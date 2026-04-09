四月平衡性调整
4月6日平衡性调整
削弱⬇️
精英哥布林
召唤位置后退1格
战旗小队出现在你的皇家塔附近时，召唤的哥布林离塔实在太近了。我们将召唤位置调整至离塔更远的地方，让你有更多时间做出反应。
精英戈仑冰人
移除击退效果
精英戈仑冰人的暴风雪技能已经具备了减速和冰冻效果，因此我们移除了他的击退能力。
精英骑士
**嘲讽判定时间：**0.7秒 → 0.1秒
精英骑士使用技能后，新部署的单位仍然会被他嘲讽，导致防守端出现难以预料的局面，影响对战体验。本次调整后，只有在技能触发时就已在场的单位才会被嘲讽。
精英神箭游侠
**技能消耗：**1圣水 → 2圣水
精英神箭游侠的技能风险过低，收益过高。增加圣水消耗后，玩家再想使用技能将他撤回至安全位置时，应该会更谨慎。
精英重甲亡灵
**登场后技能延迟：**0秒 → 1.5秒
精英重甲亡灵在上场的瞬间就会锁定目标，防守方根本来不及反应。我们增加了一个短暂的锁定延迟，让你可以在它锁定目标前就及时采取应对措施。
觉醒皇家幽灵
**幽灵士兵登场伤害：**204 → 81（-60%）
**幽灵士兵伤害：**102 → 81（-20%）
觉醒皇家幽灵从“另一个世界”获得的支援有点太多了，他的幽灵士兵过于全能，让这张觉醒卡牌能适配任何卡组。我们适当降低了他们的伤害，让他们能继续在竞技场上游荡，但不会过于强势。
觉醒骷髅气球
**死亡附加伤害：**220 → 192（-13%）
在缺乏有效反制手段时，遇到觉醒骷髅气球就是个噩梦，因此我们降低了两个飞桶的死亡附加伤害。
觉醒攻城炸弹人
**对军队的范围伤害：**258 → 192（-26%）
只需2圣水的攻城炸弹人已经具有很强的功能性，觉醒攻城炸弹人更是将这一优势放大，有能力瓦解任何攻势。降低对军队的范围伤害后，他们在防守端的救场效率也随之降低。
加农炮
**伤害：**212 → 202（-5%）
加农炮的功能非常全面，既能拉扯核心卡牌，又能高效地将这些卡牌消灭。但作为一张仅需3费的卡牌，它有点过于全能了，于是我们降低了它的伤害。
渔夫
移除减速持续时间
渔夫的存在让皇家巨人多年来一直是一张强势的核心卡牌。我们移除了它的减速效果，以此对该卡牌进行简化调整。
哥布林小屋
**出兵速度：**2.1秒 → 2.2秒（+5%）
哥布林小屋在控场方面的表现过于出色。我们降低了它的出兵速度，应该能减轻防守方的圣水压力——他们不用再为了突破哥布林的围攻而被迫投入过多圣水。
可疑草丛
**草丛射程：**近程 → 远程
可疑草丛有时会被皇家塔挤开，导致草丛哥布林延迟生成；或者防守单位经常能将草丛哥布林直接推至塔旁。这些不稳定的交互情况确实令人恼火，因此我们调整了草丛哥布林的生成逻辑，使其表现更好预测。
加强⬆️
哥布林投矛手
增加了登场时的间隔距离
在最近的一次削弱后，哥布林投矛手已经跌出了当前版本的主流阵容。现在，他们登场时的站位将更加分散，从而降低被范围攻击一网打尽的风险。
重新设计🔄
烟花炮手
提升烟花飞行速度
烟花炮手的表现有时不太稳定，因为她的烟花飞行速度过慢，无法及时命中目标。本次调整提升了烟花的飞行速度，让她的命中率更加稳定。
骷髅飞龙
**溅射范围：**0.8格 → 1.5格（+88%）▲
**攻击速度：**1.9秒 → 2秒（+5%）▼
骷髅飞龙的溅射范围明显小于其他范围伤害卡牌。因此我们对骷髅飞龙进行了加强，使它们与其他范围伤害单位保持一致。
问题修复🐛
符文巨人
额外伤害不再作用于精英神箭游侠的三重箭矢
精英神箭游侠的三重箭矢，将与其他部队的多重附魔投射物机制保持一致。
**请注意！**所有卡牌属性均以11级为基准进行调整，大多数情况下，基础形态的属性调整也会同步影响该卡牌的觉醒形态和精英形态。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队