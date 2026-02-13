鋼鐵之心幸運寶箱上鮮花盛開，藤蔓纏繞，還有玫瑰形狀的杯子蛋糕？

你在榮耀之路上攀登得越高，獎勵就越甜美！一開始是稀有度較低的卡牌，一旦你達到10階競技場，獎勵花園便會全面盛放，你將有機會把所有稀有度的卡牌與主題季外觀收入囊中。