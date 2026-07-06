全新主題季：榮耀與離鄉
傳說有一位劍客劍術高超，再強大的敵人也能斬於劍下。如今，浪人帶著無數傳奇戰績，踏入競技場。
閱讀本文，了解即將到來的主題季有哪些精彩內容：
全新傳奇卡牌：浪人！
自選寶箱
混沌試煉第2賽季
競技聯盟賽
反璞歸真全球聯賽
全新部隊
浪人
雙重刀刃，雙倍技藝。
浪人是一位傳奇劍客，擅長近身作戰。每隔幾秒，他會將一次近戰攻擊反彈給對手，造成比原本承受傷害更高的反擊傷害。
近戰敵人根本奈何不了他。
如何解鎖浪人
你可以透過全新卡牌解鎖活動「浪人之路」將浪人加入你的牌庫，也可以購買皇室通行券，在升級獎勵之路上選擇他作為獎勵。
你還可以透過相冊活動獲得浪人卡牌，但請注意，在七月主題季期間，他不會出現在任何寶箱中。
皮卡超人和超級騎士，你們先別打了……
自選寶箱
這個主題季，我們將推出一種全新寶箱：自選寶箱！
自選寶箱包含2星到5星等多個稀有度，不僅可以讓你在卡牌之間選擇，還能從多種資源與外觀中選擇獎勵。每種稀有度都有各自的獎勵池，獎勵內容和數量會根據寶箱的稀有度和等級而有所不同：
2星：普通、稀有和史詩卡牌、史詩皇家塔部隊、金幣、寶石和皇室戰旗
3星：所有稀有度的卡牌、史詩和傳奇皇家塔部隊、金幣、寶石和表情
4星和5星：所有稀有度的卡牌、所有稀有度的魔法外卡、史詩和傳奇皇家塔部隊、進化碎片、寶石和皇家塔造型
每日對戰獎勵的第一個獎勵就是自選寶箱。
雖然自選寶箱是本次主題季的專屬內容，但未來可能在後續主題季或活動中回歸。
想進一步了解自選寶箱及其獎勵機制嗎？請查看《寶箱掉落機率詳解》這篇文章！
遊戲模式
混沌試煉：7月6日至8月3日
混沌試煉回歸，帶來全新視覺效果、卡牌和隨機事件！每週都有全新變化！15種部隊將第一次加入卡池，同時也會有其他部隊輪換退出。
在主題季前三週的每週一，部分卡牌會輪換退出，給新卡牌留出空間。整個主題季期間，卡池將始終保持50張卡牌。
浪人、閃電巨人、三個火槍手等部隊已踏入他們的混沌試煉戰場，準備在競技場中掀起驚滔駭浪。
部分部隊保留原有隨機事件，而其他部隊則獲得新的能力，勢必會大鬧一場。
此外，主題季結束前還將迎來一場競技聯盟賽。
喔，對了，還有另一枚超級神秘徽章等你來收集！希望你運氣夠好，能找到它……這次你很需要好運氣。
相冊活動
迷茫勇士
浪人初到競技場，帶來的不只有令人驚豔的劍術。他還有屬於自己的故事！
浪人的相冊活動將講述他成為競技場最強劍客的歷程。
和之前的相冊活動一樣：收集拼圖，完成場景，並解鎖獎勵。完成整本相冊，揭開浪人的傳奇經歷，還可獲得15張浪人卡牌以及2款主題外觀！
拼圖分為不同類型和稀有度。有些拼圖屬於某個特定場景，而其他拼圖則更難獲得。
拼圖分別有普通、稀有、史詩和傳奇。你可以透過每日對戰獎勵（每天最多3次）、活動或商店獲取拼圖。
如果你獲得已經擁有的拼圖，它將被視為重複拼圖！你可以使用6塊重複拼圖兌換一塊專屬拼圖，專屬拼圖必定是你尚未擁有的新拼圖。
每種稀有度的拼圖提供的重複拼圖數量也有所不同。
|拼圖
|重複拼圖數量
|普通
|3
|稀有
|3
|史詩
|4
|傳奇
|4
完成相冊後，額外收集到的任何拼圖都將轉換為額外獎勵。
達到3階競技場級可參加該活動。
全球聯賽
反璞歸真
沒有進化、沒有勇者、沒有英雄。只有你、你的牌組，以及你不斷磨鍊的技巧。
獲得專屬徽章，證明你的實力，享受無上榮耀。排名前10,000名的玩家還將獲得「登上排行榜」徽章。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊