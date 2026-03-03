全新主題季：10周年慶典
為慶祝《部落衝突:皇室戰爭》10周年，我們在競技場裡為大家準備了史詩級活動、皇冠狂潮、競技路線，以及豐厚到讓國王自己都加入對戰的超讚獎勵！
本次周年慶主題季的主要內容包括：
全新勇者：勇者野蠻人滾桶與勇者神箭射手
相冊活動
玩家社群活動
遊戲模式和挑戰
經典皇室全球聯賽
皇冠狂潮
部落遠航
其他調整
下面來看看詳細資訊吧！
全新勇者
勇者野蠻人滾桶
技能：野蠻翻滾
搖滾起來！
做自己熱愛的事時，根本不需要那些花俏的東西。勇者野蠻人滾桶撿起備用木桶，為自己提供第二次清場機會，並恢復一部分生命值。
勇者神箭射手
技能：三重威脅
該出手時就出手，或者……出三箭。
勇者神箭射手在刺客首領那裡的訓練終於有回報了！他掌握了戰術欺騙的祕訣——向後閃避，並留下假人愚弄敵人。他下一次射擊可不只一箭、兩箭——而是足足三箭，從而一擊掃清多個目標！
完成即將開啟的相冊活動，即可免費解鎖勇者神箭射手。
相冊活動
接下來要介紹的是全新的相冊活動！國王等級達到8級即可解鎖相冊活動。
在周年慶主題季期間，收集拼圖、完成代表《部落衝突:皇室戰爭》過去10年間經典畫面的9大場景，每完成一個場景，都可贏取一份獨特獎勵！
拼圖具有不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，還有些拼圖比其他拼圖更難獲得。拼圖分為普通、稀有、史詩、傳奇四種稀有度。
你可以透過每日對戰獎勵（每天最多4次）、活動或商店取得拼圖。
擔心抽到已擁有的拼圖？別擔心，它們會轉換成重複拼圖！你可以使用5塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的拼圖。
高稀有度拼圖會提供更多重複拼圖，幫助你更快完成相冊活動。
|拼圖
|重複拼圖
|普通卡牌
|2
|稀有卡牌
|3
|史詩卡牌
|4
|傳奇卡牌
|5
每個場景完成時可解鎖超豐厚獎勵，其中包括3塊皇家野豬進化碎片、一個5星幸運寶箱以及一個5星進化寶箱！完成整個周年慶相冊後將獲得終極大獎：勇者神箭射手、一款表情和一款皇家塔造型！
完成相冊活動中的全部場景後，你獲得的每塊拼圖都會轉換為額外獎勵。
周年派對社群活動
還記得之前票選出的20種軍隊嗎？現在他們都帶著禮物來參加派對啦！接下來大家需要投票決定，誰的禮物能成為《部落衝突:皇室戰爭》10周年的獎勵！
投票開始：3月1日
開啟禮物：3月2日至3月11日
每天你都有機會從20份禮物中投票選擇一份，然後在第二天開啟禮物。這是一次社群投票活動，無論大家投票時選的是哪一份，最後所有參加投票的玩家獲得的禮物都是一樣的。
也就是說，投出10票，就可以開啟10份禮物！並非每個軍隊都有機會展示他們獨一無二的禮物。所以，投票時要仔細考慮喔！沒被選中的10份禮物，將在活動結束時送給飛龍寶寶……也可能會在冰冷的夜裡把它們燒掉讓國王取暖。
請注意：必須先參加投票，才能在第二天領取禮物獎勵。
禮物的具體內容這個，本來應該留著給大家一個驚喜的，但有些比較心急的軍隊並不擅長製造驚喜，他們已經在我們的各個社群平台上留下了一些線索。
遊戲模式和挑戰
勇者選卡：3月2日至9日
有全新卡牌參戰的經典選卡模式！選卡組建牌組，用全新勇者制霸競技場。
挑戰：3月6日至9日
獎勵：皇室戰旗（旗面和形象裝飾）+表情
或許……還有更多內容？
全球聯賽
經典皇室聯賽：3月27日至4月1日
是的，你沒看錯！在這個主題季，全球聯賽就要回歸囉！為了慶祝它的回歸，我們籌備了周年慶特別版聯賽——這一次，我們要回歸經典！
在這次聯賽上，你只能使用遊戲最初推出的80張卡牌，卡牌的等級上限為11級。沒有英雄。沒有進化。沒有勇者。只有純粹、經典的《部落衝突:皇室戰爭》。
每場勝利都可解鎖豐厚獎勵，達到12勝後，即可開始向排行榜頂峰邁進！
皇冠狂潮
因為本次主題季是充滿歡慶氣氛的周年慶版本，所以每種活動都有豐厚獎勵！我們為皇冠狂潮準備了節日獎勵，包括：
拼圖
魔法幸運寶箱
周年幸運寶箱
外觀
還有更多超讚獎勵！
部落遠航
這個主題季，和部落成員一起揚帆遠航，穿越皇室海域！
一起完成這次旅途，一路上解鎖專屬獎勵，其中包含一款搖滾表情。
沒有加入部落？要記得趕快加入一個喔！如果你還在猶豫加入哪個部落，可以來我們的Discord頻道尋找最適合你的部落。
其他調整
劃一下重點，以下為本次主題季的核心調整總結：
3月2日
我們整合了取得勇者碎片的方式，現在所有勇者碎片（共75塊）都可以透過免費通行券獎勵獲得！
皇室通行券現在提供更多選擇！
3月中旬
自選勇者，不再隨機，不再重複！
勇者金幣（原本的勇者碎片）
免費解鎖一位勇者
牌組欄位重製：1進化、1勇者、1任意
如需了解這些調整的更多詳情，可查看本篇文章！
我們很樂意傾聽大家對新活動、新功能的意見！如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Reddit中發文分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊