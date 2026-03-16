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2026年3月16日
Blog – Clash Royale

3月中旬更新

我們近期推出了各種周年慶活動，希望大家也能和我們一樣玩得開心！現在，是時候火力全開了。我們在這個月月初就預告過，3月中旬將迎來重大更新。今天，也就是3月16日，這些調整正式上線！

以下是本次更新的全部內容：

  • 全新勇者解鎖系統

    • 免費解鎖一位勇者！

    • 選擇你的勇者

    • 全新勇者可立即解鎖

  • 牌組欄位重製：1進化、1勇者、1魔法

  • 5星魔法幸運寶箱調整

  • 其他調整、優化及問題修復

更多詳情如下！

全新勇者解鎖系統

免費解鎖一位勇者！

如果你已達到5階競技場，更新上線後，你將立即獲得200枚勇者幣，用來選擇下一位加入牌庫的勇者！勇者幣（原「勇者碎片」）可用於解鎖你選擇的勇者！

勇者幣已經快存到200了？別擔心，這一次的勇者幣可以突破持有上限，但僅限這次喔！之後，勇者幣的持有上限將恢復為200枚，所以只要有足夠勇者幣，就立刻召喚下一位勇者吧！在你領取重製補償的200枚免費勇者幣後，溢出的勇者幣將轉換為寶石，每枚勇者幣等價於1顆寶石。

如果你已解鎖勇者，更新上線後，你將有3個月的時間來領取本次活動贈送的勇者幣。如果你是新玩家，你將在達到5階競技場後獲得200枚勇者幣。

勇者幣可透過皇室通行券的免費獎勵之路獲取，每個主題季最多可獲得75枚勇者幣！

選擇你的勇者

勇者將不再隨機召喚，你將可以選擇你想要解鎖的勇者！

在獲得200枚勇者幣後，前往魔法物品分頁，找到勇者區。在這個介面，點擊「解鎖」並選擇要使用勇者幣解鎖哪一位勇者。

全新勇者可立即解鎖

立即取得勇者幣！今後，新勇者上線後會立即加入召喚池，等待大家解鎖。只要你存夠200枚勇者幣，就能立刻解鎖閃亮登場的全新卡牌形態！

牌組欄位重製

應玩家社群的強烈要求，我們將特殊牌組欄位的上限從4個減少為3個。這次調整的目的是為了降低複雜性、維持核心玩法體驗，同時確保所有玩家在配置牌組時依然擁有足夠的靈活性。

天梯、活動和挑戰將使用以下欄位：

  • 1個進化欄位：僅適用於進化卡牌

  • 1個勇者欄位：適用於勇者卡牌和英雄卡牌

  • 1個魔法欄位：適用於進化卡牌、勇者卡牌和英雄卡牌

在推進榮耀之路的過程中，你將解鎖每種欄位！

  • 1個進化欄位：3階競技場

  • 1個勇者欄位：5階競技場

  • 1個魔法欄位：10階競技場

魔法欄位讓你可以自由選擇卡牌的任意形態。如果一張卡牌已解鎖進化形態和勇者形態，將其放入魔法欄位後，你可以選擇卡牌的主動技能。只需在牌組中選中該卡牌並點擊切換按鈕！

5星魔法幸運寶箱調整

現在可透過5星魔法幸運寶箱獲得更多魔法外卡！

從今天起，透過5星魔法幸運寶箱獲得的魔法外卡數量，將至少等同於一次完整升級所需數量（根據寶箱等級計算）。也就是說，根據稀有度和寶箱等級的不同，你最多可獲得3倍的魔法外卡。因應變得更豐厚的獎勵，我們也同步調整了掉落機率。

你可以查看下方表格，了解現在透過5星魔法幸運寶箱可獲得的內容。

從每個5星魔法幸運寶箱（11級及以上寶箱）可開出的卡牌數量（調整前和調整後）

調整前的普通魔法外卡調整後的普通魔法外卡調整前的稀有魔法外卡調整後的稀有魔法外卡調整前的史詩魔法外卡調整後的史詩魔法外卡調整前的傳奇魔法外卡調整後的傳奇魔法外卡調整前的英雄魔法外卡調整後的英雄魔法外卡
11級寶箱1,2001,200240300▲303034▲--
12級寶箱1,4001,500▲280400▲3550▲46▲33
13級寶箱1,6002,500▲320550▲4070▲49▲35▲
14級寶箱1,8003,500▲360750▲45100▲512▲48▲
15級寶箱2,0005,500▲4001,000▲50130▲614▲411▲
16級寶箱2,5007,500▲4651,400▲60180▲720▲515▲

對於11級以下的5星魔法幸運寶箱，開出的獎勵卡牌數量將與之前保持一致，因為其中原本就已包含一次完整升級所需的卡牌數量。

5星魔法幸運寶箱（13級及以上寶箱）獎勵掉落機率（調整前和調整後）

調整前的掉落機率調整後的掉落機率
隨機卡牌59.5%57.5% ▼
普通魔法外卡8%9% ▲
稀有魔法外卡7.5%8% ▲
史詩魔法外卡7%6.5% ▼
傳奇魔法外卡6.5%5.5% ▼
英雄魔法外卡6.5%4% ▼
完整進化5%9.5% ▲

以上表格所示內容適用於13級及以上的5星魔法幸運寶箱。由於部分稀有度的物品需要達到一定條件才可獲取，13級以下的寶箱掉落機率可能會有所不同。

想了解更多關於幸運寶箱及其掉落機率的資訊，請查看文章

其他調整、優化及問題修復

調整和優化

  • 社交分頁

    • 點擊部落圖示可查看部落資訊。

    • 好友列表將自動排序：優先顯示已解鎖天梯模式的好友，然後按獎盃數從高到低排序。

  • 皇室通行券

    • 取得升級版通行券的玩家，點擊通行券獎勵會顯示物品名稱。

    • 為5階競技場以下的玩家新增提示：現在可選擇解鎖通行券獎勵之路上的勇者，但需達到5階競技場才可在對戰中使用。

    • 獎勵之路上的第一階獎勵會顯示勇者名稱。

問題修復

  • 軍隊和對戰

    • 勇者野蠻人滾桶不會再卡在國王塔後方。

    • 萬箭齊發的屬性頁面現在會顯示三段傷害。

    • 飛斧屠夫及其進化形態現在造成的傷害一致。

    • 進化火槍手無法再遠端鎖定皇家塔。

  • 混沌試煉模式

    • 選擇哥布林爆破狂的普通隨機事件後，被摧毀時不再造成額外傷害，也不會有更大的爆炸範圍。

    • X連弩的史詩隨機事件現在可以攻擊到最大射程目標。

  • 社交分頁

    • 有部落戰獎勵可領取時，部落戰按鈕將變為金色。

    • 完成部落戰對戰後，不再自動跳轉回社交分頁主畫面。

  • 皇室通行券

    • 在皇室通行券資訊介面中，自選獎勵里程碑中的獎勵將帶有星號標記，表示這些獎勵受玩家選擇和寶箱獎勵掉率影響（例如勇者解鎖、魔法碎片等）。

    • 商店介面和通行券資訊介面中的編號及其星號標記將保持一致。

    • 領取自選獎勵後，你選擇的獎勵將醒目顯示。

    • 自選獎勵里程碑現在會顯示所有可選物品的詳細資訊。

    • 當你有多階獎勵未領取時，如果點擊較早解鎖的某一階獎勵，獎勵之路不會再自動捲動到已解鎖的最高階獎勵。

  • 合成奇兵

    • 骷髏飛龍不再分裂出滿血骷髏飛龍，且攻擊不再出現異常。

    • 女巫召喚的骷髏兵現在擁有正確的生命值與傷害。

    • 現在地獄之塔在切換目標時會重置傷害。

    • 現在X連弩蓄能後可以正常攻擊。

    • 現在彈跳地塊不會在第1輪後消失。

    • 如果點擊「繼續組隊」後又接受派對邀請，配對過程中不會再出現「對戰」按鈕或切換器。

  • 其他

    • 現在可在4卡遊戲模式中複製牌組。

    • 現在可以在天梯模式的階梯左側查看好友的天梯進度。

    • 多項音效與視覺效果優化。

本次更新還包含一些合成奇兵的平衡性調整，詳情請點擊查看

內容就是這些囉！

感謝大家在過去幾個月裡與我們分享的一切。你們的每一條建議和意見都在幫助我們規劃後續的更新內容，請大家繼續暢所欲言唷！希望你們喜歡三月中旬的這次更新，我們也非常期待收到大家的反映。

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我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊