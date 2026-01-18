Skip to content
2026年1月18日
Blog – Clash Royale

霜火幸運寶箱！

由熾熱狂風與暴怒風雪交匯鍛造而成的寶箱即將登場！

霜火幸運寶箱中的獎勵匯集了冰與火的雙重恩賜，且會隨著你在榮耀之路的旅程上不斷前進而變得更豐厚。一開始是稀有度較低的卡牌，一旦你達到10階競技場，冰火融合之力便會徹底釋放，所有稀有度的卡牌與主題季外觀都將加入這場風暴。

你將有機會從寶箱中開出法師進化碎片法師完整進化和以下卡牌：

普通卡稀有卡史詩卡傳奇卡英雄卡
弓箭手火球飛龍寶寶寒冰法師弓箭女皇
煙火射手烈焰熔爐氣球兵熔岩獵犬刺客首領
烈焰精靈戈侖冰人加農炮戰車鳳凰小王子
冰雪精靈地獄之塔冰凍法術--
巨型雪球法師攻城炸彈人--

在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款冷酷的新表情。

從1月19日起，15個霜火幸運寶箱將在以下主題活動中開放取得，直至主題季結束：

  • 冰火煉獄

  • 勇者之路

  • 部落遠航

少量寶箱將可透過抽獎活動取得，或在商店裡使用寶石購買。

由於目前仍在測試階段，這一季的霜火幸運寶箱獎勵僅對部分玩家開放。沒有獲得主題季幸運寶箱的玩家將獲得魔法幸運寶箱——不過在本次主題季接近尾聲時，這些玩家仍可領取霜火幸運寶箱中的外觀，敬請留意！

由於還在進行測試，本次主題季不會舉辦開寶箱活動。

如需詳細了解霜火幸運寶箱內容，請查看我們的介紹文章

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊