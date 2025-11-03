11月平衡性调整
11月3日
削弱⬇️
出兵速度：从1.9秒调整为2.1秒（+11%）
哥布林小屋目前可以说是最有效的控场卡牌，成为了多种卡组的关键部分，使得其他建筑卡牌很难出场。我们下调了它生成哥布林投矛手的速度，以削弱哥布林小屋在防守端的强度，让其他建筑也有机会展示自己的优点。
圣水收集器
生产速度：从12调整为13（+8%）
持续时间：从1分钟26秒延长至1分钟33秒（+8%）
由于三个火枪手的卡牌重做，圣水收集器的使用率明显提升，因此我们对其进行了削弱调整。本次调整的目标是让三个火枪手和圣水收集器这两张卡牌不再是绝对绑定的关系。
攻城炸弹人
伤害：从391降低至350（-10%）
觉醒攻城炸弹人
伤害（奔跑炸弹人）：从197降低至184（-6%）
攻城炸弹人最近炸上天的，可不只是几堵墙而已。作为一张2费卡牌，它提供了太高的功能性，觉醒形态下更是如此。我们降低了它们的伤害，使这张卡牌的整体价值与其他低费核心卡保持一致。现在玩家即使没能拦住攻城炸弹人，也不至于面对太过严重的后果。
觉醒皇家幽灵
幽灵士兵范围伤害：从261降低至133（-49%）
觉醒皇家幽灵最近闹得整个竞技场阴风阵阵，而且幽灵士兵们动起手来，和皇家幽灵一样吓人。现在，幽灵士兵造成的伤害会与其登场伤害一致，而不是与皇家幽灵本身的攻击伤害相同。
加强⬆️
绿林团伙
绿林小哥伤害：从204提升至217（+6%）
在伤害输出能力上，绿林小妹仍然远强于绿林小哥，导致绿林团伙这张5费卡在面对法术时显得太过脆弱。我们加强了绿林小哥的伤害，让他身边缺少同伴时也能造成威胁。
凤凰
重生后的凤凰生命值：从842提升至1052（+25%）
重生后的凤凰伤害：从174提升至217（+25%）
为了增强凤凰和其他空中部队的区分度，我们着重加强了它的重生机制。现在，重生后的凤凰属性会与初始数值保持一致。
精灵女王（地面）
生命值：从1134提升至1244（+10%）
精灵女王的空中形态目前整体强度合理，但她偏弱的地面形态拖累了其使用率。我们提升了她的生命值，让其地面形态在防守反推时更加可靠。
小王子
专属护卫伤害：从202提升至217（+8%）
上一季英雄循环机制的调整，对小王子造成了一定的负面影响。为了让他能在新环境站稳脚跟，我们加强了专属护卫的伤害。
觉醒哥布林钻机
钻地召唤数量：从1个提升至2个（+100%）
和其他觉醒卡牌相比，觉醒哥布林钻机最近表现不佳，反而是普通钻机更可靠。为了提升觉醒哥布林钻机在进攻端的潜力，我们回调了一项先前的削弱改动，现在它首次钻出地面时，又会召唤两个哥布林。此外，我们修复“钻机每次钻出地面召唤的哥布林会被推到塔上”这一问题。
问题修复🐛
黄金圣骑
冲锋延迟降低：从0.2秒调整为0.05秒（-75%）
我们希望借此修复黄金圣骑存在的异常问题，该问题导致黄金圣骑在某个部队远离他时，他会一直试图追上该部队。之前发动冲锋时，他会先僵直0.2秒。如果在此期间，冲锋的目标部队走出了冲锋的范围，黄金圣骑就会一直追着这个部队。我们将这一延迟降低至0.05秒，这应当能让他绝大多数情况下，都能正常向正在远离自己的目标部队发动冲锋。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队