2025年12月14日
Blog – Clash Royale

薑餅幸運寶箱！

一款全新的美味糖霜寶箱即將出爐🍪

準備好餅乾模具、預熱好烤箱——薑餅幸運寶箱裡塞滿了各種甜蜜驚喜，讓你的勇者節日更加精彩。

你在榮耀之路上的盃數越高，獲得的獎勵就越豐厚。在10階競技場之前，你只會獲得卡牌獎勵；但從10階競技場開始，獎勵類型會更豐富，包括更高稀有度的卡牌、外觀，還有珍貴的進化碎片！

你將有機會透過寶箱獲得以下卡牌與進化：

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡進化卡
蝙蝠巨人飛龍寶寶骷髏召喚弓箭女皇騎士進化碎片
加農炮哥布林小屋哥布林飛桶地獄飛龍科學怪哥布林騎士完整進化
煙火射手迷你皮卡毒藥法術電磁炮威猛礦工-
騎士火槍手骷髏軍團---
皇家快遞電擊車小隊女巫---

在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款閃亮的新表情。

從12月14日起，薑餅幸運寶箱將可透過多個節日活動獲取，直到勇者節日主題季結束。

你可以透過以下活動獲得總共19個薑餅幸運寶箱：

  • Clash聖誕節12天大狂歡

  • 新年新烈焰

  • 部落遠航

「開寶箱活動」的最後一個寶箱可在商店中免費領取。此外，你還可能透過抽獎活動獲得更多寶箱，或直接在商店中用寶石購買它。請做好準備，追隨甜蜜獎勵的香氣出發吧！

如需詳細了解寶箱內容，請查看我們的介紹文章

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊