9月平衡性调整！
平衡性调整 - 9月2日
削弱⬇️
觉醒烈焰熔炉
高温召唤速度：从1.8秒调整为2.4秒（-33%）
**为什么？**觉醒烈焰熔炉是目前游戏内最强的卡牌之一，我们只调整了它的觉醒形态，以缩小其与普通烈焰熔炉之间的差距。
精灵女王
生命值：从1318降低至1192（-10%）
**为什么？**精灵女王之前还难以在竞技场立足，如今却成了来自空中的梦魇。我们希望保留她作为远程飞行单位的核心特色，同时降低了其生命值，这或许能让她意识到团队合作的重要性。
亡灵
攻击速度：从1秒调整为1.1秒（-10%）
**为什么？**自从上次加强了射程，亡灵就与蝙蝠拉开了差距。但亡灵的每秒伤害值使它们过于强势，所以我们削弱了其攻击速度，让它们与其他单位之间的对抗回到之前的水平。
炮兵
攻击速度：从2.1秒调整为2.2秒（-5%）
**为什么？**上次的调整虽然降低了炮兵的每秒伤害值，但没想到他的表现仍然比预期更强。我们部分回调了之前的攻速提升，避免让其他皇家塔部队眼红。
加强⬆️
小王子
**技能击退：**从2格提升至2.5格（+25%）
技能伤害：从230提升至256（+11%）
**为什么？**虽然小王子已经很能打了，但我们还是想让他的技能足够强大，能和其他英雄掰掰手腕（顺便也让他的父亲感到骄傲）。
科学怪哥布林
**怪物生命值：**从2304提升至2385（+4%）
**为什么？**科学怪哥布林的技能很强，但怪物本身不够给力。这就是博士把药水到处乱放的下场。
黑暗王子
**伤害：**从248提升至266（+7%）
**冲锋伤害：**从496提升至532（+7%）
**为什么？**与瓦基丽武神和骷髅帝王等其他4费坦克卡牌相比，黑暗王子显得没有什么竞争力。我们觉得他在竞技场里已经充分证明了自己，所以进一步提升了他的输出，让他能凭借高伤害与其他4费坦克一争高下。
卡牌重做🔄
哥布林魔咒
**伤害增强效果：**从20%调整为0%（-100%）
**每秒伤害：**从30提升至35（+17%）
**对皇家塔每秒伤害：**从6提升至10（+67%）
**为什么？**我们重做了哥布林魔咒，通过移除其伤害增强效果并提升其每秒伤害值，把它定位为专门克制人海型单位的卡牌。之前的伤害增强效果让它过于全面，且在和其他法术配合时，对高血量单位也表现出过强的压制力。
我们竞技场上见！
《皇室战争》游戏团队