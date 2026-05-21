点击精英骷髅墓碑的技能按钮，从地底召唤“墓碑女皇”，她将摆出一副凶神恶煞的样子，直奔敌方建筑。温馨提示：召唤墓碑女皇会摧毁你的骷髅墓碑。因此，在激活这个消耗6圣水的技能前，请确保你做好了失去这座建筑的准备。

你可以在下个主题季的亡者集市中免费解锁精英骷髅墓碑以及其他物品。

公主对弈

没有卡组，没有国王。觉得自己已经完全摸透了过牌和激活国王塔的技巧？该变一变套路了！

公主对弈将考验你的临场应变和随机决策能力！对战中，你的手牌会从40张卡牌中随机抽取。你基本上不会抽到相同的卡牌，所以要发挥每一张卡牌的最大价值。匹配机制与皇室征程类似，你所看到的全部卡牌、等级和形态，都取决于每位玩家的个人牌库。

对战开始时，你会看到哪些卡牌会以觉醒和精英形态出现。觉醒卡牌无需蓄能即可激活其觉醒形态，从对战开始时就处于激活状态！

这个新模式还将采用“突然死亡”机制，并且场上只有两座公主塔，率先摧毁对方一座公主塔即可获胜！