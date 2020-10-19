生效日期：2020 年 10 月 19 日

感謝您玩我們的遊戲！本隱私權原則說明：

我們如何及為何收集您的個人資料

我們如何使用您的個人資料，以及

您對於個人資料可做出的選擇。

本隱私權政策適用於 Supercell 的遊戲、網站和相關服務（本文統稱為「 Supercell 服務」）。我們可能會定期更新本隱私權政策，在 supercell.com 上發佈新版本。如果有任何重大變更，我們將於該變更生效之前，按照適用法律規定提醒您，同時也會在Supercell 服務中發佈通知。如果您在生效日期之後繼續使用 Supercell 服務，將受到新的隱私權政策的規範。

與我們聯絡

如果您對於資料保護有疑問，或有任何解決個人資料問題的需求，建議您先透過各 Supercell 遊戲內的幫助與支援功能聯絡我們，以便更快得到回覆。或者您也可以聯絡：

數據管理方名稱：Supercell Oy

地址：Itämerenkatu 11-13, FI-00180 Helsinki, Finland 收件人：Privacy

電子郵件：legal-requests@supercell.com

我們收集的資料

我們收集個人資料的類型，係按照您使用的 Supercell 服務和適用法律規定而定。

您直接提供給我們的資料。

聯絡資訊（如姓名、電子郵件地址或電話號碼）

玩家名稱、標籤或密碼

個人檔案資訊（如個人檔案照片）

傳送至 Supercell 服務的訊息（如聊天紀錄和玩家支援請求單）

您選擇提供給我們的其他資料（如用來識別遺失帳號的資料，或您為了參與調查或行銷計畫所提供的資料）

我們自動收集的資料

有關您的帳號和遊戲進度的資料，包括在多數情況下自動建立的內部帳號 ID

您的 IP 位址和行動裝置識別碼（如您的裝置 或廣告 ID）

有關您裝置的資料，如裝置名稱、作業系統、瀏覽器和語言、網路服務供應商和行動網路業者

我們以 Cookies 和類似技術收集的資料（參閱下方）

大略位置資料（取自 IP 位址）

Supercell 服務使用資料（如遊戲資料，以及您在 Supercell 服務中與其他玩家的互動）

您還可以選擇使用電子郵件地址或其他聯絡資訊來建立 Supercell ID。

我們從合作夥伴收集的資料

我們也會使用第三方合作夥伴（如社群網站、資料分析供應商和廣告網路）補充關於您的資訊，例如：

人口統計資料（如用於粗略定位 IP 位址的資料）

用於打擊詐欺的資料（如在遊戲中濫用退款機制或廣告點擊詐欺）

來自遊戲執行平台的資料（如用於驗證付款的資料）

用於廣告和分析的資料，我們透過此資料以提供您更好的Supercell服務

您透過隱私設定，從第三方服務（如 LINE、WeChat、Google 或 Facebook）向我們提供的資料

我們為何收集您的資料

我們會將您的資料用於各種商業用途，例如：

為了讓 Supercell 服務有效運作

我們會將您的資料用於各種商業用途，例如：

建立帳戶，讓您可以遊玩我們的遊戲和使用 Supercell 服務

營運 Supercell 服務

驗證和確認付款

提供並交付您要求的產品和服務

向您傳送 Supercell 服務相關的通訊

讓 Supercell 服務更適合我們的玩家

為提供絕佳Supercell服務給玩家，我們有收集和處理必要資料的合法利益，用於以下項目：

更新和完善玩家個人檔案

開發並改善 Supercell 服務和玩家體驗

管理我們與您的關係

提供社交功能作為 Supercell 服務的一部分

客製化您的 Supercell 服務體驗

回覆您的意見和問題，並提供玩家支援

透過Supercell 服務、其他網站和服務以及電子郵件提供您 Supercell 優惠

將相關資訊傳送給您，例如更新、安全性警告和支援訊息

使您能夠與其他玩家進行溝通

顯示個人化廣告

為了在Supercell 服務以及其他網站和服務（包括電子郵件）中顯示個人化廣告，我們有處理必要資料的合法利益，用於以下項目：

追蹤您使用 Supercell 服務所存取的相關內容，以及線上行為

提供、定位和改善我們的廣告和 Supercell 服務

如需選擇退出個人化廣告方式的詳細資訊，請參閱下方〈您的權利與選項〉一節。

維持Supercell 服務的安全性和公平性

確保 Supercell 服務中公平競爭的環境是我們的最優先事項。如需我們使用規章的詳細資訊，請參閱 Supercell 服務條款。

為了維持 Supercell 服務及其社交功能的安全和公平、打擊詐欺並確保其他方面的使用規章，我們有處理必要資料的合法利益，用於以下項目：

分析和監控 Supercell 服務及其社交功能的使用

自動管控或人工管控聊天內容

處置進行欺詐或不當行為的玩家

分析、剖析以及分割資料

基於上述情況與目的，我們可能會分析、剖析以及分割所有收集的資料。

徵得您的同意處理資料

在徵得您同意的情況下，我們可能會出於其他目的處理您的資料。

誰能看見您的資料

除了 Supercell，其他人可能在下列情況存取您的資料：

其他玩家和使用者

社交功能是我們遊戲的核心部分。舉例來說，其他玩家或使用者可能會看見您的個人檔案資料、遊戲內活動和讀取您所發佈的訊息。

Supercell 有幫助我們提供 Supercell 服務的供應商。這些供應商只會根據 Supercell 的指示處理您的資料以提供 Supercell 服務，並執行托管、支援玩家、分析和預防詐欺等任務。

其他公司和政府當局

為了打擊詐欺和非法活動，我們可能會與其他公司和組織處理並揭露資料，並將資料交給政府當局以回應法律要求。

我們也可能基於您的同意、為了遵守法律、或者為了保障我們、玩家或其他人的權利、財產與安全而揭露您的資料。

廣告與社交媒體合作夥伴

Supercell 服務包含來自合作夥伴的功能，例如社交媒體互動工具和透過應用程式介面 (API)、軟體開發套件 (SDK)和遊戲內廣告。您可以在 supercell.com/en/partner-opt-out 取得這些合作夥伴的清單。這些合作夥伴可能會存取有關您的活動和裝置的資料（如 IP 位址、行動識別碼、造訪的網頁、位置、時間）。我們也能合併所收集到關於您的資料，並與第三方廣告合作夥伴分享。這些廣告合作夥伴可能會使用此資料（以及從其他網站收集的類似資料），在您造訪其網路中的第三方服務時向您投放目標式廣告。這些合作夥伴可根據自己的隱私政策操作。這種作法通常被稱為「興趣導向廣告」或「線上行為廣告」。如果您不願與第三方廣告合作夥伴分享個人資料，您可以按照下方「您的權利和選項」指示操作。

國際資料轉移

我們的服務具有全球性本質，因此您的資料可能會傳輸到世界任何地方。因為不同國家可能有不同於您本國的資料保護法，我們設法確保有足夠的保護措施，來按本原則所述保護您的資料。我們可能使用的適當保護措施，包括歐盟委員會批准的標準合約條款和其他合法保護措施。

您的權利與選項

選擇退出行銷電子郵件和其他直接行銷

您可以透過變更遊戲內設定，或是在我們傳送的促銷通訊中透過指示選擇不再接收這類通訊，例如行銷電子郵件。更新後的設定可能不會立即生效。請注意，您可能仍會收到我們寄發的非促銷電子郵件，例如與 Supercell 服務或我們的服務條款及本隱私保護政策更新等相關通訊內容。

推播通知

我們可能會透過我們的行動應用程式向您發送推播通知。您可以隨時透過變更行動裝置中的設定，選擇退出這類型的通訊。

選擇退出目標式廣告

您可以透過查看您的 Android 或 iOS 裝置的隱私設定並選擇「限制廣告追蹤」(Apple iOS) 或「選擇退出興趣導向廣告」(Android)，選擇退出興趣導向廣告。如需詳細資訊，請參閱：supercell.com/en/partner-opt-out。

您也可以透過遊戲設定中提供的選項，選擇退出個人化遊戲內優惠。

取得我們所持有關於您的個人資料

如果您提出要求，我們會以電子格式提供一份您的個人資料複本。

您的其他權利

您也有權修正您的資料、刪除您的資料、對我們使用和分享您資料的方式提出異議，並限制我們使用或分享您資料的方式。您可以隨時撤回同意。

我們將在合理的時間內答覆所有請求。如果您仍有未得到滿意解決的隱私權或資料使用相關問題，請聯絡我們位於美國的第三方爭議解決機構（免費）。您也可以聯絡歐洲經濟區、瑞士或英國當地的資料保護機關來處理未解決的投訴

如果您希望行使上述任何關於您的資料當事人權利，請使用上方「與我們聯絡」所述的支援選項。我們將根據適用法律回應所有要求。為了保護您的隱私，我們也會在滿足您的要求前，採取其他步驟來驗證您的身分，例如要求您提供購買收據或其他帳號資訊、要求您將電子郵件地址連結至遊戲帳號（如透過 Supercell ID）、要求您回答您在 Supercell 服務的相關活動問題。您的身分確認完成後，您還可以指定一名授權代理人代您行使權利，您只需根據適用法律向我們的客服人員提供該代理人的連絡資訊即可。

您可能因為行使以上權利，而有權不受到差別待遇。

COOKIES 和類似技術

如同大多線上服務，我們與合作夥伴會使用 Cookies 和類似技術來提供Supercell服務並將 Supercell 服務個人化、分析使用情況、導向目標式廣告以及預防詐欺。Cookies 和類似技術可讓我們和我們的合作夥伴保存偏好設定並追蹤您在 Supercell 服務中的活動。請注意，我們的合作夥伴可能會在自己的隱私政策下操作。

我們和我們的合作夥伴收集並保存使用者與使用我們技術（包括Cookies 和類似追蹤技術）的非附屬網站和應用程式的互動資訊。例如，此做法可讓我們推斷出一般使用者或家庭使用 Supercell 服務時所用的各種裝置和瀏覽器，然後再將這些瀏覽器和裝置連結至一張裝置圖表中。我們這麼做是為了

偵測並預防詐欺；

允許使用者在某一裝置上使用 Supercell 服務，並可在其他裝置接續使用；

分析、個人化和歸因；

在所有已知或已推斷出使用者的裝置中，限制使用者看到相同廣告的次數；和/或

根據所有裝置推斷出的瀏覽模式，在每個裝置提供個人化廣告。

如需更多詳情（包括如何選擇退出），請造訪 supercell.com/en/partner-opt-out。您可以在瀏覽器設定中停用 Cookies，但部分 Supercell 服務內容可能因此無法正常運作。

我們如何保護您的資訊

安全保障

為了確保玩家擁有安全的遊戲體驗，我們持續開發和實施管理、技術和實體安全措施，以保護資料免於遭受未經授權的存取、遺失、濫用或變更。

資料保留

我們會在您的帳號使用期間或為您提供Supercell 服務所需的期間內保留資訊。例如，我們會定期將未使用的遊戲帳號進行取消識別的處理，並定期審查不必要的資料，將其取消識別。

請注意，如果您要求我們刪除您的個人資料，我們將會為合法商業利益（如遵守法律義務、解決爭議和執行協議）保留必要的資料。

兒童

保護兒童的網路隱私對我們來說至關重要。一般而言，我們的 Supercell 服務不針對未滿 13 歲（或當地法律規定的其他年齡）以下兒童，除非發生以下述之情事，否則 Supercell 服務不會在知情的情況下收集兒童的個人資料。

至於非針對兒童但可能吸引他們的遊戲，我們會根據玩家的年齡採取其他措施，進而限制存取 Supercell 服務。針對這些服務，當玩家表示自己未滿 13 歲時（或其所在地區的適用年齡），我們將限制其存取某些功能，如社群媒體和聊天功能，以及某些類型的通知提醒。此外，我們處理個人資料的方式，也僅限於支援 Supercell 服務內部運作所需的範圍。

如果您是家長或監護人且希望檢視我們從您子女身上收集的個人資料，或要求予以修改或刪除，您可以按照上述方式與我們聯絡。如果我們發現某位兒童向我們提供了違背上述情況的個人資料，除非我們有法律義務以保留這些個人資料，否則我們將刪除所收集的任何個人資料，並在適用情況下關閉該子女的帳號和/或將其還原至未成年帳號。

加州居民

關於加州居民的特殊揭露資訊，請造訪 supercell.com/en/disclosure-california-residents.