勇者神箭射手在刺客首領那裡的訓練終於有回報了！他掌握了戰術欺騙的祕訣——向後閃避，並留下假人愚弄敵人。他下一次射擊可不只一箭、兩箭——而是足足三箭，從而一擊掃清多個目標！

完成即將開啟的相冊活動，即可免費解鎖勇者神箭射手。

相冊活動

接下來要介紹的是全新的相冊活動！國王等級達到8級即可解鎖相冊活動。

在周年慶主題季期間，收集拼圖、完成代表《部落衝突:皇室戰爭》過去10年間經典畫面的9大場景，每完成一個場景，都可贏取一份獨特獎勵！

拼圖具有不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，還有些拼圖比其他拼圖更難獲得。拼圖分為普通、稀有、史詩、傳奇四種稀有度。

你可以透過每日對戰獎勵（每天最多4次）、活動或商店取得拼圖。

擔心抽到已擁有的拼圖？別擔心，它們會轉換成重複拼圖！你可以使用5塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的拼圖。

高稀有度拼圖會提供更多重複拼圖，幫助你更快完成相冊活動。

拼圖 重複拼圖 普通卡牌 2 稀有卡牌 3 史詩卡牌 4 傳奇卡牌 5

每個場景完成時可解鎖超豐厚獎勵，其中包括3塊皇家野豬進化碎片、一個5星幸運寶箱以及一個5星進化寶箱！完成整個周年慶相冊後將獲得終極大獎：勇者神箭射手、一款表情和一款皇家塔造型！

完成相冊活動中的全部場景後，你獲得的每塊拼圖都會轉換為額外獎勵。

周年派對社群活動

還記得之前票選出的20種軍隊嗎？現在他們都帶著禮物來參加派對啦！接下來大家需要投票決定，誰的禮物能成為《部落衝突:皇室戰爭》10周年的獎勵！

投票開始 ：3月1日

開啟禮物：3月2日至3月11日

每天你都有機會從20份禮物中投票選擇一份，然後在第二天開啟禮物。這是一次社群投票活動，無論大家投票時選的是哪一份，最後所有參加投票的玩家獲得的禮物都是一樣的。

也就是說，投出10票，就可以開啟10份禮物！並非每個軍隊都有機會展示他們獨一無二的禮物。所以，投票時要仔細考慮喔！沒被選中的10份禮物，將在活動結束時送給飛龍寶寶……也可能會在冰冷的夜裡把它們燒掉讓國王取暖。

請注意：必須先參加投票，才能在第二天領取禮物獎勵。

禮物的具體內容這個，本來應該留著給大家一個驚喜的，但有些比較心急的軍隊並不擅長製造驚喜，他們已經在我們的各個社群平台上留下了一些線索。

遊戲模式和挑戰

勇者選卡：3月2日至9日

有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新勇者制霸競技場。