一款全新的美味糖霜寶箱即將出爐🍪

準備好餅乾模具、預熱好烤箱——薑餅幸運寶箱裡塞滿了各種甜蜜驚喜，讓你的勇者節日更加精彩。

你在榮耀之路上的盃數越高，獲得的獎勵就越豐厚。在10階競技場之前，你只會獲得卡牌獎勵；但從10階競技場開始，獎勵類型會更豐富，包括更高稀有度的卡牌、外觀，還有珍貴的進化碎片！