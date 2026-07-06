自選寶箱包含2星到5星等多個稀有度，不僅可以讓你在卡牌之間選擇，還能從多種資源與外觀中選擇獎勵。每種稀有度都有各自的獎勵池，獎勵內容和數量會根據寶箱的稀有度和等級而有所不同：

2星 ：普通、稀有和史詩卡牌、史詩皇家塔部隊、金幣、寶石和皇室戰旗

3星 ：所有稀有度的卡牌、史詩和傳奇皇家塔部隊、金幣、寶石和表情

4星和5星：所有稀有度的卡牌、所有稀有度的魔法外卡、史詩和傳奇皇家塔部隊、進化碎片、寶石和皇家塔造型

每日對戰獎勵的第一個獎勵就是自選寶箱。

雖然自選寶箱是本次主題季的專屬內容，但未來可能在後續主題季或活動中回歸。

想進一步了解自選寶箱及其獎勵機制嗎？請查看《寶箱掉落機率詳解》這篇文章！

遊戲模式

混沌試煉：7月6日至8月3日

混沌試煉回歸，帶來全新視覺效果、卡牌和隨機事件！每週都有全新變化！15種部隊將第一次加入卡池，同時也會有其他部隊輪換退出。

在主題季前三週的每週一，部分卡牌會輪換退出，給新卡牌留出空間。整個主題季期間，卡池將始終保持50張卡牌。

浪人、閃電巨人、三個火槍手等部隊已踏入他們的混沌試煉戰場，準備在競技場中掀起驚滔駭浪。

部分部隊保留原有隨機事件，而其他部隊則獲得新的能力，勢必會大鬧一場。

此外，主題季結束前還將迎來一場競技聯盟賽。

喔，對了，還有另一枚超級神秘徽章等你來收集！希望你運氣夠好，能找到它……這次你很需要好運氣。

相冊活動

迷茫勇士

浪人初到競技場，帶來的不只有令人驚豔的劍術。他還有屬於自己的故事！

浪人的相冊活動將講述他成為競技場最強劍客的歷程。

和之前的相冊活動一樣：收集拼圖，完成場景，並解鎖獎勵。完成整本相冊，揭開浪人的傳奇經歷，還可獲得15張浪人卡牌以及2款主題外觀！

拼圖分為不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，而其他拼圖則更難獲得。

拼圖分別有普通、稀有、史詩和傳奇。你可以透過每日對戰獎勵（每天最多3次）、活動或商店獲取拼圖。

如果你獲得已經擁有的拼圖，它將被視為重複拼圖！你可以使用6塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的新拼圖。

每種稀有度的拼圖提供的重複拼圖數量也有所不同。

拼圖 重複拼圖數量 普通 3 稀有 3 史詩 4 傳奇 4

完成相冊後，額外收集到的任何拼圖都將轉換為額外獎勵。

達到3階競技場級可參加該活動。

全球聯賽

反璞歸真

沒有進化、沒有勇者、沒有英雄。只有你、你的牌組，以及你不斷磨鍊的技巧。