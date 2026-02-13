2026年2月13日
Blog – Clash Royale
鋼鐵之心幸運寶箱
鋼鐵之心幸運寶箱上鮮花盛開，藤蔓纏繞，還有玫瑰形狀的杯子蛋糕？
你在榮耀之路上攀登得越高，獎勵就越甜美！一開始是稀有度較低的卡牌，一旦你達到10階競技場，獎勵花園便會全面盛放，你將有機會把所有稀有度的卡牌與主題季外觀收入囊中。
你將有機會從寶箱中開出皮卡超人進化碎片、皮卡超人完整進化和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|哥布林
|吹箭哥布林
|黑暗王子
|哥布林機甲
|科學怪哥布林
|哥布林大隊
|哥布林牢籠
|哥布林飛桶
|超級騎士
|小王子
|哥布林投矛手
|哥布林小屋
|哥布林詛咒
|熔岩獵犬
|骷髏之王
|亡靈
|地獄之塔
|皮卡超人
|-
|-
|亡靈大軍
|重甲亡靈
|虛空法術
|-
|-
在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款新表情。
從2月16日起，22個鋼鐵之心幸運寶箱將在以下主題活動中開放取得，直至主題季結束：
暗影之心
勇者之路
部落遠航
少量寶箱將可透過抽獎活動取得，或在商店裡使用寶石購買。
開寶箱活動回歸，心動獎勵，等你來拿！累計開啟15個鋼鐵之心幸運寶箱，即可在活動結束時解鎖一個進化寶箱。
如需詳細了解寶箱內容，請查看我們的介紹文章。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊