Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2026年2月13日
Blog – Clash Royale

鋼鐵之心幸運寶箱

鋼鐵之心幸運寶箱上鮮花盛開，藤蔓纏繞，還有玫瑰形狀的杯子蛋糕？

你在榮耀之路上攀登得越高，獎勵就越甜美！一開始是稀有度較低的卡牌，一旦你達到10階競技場，獎勵花園便會全面盛放，你將有機會把所有稀有度的卡牌與主題季外觀收入囊中。

你將有機會從寶箱中開出皮卡超人進化碎片、皮卡超人完整進化和以下卡牌：

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
哥布林吹箭哥布林黑暗王子哥布林機甲科學怪哥布林
哥布林大隊哥布林牢籠哥布林飛桶超級騎士小王子
哥布林投矛手哥布林小屋哥布林詛咒熔岩獵犬骷髏之王
亡靈地獄之塔皮卡超人--
亡靈大軍重甲亡靈虛空法術--

在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款新表情。

從2月16日起，22個鋼鐵之心幸運寶箱將在以下主題活動中開放取得，直至主題季結束：

  • 暗影之心

  • 勇者之路

  • 部落遠航

少量寶箱將可透過抽獎活動取得，或在商店裡使用寶石購買。

開寶箱活動回歸，心動獎勵，等你來拿！累計開啟15個鋼鐵之心幸運寶箱，即可在活動結束時解鎖一個進化寶箱。

如需詳細了解寶箱內容，請查看我們的介紹文章

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊