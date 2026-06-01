由于电磁塔在地下时无法被法术攻击，它在场上的存活时间往往过长，导致玩家根本无法在它那一路展开进攻。

降低法术对皇家塔造成的伤害

在许多对局，尤其是天梯和电竞比赛中，胜负往往取决于谁的战术更保守，谁能更快刷到法术。我们决定对几乎所有法术进行一次全面削弱，以鼓励更激进的玩法。

万箭齐发 ：93 → 75（-19%）

地震法术 ：159 → 147（-8%）

火球 ：207 → 172（-17%）

冰冻法术 ：45 → 37（-18%）

大雪球 ：54 → 45（-17%）

雷电法术 ：286 → 265（-7%）

伤害药水法术 ：184 → 168（-9%）

狂暴法术 ：54 → 45（-17%）

火箭 ：371 → 343（-8%）

滚木 ：41 → 37（-15%）

藤蔓法术 ：76 → 70（-8%）

电击法术：58 → 48（-17%）