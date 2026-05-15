全新卡牌收藏等級與卡牌大師系統調整
下次更新將於5月26日推出，這次更新絕對精彩，將帶來全新遊戲模式、進化、勇者等令人期待的新內容。此外，7月還會推出一張全新卡牌，混沌試煉模式也將回歸！
今天我們將深入介紹即將到來的養成系統調整。在下一次更新中，我們會讓國王塔等級和卡牌等級追蹤起來更輕鬆，同時重做卡牌大師系統，讓大家推進遊戲進度的每一步都更順暢、收穫更多。
過去幾年來，《部落衝突:皇室戰爭》的養成系統變得越來越複雜，玩家的實際成長速度並沒有因為「國王征途」等系統而變得更清楚或更容易追蹤。除此之外，遊戲提供的獎勵也逐漸與大家在意的內容脫節，對達成個人目標（例如：升級主力牌組中的卡牌）幫助不大。
我們要在這次更新中解決這個問題！
我們希望養成系統變得更簡單、更清楚，獎勵也更豐厚。讓每一次升級都有意義，牌庫中的每張卡牌都能派上用場，並讓玩家隨時清楚知道自己距離下一個目標還有多遠。
國王征途即將告別大家
目前，玩家的整體進度是透過「國王征途」追蹤，玩家可以在其中獲得獎勵、提升國王塔等級，並在達到特定里程碑時解鎖新功能。推進國王征途需要經驗值，但很難清楚感受到重要里程碑的進度。除非大家經常查看自己的進度，否則像國王塔升級這些重要獎勵節點往往會感覺很遙遠，而且常常像突然冒出來的驚喜，而不是自己努力達成的目標。
除了獎勵感覺遙不可及之外，不同稀有度的卡牌提供的經驗值也不同。從寶箱開出不打算升級的卡牌時，這個過程也會變得沒那麼有趣。越到後期，國王征途的節奏越慢，慢到即使玩家覺得自己累積了不少經驗值，實際上卻還遠遠不夠升級。
這對獎勵有什麼實際影響，後面會再談到。
為了讓養成系統更簡單、每一步都更有成就感，我們決定移除國王征途，並推出……
卡牌收藏等級！
卡牌收藏等級是一個清楚、直覺的養成系統，讓你能更好地追蹤並掌握自己的遊戲進度。不再有複雜的經驗值計算，你只需要看一樣東西：你的牌庫。
具體規則如下：把你擁有的每張卡牌等級相加，每張進化卡牌或勇者卡牌額外加5級，得出的總和就是你的卡牌收藏等級！
請注意，目前遊戲中共有125張卡牌，再加上進化卡牌和勇者卡牌，這些都會計入你的卡牌收藏等級。
就這樣？沒錯，就是這麼簡單！請注意：不同稀有度的卡牌加入你的牌庫時，提供的卡牌收藏等級也不同。稀有度越高的卡牌，首次解鎖時提供的卡牌收藏等級就越多。
雖然解鎖較高稀有度的卡牌時會獲得更多收藏等級，但後續每一次升級都固定增加1級，無論稀有度高低都一樣。
範例：
解鎖瓦基麗武神：收藏等級+3
將瓦基麗武神從11級升到12級：收藏等級+1
解鎖進化瓦基麗武神：收藏等級+5
每張卡牌、每一次升級都變得有意義，哪怕是你這些年來一直放在備戰區裡的卡牌！
里程碑
在新系統中，可以提升的等級非常多，一路上還有大量里程碑。每當你解鎖或升級卡牌時，每個里程碑都會提供相對應的獎勵。
不是每個等級都會觸發里程碑，但你會隨著卡牌收藏等級提升，定期獲得獎勵。
玩家可以在卡牌收藏等級達到20級時領取第一份獎勵。此後，每提升10級就會獲得一份獎勵。你的卡牌收藏等級達到1500級後，獲得獎勵的節奏還會進一步加快：每提升5級就能拿到一份獎勵。
卡牌收藏等級越接近滿級，你獲得獎勵的頻率就越高。
卡牌收藏等級獎勵總覽
|數量
|寶石
|14,955
|普通魔法外卡
|28,920
|稀有魔法外卡
|7,850
|史詩魔法外卡
|1,327
|傳奇魔法外卡
|58
|英雄魔法外卡
|19
|4星魔法幸運寶箱
|1
|5星魔法幸運寶箱
|28
|進化寶箱
|13
|專屬戰旗
|6
|專屬皇家塔造型
|1
從國王征途過渡到卡牌收藏等級
從舊系統過渡到新系統時，會有一些慶祝性獎勵嗎？沒錯，會有！新版本推出當天，每位玩家都會根據自己的卡牌收藏等級獲得相應獎勵。獎勵詳情如下！
新系統推出慶祝獎勵
|卡牌收藏等級
|寶石
|5星魔法幸運寶箱
|戰旗
|皇家塔造型
|20 - 200
|500
|1
|-
|-
|201 - 400
|750
|1
|-
|-
|401 - 600
|1,000
|1
|-
|-
|601 - 800
|1,500
|1
|-
|-
|801 - 1000
|2,000
|1
|1
|-
|1001 - 1200
|2,500
|1
|2
|-
|1201 - 1400
|3,000
|1
|3
|-
|1401 - 1600
|3,500
|2
|4
|-
|1601 - 1800
|4,000
|2
|5
|-
|1801 - 2000
|4,500
|3
|6
|-
|2001 - 2200
|5,000
|3
|6
|1
在你更新後，首次登入遊戲時，系統會自動根據你當前的牌庫計算出你的卡牌收藏等級。
想知道自己在卡牌收藏等級上線後會落在哪個階等，只要把所有卡牌等級相加，再為每張進化卡牌和勇者卡牌額外加5級即可。
雖然這套系統和慶祝獎勵的設計理念，是涵蓋所有玩家並簡化養成流程，但新系統（包含卡牌收藏等級與更簡單的卡牌大師系統）對前期和中期玩家幫助最大，能為這些玩家提供更順暢、更有收穫的養成體驗，協助他們一路向頂峰邁進。
國王塔等級
現在，提升國王塔等級不再取決於經驗值，而是取決於你已經將多少張卡牌升級到特定等級。不過請放心，你的國王塔等級不會因為這次改動而受到負面影響。它只會維持不變或提升！國王的作用也和以前完全一樣：受到攻擊時會出來守塔，並且決定皇家塔部隊的等級上限。
下方表格表對比了舊系統中透過國王征途解鎖國王塔等級的方式，以及新系統中提升國王塔等級所需的卡牌升級數量。
舊版 vs.新版國王塔升級要求
|國王塔等級
|國王征途（舊）
|總升級卡牌數（新）
|1
|1級
|-
|2
|2級
|9張1級以上卡牌
|3
|3級
|9張2級以上卡牌
|4
|5級
|10張3級以上卡牌
|5
|7級
|10張4級以上卡牌
|6
|10級
|10張5級以上卡牌
|7
|14級
|10張6級以上卡牌
|8
|18級
|10張7級以上卡牌
|9
|22級
|10張8級以上卡牌
|10
|26級
|10張9級以上卡牌
|11
|30級
|10張10級以上卡牌
|12
|34級
|11張11級以上卡牌
|13
|38級
|11張12級以上卡牌
|14
|42級
|12張13級以上卡牌
|15
|54級
|13張14級以上卡牌
|16
|75級
|14張15級以上卡牌
請注意：皇家塔部隊不計入國王塔等級的升級要求。當你的國王塔等級提升時，系統會自動發放足夠升到下一級的皇家塔公主卡牌和金幣。
這些改動相當大，那麼更新後，國王征途和經驗值會怎麼樣呢？
功能解鎖調整
國王征途將從遊戲中完全移除。不過別擔心，如果你有任何未領取的獎勵，它們會在你更新後登入時，透過彈出視窗自動發放給你。
經驗值也將從遊戲中移除。卡牌升級、卡牌大師獎勵和部落捐贈將不再提供經驗值。在部落中捐贈滿級卡牌時，你將獲得金幣和星光點數。
此外，過去依國王塔等級解鎖的功能（例如皇室通行券和部落），現在會改為依競技場等級解鎖（而且會比以前更早解鎖）。
舊版 vs.新版功能解鎖
|調整前
|調整後
|部落
|國王等級1級
|1階競技場
|牌組欄位
|國王等級2級
|1階競技場
|部落捐贈
|國王等級3級
|2階競技場
|皇室通行券
|國王等級7級
|2階競技場
|部落戰
|國王等級10級
|3階競技場
|部落交換卡牌
|國王等級16級
|3階競技場
|卡牌大師
|國王等級14級
|4階競技場
|星光點數
|國王等級9級
|5階競技場
常見問題解答
所有卡牌都會計入我的卡牌收藏等級嗎？
除了合成奇兵統帥以外，所有卡牌及其不同形態都會計入卡牌收藏等級。
國王塔等級會因為這個改動而下降嗎？
不會，你的國王塔等級只會維持不變或提升。
星光點數和星光等級也會被取消嗎？
不會！你的星光點數不會消失，你可以在原本的位置找到它們。星光等級也同樣維持不變，讓你的部隊一如既往地閃閃發亮。
卡牌大師調整
由於部分獎勵轉移到了卡牌收藏等級里程碑，而其他系統也有所簡化，我們也對卡牌大師系統進行了相應更新。各項任務的整體完成難度大幅降低，部分卡牌的任務目標數量更是明顯減少。
讓我們以野豬騎士為例，來看看所有卡牌大師任務的改動。
野豬騎士卡牌大師調整前 vs.調整後
|任務組
|任務
|調整前
|調整後
|火力全開
|1
|85,000
|37,000
|2
|250,000
|100,000
|3
|420,000
|170,000
|推塔專家
|1
|560
|225
|2
|1,600
|600
|3
|2,800
|1,000
|攻塔機器
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
更新推出後，如果你正在進行某個卡牌大師任務，且進度已經達到調整後的要求，該任務會被標記為已完成，你可以直接領取獎勵。如果尚未達到調整後的要求，你的進度也會保留，而且和更新前相比，你會更接近完成目標。
那獎勵呢？
隨著部分獎勵轉移到收藏等級，以及任務目標數量減少，卡牌大師的獎勵也會相應調整。寶石和魔法外卡將從卡牌大師獎勵中移除，但它們並沒有消失！你現在可以在收藏等級里程碑中獲得它們。魔法外卡方面，你獲得的數量會比以前更多。
更新前後卡牌大師獎勵對比
|調整前
|調整後
|任務組1
|卡牌、金幣、寶石
|每個任務4,000 金幣
|任務組2
|金幣、魔法外卡、寶石
|每個任務6,000金幣
|任務組3
|6,000/8,000/10,000金幣
|每個任務15,000金幣
每組任務包含3個任務，現在無論卡牌稀有度如何，每個任務都會獎勵相同數量的金幣。請注意，並非所有卡牌都有3組任務。
為什麼要同時改動兩個系統？
我們希望透過新的養成系統，幫助你更快提升卡牌收藏等級，尤其是在遊戲前期。卡牌大師任務將成為穩定的金幣來源，支援你升級卡牌。
更多卡牌升級會帶來更高的卡牌收藏等級，進而解鎖更多里程碑，贏取寶石以及其他豐厚獎勵。
因此，雖然卡牌大師系統有所調整，獎勵也重新分配，但現在所有內容都串聯成了一個更清楚、更統一的成長循環。
那麼玩家可能會問，整體獎勵分配到底是什麼樣子？
全新整體獎勵分配
隨著新的養成系統及卡牌大師調整推出，獎勵已經重新調整，讓你擁有更多選擇權，也為你升級卡牌創造更多機會。
大多數獎勵都有所增加，只有少數幾項獎勵有所下調。
舊系統 vs.新系統獎勵分配
|舊系統*
|新系統*
|金幣
|4,470,949
|5,165,625 ▲
|寶石
|14,330
|14,945 ▲
|普通魔法外卡
|6,431
|37,169 ▲
|稀有魔法外卡
|3,073
|9,275 ▲
|史詩魔法外卡
|667
|1,473 ▲
|傳奇魔法外卡
|3
|71 ▲
|英雄魔法外卡
|3
|26 ▲
|隨機普通卡
|17,783
|44,641 ▲
|隨機稀有卡
|4,382
|3,828 ▼
|隨機史詩卡
|1,182
|416 ▼
|隨機傳奇卡
|42
|23 ▼
|隨機英雄卡
|8
|5 ▼
|進化碎片（進化寶箱掉落）
|11
|16▲
*根據寶箱的獲取機率，你獲得的獎勵可能會更多或更少。詳情請參閱介紹文章。
*舊系統：舊版卡牌大師 + 國王征途
*新系統：新版卡牌大師 + 卡牌收藏等級
快速回顧
我們來回顧一下本文提到的重點內容：
玩家獲得的所有東西都不會消失（嗯……經驗值除外）
你的國王塔等級只會維持不變或提升
卡牌收藏等級：一個更透明的新升級系統，由你所有卡牌等級的總和決定（外加進化卡牌和勇者卡牌提供的額外等級）
未領取的國王征途獎勵將透過彈出視窗自動發放
國王征途和經驗值將不復存在
星光點數維持不變
卡牌大師任務完成難度降低
獎勵已進行調整並重新分配
這篇文章裡我們已經聊了不少，但之後還會有更多精彩內容！下次更新還會推出大量新功能和優化內容，我們迫不及待想與大家分享。
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