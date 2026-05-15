目前，玩家的整體進度是透過「國王征途」追蹤，玩家可以在其中獲得獎勵、提升國王塔等級，並在達到特定里程碑時解鎖新功能。推進國王征途需要經驗值，但很難清楚感受到重要里程碑的進度。除非大家經常查看自己的進度，否則像國王塔升級這些重要獎勵節點往往會感覺很遙遠，而且常常像突然冒出來的驚喜，而不是自己努力達成的目標。

除了獎勵感覺遙不可及之外，不同稀有度的卡牌提供的經驗值也不同。從寶箱開出不打算升級的卡牌時，這個過程也會變得沒那麼有趣。越到後期，國王征途的節奏越慢，慢到即使玩家覺得自己累積了不少經驗值，實際上卻還遠遠不夠升級。

這對獎勵有什麼實際影響，後面會再談到。

為了讓養成系統更簡單、每一步都更有成就感，我們決定移除國王征途，並推出……

卡牌收藏等級！

卡牌收藏等級是一個清楚、直覺的養成系統，讓你能更好地追蹤並掌握自己的遊戲進度。不再有複雜的經驗值計算，你只需要看一樣東西：你的牌庫。

具體規則如下：把你擁有的每張卡牌等級相加，每張進化卡牌或勇者卡牌額外加5級，得出的總和就是你的卡牌收藏等級！

請注意，目前遊戲中共有125張卡牌，再加上進化卡牌和勇者卡牌，這些都會計入你的卡牌收藏等級。

就這樣？沒錯，就是這麼簡單！請注意：不同稀有度的卡牌加入你的牌庫時，提供的卡牌收藏等級也不同。稀有度越高的卡牌，首次解鎖時提供的卡牌收藏等級就越多。

雖然解鎖較高稀有度的卡牌時會獲得更多收藏等級，但後續每一次升級都固定增加1級，無論稀有度高低都一樣。

範例：

解鎖瓦基麗武神：收藏等級+3

將瓦基麗武神從11級升到12級：收藏等級+1

解鎖進化瓦基麗武神：收藏等級+5

每張卡牌、每一次升級都變得有意義，哪怕是你這些年來一直放在備戰區裡的卡牌！

里程碑

在新系統中，可以提升的等級非常多，一路上還有大量里程碑。每當你解鎖或升級卡牌時，每個里程碑都會提供相對應的獎勵。

不是每個等級都會觸發里程碑，但你會隨著卡牌收藏等級提升，定期獲得獎勵。

玩家可以在卡牌收藏等級達到20級時領取第一份獎勵。此後，每提升10級就會獲得一份獎勵。你的卡牌收藏等級達到1500級後，獲得獎勵的節奏還會進一步加快：每提升5級就能拿到一份獎勵。

卡牌收藏等級越接近滿級，你獲得獎勵的頻率就越高。