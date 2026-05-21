2026年6月更新
本次主题季带来了一系列让人又惊又喜的新内容：全新觉醒、全新精英、全新游戏模式、养成系统调整（让所有玩家都能更轻松地推进游戏进度）、赛季皇室征程重做回归，还有更多精彩内容！本次更新的所有关键信息如下：
全新觉醒：公主
全新精英：骷髅墓碑
全新游戏模式：公主对弈
全新活动：胜利前行
养成系统调整：卡牌收藏等级、卡牌大师系统等
回归与重做：赛季皇室征程
其他调整和优化
大量信息如骷髅般堆积如山，马上开始深入挖掘吧！
全新觉醒和精英
觉醒公主
没有什么比遥远北境的冰原更能唤醒一位贵族体内的觉醒之力。
觉醒公主的第一次攻击和接下来的每第三次攻击，都会射出一支寒冰箭，使附近的敌人减速。被击倒时，她的箭矢会散落在地，留下一片冰霜区域，使敌方军队减速。
你可以使用觉醒碎片或通过升级版皇室令牌来解锁觉醒公主。
精英骷髅墓碑
技能：亡者归来
你是否曾好奇，究竟是怎样的白骨女郎能说服亡者再次踏上战场？
点击精英骷髅墓碑的技能按钮，从地底召唤“墓碑女皇”，她将摆出一副凶神恶煞的样子，直奔敌方建筑。温馨提示：召唤墓碑女皇会摧毁你的骷髅墓碑。因此，在激活这个消耗6圣水的技能前，请确保你做好了失去这座建筑的准备。
你可以在下个主题季的亡者集市中免费解锁精英骷髅墓碑以及其他物品。
公主对弈
没有卡组，没有国王。觉得自己已经完全摸透了过牌和激活国王塔的技巧？该变一变套路了！
公主对弈将考验你的临场应变和随机决策能力！对战中，你的手牌会从40张卡牌中随机抽取。你基本上不会抽到相同的卡牌，所以要发挥每一张卡牌的最大价值。匹配机制与皇室征程类似，你所看到的全部卡牌、等级和形态，都取决于每位玩家的个人牌库。
对战开始时，你会看到哪些卡牌会以觉醒和精英形态出现。觉醒卡牌无需蓄能即可激活其觉醒形态，从对战开始时就处于激活状态！
这个新模式还将采用“突然死亡”机制，并且场上只有两座公主塔，率先摧毁对方一座公主塔即可获胜！
胜利前行活动
获胜！攀登！领取！
在全新的胜利前行活动中，赢得对战将为你带来更多奖励！
你只需像平常一样在任何模式中进行对战，每获胜一场，你就能在奖励之路上往上攀登一阶。战败一场将意味着你失去一次机会，所以请尽可能保持连胜，从而在活动中获得最大收益！
活动期间，你将拥有3次机会。不过别担心，失去的机会是可以挽回的！如果机会用完了，你将有两个选择：回到上一个检查点，或者使用宝石从当前所处阶梯继续前进，两种选择都会完全恢复你的机会次数。你还可以通过升级皇室令牌获得一次额外机会。
每获胜一定场次，你就会到达一个检查点，这不仅能让你在攀登过程中获得更好的奖励，防止你掉回之前的阶梯，还会恢复你的机会次数，让你满血再战。
该活动将限时开放，本次主题季期间你可能会多次见到它，记得留意对战界面哦！
养成系统调整
你可能已经读过我们上周发布的文章：type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu。但以防你错过，这里做一个简短的回顾。
最近你有没有觉得自己的进度推进慢了下来，甚至有点原地踏步的感觉？以后不会再有这种感觉了！国王之旅和经验值将被移除，取而代之的是全新卡牌收藏等级！卡牌收藏等级是一个更清晰、更直观的养成系统，让你能更好地追踪自己的整体游戏进度。
卡牌收藏等级的具体规则把你拥有的每张卡牌的等级相加，每张觉醒卡牌或精英卡牌额外加5级，得出的总和就是你的卡牌收藏等级！每次你升级一张卡牌，无论其稀有度如何，你的卡牌收藏等级都会+1。
卡牌收藏等级奖励的具体规则现在有了更多等级可以攀登，你在解锁和升级卡牌时会更频繁地获得奖励。玩家可以在卡牌收藏等级达到20级时领取第一份奖励。此后，每提升10级就会获得一份奖励。你的卡牌收藏等级达到1500级后，获得奖励的节奏还会进一步加快：每提升5级就能领一份奖励。
卡牌收藏等级越接近满级，你获得奖励的频率就越高！
对国王塔等级的影响该调整实装后，你的国王塔等级只会保持不变或提升！想进一步了解该调整对国王塔等级的影响，请查看上文链接中的文章。
**卡牌大师也迎来了调整吗？**没错！我们将下调卡牌大师任务的难度。完成卡牌大师任务现在只会获得金币，但数量比以前更多。更新上线后，如果你正在完成某个任务，且进度已经达到了调整后的要求，你可以直接领取奖励。
如果你担心卡牌大师里的宝石和魔法外卡奖励被移除，别慌！它们现在被移到了卡牌收藏等级里程碑奖励中，而且总量变多了。随着你不断升级卡牌，你将更频繁地获得这些奖励。
新系统上线庆祝奖励
为了庆祝新系统上线，更新上线时每位玩家都会根据各自的卡牌收藏等级获得一份庆祝奖励。
|卡牌收藏等级
|宝石
|5星魔法幸运宝箱
|战旗
|皇家塔皮肤
|20 - 200
|500
|1
|201 - 400
|750
|1
|401 - 600
|1000
|1
|601 - 800
|1500
|1
|801 - 1000
|2000
|1
|1
|1001 - 1200
|2500
|1
|2
|1201 - 1400
|3000
|1
|3
|1401 - 1600
|3500
|2
|4
|1601 - 1800
|4000
|2
|5
|1801 - 2000
|4500
|3
|6
|2001+
|5000
|3
|6
|1
你更新后首次登录游戏时，系统会自动根据你当前的牌库计算出你的卡牌收藏等级。
想要知道自己在卡牌收藏等级上线后处于哪个档位，只需把所有卡牌等级相加，每张觉醒卡牌和精英卡牌再额外加5级即可。
对这部分提到的养成系统调整还有更多疑问？我们来解答！关于养成系统、卡牌收藏等级和卡牌大师调整的所有信息，你都可以在type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu这篇文章中找到。
全新赛季竞技场
赛季皇室征程不仅回归了，还一分为二！
完成皇室征程后，你将进入1阶赛季竞技场，这里的规则和以前一样简单——赢得奖杯、推进赛季征程进度，使用你最心仪的卡组参加对战，解锁奖励。
现在，是时候展现真正的技术与策略了……随着你步入2阶赛季竞技场，真正的挑战才刚刚开始！在这个竞技场中，你在1阶赛季竞技场中胜率最高的8张卡牌将被禁用。因此，请尝试使用新的卡牌（包括核心卡牌）和战术来冲击巅峰，成为竞技场上真正的大师。
为了确保你的第二套卡组能达到对战标准，2阶赛季竞技场会将你的所有低等级卡牌提升至最低15级。这样一来，你就可以自由尝试各种卡牌组合，无需担心对手的卡牌等级远高于你。
抵达赛季皇室征程的终点后，你仍可继续进行对战，但不会再有新的奖励，你的奖杯数量也不会再发生变化。这正是你跳出舒适区、尝试新卡组的好机会，完全不用担心奖杯数或天梯排名受影响。这里的奖杯机制与皇室征程的规则是一样的。
完成整个征程可获得赛季勋章！
其他调整和优化
追赶奖励*
一天、一周甚至是一个月没登录游戏？也许你打开了游戏，但在一场惨败后愤怒退出？如果你错过了每日对战奖励，别担心，错过的部分奖励将得到保留，助你追赶进度！只需像往常一样玩游戏，你在下一次获胜时将获得一些额外奖励，但如果你想充分享受每日对战奖励，记得每天都来玩游戏并获取奖励！
*请注意，这个功能将逐步推出，你可能不会立刻注意到变化，但我们将全力以赴，尽快让所有玩家都能体验到这个新功能。
皇室令牌优化
使用宝石跳过奖励等级
等不及要拿到那些丰厚奖励了吗？你现在可以使用宝石跳过皇室令牌的奖励等级！跳过奖励等级的费用取决于达到指定等级缺少的皇冠数量。1个皇冠等于10宝石。
连购奖励*
现在每连续升级一次皇室令牌，你都会获得一个魔法幸运宝箱和一些宝石。此外，你还会获得奖励等级加成，这意味着你可以立刻领取首批奖励！
如果你在主题季中途升级皇室令牌，你仍会获得奖励等级加成，但如果你在完成奖励之路后再升级，就无法享受该加成了。只有连续购买令牌才能获得连购奖励。这意味着，如果你在某个主题季没有购买皇室令牌，你的连购记录将会被重置。
*请注意，皇室令牌的连购奖励功能目前正处于测试阶段，你可能暂时无法在游戏中体验。即使你体验到这个功能，你和好友获得的连购奖励也可能有所不同。
迷你令牌*
对皇室令牌不感兴趣但又想要更多奖励吗？试试迷你令牌吧！
和皇室令牌一样，迷你令牌也有免费奖励之路和付费奖励之路，只是更迷你。获取皇冠可推进迷你令牌的进度并获得更多奖励，就这么简单！迷你令牌为限时奖励之路，仅开放约5-7天。因此，请务必在开放期间解锁并领取这些奖励，否则你可能会错失它们哦！
*请注意，迷你令牌功能目前正处于测试阶段，你可能暂时无法在游戏中体验。即使你体验到这个功能，你和好友的迷你令牌也可能有所不同。
其他调整
电竞锦标赛排行榜观战功能回归！
现在你可以收藏自己最喜爱的战旗了！和表情一样，你收藏的战旗会在列表中置顶显示。
其他小问题修复和优化
除此之外，七月还将迎来混沌试炼第2季和一张全新卡牌，敬请期待，继续对战吧！
欢迎大家继续分享反馈和建议，这对我们的未来更新有着极大的影响！别忘了关注我们的社交媒体，随时了解游戏最新动态！
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队