按统帅或稀有度给皮肤排序。
我们很乐意倾听大家对新内容、新功能的反馈！如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Discord或Reddit中发帖分享！
统帅就位，奇兵出击！
《皇室战争》游戏团队