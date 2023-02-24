Yürürlük Tarihi: 24 Şubat 2023

Bu anlaşmanın koşulları ("Hizmet Koşulları"), sizinle şirket merkezi Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finlandiya adresinde bulunan bir Fin şirketi olan (ticaret kimliği 2336509-6) Supercell Oy (bundan böyle "Supercell" veya "Biz" olarak anılacaktır) arasındaki, Supercell'in oyunlarını, mağazasını, sitelerini ve ilgili hizmetlerini ("Hizmet") kullanmanızla ilgili ilişkiyi düzenlemektedir. Hizmetin kullanımı, aynı zamanda, bu belgeye atıf yoluyla dâhil edilmiş olan Supercell'in Gizlilik Politikası ve ilgili diğer politikalar tarafından da düzenlenmektedir.

Herhangi bir Supercell web sayfasına göz atmak veya bir oyuna erişmek dâhil olmak üzere Hizmete erişmeden veya Hizmeti kullanmadan önce Hizmet Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmelisiniz. Hizmet kullanımı için sizin adınıza bir misafir hesabı oluşturulabilir veya Hizmet içinde bir hesapla kaydolmanız gerekebilir (ikisi de “Hesap” olarak anılacaktır). Bu Hesaplar arasında örneğin oyun Hesapları ve Supercell ID vardır. Hesap kullanarak veya oluşturarak, herhangi bir şekilde Hizmet’i kullanarak ikamet ettiğiniz ülkedeki yasal reşit yaşta olduğunuzu onaylamış olursunuz. Reşit değilseniz yasal vasinizin işbu Hizmet Koşullarını gözden geçirerek kabul etmesi gerekir.

HİZMETİ YÜKLEYEREK, KULLANARAK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞEREK BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, HİZMETİ LÜTFEN YÜKLEMEYİN, KULLANMAYIN YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞMEYİN. HİZMETİN KULLANIMI, YASAK OLDUĞU DURUMLARDA YOK HÜKMÜNDEDİR.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: ABD’de ve Kanada’da ikamet eden kişiler için, Supercell ile olabilecek uyuşmazlıkların Bölüm 8’de (“Uyuşmazlıkların Çözümü”) belirtilen nihai ve bağlayıcı hakem yoluyla bireysel olarak çözülmesi gerektiğini de kabul etmektesiniz.

Supercell, bu Hizmet Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve ilgili diğer Supercell politikalarını söz konusu değiştirilmiş koşulları Hizmette ilan ederek herhangi bir zamanda kendi takdirine göre değiştirebilir, ufak değişikliklere uğratabilir veya bunlara kısımlar ekleyebilir ya da bunlardan kısımlar çıkartabilir. Hizmeti kullanmayı sürdürmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir anda, Hizmeti kullanmanızla ilgili Hizmet Koşullarımızın, Supercell Gizlilik Politikasının veya herhangi başka bir Supercell politikasının, kuralının veya ilkesinin o an itibariyle güncel olan sürümünün herhangi bir kısmını kabul etmeyecek olursanız, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erer ve Hizmeti kullanmaya derhal son vermeniz gerekir.

1. Hizmetin Kullanımı

1.1. Hizmeti Kullanma Hakkınız

İşbu Hizmet Koşullarını ve ilgili tüm diğer Supercell politikalarını kabul etmeniz ve bunlara uymayı sürdürmeniz şartıyla, Hizmete kendi ticari olmayan eğlence amaçlarınıza yönelik olarak erişmeniz ve onu bu amaçla kullanmanız için, münhasır olmayan, devredilemez, alt-lisanslanamaz, cayılabilir ve sınırlı hakkınız bulunur. Hizmeti herhangi başka bir amaçla kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Hizmetin kullanımına aşağıdaki kısıtlamalar uygulanmaktadır:

Hizmetin, reşit olmayan kişiler tarafından izinsiz kullanılmasının tüm sorumluluğunu kabul etmektesiniz. Reşit olmayan kişiler tarafından kredi kartınızın veya diğer ödeme araçlarınızın (Paypal gibi) kullanılmasından siz sorumlusunuz.

Hesabınızı satın almayacak, satmayacak, kiralamayacak veya bağışlamayacak, sahte kimlik veya bilgiler kullanarak veya kendinizden başka biri adına Hesap oluşturmayacaksınız (veya bu eylemleri gerçekleştirmeye çalışmayacaksınız); daha önce Supercell'den çıkartıldıysanız veya herhangi bir Supercell oyununu oynamanız yasaklandıysa, Hizmeti kullanmayacaksınız.

Hizmeti ticari reklam yapmak veya talepte bulunmak ya da zincirleme mektuplar, önemsiz veya istenmeyen e-posta ya da tekrarlayan veya yanıltıcı iletiler gibi herhangi bir ticari reklam iletmek için kullanmayacaksınız.

Oturum Açma Bilgileri ve Hesabınız

Sizden Hesabınız için bir parola seçmeniz istenebilir veya Hesaba erişmek için farklı kimlik bilgileri de kullanabilirsiniz ("Oturum Açma Bilgileri"). Hesap ve Oturum Açma Bilgilerini başkasıyla paylaşmayacağınız gibi başka birinin Hesabınıza erişmesine veya Hesabınızın güvenliğini tehlikeye sokabilecek herhangi bir şey yapmasına da izin vermeyeceksiniz. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Oturum Açma Bilgilerinin kaybı, çalınması veya yetkisiz olarak açıklanması dâhil olmak üzere, bir güvenlik ihlalinin farkına varmanız ya da böyle bir ihlalden makul olarak kuşku duymanız durumunda, Supercell'e derhal bildirimde bulunmalı ve Oturum Açma Bilgilerinizi değiştirmelisiniz. Oturum Açma Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasından yalnız siz sorumlusunuz ve sizin tarafınızda yetki verilmiş olsun ya da olmasın, satın almalar da dâhil olmak üzere, Oturum Ama Bilgilerinin tüm kullanımlarından siz sorumlu olacaksınız. Hesabınız üzerinden gerçekleşen her şeyden siz sorumlusunuz.

Supercell, kullanıcı adlarını, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu kullanıcı adının o üçüncü kişinin haklarını çiğnendiği şeklindeki üçüncü kişi iddiaları dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda kaldırma veya geri isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Supercell ID’nizi kullanmadığınız sürece Hizmet, desteklenen bir cihaz üzerinde oyun başına sadece bir Hesabı destekler.

Supercell ID

Supercell ID, oyun hesabınızı korumanızı ve Supercell oyun hesaplarınızı tüm mobil cihazlarınızda kolayca kullanmanızı sağlayan bir hizmettir. Hesabınızın güvenliğini ve gizliliğini korumamız için gerektiğinden Supercell ID'ye kaydolduktan sonra oyun hesabınızın Supercell ID bağlantısını kesmeniz mümkün değildir. Supercell ID hakkında sorularınız varsa tüm Supercell oyunlarında olan destek seçenekleri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Sınırlamaları

Hizmetin bu Kullanım Sınırlamalarını çiğneyerek her türlü kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır, sınırlı hakkınızın derhal geri alınması sonucunu doğurabilir ve sizi yasayı çiğneme sorumluluğuyla karşı karşıya getirebilir.

Şunları hiçbir koşul altında yapmamayı kabul etmektesiniz:

Supercell'in, Hizmetin ruhu veya amacıyla çeliştiği addedilen herhangi bir faaliyette bulunmak veya Supercell'in destek hizmetlerini uygun olmayan şekilde kullanmak.

Hizmeti, herhangi bir Supercell Oyununu veya Supercell oyun deneyimini değiştirmek veya bunlara müdahale etmek için tasarlanmış hileler, manevralar, otomasyon yazılımları, emülatör yazılımlar, botlar (değişiklik yapan yazılımlar), hack’ler (sitemi manipüle eden yazılım müdahaleleri), modlar (video oyununda değişiklik yapan yazılım) ya da herhangi bir üçüncü taraf yazılımını kullanmak veya (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanımına dâhil olmak.

Supercell'in açık yazılı rızası olmaksızın Hizmetin ya da herhangi bir Supercell oyununun bir kısmını oluşturan herhangi bir dosyayı değiştirmek veya değiştirtmek.

Hizmeti veya herhangi bir Supercell oyun ortamını sunmak ya da desteklemek için kullanılan herhangi bir bilgisayarı veya serverı (sunucuyu) bozmak, aşırı yüklemek ya da bunların bozulmasına veya aşırı yüklenmesine yardımcı olmak. Hizmetin normal akışını aksatmak, normal akışa müdahale etmek veya normal akışı farklı biçimde aksi yönde etkilemek ya da Hizmeti kullanırken veya Supercell oyunlarını oynarken başka kullanıcıların deneyimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek farklı biçimde davranmak.

Hizmeti veya herhangi bir Supercell oyun ortamını sunmak ya da desteklemek için kullanılan herhangi bir bilgisayarı veya sunucuyu bozmak, aşırı yüklemek ya da bunların bozulmasına veya aşırı yüklenmesine yardımcı olmak.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla virüs yayma, hizmete erişimi engelleme saldırısı (DoS saldırısı) da dâhil olmak üzere herhangi bir tür saldırıyı organize etmek, böyle bir saldırıya yardımcı olmak veya karışmak ya da Hizmeti veya herhangi başka bir kişinin Hizmeti kullanmasını veya ondan yararlanmasını aksatmaya yönelik diğer girişimler.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmetin bir parçası olan herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, aygıtı veya yazılımı devre dışı bırakmak ya da değiştirmek veya buna kalkışmak veya bunları yapması için başka bir kişiyi teşvik etmek ya da ona yardım etmek de dâhil olmak üzere çeşitli yollarla Hizmete, başkaları adına kayıtlı ve onlar tarafından kullanılan Hesaplara veya Hizmete bağlı bilgisayarlara, Sunuculara ya da networklara (ağlara), Supercell tarafından sağlanan kullanıcı arayüzü dışında herhangi bir araçla yetkisiz erişim elde etmeye kalkışmak.

Kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, karalayıcı, iftira atıcı veya ırkçı, cinsiyet ayrımcı, dini bakımdan ya da herhangi başka bir şekilde uygunsuz veya aşağılayıcı bilgiler ilan etmek veya sürekli olarak istenmeyen bilgiler yayınlamak gibi devam eden rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

Çıplaklık, aşırı şiddet ve aşağılayıcı konular veya bu gibi içeriğe bağlantı (link) içeren bilgiler ilan etmek.

Supercell'in müşteri hizmeti temsilcilerinin de dâhil olduğu Supercell çalışanları dâhil olmak üzere başka bir kişiyi, grubu taciz etmek, bunlara kötü davranmak veya zarar vermek ya da buna kalkışmak veya başka bir kişinin, grubun taciz edilmesini, bunlara kötü davranılmasını ya da zarar verilmesini savunmak veya kışkırtmak ya da buna kalkışmak.

Herhangi bir telif hakkını, markayı, patenti, ticari sırrı, özel yaşamın gizliliğini, aleniyet hakkını, herhangi bir kişinin veya tüzel kişinin başka bir hakkını çiğneyen herhangi bir materyal veya bilgiyi Hizmet üzerinden sağlamak ya da bu kişiyle sınırlı olmaksızın Supercell çalışanı da dâhil olmak üzere başka bir kişinin taklidini yapmak.

Temelde çalışan herhangi bir yazılıma veya Hizmeti ya da herhangi bir Supercell oyununu sağlamak amacıyla kullanılan başka bir fikri mülkiyete tersine mühendislik işlemi uygulamak, bunları kaynak koduna çevirmek, assembly koduna çevirmek, deşifre etmek veya bunların kaynak kodlarını elde etmeye kalkışmak ya da Hizmetten veya herhangi bir Supercell oyunundan, Supercell tarafından açıkça izin verilmemiş bir yöntemle herhangi bir bilgi elde etmek.

Hizmetin veya herhangi bir Supercell oyununun diğer kullanıcılarından hesap bilgilerini, parolasını, diğer oturum açma kimlik bilgilerini veya kişisel bilgilerini istemek veya almaya çalışmak.

Herhangi bir kişinin, onu tanımlamaya özgü bilgiler (metin, resim veya video şeklinde olsun), kimlik belgeleri veya finansal bilgileri de dâhil olmak üzere özel bilgilerini Hizmet üzerinden toplamak veya ilan etmek.

Ücretli veya ödüllü olup olmamasından bağımsız olarak oyuncu olarak katıldığınız müsabakaların sonuçları için bahis oynamak da dâhil olmak üzere, ödül veya getiri kazanılabilecek her türlü kumar, bahis veya benzer aktivite için herhangi bir Supercell oyununu kullanmak.

Hizmeti, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ihracat denetimini, kara para aklamayı önleme kuralını, ekonomik yaptırımı veya benzer yasa veya düzenlemeyi ihlal edecek şekilde kullanmak.

Supercell, hangi davranışın kullanım kurallarını çiğner nitelikte olduğunu ya da aksi takdirde bu Hizmet Koşullarının ya da Hizmetin kendisinin ruhu veya amacı dışında addedileceğini belirleme hakkını saklı tutmaktadır. Supercell, bunun sonucunda, Hesabınızın sonlandırılmasını ve Hizmeti kullanmanızın tamamen ya da kısmen yasaklanmasını da içerebilecek şekilde işlem yapma hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Hesabın ve Hizmetin Askıya Alınması ve Sonlandırılması

(i) EĞER BU HİZMET KOŞULLARINA UYMAZSANIZ YA DA (ii) SUPERCELL UYMADIĞINIZDAN KUŞKULANIRSA VEYA HİZMETİN HERHANGİ BİR GERÇEK YASA DIŞI VEYA USULSÜZ KULLANIMI YA DA BUNDAN KUŞKU DUYULMASI DURUMUNDA SUPERCELL, DİĞER ÇARELERE SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN VE SİZE BİLDİRİM YAPARAK YA DA YAPMAKSIZIN HESAPLARI YA DA HİZMETLERE VEYA ONLARIN BAZI KISIMLARINA ERİŞİMİ SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR VEYA İPTAL EDEBİLİR. HESABIN SONLANDIRILMASININ VEYA SINIRLANDIRILMASININ BİR SONUCU OLARAK HİZMETTEKİ KULLANICI ADINIZI VE KİMLİĞİNİZİ VE AYNI ZAMANDA HİZMETİ KULLANMANIZLA İLGİLİ TÜM MENFAATLERİNİZİ, AYRICALIKLARINIZI, KAZANILMIŞ VE SATIN ALINMIŞ SANAL ÜRÜNLERİ YİTİREBİLİRSİNİZ VE SUPERCELL BU GİBİ KAYIPLAR VEYA SONUÇLAR İÇİN SİZE HİÇBİR ŞEKİLDE TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞİLDİR.

EĞER BUNLARIN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI ÇİĞNEYEREK VEYA KOŞULLARIMIZIN YA DA POLİTİKALARIMIZIN LAFZI VE RUHUYLA UYUMSUZ DAVRANARAK RİSK VEYA OLASI YASAL SORUMLULUKLAR DOĞURDUĞUNA İNANIRSAK, SAHİP OLDUĞUMUZ DİĞER ÇARELERE SINIRLAMA GETİRMEKSİZİN, HİZMETİ VE HESAPLARI VEYA ONLARIN BAZI KISIMLARINI SINIRLANDIRABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, OYUNLARIMIZA VE SİTELERİMİZE VE BUNLARIN İÇERİĞİNE, HİZMETLERE VE ARAÇLARA ERİŞİMİ YASAKLAYABİLİR, BARINDIRILAN İÇERİĞİ GECİKTİREBİLİR VEYA KALDIRABİLİR VE KULLANICILARIN HİZMETE ERİŞİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN TEKNİK VE HUKUKİ ADIMLAR ATABİLİRİZ. AYRICA, UYGUN KOŞULLAR ALTINDA VE SIRF KENDİ TAKDİRİMİZE GÖRE, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI BİRDEN FAZLA KEZ ÇİĞNİYOR OLABİLECEK KULLANICILARIN HESAPLARINI ASKIYA ALABİLİR VEYA SONLANDIRABİLİRİZ.

SUPERCELL, 180 GÜN BOYUNCA İŞLEM GÖRMEYEN HERHANGİ BİR HESABI SONLANDIRMA HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR.

Supercell, Hizmeti veya belirli bir oyunu ya da Hizmetin bir parçasını sunmayı ve/veya desteklemeyi herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutmakta olup Hizmeti veya onun bir parçasını kullanma hakkınız da o noktada otomatik olarak son sonlanacaktır. Böyle bir durumda Supercell'in, Hizmetlerin sürdürülmemesiyle ilgili olarak kullanıcılara ücret iadesi, menfaat veya başkaca bir tazminat vermesi gerekmeyecektir. Hesabın sonlandırılması, sunduğunuz veya başkalarının sunduğu tüm içerik de dâhil olmak üzere Hizmete veya onun herhangi bir parçasına erişiminizin etkisiz kılınmasını da içerebilir.

Hesabınızı, https://support.supercell.com/ adresindeki destek sayfasında betimlenen süreci izleyerek Hesabınızı sonlandırmayı dilediğiniz konusunda Supercell'e bilgi vermek suretiyle herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle sonlandırabilirsiniz.

2. Mülkiyet

2.1. Oyunlar ve Hizmet

Hizmetler üzerindeki tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm oyunlar, adlar, bilgisayar kodları, temalar, nesneler, karakterler, karakter isimleri, öyküler, diyaloglar, sloganlar, konseptler, çizimler, animasyonlar, sesler, besteler, görsel-işitsel efektler, operasyon yöntemleri, manevi haklar, dokümantasyon, oyun sırasındaki sohbetlerin kayıtları, karakter profili bilgileri, Supercell oyun istemcisi kullanarak oynanan oyunların kayıtları ile Supercell oyun istemcisi ve sunucusu yazılımları dâhil olmak üzere) Supercell'e aittir. Supercell, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oyunlarıyla ve Hizmetle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bütün hakları saklı tutmaktadır.

2.2. Hesaplar

BURADA YER ALAN AKSİ YÖNDEKİ HER ŞEYE RAĞMEN HESAP ÜZERİNDE HİÇBİR MÜLKİYET HAKKINA VE MÜLKİYETE YÖNELİK BAŞKA HİÇBİR BİR MENFAATE SAHİP OLMAYACAĞINIZI İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ VE AYRICA HESAP ÜZERİNDEKİ TÜM HAKLARIN SONSUZA KADAR SUPERCELL'E AİT OLDUĞUNU VE OLACAĞINI VE SUPERCELL'İN ÇIKARINA YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

2.3. Sanal İçerik

Supercell, Hizmette ve Supercell oyunlarında görünen tüm içeriğin hepsinin mülkiyetine ve başkaca kullanım haklarına sahiptir ve de bunların hepsini lisanslamıştır. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, oyunda kazanılmış veya Supercell'den satın alınmış, herhangi bir Supercell oyununda görülen veya böyle bir oyundan ortaya çıkmış sanal ürünler, içerikler, özellikler, mallar, hizmetler veya para veya bir hesapla ilişkili olan ya da Hizmette saklanan tüm diğer vasıflar dâhil olmak üzere Hizmette görülen hiçbir içerik üzerinde, burada yer alan aksi yöndeki tüm hükümlere rağmen, hiçbir hak ya da mülkiyete sahip olmadığınızı kabul etmektesiniz.

3. Kullanıcı İçeriği

3.1. Kullanıcı İçeriğinin Gönderilmesi

"Kullanıcı İçeriği", bununla sınırlı olmamak kaydıyla sohbet metinleri de dâhil olmak üzere bir Supercell oyun istemcisi veya Hizmet üzerinden yüklediğiniz veya ilettiğiniz ya da başkalarının yüklediği ya da ilettiği iletişim, görüntüler, sesler ile tüm materyal, veriler ve bilgiler demektir. Hizmeti kullanırken herhangi bir Kullanıcı İçeriğini iletmekle veya sunmakla iletilen veya sunulanın (a) doğru olduğunu ve gizli veya yanıltıcı olmadığını; (b) yasaları, sözleşmelerdeki kısıtlamaları ve üçüncü kişilere ait diğer hakları çiğnemediğini ve de Kullanıcı İçeriğinde yer alan kişisel bilgileri veya fikri mülkiyeti açıklanmakta olan üçüncü kişilerin hepsinin iznine sahip olduğunuzu; (c) virüslerden, reklam destekli yazılımlardan, casus yazılımlardan, solucanlardan veya diğer kötü amaçlı kodlardan ari olduğunu ve (d) söz konusu içerikteki kişisel bilgilerinizin hepsinin Supercell tarafından kendi Gizlilik Politikası uyarınca her zaman işleme tabi tutulacağını ikrar ve kabul ettiğinizi doğrulamakta, beyan ve tekeffül etmektesiniz.

3.1.1. İçerik Taraması

Supercell, Kullanıcı İçeriği sunan hiçbir kullanıcının davranışından dolayı ve Hizmeti uygunsuz içerik ve davranışları belirlemek üzere izleme için hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Tüm Kullanıcı İçeriğini önceden taramıyor, tarayamıyor veya izlemiyoruz, izleyemiyoruz. Hizmeti, riski kendinize ait olmak üzere kullanmaktasınız. Hizmeti kullanmakla, aşağılayıcı, yakışıksız veya herhangi bir şekilde beklentilerinize uygun olmayan Kullanıcı İçeriğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hizmetle ilgili olarak sunulmuş herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasıyla ilgili tüm riskleri siz taşımaktasınız. Temsilcilerimiz veya teknolojimiz, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmeti kullandığınız sırada Hizmetle olan etkileşiminizi veya iletişiminizi (bununla sınırlı olmamak kaydıyla sohbet metinleri de dâhil) izleyebilir ve/veya kaydedebilir.

Bu Hizmet Koşullarını akdetmekle, bu gibi izleme ve kayıtlar için cayılamaz rızanızı vermiş olmaktasınız. Bununla sınırlı olmamak kaydıyla yazılı ve sesli iletişim de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriğinin iletimiyle ilgili hiçbir gizlilik beklentiniz olmadığını ikrar ve kabul etmektesiniz.

Supercell kendi yegane takdirine göre, Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın dilediği zaman inceleme, izleme, yasaklama, düzenleme, silme, içeriğe erişimi engelleme veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğini farklı bir şekilde kullanılamaz hale getirme hakkını saklı tutmaktadır. Eğer Supercell, herhangi bir zamanda ve sırf kendi takdirine göre, Hizmeti izlemeyi tercih edecek olursa, yine de Kullanıcı İçeriğinden dolayı hiçbir sorumluluk ve uygunsuz Kullanıcı İçeriğinin değiştirilmesi ve kaldırılması için hiçbir yükümlülük üstlenmez. Sırf kendi takdirimize göre, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini düzenleme, ilan etme veya kaldırma hakkımız bulunmakta ama yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

3.2. Bilgilerin Hizmetin Diğer Üyeleri Tarafından Kullanılması

3.2.1. Herkese Açık Tartışma

Hizmet, belirli konulardaki gözlemleriniz ve yorumlarınız da dâhil olmak üzere Kullanıcı İçeriğini ilan edebileceğiniz çeşitli forumlar, bloglar (web günlükleri) ve sohbet özellikleri içermektedir. Supercell, paylaştığınız fikirlerin ve bilgilerin diğer üyeler tarafından kullanmayacağını garanti edemez. Dolayısıyla, gizli tutmak istediğiniz ve/veya başkalarının kullanmasını istemediğiniz bir fikre veya bilgiye sahipseniz, bunu Hizmette ilan etmeyiniz. Supercell'in, sunmayı tercih etmiş olabileceğiniz hiçbir fikir veya bilgiyi değerlendirme, kullanma veya bunun için size ödeme yapma sorumluluğu olmayacaktır.

3.2.2. Kendi İçeriğinizden Sorumlu Olmanız

Hizmet üzerinde, Hizmet üzerinden veya Hizmetle ilgili olarak ilan ettiğiniz ve başkalarına sağladığınız bilgilerden sadece siz sorumlusunuz. Supercell, bununla sınırlı olmamak kaydıyla sırf kendi kararına göre Hizmet Koşullarını çiğnediğini düşündüğü Kullanıcı İçeriği de dâhil olmak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini reddedebilir, ilan etmeyi kabul etmeyebilir ya da silebilir.

3.2.3. Supercell'e Lisansınız

İşbu belge ile Supercell'e, Kullanıcı İçeriğinizi ve aynı zamanda Hizmetin pazarlanması ve tanıtımı da dâhil olmak üzere, bunun Hizmetin sağlanmasıyla ilgili değiştirilmiş şekli ve türevi olan tüm eserleri kopyalamak, çoğaltmak, uyarlamak, imal etmek, ticarileştirmek, basmak, dağıtmak, satmak, lisanslamak, devretmek, halka sergilemek, halk önünde icra etmek, yayınlamak, telekomünikasyon yoluyla halka iletmek, sergilemek, icra etmek, bilgisayar hafızasına girmek ve her şekilde kullanıp uygulamak, bunlardan türev eserler yaratmak, bunların alt-lisanlarını vermek ve görüntüsünü almak ve de bunlara elektronik olarak erişim sağlamak için cayılamaz, sürekli, devredilebilir, bedeli tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, dünya çapında geçerli lisans (alt-lisans verme ve üçüncü kişiye temlik etme hakkı dâhil olmak üzere) ve hak vermektesiniz. Aynı zamanda, işbu belgeyle Supercell'e, hangisi olursa olsun kendisine bu Hizmet Koşullarıyla verilmiş olan hakları kullanmaları için üçüncü kişilere yetki verme hakkını da vermektesiniz. İşbu belge ile Supercell'e ayrıca, adınızı, simanızı ve Kullanıcı İçeriğinde yer alan ve de herhangi bir Kullanıcı İçeriğiyle ilgili tüm diğer bilgileri ve materyali size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın kullanması ve bunlardan yararlanması için koşulsuz, cayılamaz hak vermektesiniz. Yasa tarafından yasaklanmış olmadıkça, Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde başkalaştırılmış veya değiştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, söz konusu Kullanıcı İçeriği üzerinde sahip bulunabileceğiniz eser sahibine atıf haklarının ve/veya manevi hakların hepsinden feragat etmektesiniz. Supercell, Kullanıcı İçeriğiniz üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmamaktadır ve bu Hizmet Koşullarında yer alan hiçbir şey Kullanıcı İçeriğinizi kullanma veya ondan yararlanma haklarınızın hiçbirini kısıtlama amacı gütmemektedir. Supercell'in, Kullanıcı İçeriğiniz üzerindeki fikri mülkiyet haklarınızı izleme ve uygulatma doğrultusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3. Kullanıcı Etkileşimleri

Hizmetin diğer kullanıcılarıyla ve Hizmet ve/veya Supercell oyunları üzerinden etkileşimde bulunduğunuz tüm diğer taraflarla etkileşiminizden sadece siz sorumlusunuz. Supercell, bu uyuşmazlıklara herhangi bir şekilde karışma hakkını saklı tutmaktadır; ama öyle bir yükümlülüğü yoktur. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hesabınızın tüm parola korumalı kısımlarına erişim vermek de dâhil olmak üzere Supercell'le, kuşkulanılan tüm yasa dışı, hileli veya uygunsuz faaliyetlerin soruşturulması konusunda tam bir işbirliği yapacaksınız.

Bir ya da daha fazla kullanıcı ile uyuşmazlığınız varsa, bizi (ve memurlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, temsilcilerimizi, bağlı ortaklıklarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı) bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan veya böyle uyuşmazlıklarla şu veya bu şekilde bağlantılı olan, bilinen ya da bilinmeyen her türde ve nitelikte iddialar, talepler veya zarardan (gerçek ve dolaylı) ibra etmektesiniz.

4. Ücretler ve Satın Alma Koşulları

4.1.Satın Almalar

Hizmette, "gerçek" parayla, (a) tamamı Supercell oyunlarında kullanılmak üzere "sanal parayı", bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sanal nakit veya elmasları; (b) sanal oyun içi ürünleri, içerikleri veya özellikleri; ve (c) diğer mal veya hizmetleri (a - c maddeleri birlikte "Sanal Ürünler” olarak adlandırılır) kullanmak için sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisanslanamaz, Supercell tarafından iptal edilebilir bir hak alabilirsiniz. Sanal Ürünleri sadece Hizmet üzerinden, bizden veya yetkili ortaklarımızdan satın alabilirsiniz; başka yollarla almanız yasaktır.

Sanal Ürünlerin veya her türlü diğer dijital içeriğin satın alım sözleşmesinin ifasına, geçerli yasalarca belirlenen yasal cayma süresinin dolmasından önce başlayacağımızı açık bir şekilde kabul edersiniz. Satın aldığınız içeriğin, cayma süresi dolmadan size teslim edileceğine ve bu nedenle yasal cayma hakkınızı kaybettiğinize açık bir şekilde önceden onay verirsiniz.

Supercell, bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın Sanal Ürünleri yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Supercell'in bu haklardan birini kullanması durumunda, size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sanal Ürünlerin devri, Hizmette açıkça yetki verilmiş olmadıkça yasaktır. Sanal Ürünleri, Hizmette açıkça yetki verilmiş durumlar dışında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Supercell'e, başka bir kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa satmayacak, üçüncü bir taraftan satın almayacak, üçüncü bir tarafa bozdurmayacak veya herhangi bir şekilde devretmeyeceksiniz ya da yukarıda sayılan eylemleri yapmayı denemeyeceksiniz.

HİZMET ÜZERİNDEN YAPILAN TÜM SANAL ÜRÜN SATIN ALIM VE KULLANIM İŞLEMLERİ NİHAİDİR VE GEÇERLİ YASALAR GEREKTİRMEDİKÇE İADE EDİLEMEZ. Reşit olmayan kişilerin yaptığı satın alımlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ebeveyn Kılavuzumuza bakın.

Sanal Ürünlerin Supercell oyunlarında kullanılmak üzere sağlanması, satın alım işleminizin Supercell tarafından kabulünün hemen ardından Supercell tarafından sağlanan bir hizmettir.

4.2. Ücretlerin Ödenmesi

Size veya size kayıtlı bir Hesabı kullanan herhangi bir kişiye uygulanan tüm ücretleri ve ilgili vergileri ödemeyi kabul etmektesiniz. Supercell, Hizmet üzerinden sunulan Sanal Ürünlerin fiyatını her zaman değiştirebilir. SUPERCELL'İN, İSTEK ÜZERİNE VEYA İSTEMEDEN OLSUN, BİR HESAP KAPATILDIĞINDA HENÜZ KULLANILMAMIŞ OLAN SANAL ÜRÜNLER İÇİN HERHANGİ BİR NEDENLE GERİ ÖDEME YAPMASI GEREKMEDİĞİNİ VE BUNLAR İÇİN HERHANGİ BİR TAZMİNAT ALMAYACAĞINIZI İKRAR ETMEKTESİNİZ.

5. Hizmet Güncellemeleri

Hizmetin yavaş yavaş gelişen bir şey olduğunu anlamaktasınız. Supercell, Hizmete ve cihazınıza veya bilgisayarınıza yüklediğiniz Supercell oyunlarına yapılan güncellemeleri kabul etmenizi gerekli kılabilir. Supercell'in, Hizmeti ve Supercell oyunlarını size bildirim yaparak veya yapmaksızın güncelleyebileceğini ikrar ve kabul etmektesiniz. Hizmeti almak ve Supercell oyunlarını oynamak için üçüncü kişi yazılımlarını zaman zaman güncellemeniz gerekebilecektir.

6. Garanti Sorumluluğunun Reddi

HİZMET, KULLANIMINIZ İÇİN, SUPERCELL'İN AŞAĞIDAKİ MADDE 7 KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMAMAK KAYDIYLA VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET, İHLAL DURUMUNUN BULUNMAMASI VE DE TARAFLAR ARASINDAKİ GEÇMİŞ UYGULAMALARA DAYANAN YORUM YOLUYLA VEYA TİCARİ ÖRFE GÖRE BELİRLENECEK HUSUSLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUKÇA" TEMELİNDE SAĞLANMAKTADIR. SUPERCELL, HİZMETE KENDİ SEÇECEĞİNİZ ZAMANLARDA VE YERLERDEN ERİŞEBİLECEĞİNİZİ VE HİZMETİ BU ZAMAN VE YERLERDE KULLANABİLECEĞİNİZİ; HİZMETİN AKSAKSIZ VE HATASIZ OLACAĞINI; HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA OYUNDA YA DA HİZMETTE VİRÜS VEYA ZARARLI BİLEŞENLER BULUNMADIĞINI TEKEFFÜL ETMEMEKTEDİR.

Bazı yargı bölgeleri belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir. Buna göre, yukarıdaki sorumluluk retlerinin bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması; Tek ve Münhasır Çare; Tazminat

SUPERCELL SİZE KARŞI, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİZMET KOŞULLARINDAN VEYA HİZMETİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANIP YA DA BU KOŞULLARLA VEYA HİZMETLE İLGİLİ OLUP SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BAŞKA BİR HUKUK KURAMINA DAYANIYOR OLSUN VE SUPERCELL BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN GELİR KAYBI, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI VEYA İŞLERİN AKSAMASI YA DA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR (ANCAK BÖYLE ZARARLAR UYGUN KOŞULLARA SAHİPTİR) DA DÂHİL OLMAK ÜZERE DOLAYLI, ARIZİ, NETİCE ZARARI, ÖZEL, CEZAİ VE DİĞER BENZER HİÇBİR ZARAR YA DA TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SUPERCELL SİZE, İLK TALEPTE BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE SUPERCELL'E BU HİZMET KOŞULLARINA GÖRE YAPTIĞINIZ ÖDEME MİKTARINDAN FAZLASI İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SÜRE İÇİNDE SUPERCELL'E HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMADIYSANIZ, SUPERCELL'LE OLAN HERHANGİ BİR UYUŞMAZLIK İÇİN YEGÂNE ÇARENİZİN (VE SUPERCELL'İN MÜNHASIR SORUMLULUĞUNUN), HİZMETİ KULLANMAYA SON VERMEK VE HESABINIZI İPTAL ETMEK OLDUĞUNU İKRAR VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

ÖZELLİKLE DE, BU HİZMET KOŞULLARINDAKİ HİÇBİR ŞEY HİÇBİR TÜKETİCİNİN YASAL HAKLARINI ETKİLEMEYECEK VEYA SUPERCELL'İN HERHANGİ BİR İHMAL YA DA HİLESİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA YARALANMADAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUĞUNU KALDIRMAYACAK YA DA KISITLAMAYACAKTIR.

Supercell'i (ve yetkililerimizi, direktörlerimizi, temsilcilerimizi, alt kuruluşlarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı), herhangi bir üçüncü kişi tarafından ileri sürülen, Hizmeti kullanmanız nedenine dayanan veya Hizmeti kullanmanızda kaynaklanan ya da sizin bu Hizmet Koşullarını herhangi bir ihlalinize dayanan veya ihlalinizden kaynaklanan tüm iddialar, talepler, zararlar ve makul vekâlet ücretleri dâhil olmak üzere diğer kayıplar dolayısıyla tazmin etmeyi ve bunlar karşısında savunup korumayı kabul etmektesiniz. Ancak, eğer hak ihlali, kasti ya da ihmalkar bir davranışınıza atfedilebilir nitelikte değilse bu [koşul] uygulanmaz.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Siz ve Supercell, bu anlaşmada tanımlanan uyuşmazlık çözüm süreçlerinin işbu Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası veya Hizmet ile bağlantılı her türlü uyuşmazlığa veya hak talebine uygulanacağını kabul etmiş olursunuz. Uyuşmazlıklar; hukuki, adil veya yasal hak talepleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hak talebini içerir. Uyuşmazlık çözümü süreçleri Hesabınızı kullanmayı bırakmanız, Hesabınızı silmeniz veya Hizmeti kullanmayı durdurmanız durumunda dahi uygulanacaktır. Bu, anlaşma yapılmadan önce ortaya çıkmış olan uyuşmazlıklarda da geçerlidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Kanada’da ikamet ediyorsanız 8.1 ile 8.6 arasındaki bölümler sizin için geçerlidir. Diğer herhangi bir ülkede ikamet ediyorsanız bu hükümler sizin için uygulanmaz.

8.1. Gayriresmi Uyuşmazlık Çözümü

Herhangi bir uyuşmazlık durumunda tahkim başvurusuna başlamadan en az otuz (30) gün önce Supercell ile doğrudan ve gayriresmi yollarla çözümlemeye çalışmanız gerekir. Gayriresmi uyuşmazlık çözümü süreci, legal-requests@supercell.com aracılığıyla Supercell’e yapacağınız yazılı uyuşmazlık bildirimi ile başlar.

8.2. Tahkim Anlaşması

Siz ve Supercell, herhangi bir uyuşmazlığı aşağıdaki şekilde sadece nihai ve bağlayıcı tahkimle çözeceğinizi kabul etmiş olursunuz:

Hak talebi, aşağıda tanımlanan istisnalar içinde olmadığı sürece siz veya Supercell herhangi bir uyuşmazlığın çözümünü sadece nihai ve bağlayıcı tahkime göndermeye seçebilirsiniz. Bu bölüm çerçevesinde tahkimle çözülebilecek bir hak talebini sizin veya Supercell’in mahkemeye taşıması durumunda, iki taraftan biri mahkemeden, hak talebinin tahkimle çözülmesi yönünde taraflara karar bildirmesini isteyebilir. Hakem, Bölüm 8’in (“Uyuşmazlıkların Çözümü”) herhangi bir bölümünün geçerli veya uygulanabilir olup olmadığı veya hak talebine uygulanabilir olup olmadığına münhasıran karar verici yetkiye sahiptir.

Tüm tahkim işlemleri, tarafsız bir hakem nezdinde gerçekleştirilecektir. Bu da siz ve Supercell’in, uyuşmazlığı bir hakim veya jüri önünde mahkemede çözümleme hakkınızdan feragat etmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Tahkimin resmi davalara göre farklı kuralları vardır. Örneğin diğer tarafı bilgi paylaşımına zorlama kabiliyeti, resmi davalarda keşif olarak adlandırılan süreçten daha sınırlı olabilir. Hakem sonuca karar verdikten sonra karar nihaidir. Siz veya Supercell, hakemden kararı veya hükmü ve bunun gerekçelerini yazılı olarak vermesini isteyebilirsiniz. İki taraf da mahkemeden, hakemin nihai kararını veya hükmünü onaylamasını veya girmesini isteyebilir; bu sayede karar, mahkeme kararıyla aynı nitelikte olacaktır. Siz ve Supercell, çok sınırlı hâller dışında mahkeme aracılığıyla hakem kararını genelde değiştiremezsiniz.

8.3. Tahkim Süreci

Tahkim süreci American Arbitration Association (“AAA” Amerikan Tahkim Derneği) tarafından yürütülür. AAA’nın kuralları ve prosedürleri, Tüketici Tahkim Kuralları da dâhil, tahkimde kullanılacaktır. Ancak Hizmet Koşulları ve AAA’nın kural ve prosedürleri arasında bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Hizmet Koşulları takip edilir. AAA’nın Kurallarını görüntülemek veya tahkime başlamak için AAA web sitesine gidebilirsiniz. Taraflardan herhangi biri tahkimi başlatmaya karar verirse diğer tarafa AAA Kurallarında belirtildiği şekilde yazılı Tahkim Talebini iletmeyi kabul eder.

Tahkim ücretleri, AAA’nın Tüketici Tahkim Kuralları ile belirlenmiştir. Hakem bu ücretlerin aşırı olduğuna karar verirse bu ücretleri Supercell ödeyecektir. İşleme alınan hak talebinin, kazanan tarafın avukatlık ücretlerini ve masraflarını geri almasına izin vermediği durumlarda her iki taraf da kendi avukatlık ücretlerini ve masraflarını ödeyecek ve aksi durumda hakem ilgili yasalar uyarınca bu yönde hüküm verebilecektir. Taraflardan herhangi biri karara müteakip bir davayla hakem kararının veya hükmünün geçerliliğine itiraz eder ve bu itirazı reddedilirse reddedilen taraf, karşı tarafın itirazla ilgili masraflarını ve avukatlık ücretlerini ödeyecektir.

Tahkim, San Francisco, California, ABD veya ikamet ettiğiniz ülke veya bölgede gerçekleştirilecektir.

8.4 Tahkim Anlaşması İstisnaları

Siz ve Supercell, Bölüm 8.2’de belirtilen tahkim anlaşmasının aşağıdaki uyuşmazlıklar için geçerli olmadığını kabul etmiş olursunuz:

Supercell’in fikri mülkiyetle ilgili hak talepleri, örneğin Supercell’in telif haklarının, ticari markalarının, ticari takdim şeklinin, alan adlarının, patentlerinin, ticari sırlarının veya diğer fikri mülkiyet haklarının uygulanması, korunması veya bunların geçerliliğiyle ilgili hak talepleri.

Korsanlık veya haksız müdahaleyle ilgili hak talepleri.

Yasalar gereği tahkim anlaşmasına tabi olmayan ve tahkim anlaşmasına izin verecek federal yasaların uygulanamadığı hak talepleri.

Asliye mahkemesindeki hak talepleri.

Bu istisnalar çerçevesinde tahkime tabi olmayan tüm uyuşmazlıklar Bölüm 10’da (“Tahkime Tabi Olmayan Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri”) açıklandığı şekilde yargı yetkisine sahip mahkeme tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

8.5 Toplu Davadan Feragat

Siz ve Supercell birbirinize karşı ancak bireysel hak taleplerinde bulunabileceğinizi kabul etmiş olursunuz.

Bu da şu anlama gelir:

Toplu, birleşik veya temsili bir davada toplu dava üyesi ve davacısı olarak Supercell’e dava açamazsınız.

Hakem, başka herhangi bir kişinin hak taleplerini sizinle tek bir davada birleştiremez veya herhangi bir toplu, birleşik veya temsili tahkim yargılamasına başkanlık edemez.

Davanızdaki hakem kararı veya hükmü başka hiç kimse için geçerli olmaz ve başkalarının uyuşmazlıklarında karar vermek için kullanılamaz.

Bu bölümün (Bölüm 8.5 "Toplu Davadan Feragat") uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse Bölüm 8.1 ila 8.6 dâhil olmak üzere Bölüm 8'in tamamı hükümsüz olacaktır.

8.6 Tahkim Anlaşmasından ve Toplu Davadan Feragat Hükümlerinden Çıkılması

Konu satırına “TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATİNDEN ÇIKILMASI.” yazarak legal-requests@supercell.com adresine göndereceğiniz kararınıza yönelik tebligatla yukarıdaki Tahkim Anlaşması ve Toplu Davaya Girilemez hükümlerinden (Bölüm 8.1 ile 8.5 arası) çıkmayı ve bu hükümlerin sizin için bağlayıcı olmamasını seçebilirsiniz. Hizmeti ilk kullanmanızdan veya bu çıkma seçeneğinin erişilebilir olmasından (hangisi daha sonraysa) itibaren otuz (30) gün içinde bu bildirimi bize göndermeniz gerekir. Bu süre içinde bildirim göndermemeniz hâlinde uyuşmazlıkların işbu paragraflarda belirtilen şartlarda tahkime götürülmesi sizin için de bağlayıcı olacaktır. Bu tahkim kararlarından çıkarsanız Supercell de bu hükümlere tabi olmayacaktır.

8.7 Alternatif ve Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü

Avrupa Birliğinde veya Avrupa Ekonomik Alanında ikamet eden bir müşteriyseniz; uyuşmazlıkları çözmek için mahkeme dışı bir alternatif olarak Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü Platformunu kullanabilirsiniz. Ayrıca, alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olarak ikamet yerinizdeki tüketici uyuşmazlıkları kuruluna veya ilgili başka bir mahkeme dışı kuruma başvurabilirsiniz

9. Geçerli Yasalar

Amerika Birlikte Devletleri’nde veya Kanada’da ikamet ediyorsanız: (1) Amerika Birleşik Devletleri Federal Tahkim Yasası (usul hükümleri dâhil) Bölüm 8’deki tahkim anlaşması ve toplu davadan feragat hükümlerinin yorumlanmasını ve uygulanmasını düzenler; ve (2) işbu Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık, kanun hükümlerindeki çelişkiye bakılmaksızın, her bakımdan ABD’nin California Eyaleti yasalarına tabi olacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da ikamet etmiyorsanız işbu Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir hak talebi veya uyuşmazlığın, kanun hükümlerindeki çelişkiye bakılmaksızın, Finlandiya kanunlarına tabi olacağını kabul etmiş olursunuz.

10. Tahkime Tabi Olmayan Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

Amerika Birlikte Devletleri’nde veya Kanada’da ikamet ediyorsanız Bölüm 8 uyarınca tahkime tabi olmayan, Supercell'e karşı her türlü talep veya uyuşmazlığın münhasıran San Francisco, California'da bulunan bir federal veya eyalet mahkemesi tarafından çözülmesi gerektiğini kabul etmiş olursunuz. Siz ve Supercell, bu tür tüm hak talepleri veya uyuşmazlıklar için San Francisco, California'daki mahkeme ve kişisel yargılama yetkisine izin vermiş olursunuz.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da ikamet etmiyorsanız Supercell aleyhine olabilecek tüm hak taleplerinizin veya uyuşmazlıklarınızın münhasıran Helsinki, Finlandiya'daki bir mahkeme tarafından çözülmesi gerektiğini kabul etmiş olursunuz.

11. Ayrılabilirlik

Siz ve Supercell, eğer bu Hizmet Koşullarının ve Supercell Gizlilik Politikasının herhangi bir kısmı, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından tamamen ya da kısmen yasa dışı veya uygulanamaz addedilirse, söz konusu hükmün ilgili yargı alanı bakımından, yalnızca söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık ölçüsünde geçersiz kılınacağını kabul edersiniz. Bu kısımların geçerliliği veya uygulanabilirliği başka bir şekilde veya başka bir yargı yetkisinden etkilemeyecek ve tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek olan diğer şart bölümleri bu durumdan etkilenmeyecektir.

12. Genel Hükümler

12.1. Temlik

Supercell, bu Hizmet Koşulları ve Supercell Gizlilik Politikasını tamamen veya kısmen, onayınızla ya da onayınız olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir kişiye veya tüzel kişiye temlik ve devir edebilir. Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası kapsamındaki hiçbir hak veya yükümlülüğünüzü, Supercell'in önceden yazılı onayını almaksızın temlik ve devir edemezsiniz ve yetki almaksızın yaptığınız tüm temlik ve devirleriniz geçersiz olacaktır.

12.2. Ek Politikalar

Supercell, forumlar, yarışmalar veya bağlılık programları gibi belirli hizmetlerle ilgili olarak ek politikalar yayımlayabilir. Bu gibi hizmetleri kullanma hakkınız, o belirli politikalara ve bu Hizmet Koşullarına tâbidir.

12.3. Anlaşmanın Tamamı ve Son Şekli

Bu Hizmet Koşulları ve tüm ek politikalar ile bu belgeye atıf yoluyla açıkça dâhil edilmiş tüm belgeler (Supercell Gizlilik Politikası da dâhil), sizle Supercell'in mutabakatının tamamını içermekte olup bu belgenin tarafları arasında bu konu hakkında, Hizmetle ilgili sizle bizim aramızdaki elektronik, sözlü ya da yazılı veya örfte, uygulamaya, politikaya veya emsale dayanan önceki tüm mutabakatın yerine geçmektedir.

12.4. Feragat Sayılmama

Supercell'in, bu Hizmet Koşullarının veya Supercell Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünü katı bir şekilde yerine getirmenizi gerekli görmemesi veya sizi buna zorlamaması ya da bunlar kapsamındaki herhangi bir hakkını kullanmaması, Supercell'in söz konusu hükmü ileri sürmekten veya o hükme dayanmaktan ya da o hüküm üzerindeki haktan veya hakkı herhangi başka bir sefer kullanmaktan feragat ettiği veya vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Supercell'in bu Hizmet Koşullarının veya Supercell Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünden, koşulundan veya gereğinden feragat etmesi, bu hükme, koşula veya gerekliliğe ileride uyulması yükümlülüğünden feragat anlamına gelmeyecektir.

Bu Hizmet Koşullarında açıkça ve özellikle şart koşulmadıkça Supercell'in hiçbir beyanı, onayı, feragati veya başka eylem ya da savsaması, yazılı şekilde belgelendirilip tarafınızca ve Supercell'in usulünde atanmış memurunca elle imzalanmış olmadıkça, bu Hizmet Koşullarında bir değişik olarak addedilmeyecek ve hukuken bağlayıcı olmayacaktır.

12.5. Bildirimler

Size, oyunlarımız içindeki, supercell.com adresindeki ilanlarla, e-posta ile veya bize verdiğiniz bağlantı bilgisindeki yere başka iletişim araçlarıyla bildirimde bulunabiliriz. Sizin tarafınızdan bu Hizmet Koşulları veya Supercell Gizlilik Politikasıkapsamında yapılacak veya yapılması gerekecek tüm bildirimler yazılı olacak ve şu adrese gönderilecektir: Supercell Oy. Attn: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finlandiya, ilgi: legal-requests@supercell.com.

12.6. Hakkaniyete Dayanan Çareler

Supercell'e bu Hizmet Koşulları kapsamında verilen hakların ve Supercell için yerine getirilen yükümlülüklerin kendine özgü ve ikame edilemez olduğunu, yitirilmelerinin Supercell'e onarılamaz zararlar vereceğini ve de tarafınızca çiğnenmesi veya çiğneneceğinin beklenmesi durumunda salt parasal tazminatla telafi edilemeyeceğinden Supercell'in, mahkeme önleyici veya hakkaniyete dayanan başka çarelere (herhangi bir teminat mektubu veya başkaca bir teminat verme ya da zararı kanıtlama yükümlülüğü olmaksızın) hak kazanacağını ikrar etmektesiniz.

Önleyici veya hakkaniyete dayanan başka bir telafi kararı talep etme ya da Hizmetin veya herhangi bir Supercell oyununun çalışmasının, bunlarla bağlantılı olarak çıkartılan reklamlardan ya da başka materyalden yararlanılmasının veya Hizmetin ya da herhangi bir içeriğin veya Hizmet üzerinden kullanılan ya da sergilenen başka materyalin engellenmesi veya kısıtlanması doğrultusundaki tüm haklardan cayılamaz olarak feragat etmektesiniz ve de iddialarınızı Madde 7 tarafından sınırlanan (eğer varsa) parasal tazminat iddialarıyla sınırlı tutmayı kabul etmektesiniz.

12.7. Mücbir Sebep

Supercell, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, öngörülemeyen koşullar ile işbu belge kapsamındaki yükümlülüklerin savaş, terörizm, toplumsal karışıklık, ambargo, sivil ve askeri idarelerin tasarrufu, yangın, sel, kaza, grev ve ulaşım olanağı, yakıt, enerji, işgücü ve malzeme sıkıntısı gibi Supercell'in kontrolü dışındaki nedenlerle de ifa edilmemesi de dâhil olmak Supercell makul kontrolü dışındaki nedenlere dayanan geç ifa veya hiç ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır.