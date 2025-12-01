12月平衡性调整
12月1日
削弱⬇️
觉醒飞龙宝宝
**加速友军百分比：**从50%降低至30%（-40%）
我们很乐于见到觉醒飞龙宝宝挺身而出、扭转战局，但再配上大规模推进，它的加速效果就显得过于强势了。蓝国王一直密切关注着觉醒飞龙宝宝的表现，认为现在是时候统一它的加速和减速效果了。
觉醒加农炮
**炮弹伤害：**从304降低至281（-8%）
觉醒加农炮的调整新鲜出炉！它此前称得上是最强力的防御建筑，远超其他相同定位的卡牌。这一次，我们给它少加了点火药，现在它的炮弹无法再秒杀弓箭手或烟花炮手了。
觉醒飞斧屠夫
**近距离伤害：**从294降低至268（-9%）
最近一段时间，各种近战部队都变成了觉醒飞斧屠夫的“斧下败将”。因此，我们下调了他的近距离伤害，让近战部队有机会和他过上两招。
觉醒瓦基丽武神
**飓风法术范围：**从5.5格下调至5格（-9%）
虽然已经调整过一次，觉醒瓦基丽武神每次上场能产生的影响还是太大了。这次我们缩小了她的飓风法术范围，让她消耗皇家塔血量、吸拉远程部队的能力有所下降。
觉醒皇家幽灵
**幽灵士兵伤害：**从130降低至102（-22%）
**幽灵士兵登场伤害：**从261降低至204（-22%）
尽管我们上次已经对觉醒皇家幽灵进行了削弱，但他召唤的幽灵士兵依然令人生畏。我们下调了幽灵士兵的登场伤害与普通攻击伤害，让这张卡牌的强度与其他觉醒卡牌相匹配。
野蛮人滚桶
**伤害：**从240降低至230(-4%)
**野蛮人部署时间：**从0.5秒增加至1秒（+100%）
野蛮人滚桶的适用性过于广泛，堪称游戏中最全能的法术。野蛮人部署时间增加后，这张卡牌清理中等生命值部队的效果将会减弱。
雷电精灵
**闪电传导速度：**从0.2秒调整至0.25秒（+25%）
作为一张只需1圣水的卡牌，这个小精灵的控制与清场能力实在过于全面，这也使得皇家巨人卡组在当前版本中占据了主导地位。我们削弱了它的闪电传导速度，以降低它对付各种人海流单位的效率。看到这次削弱你可能眼前一黑，但这确实是必要的调整。
加强⬆️
哥布林爆破手
**攻击速度：**从1.2秒调整为1.1秒（-8%）
呆头呆脑的家伙们看起来总是差不多。我们提升了哥布林爆破手的攻击速度，以强化他在场上的存在感，让他与炸弹兵以及其他能造成远距离爆炸伤害的卡牌区别开来。调整后，他的伤害输出将更加稳定，进攻时也更具威胁。
神箭游侠
**伤害：**从133提升至143（+8%）
自从飓风法术的强度下调后，神箭游侠在竞技场中就很难找到一席之地了。这次我们提升了他的攻击力，既能增强他对抗其他远程部队的能力，也能让他的箭矢在命中目标时提供更明显的价值。
冰冻法术
**伤害：**从115提升至148（+29%）
冰冻法术总能让对方措手不及，但即便搭配其他法术，它应对人海部队时的效果还是很一般。调整后，它的伤害足以消灭哥布林投矛手，既保留了它的核心作用，也适当提升了它能造成的威胁。让雪花飞扬吧！
虚空法术
**单体伤害：**从320提升至340（+6%）
经过上次削弱后，虚空法术感觉有点……空虚。这次我们提升了它的单体伤害，让它能找回自己对抗高生命值部队的出色实力。
问题修复🐛
熔岩猎犬
**熔岩幼犬生命值：**从217降低至215（-1%）
16级熔岩猎犬分裂出的熔岩幼犬非常耐揍，即使被16级的公主塔攻击2次也不会被消灭，而其他等级的熔岩幼犬都撑不过公主塔的2次攻击。略微下调16级熔岩幼犬的生命值，即可解决这个四舍五入导致的问题！
三个火枪手
目标选择逻辑优化
三个火枪手的外观升级后，蓝国王发现这些精锐兵种还需要多加练习应该瞄准哪些目标。调整后，三个火枪手将采用分散攻击的方式，各自锁定不同目标，避免多人同时攻击同一个小骷髅或哥布林，从而减少了弹药浪费。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队