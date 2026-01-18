2026年1月18日
霜火幸運寶箱！
由熾熱狂風與暴怒風雪交匯鍛造而成的寶箱即將登場！
霜火幸運寶箱中的獎勵匯集了冰與火的雙重恩賜，且會隨著你在榮耀之路的旅程上不斷前進而變得更豐厚。一開始是稀有度較低的卡牌，一旦你達到10階競技場，冰火融合之力便會徹底釋放，所有稀有度的卡牌與主題季外觀都將加入這場風暴。
你將有機會從寶箱中開出法師進化碎片、法師完整進化和以下卡牌：
|普通卡
|稀有卡
|史詩卡
|傳奇卡
|英雄卡
|弓箭手
|火球
|飛龍寶寶
|寒冰法師
|弓箭女皇
|煙火射手
|烈焰熔爐
|氣球兵
|熔岩獵犬
|刺客首領
|烈焰精靈
|戈侖冰人
|加農炮戰車
|鳳凰
|小王子
|冰雪精靈
|地獄之塔
|冰凍法術
|巨型雪球
|法師
|攻城炸彈人
在外觀方面，你將有機會獲得兩款戰旗旗面和兩款戰旗形象裝飾，以及一款冷酷的新表情。
從1月19日起，15個霜火幸運寶箱將在以下主題活動中開放取得，直至主題季結束：
冰火煉獄
勇者之路
部落遠航
少量寶箱將可透過抽獎活動取得，或在商店裡使用寶石購買。
由於目前仍在測試階段，這一季的霜火幸運寶箱獎勵僅對部分玩家開放。沒有獲得主題季幸運寶箱的玩家將獲得魔法幸運寶箱——不過在本次主題季接近尾聲時，這些玩家仍可領取霜火幸運寶箱中的外觀，敬請留意！
由於還在進行測試，本次主題季不會舉辦開寶箱活動。
如需詳細了解霜火幸運寶箱內容，請查看我們的介紹文章。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊