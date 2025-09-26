2025年10月更新
全新進化卡牌、幸運寶箱，還有更多精彩內容！
雙倍進化，雙倍樂趣！10月我們將帶來兩張全新進化卡牌，為本月萬聖節再添幾分驚悚氣氛！另外，英雄的卡牌循環機制也有調整，快來研發新打法，讓對手讚歎你的高超技巧吧！
想知道合成奇兵有哪些新內容嗎？點擊這裡了解更多！
這還不是全部！幸運寶物現在改為幸運寶箱，獎勵系統全新升級。
來看看詳細介紹吧！
兩張新進化卡！？
皇家幽靈
職責。榮耀。靈魂。
進化皇家幽靈會召喚出兩個幽靈士兵，他們可以在登場時造成傷害，並在皇家幽靈現身攻擊時保護他的安全。
進化皇家幽靈將在台北/香港時間10月17日17點在商店上線。
骷髏軍團
骷髏兵們，敬禮！
在上將蓋利的指揮下，進化骷髏軍團所向披靡！上將蓋利在場時，可以讓他的骷髏兵隱形且無敵，但只要他被消滅，骷髏兵們也會隨之消散。
幸運寶箱
你是不是也在偷偷地想念寶箱？我們也是！我們將幸運寶物改版為幸運寶箱，並且調整一些相關機制！
更新後將有三種幸運寶箱，根據其可能包含的獎勵和抽取獎勵的次數來區分：
普通幸運寶箱：卡牌和金幣（抽取3次）
魔法幸運寶箱：卡牌、金幣、魔法物品和外觀，與幸運寶物相同。（抽取4次）
主題季幸運寶箱：會根據主題季而變化！
驚魂幸運寶箱（10月）：主題季精選卡牌、骷髏軍團和皇家幽靈的進化碎片、外觀（抽取4次）
魅影幸運寶箱
（10月）：主題季精選卡牌、皇家幽靈的進化碎片、外觀（抽取4次）
主題季幸運寶箱有保底獎勵機制。也就是說，你獲得的獎勵與你在該主題季開啟此類寶箱的數量有關。
英雄卡牌循環重製
大家有沒有想過，如果在場上能有不止一張英雄卡就好了？沒問題，夢想就要成真囉！在以前「3卡循環」的時候，英雄卡對於競技向玩家來說經常難以平衡，而一般玩家又很難真正發揮出英雄卡的優勢。為了將平衡性設計的重點從「速轉」玩法轉移到英雄本身，我們將不再限制可同時在場的英雄數量。
以下是新機制的詳細說明：
現在，英雄卡會和其他卡牌採用相同的循環機制。
只有最新部署的英雄可以使用技能。
可使用技能的英雄，頭上會有皇冠圖示作為標記。
每當有新的英雄上場時，其技能冷卻時間就會重置。
部署骷髏帝王時，其靈魂收集進度會隨之重置。
多個英雄還不夠嗎？沒問題，鏡像法術也能對英雄生效囉！
你依然只能在牌組中添加一張英雄卡，但可以最大化發揮其價值！
其他調整與優化
每日獎勵
所有玩家的每日獎勵現在都統一為4個魔法幸運寶箱！
遊戲模式切換器
全新活動開始時，遊戲模式切換器上方會顯示一個「全新活動！」提示。點擊新活動可清除該提示。
新手訓練營和聯賽現在可以透過切換器進入了。
問題修復
對於王子和其他具有衝鋒能力的部隊，當衝鋒被打斷後，將不會立刻發起攻擊。
絕世武僧使用「無我境界」時，不會再受到更高的萬箭齊發傷害。
進化哥布林牢籠無法再將起跳的超級騎士抓入籠中。
藤蔓法術和雷電法術在選擇最高生命值目標時，現在會將護盾計算在內。
精靈女王飛行時的路徑搜尋機制優化。
被摧毀建築周圍的部隊路徑搜尋機制優化。
現在，大家又可以從經典挑戰和終極挑戰獲得徽章。
榮耀之路上恢復好友顯示。
另外還有其他較小的優化，提升遊戲流暢度和玩家體驗。
以上就是本次更新的內容！
新進化、幸運寶箱，還有新的英雄卡牌循環機制……現在就等你親身體驗！我們會定期查看Reddit和Discord，了解大家的意見與回饋。歡迎隨時與我們分享你的想法、未來想在遊戲中看到哪些內容！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊