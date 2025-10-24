王子和皇家卫队冲锋加入战斗的速度有些太快了。他们过短的冲锋启动距离让防守变得非常困难。因此，我们将该距离延长了0.5格。

为了保持同类机制的一致性，蛮羊骑士也进行了相同的调整。不过别担心，我们会持续关注她的整体强度。如果有必要，未来也会给她进行补偿性的增强！