2026年2月27日
Blog – Clash Royale

2026年3月更新

走过路过不要错过，《皇室战争》10周年庆典来啦！在过去的十年里，你与你的军队并肩作战，经历了胜利与失败，完成了蜕变，并在皇室征程上不断前进，与各路顶尖高手同台竞技。为了庆祝这段旅程，今天的更新，以及接下来的数次更新，将带来全新的活动和意义深远的玩法调整。

我们一直认真倾听大家关于精英、奖励和养成系统的反馈与建议，感谢每一位玩家的分享！部分调整在今天发布的文章《即将推出的调整》中列出，更多调整将在三月实装。有些调整需要一些时间，比如更多觉醒卡牌或者全新卡牌，敬请期待！你可以在调整和优化部分查看完整内容。

精简版：为了感谢大家在竞技场中战斗的日日夜夜，我们将实装以下新功能和优化：

  • 新精英：野蛮人滚桶和神箭游侠

  • 相册活动

  • 国王生日社区活动

  • 电竞锦标赛回归

  • 社交选项卡

    • 快速对战：立即开始友谊战

    • 添加新好友

  • 4个全新皇室征程竞技场

  • 调整和优化

    • 2月23日

      • 5阶竞技场解锁精英

      • 幸运宝箱中的满级重复卡牌减少

    • 3月2日

      • 皇室令牌中包含更多精英碎片

      • 皇室令牌现在提供更多选择！

    • 3月中旬

      • 自选精英，不再随机，不再重复！

      • 精英金币（之前的精英碎片）

      • 免费解锁一位精英

      • 卡组栏位重做：1觉醒、1精英、1魔法

    • 其他调整

  • 问题修复

庆典开始啦！

全新精英

精英野蛮人滚桶

**技能：**野蛮翻滚

他滚来……滚去！激活精英野蛮人滚桶的技能会让他再次翻滚，冲击敌人两次。

精英神箭游侠

**技能：**三重威胁

激活该技能后，精英神箭游侠会立即向后撤退，在原地留下一个替身，下一次攻击会发射三重箭矢。这才是在森林团伙中排名攀升的绝佳方式！

完成即将推出的相册活动，免费获取精英神箭游侠！下个部分将详细介绍相册活动。

相册活动

接下来要介绍的是全新的相册活动！

收集被称为“拼图”的珍贵历史图像碎片，拼出《皇室战争》过去十年间的标志性场景，即可解锁丰厚奖励，包括终极大奖：精英神箭游侠

相册活动又是什么？

相册活动是一个主题季限时活动，玩家需要收集拼图并完成《皇室战争》的历史图像。

相册分为多个不同场景。每个场景都对应一幅完整的画作，灵感源自过去十年里的难忘时刻。

活动开始时，这些画作都是不完整的。所以就需要把拼图填充进去！

拼图又是什么？

拼图是场景的碎片，每个场景由九块拼图组成。集齐一个场景的所有拼图后，整幅画作就会完成，你将获得对应的奖励！

拼图有两种类型：

  • **随机拼图：**获得一块随机拼图或重复拼图

  • **专属拼图:**必定获得一块全新拼图（只要你尚未完成相册）

拼图有四种稀有度：

  • 普通

  • 稀有

  • 史诗

  • 传奇

你的目标是收集所有场景的所有拼图。

如何获得拼图？

拼图可通过以下途径获得**:**

  • 日常对战奖励（每天最多四次）

  • 活动

  • 部落远航

  • 商店

  • 特惠礼包

如果我获得了一块重复拼图怎么办？

如果你获得的随机拼图是你已拥有的拼图，它就会变成一块重复拼图。

但别担心，重复拼图也能助力你完成活动！

每块重复拼图都会填充专属拼图的进度条，填充的进度取决于重复拼图本身的稀有度：

拼图重复拼图
普通2
稀有3
史诗4
传奇5

进度条充满时，你将自动获得一块专属拼图！溢出的进度会累积，不会有任何浪费！

我要怎样完成相册？

完成全部9个场景，相册就完成了！一旦完成相册，你将解锁超级大奖，包括：

  • 精英神箭游侠

  • 精英神箭游侠表情

  • 周年皇家塔皮肤

活动流程如下：

1、收集拼图

2、完成场景

3、完成相册

4、解锁超级大奖！

我可以在哪里找到相册？

你可以从主界面上的对应按钮进入相册活动。

提前完成相册会发生什么？

完成相册后你仍可继续获得拼图，但这些拼图不会再计入活动进度，而是会自动转化为额外奖励，奖励内容取决于开启的拼图宝箱类型。

所以完成相册后，你还可以不断获得奖励！

周年派对

生日庆典怎能少了礼物呢？

国王陛下有令！由大家投票选出的20位史上最受欢迎军队，现已受邀参加国王的盛大生日派对，每一位都将带来一份专属好礼。

当然，国王本想将礼物收入自己囊中……但他知道，好东西就该与他人分享，因此决定让全体玩家共享这份惊喜！

从3月2日至11日，你可进行投票，决定下一份开启的礼物。10天，10份礼物，10次机会，看看大家最喜爱的军队会带来什么好礼吧。温馨提示：你只能领取你投票那天的礼物！

请柬已发出。礼物已备好。那只剩下一个问题……你会最先打开哪一个礼物呢？

电竞锦标赛重磅回归

电竞锦标赛以崭新姿态正式回归！

我们知道许多玩家都很怀念电竞锦标赛，所以我们一直在对电竞锦标赛进行调整，确保回归后的电竞锦标赛能完美适配游戏近期的各项更新改动。锦标赛的核心特质——竞技性，不会发生任何变化，但我们希望借这个机会带来一些新内容。

现在可以通过游戏模式切换器直接参加电竞锦标赛！

全新电竞锦标赛

只要进入电竞锦标赛，你就会发现它现在更接近于挑战。我们对其界面结构和视觉效果进行了更新，让大家的游戏体验更加一致，更符合直觉。

电竞锦标赛仍将是高强度的限时活动，每个赛季至少举办一次，且形式不再固定。每次锦标赛的游戏模式、奖励甚至规则可能都会有所不同。

周年特别锦标赛将于3月27日火热开战！

电竞锦标赛机制

锦标赛的基础机制没有改变：

  • 进行对战，战败五场后锦标赛就会结束。

  • 每获胜一场，都会获得奖励，直至完成奖励之路。

  • 如果你完成了奖励之路且负场少于5场，你可以继续游玩。这种情况下，对战只会改变你的排行榜排名。你的胜场越多，排名就越高！

奖励虽然领完了，但比赛可没停！

有哪些调整？

虽然基础机制没有改变，但仍有一些调整。

  • 和其他游戏模式一样，电竞锦标赛不再通过国王等级解锁。现在，竞技场达到3阶就会解锁电竞锦标赛，这样玩家都能更早体验这一内容，且游戏过程中的解锁体验也更加连贯。

  • 在电竞锦标赛中，你需要使用个人牌库里的卡牌配置卡组。卡牌等级仍固定为11级。

  • 奖励系统也进行了更新。需要使用宝石解锁的额外奖励已被移除。现在，你只需要不断赢得对战，就能将锦标赛中的所有奖励收入囊中。

  • 排行榜也进行了优化：

    • 如果你的排名在前10000名以外，则只会显示百分比排名。

    • 如果你的排名在前10000名以内，你将看到具体排名。

    • 如果跻身前1000名，那恭喜你！你将锁定名人堂席位，成为精英中的精英。

我们知道，许多玩家喜欢通过锦标赛来尝试不同的策略。然而，如果对卡组完全不加限制，很容易出现玩家创建小号反复参加锦标赛的情况，随着时间推移，这会降低排行榜的竞技价值。我们的目标是给所有玩家带来公平的竞技体验。

我们会持续关注玩家反馈，确保电竞锦标赛兼具趣味性和竞技价值。

勋章相关内容

勋章也即将回归，但同样进行了一些改动：

  • 完成奖励之路可获得传奇勋章

  • 跻身前1000名则可获得尊贵的冠军联赛勋章

除此之外，赢得的锦标赛越多，你的勋章等级就越高，彰显你一直以来的优异表现。

社交选项卡

全新升级的社交选项卡汇集了与部落成员聊天、发起友谊战以及添加新好友所需的所有功能！

快速对战

和身边的人立刻开始对战，从未如此简单！扫描快速对战二维码，就可以和另一位玩家立即开始一场友谊战。你还可以通过快速对战畅玩各种模式，包括1对1、三倍圣水和突然死亡模式等！

配置好卡组，点击快速对战或扫描快速对战二维码，看看谁才是更厉害的玩家！快速对战中卡牌的等级上限为11级。

添加好友

分享链接或让好友扫描二维码，即可在游戏中立即添加好友。添加好友后，就能更方便地组队，或进行友谊战。

有人屡次三番将你击败？他们是不是不停给你发对战邀请？别担心，你可以跟以前一样把他们移出好友列表。

请注意！链接和二维码的有效期约为12小时，从你首次打开弹窗开始计算。

皇室征程延长

4个新竞技场将会加入皇室征程，让你可以进一步推进进度，并在冲击14000杯的过程中达成更多里程碑、获得更多奖励。

更多里程碑=更多奖励

随着这些新竞技场的加入，你在冲杯过程中还能获得更多奖励，包括在皇室征程终点处的一个额外5星幸运宝箱和5星觉醒宝箱！

新竞技场和奖杯要求

竞技场奖杯要求
29阶竞技场12000
30阶竞技场12500
31阶竞技场13000
32阶竞技场13500

解锁天梯

和上次皇室征程延长相似，解锁天梯的条件仍和你的皇室征程进度挂钩。

在接下来几个赛季，解锁天梯的奖杯要求将进行如下调整：

  • **3月：**12000杯

  • **4月：**12500杯

这能确保在玩家继续推进皇室征程的过程中，天梯始终与玩家的整体进度保持同步。

调整和优化

大家的反馈我们都收到啦！以下是下个主题季即将上线的更多重磅调整……

2月23日实装的调整

5阶竞技场解锁精英

本次更新后，你将在5阶竞技场解锁首个（也是唯一的）精英栏位。解锁系统在3月中旬完成改动（详见下文）后，如果你达到5阶竞技场，则将获得200精英碎片，用于免费自选第一位精英，助力你在皇室征程上不断前进。

精英是卡牌收藏中的最新内容，为了让新玩家更容易体验到这一内容，我们降低了精英的获取门槛，免去大家解锁前的漫长等待。

幸运宝箱中的满级重复卡牌减少

我们对幸运宝箱也进行了一些优化，让你能获得更适配个人需要的奖励。以下是详细内容：

  • 如果你的满级卡牌数少于60，你将不会开出任何重复的满级卡牌

  • 如果你的满级卡牌数多于60，满级卡牌的掉落权重将降低90%

如果可以将某张卡牌升至满级但还没有升级，系统仍会把它视为一张“满级卡”，并计入那60张满级卡的限额里。皇家塔部队同样会计入。

这一调整是为了降低你开出当前不需要的卡牌的几率，从而提高幸运宝箱的回报度。这也将助力你推进养成进度，在你的牌库中大部分卡牌达到满级之前，将不会再获得水晶。

3月2日调整

皇室令牌中包含更多精英碎片

之前精英宝箱中开出的精英碎片数量是随机的，我们也收到了很多玩家对于这个情况的反馈，因此决定将宝箱奖励改为直接获取碎片，确保玩家每个主题季都能获得固定数量的精英碎片。

从3月主题季开始，所有主题季精英碎片都可通过主题季免费奖励之路获取，使其获取门槛变低。每个主题季通过奖励之路获取的精英碎片保底数量将调整为75，即日起生效。

你有时也能通过各类活动获得更多精英碎片。

皇室令牌现在拥有更多选择！

从新主题季起，升级版令牌不再分为两个不同版本。今后所有玩家将体验同款皇室令牌。我们对令牌进行了微调，以提升其灵活性与整体收益。

最大的调整是在部分等级加入了奖励自选机制：

  • 首个自选等级将提供4种奖励供玩家选择

  • 其他等级则提供2种奖励选项

如果你现在不需要金币，则可以选择其他奖励，比如随机卡牌，而不是领取普通金币箱。这一调整让大家能更好地掌控自身养成节奏，从而根据实际需求自主规划奖励内容。

精彩不止于此！我们将在三月中旬推出另一次更新，带来更多调整！

三月中旬调整

选择你的精英

在三月中旬发布的更新中，精英将不再是随机召唤的。你将可以选择你想要解锁的精英！

在新系统中，精英碎片被重命名为精英金币

精英金币

你可以使用精英金币解锁你想要的精英卡牌！在获得200枚精英金币后，前往魔法物品选项卡，找到精英版块。在这个界面，你可以选择使用精英金币解锁哪一位精英。

另外，精英金币的持有上限为200枚，所以只要有足够精英金币，就立刻召唤下一位精英吧！溢出的精英金币将转化为宝石，每枚精英金币等价于1宝石。

免费解锁精英！

这次调整实装时，你将能够免费解锁一位精英！每位玩家将获得200枚精英金币，用于解锁最适配自己卡组的精英。

如果你的精英金币快要达到存储上限，别担心，这200枚精英金币中溢出的部分仍会保留，助力你解锁下一位精英。

如果你已解锁精英，在三月中旬更新后，你可以在三个月内领取这200枚精英金币；如果你刚开始玩《皇室战争》，你将在达到5阶竞技场后获得这些精英金币。

我们知道精英卡牌的上线经历了不少波折，因此希望给大家一个机会，让大家能够直接解锁并体验心仪的精英，如果不知道怎么选，也可以选最近看上眼的那位！

卡组栏位精简

在收集了大量反馈、数据并对该功能进行测试后，我们将皇室征程、天梯与挑战模式中的特殊卡栏位数量从4个减少至3个。这三个栏位是：

  • 1个觉醒栏位

  • 1个精英栏位

  • 1个魔法栏位

**魔法栏位？**使用魔法栏位激活觉醒、精英或英雄，想带什么就带什么！

我们的目的在于保持卡组配置的灵活性，但要减少现有4栏位模式带来的干扰。

其他调整和优化

  • 主题季幸运宝箱将暂时与大家告别。在这之前，我们将用一场最终庆典为它送行：一个装满了装扮的周年主题幸运宝箱！宝箱中可以开出2025年1月至今的表情、战旗和皇家塔皮肤！

  • 现在每场对战结束后，你无需回到活动界面也能继续推进里程碑活动的进度。

  • 每张卡牌的信息页面加入了一个按钮，用来查看该卡11级时的属性。

  • 新闻现已移到“≡”菜单中，紧挨着设置按钮。

  • 在各种限时游戏模式中匹配对手时，无需拥有可用的皇室征程卡组。

  • 摧毁一座敌方公主塔后军队不再换路。

  • 觉醒骷髅军团中的幽灵骷髅兵不再显示等级。

  • 水晶商店现在会显示你的水晶余额。

问题修复

  • 精英骑士的嘲讽技能结束后，电磁炮的蓄力不再重置。

  • 精英骑士的嘲讽技能现在可对哥布林巨人的哥布林投矛手和蛮羊骑士正常生效。

  • 飓风法术现在可以拉拽凤凰蛋和冥想中的盖世武僧。

  • 在超级选卡模式中，精灵女王的3圣水和6圣水形态均可用。

  • 镜像法术信息界面现在会正确显示低等级的传奇卡和英雄卡。

  • 如果卡组中有2张英雄卡或精英卡，现在即使把骷髅帝王放在左侧栏位，他也可以正常收集灵魂。

最后，请继续在我们的社交媒体渠道分享你的反馈！我们很乐意倾听大家的想法与建议，如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的DiscordReddit或是任何其他平台上发帖分享！

我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队