皇室征程延长

4个新竞技场将会加入皇室征程，让你可以进一步推进进度，并在冲击14000杯的过程中达成更多里程碑、获得更多奖励。

更多里程碑=更多奖励

随着这些新竞技场的加入，你在冲杯过程中还能获得更多奖励，包括在皇室征程终点处的一个额外5星幸运宝箱和5星觉醒宝箱！

新竞技场和奖杯要求

竞技场 奖杯要求 29阶竞技场 12000 30阶竞技场 12500 31阶竞技场 13000 32阶竞技场 13500

解锁天梯

和上次皇室征程延长相似，解锁天梯的条件仍和你的皇室征程进度挂钩。

在接下来几个赛季，解锁天梯的奖杯要求将进行如下调整：

**3月：**12000杯

**4月：**12500杯

这能确保在玩家继续推进皇室征程的过程中，天梯始终与玩家的整体进度保持同步。

调整和优化

大家的反馈我们都收到啦！以下是下个主题季即将上线的更多重磅调整……

2月23日实装的调整

5阶竞技场解锁精英

本次更新后，你将在5阶竞技场解锁首个（也是唯一的）精英栏位。解锁系统在3月中旬完成改动（详见下文）后，如果你达到5阶竞技场，则将获得200精英碎片，用于免费自选第一位精英，助力你在皇室征程上不断前进。

精英是卡牌收藏中的最新内容，为了让新玩家更容易体验到这一内容，我们降低了精英的获取门槛，免去大家解锁前的漫长等待。

幸运宝箱中的满级重复卡牌减少

我们对幸运宝箱也进行了一些优化，让你能获得更适配个人需要的奖励。以下是详细内容：

如果你的满级卡牌数 少于60 ，你将不会开出任何重复的满级卡牌

如果你的满级卡牌数多于60，满级卡牌的掉落权重将降低90%

如果可以将某张卡牌升至满级但还没有升级，系统仍会把它视为一张“满级卡”，并计入那60张满级卡的限额里。皇家塔部队同样会计入。

这一调整是为了降低你开出当前不需要的卡牌的几率，从而提高幸运宝箱的回报度。这也将助力你推进养成进度，在你的牌库中大部分卡牌达到满级之前，将不会再获得水晶。

3月2日调整

皇室令牌中包含更多精英碎片

之前精英宝箱中开出的精英碎片数量是随机的，我们也收到了很多玩家对于这个情况的反馈，因此决定将宝箱奖励改为直接获取碎片，确保玩家每个主题季都能获得固定数量的精英碎片。

从3月主题季开始，所有主题季精英碎片都可通过主题季免费奖励之路获取，使其获取门槛变低。每个主题季通过奖励之路获取的精英碎片保底数量将调整为75，即日起生效。

你有时也能通过各类活动获得更多精英碎片。

皇室令牌现在拥有更多选择！

从新主题季起，升级版令牌不再分为两个不同版本。今后所有玩家将体验同款皇室令牌。我们对令牌进行了微调，以提升其灵活性与整体收益。

最大的调整是在部分等级加入了奖励自选机制：

首个自选等级将提供4种奖励供玩家选择

其他等级则提供2种奖励选项

如果你现在不需要金币，则可以选择其他奖励，比如随机卡牌，而不是领取普通金币箱。这一调整让大家能更好地掌控自身养成节奏，从而根据实际需求自主规划奖励内容。

精彩不止于此！我们将在三月中旬推出另一次更新，带来更多调整！

三月中旬调整

选择你的精英

在三月中旬发布的更新中，精英将不再是随机召唤的。你将可以选择你想要解锁的精英！

在新系统中，精英碎片被重命名为精英金币。

精英金币

你可以使用精英金币解锁你想要的精英卡牌！在获得200枚精英金币后，前往魔法物品选项卡，找到精英版块。在这个界面，你可以选择使用精英金币解锁哪一位精英。

另外，精英金币的持有上限为200枚，所以只要有足够精英金币，就立刻召唤下一位精英吧！溢出的精英金币将转化为宝石，每枚精英金币等价于1宝石。

免费解锁精英！

这次调整实装时，你将能够免费解锁一位精英！每位玩家将获得200枚精英金币，用于解锁最适配自己卡组的精英。

如果你的精英金币快要达到存储上限，别担心，这200枚精英金币中溢出的部分仍会保留，助力你解锁下一位精英。

如果你已解锁精英，在三月中旬更新后，你可以在三个月内领取这200枚精英金币；如果你刚开始玩《皇室战争》，你将在达到5阶竞技场后获得这些精英金币。

我们知道精英卡牌的上线经历了不少波折，因此希望给大家一个机会，让大家能够直接解锁并体验心仪的精英，如果不知道怎么选，也可以选最近看上眼的那位！

卡组栏位精简

在收集了大量反馈、数据并对该功能进行测试后，我们将皇室征程、天梯与挑战模式中的特殊卡栏位数量从4个减少至3个。这三个栏位是：

1个觉醒栏位

1个精英栏位

1个魔法栏位

**魔法栏位？**使用魔法栏位激活觉醒、精英或英雄，想带什么就带什么！

我们的目的在于保持卡组配置的灵活性，但要减少现有4栏位模式带来的干扰。

其他调整和优化

主题季幸运宝箱将暂时与大家告别。在这之前，我们将用一场最终庆典为它送行：一个装满了装扮的周年主题幸运宝箱！宝箱中可以开出2025年1月至今的表情、战旗和皇家塔皮肤！

现在每场对战结束后，你无需回到活动界面也能继续推进里程碑活动的进度。

每张卡牌的信息页面加入了一个按钮，用来查看该卡11级时的属性。

新闻现已移到“≡”菜单中，紧挨着设置按钮。

在各种限时游戏模式中匹配对手时，无需拥有可用的皇室征程卡组。

摧毁一座敌方公主塔后军队不再换路。

觉醒骷髅军团中的幽灵骷髅兵不再显示等级。

水晶商店现在会显示你的水晶余额。

问题修复

精英骑士的嘲讽技能结束后，电磁炮的蓄力不再重置。

精英骑士的嘲讽技能现在可对哥布林巨人的哥布林投矛手和蛮羊骑士正常生效。

飓风法术现在可以拉拽凤凰蛋和冥想中的盖世武僧。

在超级选卡模式中，精灵女王的3圣水和6圣水形态均可用。

镜像法术信息界面现在会正确显示低等级的传奇卡和英雄卡。

如果卡组中有2张英雄卡或精英卡，现在即使把骷髅帝王放在左侧栏位，他也可以正常收集灵魂。

最后，请继续在我们的社交媒体渠道分享你的反馈！我们很乐意倾听大家的想法与建议，如果你对《皇室战争》的新动向有什么看法，欢迎到我们的Discord、Reddit或是任何其他平台上发帖分享！

我们竞技场上见！

《皇室战争》游戏团队