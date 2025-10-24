10月平衡性调整！
维护时间：10月24日
削弱⬇️
骷髅帝王
技能范围：从4格调整为3.5格
骷髅帝王此前因“英雄3卡循环”调整而获得过高的收益。为此，我们调整了他的技能，使其更易被反制。
维护时间：10月6日
全球总决赛即将打响，我们计划对当前版本环境进行更新。此外，针对在9月主题季中占据主导地位的那些重复性太高、压制力过强的卡组，我们也将带来一系列改动。因此，10月的平衡性调整将主要聚焦于削弱卡牌，目标是避免强度膨胀，确保今年的全球总决赛能上演更激烈（也更好看！）的精彩对局。
削弱⬇️
狂战士
攻击速度：从0.5秒调整为0.6秒（+20%）
狂战士具有高额伤害输出，而且仅需2圣水，堪称是最佳的轻型前排单位。我们降低了她的每秒伤害，使其与其他低费、生命值中等的单位强度保持一致。
炸弹兵
生命值：从332降低至304（-8%）
现在的炸弹兵有些太全能、适配性太强了。它既能在速转快攻卡组中登场，也能出现在大费卡组中作为廉价的防守手段。我们小幅削减了他的生命值，使其与烟花炮手和弓箭手等单位更加接近。
烈焰熔炉
移动速度：从慢调整为中等（-33%）
调整前，烈焰熔炉经常还没过桥，就已经在场上倾泻了大量烈焰精灵。在此基础上，玩家还经常能同时部署两三个烈焰熔炉。移动速度提高后，烈焰熔炉应当会更容易应对，因为它在过桥前能生成的烈焰精灵数量变少了。
哥布林钻机
首个哥布林出现的速度：从0.8秒调整为1秒（+25%）
部署哥布林钻机后，它造成伤害的速度有点太快了，和强力法术搭配使用时更是如此。为了让玩家有更合理的时间来反应、处理它，我们延缓了它首次生成哥布林的时间，使其不会瞬间形成威胁。
哥布林小屋
生命值：从1228降低至1180（-4%）
如果缺少专门的应对手段，哥布林小屋几乎难以突破。因此我们稍微降低了它对法术的抵抗能力，避免哥布林们过度狂欢。
哥布林巨人
生命值：从3233降低至3020（-7%）
哥布林投矛手射程：从5.5格降低至5格（-9%）
哥布林投矛手首次出手速度：从0.4秒调整为0.5秒（+25%）
哥布林机甲
火箭伤害：从391降低至304（-22%）
生命值：从2304降低至2150（-7%）
在过去几个月里，哥布林巨人和哥布林机甲卡组逐渐成为主流。在9月，它们更是凭借其高度重复、火箭开路的打法，几乎统治了整个竞技场。因此我们削弱了哥布林巨人在进攻上的潜力，同时降低了哥布林机甲乱扔火箭的强度。
骷髅守卫
首次出手速度：从0.4秒调整为0.5秒（+25%）
最近，骷髅守卫明显压制了定位相似的人海战术卡牌。这张卡几乎没有缺点，却能提供巨大的价值。我们降低了骷髅守卫的首次出手速度，同时保留其抵御法术的坦度，以此把骷髅守卫和那些脆皮、高伤的人海流卡牌区分开来。
寒冰法师
减速效果：从35%降低至30%（-14%）
受影响的其它单位：渔夫、大雪球、戈仑冰人
寒冰法师和大雪球的减速效果在阻止大规模推进时过于有效了。为了削弱过度专注于防守的战术，我们将这类卡牌的减速效果降低了一些。
亡灵
伤害：从117降低至107（-9%）
我们对亡灵在新射程下的表现感到满意，但作为一张3费卡牌，比起其他飞行单位，亡灵的伤害有些过高了。因此我们小幅下调了其每秒伤害值，使竞技场上空的战斗更加公平。
王子
冲锋所需距离：从2格增加到2.5格（+25%）
受影响的其它单位：觉醒皇家卫队、蛮羊骑士
王子和皇家卫队冲锋加入战斗的速度有些太快了。他们过短的冲锋启动距离让防守变得非常困难。因此，我们将该距离延长了0.5格。
为了保持同类机制的一致性，蛮羊骑士也进行了相同的调整。不过别担心，我们会持续关注她的整体强度。如果有必要，未来也会给她进行补偿性的增强！
狂暴法术
加成效果：从35%降低至30%（-14%）
受影响的其它单位：狂暴樵夫、觉醒野蛮人、觉醒野蛮人攻城槌
狂暴法术总是能让部队在竞技场上四处乱窜……就像喝多了圣水一样。有时候，狂暴甚至会使部队的移动轨迹太过难以预测。我们削弱了它的效果，使玩家在面对它时不再那么难受。
骷髅兵
攻击速度：从1秒调整为1.1秒（+10%）
长期以来骷髅兵都是最全能的速转卡，最近又在“墓园+女巫+骷髅气球”体系下成为了版本强势卡组。我们降低了它们的攻击速度，以强调这张卡牌的定位是干扰单位而非输出，同时避免本次调整对整体对战节奏有太大影响。
藤蔓法术
持续时间：从2.5秒降低至2秒（-20%）
总伤害：从335降低至306（-9%）
藤蔓法术作为一张仅需3费的卡牌，其控制效果实在是过于强大了。这张卡的设计初衷是用来针对低生命值的远程单位，同时还能将飞行单位拽到地面。因此，我们降低了它的伤害和眩晕持续时间，避免藤蔓法术在竞技场上一家独大。
觉醒飞龙宝宝
**觉醒蓄能：**从1调整为2（+100%）
觉醒飞龙宝宝的加速机制确实给对战带来了很多趣味和观赏性，但仅需部署1轮就能觉醒，让它在对战中的影响力远超我们的预期。尤其是在单倍圣水阶段，玩家常常会过度利用这一优势。我们调整了它的觉醒蓄能以保持平衡，但同时保留了觉醒飞龙宝宝的趣味性和亮点。
觉醒加农炮
弹幕伤害：从353降低至304（-14%）
觉醒加农炮在阻止大规模推进时，确实太过有效了。因此我们削弱了它的弹幕伤害，避免出现压倒性的优势。
觉醒哥布林牢笼
去除了多出的额外生命值：从1187降低至1080（-9%）
觉醒瓦基丽武神
去除了多出的额外生命值：从2096降低至1907（-9%）
和其它觉醒卡相比，这两张卡牌的额外生命值并不统一，导致它们的数值略显超标。我们去除了这些额外生命值，使其整体强度回落到与其他觉醒卡相近的水准。
觉醒攻城炸弹人
对军队的死亡附加伤害：从291降低至258（-11%）
我们希望进攻型觉醒单位能鼓励玩家采取更快节奏、更刺激的进攻策略，但觉醒攻城炸弹人经常只在防守时使用，用来把对手的大规模推进炸上天。
觉醒女巫
每个骷髅兵治疗量：从76降低至60（-21%）
觉醒女巫的回复机制，即便是最熟练的《皇室战争》高手也很难应对。因此，我们降低了她从骷髅兵身上能获得的治疗量。
皇家大厨
生命值：从2921降低至2703（-7%）
皇家大厨最近在一些强势卡组里起到了相当重要的作用，因此我们下调了他的生命值。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队