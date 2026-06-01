六月平衡性调整
6月1日平衡性调整
削弱⬇️
精英气球兵
飞天骷髅兵落地伤害：307 → 263（-14%）
飞天骷髅兵经过严格的军事训练，擅长深入敌后……但有些太擅长了。现在，他们需要多攻击一次才能击倒某些生命值中等的敌人。
精英巨石投手
技能持续时间：9秒 → 7.3秒（-19%）
精英巨石投手近期的表现过于强势。这次削弱后，他只能投出三次巨石，而不是四次。
精英黑暗王子
部署时间：2秒 → 1秒（-50%）
首次冲锋所需距离：0 → 2.5格
犀牛登场对皇家塔伤害：307 → 0（-100%）
我们重做了精英黑暗王子的暴力下马技能，以修复一个意外交互问题，该问题曾导致在部署阶段无法重置犀牛的冲锋效果。此外，犀牛登场时也不会再对皇家塔造成伤害。
觉醒地狱飞龙
充能持续时间：9秒 → 7秒（-22%）
在完全充能的状态下，觉醒地狱飞龙极难应对。这次调整后，他无法再频繁使用火焰射线助力防守后的反推。
觉醒狂暴樵夫
对皇家塔伤害：256 → 128（-50%）
我们对觉醒狂暴樵夫的防守能力很满意，但他的幽灵却成为公主塔的噩梦。我们降低了他对皇家塔的伤害，在保留防守强度的同时，削弱他在进攻端的压制力。
觉醒迫击炮
部署时间：0.2秒 → 0.5秒（+150%）
调整前，觉醒迫击炮发射的哥布林根本无法被有效拦截，总是能对皇家塔造成伤害。延长哥布林的部署时间后，在单出一张觉醒迫击炮的情况下，不会再造成毁灭性打击。
觉醒超级骑士
对重型部队的击退距离：4格 → 2.5格（-38%）
觉醒超级骑士在防守大多数核心卡牌时显得过于强势，对手几乎没有突破的机会。现在，他对王子、巨石投手、戈仑石人等重型部队的击退效果有所下降。
烈焰熔炉
射程：6格 → 5.5格（-8%）
烈焰熔炉是一张很难防的卡牌，因为它不仅射程远，还会源源不断地召唤烈焰精灵。削弱后，它就没办法再以如此安全的距离“炙烤”敌方部队了。
骷髅召唤
骷髅兵数量：13 → 12（-8%）
重做后的骷髅召唤必定能对塔造成伤害，玩法变得过于简单了。因此，我们移除了一个直接在皇家塔旁召唤出来的骷髅兵，从而限制这些小骷髅的强度。
绿林小哥
生命值：1940 → 1832（-6%）
之前对绿林小哥的加强达到了预期，让他没那么依赖绿林小妹，但这也导致这张卡牌的整体防守表现过于强势，让对手难以推进。
特斯拉电磁塔
持续时间：30秒 → 25秒（-17%）
生命值：1152 → 1182（+3%）
由于电磁塔在地下时无法被法术攻击，它在场上的存活时间往往过长，导致玩家根本无法在它那一路展开进攻。
降低法术对皇家塔造成的伤害
在许多对局，尤其是天梯和电竞比赛中，胜负往往取决于谁的战术更保守，谁能更快刷到法术。我们决定对几乎所有法术进行一次全面削弱，以鼓励更激进的玩法。
万箭齐发：93 → 75（-19%）
地震法术：159 → 147（-8%）
火球：207 → 172（-17%）
冰冻法术：45 → 37（-18%）
大雪球：54 → 45（-17%）
雷电法术：286 → 265（-7%）
伤害药水法术：184 → 168（-9%）
狂暴法术：54 → 45（-17%）
火箭：371 → 343（-8%）
滚木：41 → 37（-15%）
藤蔓法术：76 → 70（-8%）
电击法术：58 → 48（-17%）
加强⬆️
觉醒吹箭哥布林
毒素伤害
第1阶段：51 → 64（+25%）
第2阶段：115 → 128（+11%）
上次对觉醒吹箭哥布林的削弱，旨在降低他的群体控制能力，虽然调整方向是对的，但削弱的效果比预期更强一些。我们这次提高了他前两个阶段的毒素伤害，第三个阶段保持不变。
雷电飞龙
生命值：998 → 1049（+5%）
作为一张5费卡牌，雷电飞龙依旧过于脆弱。虽然雷电法术仍然可以消灭它，但低费法术就没那么容易了。
哥布林巨人
生命值：3020 → 3110（+3%）
放心，我们没有忘记“皮卡绿巨人”这个热门卡组。！我们将回撤一部分之前的削弱，并会继续观察它的表现，如有需要，会考虑重做这张卡牌。
符文巨人
伤害：120 → 153（+28%）
虽然我们计划在未来的某个时间重做符文巨人，但目前我们觉得应该给她一些关爱。现在她能更高效地摧毁建筑和皇家塔。
**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会影响到该卡牌的觉醒形态和精英形态。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队