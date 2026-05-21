2026年6月更新
這次主題季帶來一系列讓人又驚又喜的新內容：全新進化、全新勇者、全新遊戲模式、養成系統調整，讓所有玩家都能更輕鬆推進遊戲進度、賽季榮耀之路重製回歸，還有更多精彩內容！以下是本次更新的所有重點資訊：
全新進化卡牌：公主
全新勇者卡牌：骷髏墓碑
全新遊戲模式：公主對弈
全新活動：勝利前行
養成系統調整：卡牌收藏等級、卡牌大師系統等
回歸與重製：賽季榮耀之路
更多調整和優化
資訊量跟骷髏一樣堆積如山，馬上開始深入挖掘吧！
全新進化和勇者
進化公主
沒有什麼比遙遠北境的冰原，更能喚醒貴族體內的進化之力。
進化公主的第一次攻擊，以及之後每第三次攻擊，都會射出一支寒冰箭，使附近的敵人減速。被消滅時，她的箭矢會散落一地，留下一片冰霜區域，使敵方部隊減速。
你可以使用進化碎片，或透過升級版皇室通行券解鎖進化公主。
勇者骷髏墓碑
技能：亡者歸來
你是否曾好奇，究竟是什麼樣的白骨精，能說服亡者再次踏上戰場？
點擊勇者骷髏墓碑的技能按鈕，即可從地底召喚「墓碑女皇」。她會帶著兇神惡煞的氣勢，直衝敵方建築。請注意：召喚墓碑女皇會摧毀你的骷髏墓碑。因此，在啟動這個消耗6點聖水的技能前，請先確認你已準備好失去這座建築。
你可以在下個主題季的亡者市集中免費解鎖勇者骷髏墓碑以及其他物品。
公主對弈
沒有牌組，沒有國王。覺得自己已經完全掌握過牌和啟動國王塔的技巧嗎？該換個口味了！
公主對弈將考驗你的臨場應變和隨機決策能力！對戰中，你的手牌會從40張卡牌中隨機抽取。你基本上不會抽到相同的卡牌，所以要發揮每一張卡牌的最大價值。配對機制與榮耀之路類似，你看到的所有卡牌、等級與形態，都取決於每位玩家的個人牌庫。
對戰開始時，你會看到哪些卡牌將以進化和勇者形態出現。進化卡牌不需要蓄能就能啟動進化形態，對戰一開始就會處於啟動狀態！
這個新模式還將採用「驟死賽」機制，且場上只有兩座公主塔，率先摧毀對方一座公主塔即可獲勝！
勝利前行活動
獲勝！攀登！領取!
在全新的勝利前行活動中，贏得對戰將為你帶來更多獎勵！
你只要像平常一樣在任何模式中進行對戰，每獲勝一場，就能在獎勵之路上往上攀登一階。戰敗一場就會失去一次機會，所以請努力保持連勝，才能在活動中獲得最大收益！
活動期間，你將擁有3次機會。不過別擔心，失去的機會是可以挽回的！如果機會用完了，你將有兩個選擇：退回上一個檢查點，或使用寶石從目前所在位置繼續前進；兩種選擇都會將你的機會次數完全恢復。你還可以透過升級皇室通行券獲得一次額外機會。
每獲勝一定場次，你就會抵達一個檢查點。這不只會讓你在攀登過程中獲得更好的獎勵，避免掉回前面的位置，還會恢復你的機會次數，讓你重整旗鼓再戰。
該活動將限時開放，本次主題季期間你可能會見到它好幾次，記得留意對戰介面喔！
養成系統調整
你可能已經讀過我們上週發布的文章：全新卡牌收藏等級與卡牌大師系統調整。但為了避免你錯過，這裡做個快速回顧。
最近你有沒有覺得自己的進度推進速度變慢，甚至有點原地踏步？別擔心，馬上就要加速囉！國王征途和經驗值將被移除，取而代之的是全新卡牌收藏等級！卡牌收藏等級是一個更清晰、更直覺的養成系統，讓你能更好地追蹤自己的整體遊戲進度。
卡牌收藏等級的具體規則把你擁有的所有卡牌等級相加，每張進化卡牌或勇者卡牌再額外加5級，得出的總和就是你的卡牌收藏等級！每升級一張卡牌，不論稀有度為何，你的卡牌收藏等級都會+1。
卡牌收藏等級獎勵的具體規則現在有了更多等級可以提升，你在解鎖和升級卡牌時就可以更頻繁地獲得獎勵。玩家將在卡牌收藏等級達到20級時領取第一份獎勵。此後，每提升10級就會獲得一份獎勵。你的卡牌收藏等級達到1500級後，獲得獎勵的節奏還會進一步加快：每提升5級就能拿到一份獎勵。
卡牌收藏等級越接近滿級，你獲得獎勵的頻率就越高！
對國王塔等級的影響這項調整實裝後，你的國王塔等級只會維持不變或提升！想進一步了解這項調整對國王塔等級的影響，請查看上方連結的文章。
卡牌大師也有調整嗎？沒錯！我們將降低卡牌大師任務的難度。完成卡牌大師任務現在只會獲得金幣，但數量會比以前更多。更新上線後，如果你正在進行某個任務，且進度已達調整後的要求，就可以直接領取獎勵。
如果你擔心卡牌大師裡的寶石和魔法外卡獎勵被移除，不用擔心！它們現在被移到了卡牌收藏等級的里程碑獎勵中，而且總量更多了。隨著不斷升級卡牌，你將更頻繁地獲得這些獎勵。
新系統推出慶祝獎勵
為慶祝新系統上線，更新上線時每位玩家都會依照自己的卡牌收藏等級獲得一份慶祝獎勵。
|卡牌收藏等級
|寶石
|5星魔法幸運寶箱
|戰旗
|皇家塔造型
|20至200
|500
|1
|-
|-
|201至400
|750
|1
|-
|-
|401至600
|1,000
|1
|-
|-
|601至800
|1,500
|1
|-
|-
|801至1000
|2,000
|1
|1
|-
|1001至1200
|2,500
|1
|2
|-
|1201至1400
|3,000
|1
|3
|-
|1401至1600
|3,500
|2
|4
|-
|1601至1800
|4,000
|2
|5
|-
|1801至2000
|4,500
|3
|6
|-
|2001+
|5,000
|3
|6
|1
在更新後，首次登入遊戲時，系統會自動根據目前的牌庫計算出你的卡牌收藏等級。
想知道自己在卡牌收藏等級上線後會是多少，只要把所有卡牌等級相加，再為每張進化卡牌和勇者卡牌額外加5級即可。
對這部分提到的養成系統調整還有更多疑問嗎？我們有更詳細的解答！關於養成系統、卡牌收藏等級和卡牌大師調整的所有資訊，你都可以在全新卡牌收藏等級與卡牌大師系統調整這篇文章中找到。
全新賽季競技場
賽季榮耀之路不只回歸了，還一分為二！
完成榮耀之路後，你將進入1階賽季競技場，這裡的規則和以前一樣簡單——贏得獎盃、推進賽季榮耀之路進度，使用你最喜歡的牌組參加對戰，解鎖獎勵。
現在，是時候展現真正的技術與策略了……隨著你步入2階賽季競技場，真正的挑戰才剛剛開始！在這座競技場中，你在1階賽季競技場勝率最高的8張卡牌將被禁用。因此，請嘗試使用新的卡牌（包括核心卡牌）和戰術來邁向巔峰，成為競技場上真正的大師。
為了確保你的第二套牌組能達到對戰標準，2階賽季競技場會將你所有低等級卡牌提升到至少15級。這樣一來，你就可以自由嘗試各種卡牌組合，無需擔心對手的卡牌等級遠高於你。
抵達賽季榮耀之路的終點後，你仍可繼續對戰，但不會再有新的獎勵，你的獎盃數也不會再變動。這正是你跳出舒適圈、嘗試新牌組的好機會，完全不用擔心獎盃數或天梯排名受到影響。這裡的獎盃機制與榮耀之路規則相同。
完成整個獎勵之路可獲得賽季徽章！
更多調整和優化
追趕獎勵*
一天、一週，甚至一個月都沒登入遊戲？或是開啟遊戲，卻在慘敗一場後氣到退出？如果你錯過了每日對戰獎勵，別擔心，錯過的部分獎勵會保留下來，幫助你追趕進度！只要像平常一樣遊玩，你下一次獲勝時就會獲得一些額外獎勵。不過如果你想充分享受每日對戰獎勵，記得每天都來遊玩並領取獎勵！
*請注意，這項功能將分階段推出，你可能不會立刻注意到變化，但我們會全力以赴，儘快讓所有玩家都能體驗到這項新功能。
皇室通行券優化
使用寶石跳過獎勵等階
等不及要拿到那些豐厚獎勵了嗎？你現在可以使用寶石跳過皇室通行券的獎勵等階！跳過獎勵等階的費用取決於距離指定等階還差多少皇冠。1個皇冠等於10顆寶石。
連續購買獎勵*
現在每次連續升級皇室通行券，你都會獲得一個魔法幸運寶箱和一些寶石。此外，你還會獲得獎勵等階加成，代表你可以立即領取第一批獎勵！
如果你在主題季中途升級皇室通行券，仍會獲得獎勵等階加成；但如果你在完成獎勵之路後才升級，就無法享有該加成。必須連續購買通行券才能獲得連續購買獎勵。這代表如果你在某個主題季沒有購買皇室通行券，你的連續購買紀錄將會被重置。
*請注意，皇室通行券的連續購買獎勵功能目前仍處於測試階段，你可能暫時無法在遊戲中看到。即使你看到這項功能，你和好友獲得的連續購買獎勵也可能不同。
迷你通行券*
對皇室通行券興趣不大，但又想要更多獎勵嗎？試試迷你通行券吧！
和皇室通行券一樣，迷你通行券也有免費獎勵之路和付費獎勵之路，只是規模更迷你。取得皇冠即可推進迷你通行券進度並獲得更多獎勵，就這麼簡單！迷你通行券是限時的獎勵之路，僅開放約5至7天。因此，請務必在開放期間解鎖並領取這些獎勵，否則你可能會錯過喔！
*請注意，迷你通行券功能目前仍處於測試階段，你可能暫時無法在遊戲中看到。即使你看到這項功能，你和好友的迷你通行券也可能不同。
其他調整
全球聯賽排行榜觀戰功能回歸！
現在你可以收藏最喜歡的戰旗了！就和表情一樣，你收藏的戰旗會固定顯示在清單最上方。
其他小問題修復及遊戲優化
而且不只這樣唷！7月還將推出混沌試煉第2季和一張全新卡牌，敬請期待，繼續對戰吧！
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我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊