我们希望借此修复黄金圣骑存在的异常问题，该问题导致黄金圣骑在某个部队远离他时，他会一直试图追上该部队。之前发动冲锋时，他会先僵直0.2秒。如果在此期间，冲锋的目标部队走出了冲锋的范围，黄金圣骑就会一直追着这个部队。我们将这一延迟降低至0.05秒，这应当能让他绝大多数情况下，都能正常向正在远离自己的目标部队发动冲锋。

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队