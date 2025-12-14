2025年12月14日
Blog – Clash Royale
薑餅幸運寶箱！
一款全新的美味糖霜寶箱即將出爐🍪
準備好餅乾模具、預熱好烤箱——薑餅幸運寶箱裡塞滿了各種甜蜜驚喜，讓你的勇者節日更加精彩。
你在榮耀之路上的盃數越高，獲得的獎勵就越豐厚。在10階競技場之前，你只會獲得卡牌獎勵；但從10階競技場開始，獎勵類型會更豐富，包括更高稀有度的卡牌、外觀，還有珍貴的進化碎片！
你將有機會透過寶箱獲得以下卡牌與進化：
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|進化卡
|蝙蝠
|巨人
|飛龍寶寶
|骷髏召喚
|弓箭女皇
|騎士進化碎片
|加農炮
|哥布林小屋
|哥布林飛桶
|地獄飛龍
|科學怪哥布林
|騎士完整進化
|煙火射手
|迷你皮卡
|毒藥法術
|電磁炮
|威猛礦工
|-
|騎士
|火槍手
|骷髏軍團
|-
|-
|-
|皇家快遞
|電擊車小隊
|女巫
|-
|-
|-
在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款閃亮的新表情。
從12月14日起，薑餅幸運寶箱將可透過多個節日活動獲取，直到勇者節日主題季結束。
你可以透過以下活動獲得總共19個薑餅幸運寶箱：
Clash聖誕節12天大狂歡
新年新烈焰
部落遠航
「開寶箱活動」的最後一個寶箱可在商店中免費領取。此外，你還可能透過抽獎活動獲得更多寶箱，或直接在商店中用寶石購買它。請做好準備，追隨甜蜜獎勵的香氣出發吧！
如需詳細了解寶箱內容，請查看我們的介紹文章。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊