從1月19日起，15個霜火幸運寶箱將在以下主題活動中開放取得，直至主題季結束：

冰火煉獄

勇者之路

部落遠航

少量寶箱將可透過抽獎活動取得，或在商店裡使用寶石購買。

由於目前仍在測試階段，這一季的霜火幸運寶箱獎勵僅對部分玩家開放。沒有獲得主題季幸運寶箱的玩家將獲得魔法幸運寶箱——不過在本次主題季接近尾聲時，這些玩家仍可領取霜火幸運寶箱中的外觀，敬請留意！

由於還在進行測試，本次主題季不會舉辦開寶箱活動。

如需詳細了解霜火幸運寶箱內容，請查看我們的介紹文章。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊