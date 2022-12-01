Güvenli ve adil oyun ilkemizi incelediğiniz için teşekkür ederiz!

Güvenli ve adil bir oyun ortamı sunmak bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle hiçbir hileye veya kaba davranışa izin vermiyoruz. Oyuncularımızın her zaman adil ve kurallara uygun bir şekilde oynamalarını bekliyoruz.

Aşağıdaki davranışlardan herhangi birinin sergilenmesi veya Hizmet Koşullarımızın ihlal edilmesi durumunda, ihlali gerçekleştirenler oyun içi paralarının silinmesi, oyundan geçici olarak uzaklaştırma, oyun hesabının kalıcı olarak kapatılması ve benzeri cezalarla karşılaşabilirler.

Oyunlarımızı oynarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurarak iyi bir oyun ortamı oluşturmamıza yardım etmekle kalmayıp hesabınızı ve cihazınızı da korursunuz:

ŞEFLER SAYGILI OLMALIDIR!

RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLAR

Hepimiz oyunların keyfini birlikte çıkarmak için buradayız. Zaman zaman kaybettiğimiz mücadeleler veya derbiler nedeniyle arkadaşlarımızla tartıştığımız olur. Bu normaldir, ancak başkalarını istismar etmek oyunun eğlence faktörünü kaybetmesine sebep olur.

Tüm oyun içi iletişimlerde herkese karşı saygılı olmanızı rica ediyoruz. Takımınızın adı ve açıklamasında kullandığınız dile de dikkat etmeniz gerekir (Kulüp, Klan, Tim ya da Mahalle olması fark etmez).

Aşağıda uygunsuz davranışlara birkaç örnek bulunmaktadır:

Nefret söylemleri, ırkçılık ve ayrımcılık içeren ifadeler Müstehcen veya cinsel içerikli konuşmalar Tehdit ve taciz Ağır küfürler Zorbalık

Bildir! Size veya başkalarına karşı kötü davranan bir oyuncuyla karşılaşırsanız lütfen sohbet bölümünde yer alan “bildir” düğmesini kullanarak bize haber verin. Bu konuda eğitim almış moderatörlerimiz bildirimleri gözden geçirerek gerekli işlemleri yapacaktır.



İhlalin Sonuçları: İstismarcı davranışlar oyun hesabınızın geçici ve hatta kalıcı olarak kapanmasına yol açabilir. Yalnızca bir oyuncuyu engelletmek amacıyla yapılan asılsız bildirimler de aynı cezalara yol açar.



HİLE YAPMAYIN!

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM KULLANIMI

Üçüncü taraf yazılımlar, oyun deneyimini manipüle eden yetkisiz uygulamalardır. Adil olmayan avantajlar sağlamak için oyunun işlevlerini değiştirmeyi hedefleyen üçüncü taraf yazılımlar hesabınızı ve bilgilerinizin gizliliğini de riske atar.

Üçüncü taraf yazılımlar şunları içerir:

Oyunun işlevselliğini adaletsiz şekilde değiştiren korsanlık eylemleri, "mod"lar veya programlar "Bot"lar veya oyun otomasyon hizmetleri ya da betikler Oyun sonuçlarını değiştirmeye veya hak edilmemiş ilerleme sağlamaya yönelik diğer her türlü program

Suistimalin sonuçları: Yasak üçüncü taraf yazılımlar ile adil olmayan avantajlar elde etmeye çalışmak, ilgili hesapların kalıcı olarak engellenmesine neden olur.



BIRAKIN HIRSIZLIĞI GOBLİNLER YAPSIN!

YETKİSİZ TAŞ SATIM ALIMI/SATIŞI

Bazı web siteleri ya da kişiler daha ucuz taş/elmas satıyor olabilir. Aldanmayın. Bunu yapanlar dolandırıcıdır.

Bu gibi işlemlerde oyun hesabınıza erişmek için giriş bilgilerinizi isterler (Supercell ID, Apple ID, Google Play giriş bilgileri ve benzeri). Bu satıcılar böylece hesabınıza girer ve çoğunlukla hesabı çalıp başka oyunculara satmaya çalışırlar.

ÖNEMLİ: Gizli bilgilerinizi/giriş bilgilerinizi üçüncü taraflara verirseniz oyununuzun güvenliğini ve finansal/çevrimiçi güvenliğinizi kalıcı olarak büyük bir risk altına sokmuş olursunuz.



İhlalin Sonuçları: Üçüncü taraf satıcılardan taş veya elmas satın alırsanız oyun içi paranız silinebilir ve hesabınız kalıcı olarak engellenebilir.

YALNIZCA BİR TANE OLABİLİR!

OYUN HESAPLARININ SATIN ALIMI, SATIŞI VE PAYLAŞIMI

Hesap satmak, satın almak, paylaşmak veya diğer oyunculara vermek Hizmet Koşullarımıza aykırıdır ve Supercell tarafından hiçbir koşul altında desteklenmez.



Hesap satışları, oyunda ilerlemiş hesapların satış amaçlı sergilenmesini ve oyunda ilerlemek isteyen oyuncuları, çekici ancak gerçekçi olmayan vaatlerle tuzağa düşürmeyi kapsar.

Hesap satışıyla ilgili riskler şunlardır:

Satıcı, paranızı alıp size asla bir hesap vermeyebilir. Satıcının hesabı kullanmaya devam etmeyeceğinden emin olamazsınız. Aynı hesap, birden fazla kişiye satılabilir. Hesabın durumu belli değildir; zaten kalıcı olarak engellenmiş olabilir. Hesap asla güvende olmaz. Supercell gizliliği ihlal edilmiş hesaplara destek sağlayamaz. Hesabı kullanarak alışveriş yapsanız bile Hizmet Koşullarımız ihlal edildiği için hesabı kalıcı olarak kapatabiliriz.

Hesabınızı satmayı reddederek ve hesabınızı satan kişileri bize bildirerek bu yanlış işlemlere son vermemize yardım edin!

Not: Rakiplere karşı avantaj elde etmek için bir hesabı birden fazla oyuncunun paylaşması Hizmet Koşullarımıza aykırıdır.

Suistimalin sonuçları: Bir oyuncudan başka bir oyuncuya aktarılan hesabın güvenliğini garanti edemiyoruz ve bir oyuncudan diğer bir oyuncuya aktarılmış tüm hesapları kalıcı olarak engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

DİĞER UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR

Supercell çalışanı gibi davranmak Başka oyuncuların hesaplarını ele geçirmek Para iadesi istismarı Oyunun açıklarını bilerek istismar etmek Eşleştirmede manipülasyon Şike Başkalarını kurallara uymamaya teşvik etmek Kişisel bilgi istemek veya vermek Oyun için sohbet olanağını reklam, istenmeyen gönderiler ve dolandırıcılık amacıyla kullanmak Siyasal görüş, destek veya muhalefet söylemlerinde bulunmak

Güvenli ve Adil Oyun prensiplerimiz (Davranış Yönergeleri) tüm Supercell oyunları için geçerlidir: Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans ve Hay Day. “Bilmiyordum...” geçerli bir mazeret değildir. Hepimiz eğlenmek ve oyunların keyfini çıkarmak için buradayız!

ADİL OYUN İLKESİNİ NASIL UYGULUYORUZ?

Elimizden geldiğince oyunlarımızda hile yapılmasını ve rahatsız edici davranışları önlemeye çalışıyoruz. Örneğin, oyuncuların uygunsuz dil ve/veya üçüncü taraf yazılım kullanmalarını önleyen sistemler kurduk. Bunları önleyecek yöntemler bulamadığımız yerlerde, otomatik ve manuel denetleme sistemleri kullanıyoruz. Her oyuncu için adil oyun ortamı oluşturmak adına, tüm kuralları herkese eşit şekilde uygulamayı hedefliyoruz. Sistemlerimizin çoğunda otomasyon kullanıyoruz ancak, lider tablolarını, turnuva katılımcılarını ve oyuncu topluluğundan gelen raporları inceleyen özel eğitim almış bir moderatör ekibimiz de var. Adil olmayan bir ceza aldığınızı düşünüyorsanız destek bölümüyle iletişime geçin ve durumunuzu yeniden gözden geçirelim.

SUPERCELL ZORBALIĞA KARŞIDIR

Oyuncuların, oyunlarımızın keyfini güvenli bir ortamda çıkarmasını istiyoruz. Bu nedenle Cambridge Dükü Prens William tarafından Mayıs 2016’da kurulmuş The Royal Foundation’ın Siber Zorbalığı Önleme Komitesine katıldık. Bu Komite, medya ve teknoloji dünyasında en iyi bilinen isimlerden bazılarıyla çocuk ve ebeveyn derneklerini bir araya getiriyor. Komitedekiler, çevrimiçi daha güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak için gençlerden oluşan bir panelle birlikte çalışıyor.

Komitenin son girişimi, gençlerin öncülük ettiği, internette zorbalığı önlemeye yönelik bir yaklaşım çalışması: “Dur, Anlat, Destek Ol”. Bu çalışmayla ilgili daha fazla bilgiye www.anti-bullying.org.uk adresinden ulaşabilirsiniz.

Zorbalığa sessiz kalmak kabul edilebilir bir davranış değildir. Çevrimiçi herkes arkadaşlarını kollamalı, zorbalığa geçit vermemeli, seslerini yükseltmeli ve destek almalıdır.

Komite üyelerinden bazıları: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone ve Virgin Media.

SUPERCELL BİR FAIR PLAY ALLIANCE (ADİL OYUN İTTİFAKI) ÜYESİDİR

Adil oyuna olan bağlılığımızı pekiştirmek adına, Fair Play Alliance organizasyonunun Yönetim Kurulu üyesi olduk. Kalıcı değişiklikler yaratmak için endüstrinin bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevrimiçi oyunlarda adil oyunu teşvik edecek çalışmalar yapmalı ve en iyi yöntemleri beraber bulmalıyız. Amacımız kaliteli oyunlar üretmek. Oyunlarımızın adil oyun ilkelerine ve saygılı bir oyuncu kitlesine sahip olması gerektiğine inanıyoruz.