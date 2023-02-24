Дата вступления в силу: 12 августа 2022 г.

Положения настоящих условий («Условий пользования») регулируют отношения между вами и финской компанией Supercell Oy, (регистрационный номер 2336509-6), юридический адрес: 00180, Финляндия, Хельсинки, Jätkäsaarenlaituri 1 (далее «Supercell» или «мы» в любых падежах) в связи с использованием вами принадлежащих Supercell игр, магазина, веб-сайтов и связанных с ними услуг («Сервис»). Использование Сервиса также регулируется Политикой конфиденциальности Supercell и другими соответствующими правилами, которые являются частью настоящих условий и включены в них посредством отсылки.

До получения доступа или начала пользования Сервисом, включая просмотр любого из веб-сайтов Supercell или доступ к игре, вы должны принять настоящие Условия пользования и Политику конфиденциальности. Для вас может быть создана гостевая учетная запись с целью использования Сервиса, и вам также может потребоваться зарегистрировать учетную запись в Сервисе (совместно именуются «Учетная запись»). Эти учетные записи включают, например, игровые учетные записи и Supercell ID. Используя или регистрируя Учетную запись или иным образом используя Сервис, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия в вашей стране проживания. В противном случае ваш законный опекун должен ознакомиться с настоящими Условиями пользования и согласиться с ними.

УСТАНАВЛИВАЯ, ПОЛЬЗУЯСЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЯ ДОСТУП К СЕРВИСУ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДОСТУП К СЕРВИСУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО СЕРВИСА ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ТАМ, ГДЕ ОНО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Для жителей США и Канады: вы также соглашаетесь с тем, что споры с Supercell должны разрешаться в индивидуальном порядке посредством окончательного и обязательного арбитража, как описано в Разделе 8 («Разрешение споров»).

Supercell сохраняет за собой право в любое время и на свое усмотрение изменять, модифицировать, дополнять или исключать положения настоящих Условий пользования, Политики конфиденциальности и других соответствующих правил посредством размещения измененных условий в Сервисе Supercell. Если вы продолжаете пользоваться Сервисом, считается, что вы принимаете такие изменения. Если в какой-либо момент вы не согласитесь с любой частью действующей на тот момент редакции Условий пользования, Политики конфиденциальности Supercell или любой другой политики, правил или кодексов поведения Supercell, относящихся к использованию вами Сервиса, ваше право на использование Сервиса немедленно прекратится, и вы должны будете незамедлительно прекратить использование Сервиса.

1. Использование Сервиса

1.1. Ваше право на использование Сервиса

При условии вашего согласия с настоящими Условиями пользования и соответствующими политиками Supercell и их непрерывного соблюдения вам предоставляется неисключительное, не подлежащее передаче, в том числе в порядке сублицензирования, отзывное и ограниченное право на доступ к Сервису и его использование для ваших личных некоммерческих развлекательных целей. Вы соглашаетесь не использовать Сервис ни для какой другой цели.

К использованию Сервиса применяются следующие ограничения:

Вы принимаете на себя полную ответственность за любое несанкционированное использование Сервиса несовершеннолетними лицами. Вы несете ответственность за использование вашей платежной карты или другого платежного инструмента (например, PayPal) несовершеннолетними лицами.

Вы обязуетесь не покупать, не продавать, не сдавать в аренду и не передавать свою Учетную запись, не создавать Учетную запись под чужим именем или с использованием ложных данных либо от имени других лиц (и не делать попыток осуществить упомянутые выше действия). Вы обязуетесь не использовать Сервис, если ваша учетная запись была ранее удалена Supercell или если ваш доступ к какой-либо игре Supercell был ранее заблокирован.

Вы обязуетесь не использовать Сервис для распространения, привлечения или передачи любых коммерческих объявлений, включая письма, рассылаемые по цепочке, нежелательную почту или спам либо повторяющиеся или вводящие в заблуждение сообщения кому-либо.

Информация для входа в систему и ваша Учетная запись

От вас может потребоваться выбрать пароль для вашей Учетной записи. Вы также можете использовать другие учетные данные, чтобы получить доступ к Учетной записи («Информация для входа в систему»). Вы обязуетесь ни с кем не делиться Учетной записью или Информацией для входа в систему, а также не допускать, чтобы кто-либо кроме вас получал доступ к вашей Учетной записи либо осуществлял любые иные действия, которые могут поставить под угрозу вашу Учетную запись. В случае если вам стало известно или вы обоснованно подозреваете, что имело место какое-либо нарушение безопасности, включая без ограничения любые случаи утраты, кражи или несанкционированного разглашения Информации для входа в систему, вы обязуетесь незамедлительно уведомить Supercell и изменить вашу Информацию для входа в систему. Вы несете исключительную ответственность за все случаи использования Информации, включая покупки, независимо от того, осуществляются ли они с вашего разрешения. Вы несете ответственность за все действия, связанные с вашей Учетной записью.

Supercell сохраняет за собой право удалять или изменять любые имена пользователей в любое время и по любой причине, включая требования третьих лиц относительно нарушения каким-либо именем пользователя прав такой третьей стороны.

Если вы не используете Supercell ID, Сервис поддерживает только одну Учетную запись для каждой игры на поддерживаемом устройстве.

Ограничения использования

Любое использование Сервиса в нарушение настоящих Ограничений использования строго запрещается и может привести к незамедлительному отзыву вашего ограниченного права, а также повлечь ответственность за нарушение закона.

Вы соглашаетесь ни при каких условиях:

Не совершать никаких действий, которые Supercell считает противоречащими назначению или сути Сервиса, или приводящих к ненадлежащему использованию служб поддержки Supercell.

Не использовать и не принимать участие (прямо или косвенно) в использовании мошеннических приемов (чит-коды) или системных уязвимостей, не применять автоматизирующее программное обеспечение, эмуляторы, ботов, программное обеспечение для взлома или модификации, а также любое иное неразрешенное стороннее программное обеспечение, предназначенное для изменения или вмешательства в Сервис, любую игру Supercell или любую игровую функцию.

Не изменять и не способствовать изменениям каких-либо файлов, которые являются частью Сервиса или любой игры Supercell без официального согласия Supercell.

Не нарушать, не мешать и иным образом отрицательно не влиять на нормальное функционирование Сервиса, и не действовать иным образом так, чтобы это могло негативно повлиять на опыт других пользователей при использовании Сервиса или игр Supercell. Сюда относятся в том числе договорная игра и любые другие манипуляции с рейтингами, использование ошибок в Сервисе для получения несправедливого преимущества перед другими игроками и любые иные действия, намеренно нарушающие цели Сервиса или противоречащие им.

Не прерывать, не перегружать и не содействовать прерыванию либо перегрузке любого компьютера или сервера («Сервер»), используемого для предложения или поддержки Сервиса либо любой игровой среды Supercell.

Не создавать, не оказывать помощь и не участвовать иным образом в компьютерных атаках любого рода, в том числе в распространении вируса или направленной против Сервиса атаке типа «отказ в обслуживании», и не предпринимать любые иные попытки прервать работу Сервиса или использование Сервиса любым иным лицом.

Не пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису, к Учетным записям, зарегистрированным другими пользователями или используемым ими, или к компьютерам, Серверам или сетям, подсоединенным к Сервису любым способом за исключением пользовательского интерфейса, предоставляемого Supercell, включая обход или модификацию, попытку обхода или модификации либо подстрекательство какого-либо лица на обход или модификацию какого-либо средства защиты, технологии, устройства или программного обеспечения, являющегося частью Сервиса, либо содействие в этом.

Не размещать любую информацию, содержащую оскорбление, угрозу, непристойность, клевету либо недопустимую или оскорбительную информацию по иным основаниям, включая расовые, сексуальные и религиозные, и не участвовать во вредоносных действиях, например, посредством размещения незатребованной информации.

Не размещать любую информацию, содержащую изображение обнаженного тела, чрезмерное насилие или оскорбления либо ссылку на такой контент.

Не пытаться осуществлять домогательство, совращение, причинение вреда либо способствовать или подстрекать другое лицо к осуществлению домогательства, совращения, причинения вреда другому лицу или группе, включая работников Supercell, в том числе представителей службы поддержки Supercell.

Не предоставлять через Сервис доступ к какому-либо материалу или информации, которая нарушает любое авторское право, право на товарные знаки, патенты, промышленную тайну, право на неприкосновенность частной жизни, право на публичное использование или иное право любого лица или компании либо выдавать себя за любое другое лицо, в том числе работников Supercell.

Не осуществлять обратный инжиниринг, декомпиляцию, дизассемблирование, расшифровку или иным образом не пытаться извлечь исходный код любого программного обеспечения или иной интеллектуальной собственности, используемой для предоставления Сервиса или любой игры Supercell, и не получать какой-либо информации из Сервиса или любой игры Supercell, используя любой метод, кроме прямо разрешенных Supercell.

Не склонять к распространению и не пытаться склонять к распространению информации для входа в Учетную запись или других учетных данных либо личной информации из других источников Сервиса или любой игры Supercell.

Не собирать и не размещать чью-либо личную информацию, включая персональные данные (в том числе в текстовой, графической или видеографической форме), документы, удостоверяющие личность, или финансовую информацию посредством Сервиса.

Не использовать никакую игру Supercell для азартных игр, заключения пари или аналогичной деятельности, предполагающей (прямо или косвенно) выигрыш призов или награду, в том числе для пари на исход матчей, в которых вы участвуете в качестве игрока, независимо от наличия или отсутствия вознаграждения или ставки.

Supercell сохраняет за собой право определять, нарушает ли конкретное действие Условия пользования и противоречит ли оно назначению или сути настоящих Условий пользования или Сервиса как такового. Supercell сохраняет за собой право предпринимать действия по результатам такой оценки, которые могут привести к закрытию Учетной записи и запрету на использование вами Сервиса полностью или частично.

1.2. Приостановление действия и удаление Учетной записи и Сервиса

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ SUPERCELL МОЖЕТ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ТАКОВОГО ОГРАНИЧИТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ, ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ, МОДИФИЦИРОВАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ИЛИ ДОСТУП К СЕРВИСУ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБЛЮДАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ (ИЛИ ЗАПОДОЗРЕНЫ SUPERCELL В ИХ НЕСОБЛЮДЕНИИ) ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ФАКТИЧЕСКИМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ НЕЗАКОННЫМ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ВЫ МОЖЕТЕ ЛИШИТЬСЯ СВОЕГО ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИГРОВОГО ПРОФИЛЯ В СЕРВИСЕ, А РАВНО ВСЕХ ВЫГОД, ПРЕИМУЩЕСТВ, ЗАРАБОТАННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ СЕРВИСА. ПРИ ЭТОМ SUPERCELL НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ ВАМ ЛЮБЫХ ТАКИХ РАСХОДОВ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ МЫ МОЖЕМ ОГРАНИЧИТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ СЕРВИСА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП К НАШИМ ИГРАМ, САЙТАМ И ИХ КОНТЕНТУ, СЕРВИСАМ И ИНСТРУМЕНТАМ, ЗАДЕРЖАТЬ ПУБЛИКАЦИЮ ИЛИ УДАЛИТЬ РАЗМЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ И ПРИНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СЕРВИСУ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ОНИ СОЗДАЮТ РИСК ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШАЮТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧАТ ПО ФОРМЕ ИЛИ ПО СУЩЕСТВУ ПОЛОЖЕНИЯМ НАШИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛИТИК. КРОМЕ ТОГО, В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НА НАШЕ ЕДИНОЛИЧНОЕ УСМОТРЕНИЕ МЫ МОЖЕМ ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВТОРНО НАРУШАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

SUPERCELL ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, КОТОРАЯ БЫЛА НЕАКТИВНА В ТЕЧЕНИЕ 180 ДНЕЙ.

Supercell оставляет за собой право в любое время прекратить предложение и/или поддержку Сервиса или определенной игры либо части Сервиса, при этом в момент такой приостановки автоматически прекращается предоставленное вам право на использование Сервиса или его части. В таком случае Supercell не будет нести обязанность по предоставлению возмещения, преимуществ или иной компенсации пользователям в связи с прекращением доступа к Сервису. Прекращение действия вашей Учетной записи может включать прекращение вашего доступа к Сервису или любой его части, включая любой контент, предоставленный вами или другими пользователями.

Вы можете прекратить действие своей Учетной записи в любое время и на любом основании посредством процедуры, описанной на странице нашей службы поддержки, размещенной по адресу https://support.supercell.com/, проинформировав Supercell о том, что вы желаете прекратить действие Учетной записи.

2. Права

2.1. Игры и Сервис

Все права на Сервис (включая все игры, названия, компьютерные коды, темы, объекты, персонажей, имена персонажей, сценарии, диалоги, крылатые фразы, концепции, художественное оформление, анимацию, звуки, музыкальные композиции, аудиовизуальные эффекты, методы работы, личные неимущественные права, документацию, записи внутриигровых чатов, информацию о профиле персонажа, записи игр, выполненные посредством игрового клиента Supercell, а также игровые клиенты Supercell и программное обеспечение серверов) принадлежат Supercell. Supercell сохраняет за собой все права, включая интеллектуальные права или иные имущественные права, возникающие в связи со своими играми и с Сервисом.

2.2. Учетные записи

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБРАТНОЕ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НЕ ОБЛАДАЕТЕ НИКАКИМИ ПРАВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ, НА УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ, А ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПРИНАДЛЕЖАТ И БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ КОМПАНИИ SUPERCELL И ДЕЙСТВОВАТЬ В ЕЕ ИНТЕРЕСАХ.

2.3. Виртуальный контент

Supercell владеет, обладает лицензией или иным образом имеет право на использование всего контента, который присутствует в Сервисе или играх Supercell. Невзирая на любые положения настоящих условий, предусматривающие обратное, вы соглашаетесь с тем, что вы не обладаете какими-либо правами на какой-либо контент, который содержится в Сервисе, включая в том числе виртуальные предметы, контент, функции, товары, услуги или валюту, используемые в любой игре Supercell или проистекающие из нее, независимо от того, заработаны ли они в игре или приобретены у Supercell, а также правами на иные объекты, связанные с Учетной записью или хранящиеся в Сервисе.

3. Пользовательский контент

3.1. Предоставление пользовательского контента

«Пользовательский контент» означает любые сообщения, изображения, звуки и все материалы, данные и информацию, которые вы загружаете или передаете через игровой клиент Supercell или Сервис, или загруженные либо предоставленные другими пользователями, включая любой текст чата. Передавая или отправляя любой Пользовательский контент при использовании Сервиса, вы подтверждаете, заявляете и гарантируете, что такой контент (а) является точным, неконфиденциальным и не заведомо ложным; (б) не нарушает какие-либо законы, договорные ограничения или другие права третьих лиц, и что у вас есть разрешение от третьих лиц, чья личная информация или интеллектуальная собственность включены в Пользовательский контент; (в) не содержит вирусов, рекламного ПО, шпионских программ, «червей» или другой вредоносный код; и (г) вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что любая ваша личная информация в таком контенте будет в любое время обрабатываться Supercell в соответствии с Политикой конфиденциальности компании.

3.1.1. Проверка контента

Supercell отказывается от какой-либо ответственности за поведение любого пользователя, загружающего Пользовательский контент, и не принимает на себя обязанности по мониторингу Сервиса на предмет ненадлежащего контента или поведения. Мы не осуществляем и не можем осуществлять предварительный просмотр или мониторинг всего Пользовательского контента. Использование Сервиса осуществляется на ваш собственный риск. Используя Сервис, вы можете встретить Пользовательский контент, который будет оскорбительным, непристойным или иным образом не соответствовать вашим ожиданиям. Вы несете все риски, связанные с использованием любого Пользовательского контента, доступного в результате использования Сервиса. На наше усмотрение наши представители или технические средства могут осуществлять мониторинг и/или записывать ваше взаимодействие с Сервисом или коммуникации (включая текст чата), когда вы используете Сервис.

Соглашаясь с настоящими Условиями пользования, вы даете свое безоговорочное согласие на такого рода мониторинг и запись. Вы признаете и соглашаетесь, что у вас нет никаких ожиданий относительно конфиденциальности, связанной с передачей любого Пользовательского контента, включая текст чата или голосовые сообщения.

Supercell оставляет за собой право по собственному усмотрению просматривать, отслеживать, запрещать, редактировать, удалять, отключать доступ или каким-либо другим образом запрещать любой Пользовательский контент (включая ваш Пользовательский контент) без уведомления по любой причине или без таковой в любое время. Если в любое время Supercell по своему единоличному усмотрению решит осуществлять мониторинг Сервиса, Supercell при этом отказывается от какой-либо ответственности за Пользовательский контент и от обязанности модифицировать или удалять несоответствующий правилам Пользовательский контент. Мы имеем право, но не обязанность, по нашему собственному усмотрению редактировать, отказываться размещать или удалять любой Пользовательский контент.

3.2. Использование информации другими участниками Сервиса

3.2.1. Открытое взаимодействие

Сервис может включать различные форумы, блоги или чаты, используя которые вы можете размещать Пользовательский контент, включая ваши наблюдения и комментарии по определенным темам. Supercell не может гарантировать, что другие участники не будут использовать идеи и информацию, которыми вы делитесь. В связи с этим, если у вас есть идея или информация, конфиденциальность которой вы бы предпочли сохранить и/или вы не хотели бы, чтобы ими воспользовались другие, не размещайте ее в Сервисе. Supercell не несет ответственности за оценку, использование или выплату компенсации за любые идеи или информацию, которые вы решите разместить.

3.2.2. Ответственность за собственный контент

Вы единолично несете ответственность за информацию, которую вы размещаете посредством Сервиса или в связи с его использованием и которую вы предоставляете другим. Supercell может не принять, отказаться размещать или удалить любой Пользовательский контент по любому основанию или без такового, включая Пользовательский контент, который по единоличному мнению Supercell нарушает настоящие Условия пользования.

3.2.3. Ваша лицензия для Supercell

Настоящим вы предоставляете Supercell безотзывную, вечную, передаваемую, полностью оплаченную, не предполагающую выплаты роялти глобальную лицензию (включая право сублицензирования и уступки третьему лицу) и право копировать, воспроизводить, исправлять, адаптировать, модифицировать, создавать производные произведения, производить, вводить в коммерческий оборот, публиковать, распространять, продавать, лицензировать, передавать, в том числе в порядке сублицензирования, предоставлять в аренду, транслировать, публично демонстрировать, публично исполнять или предоставлять электронный доступ, передавать по радио и телевидению, сообщать общественности по каналам связи, отображать, исполнять и заносить в компьютерную память, а также любым иным образом использовать и обрабатывать ваш Пользовательский контент, а равно все его модифицированные и производные произведения в связи с предоставлением нами Сервиса, включая продвижение и рекламу Сервиса. Настоящим вы также предоставляете Supercell право уполномочивать другие лица осуществлять любые из указанных прав, предоставленных Supercell в соответствии с настоящими Условиями пользования. Кроме того, вы предоставляете Supercell безусловное безотзывное право использовать ваше имя, изображение, а также любую иную информацию или материал, включенные в Пользовательский контент и в связи с любым Пользовательским контентом, без каких-либо обязательств перед вами. За исключением случаев, предусмотренных законом, вы отказываетесь от любых прав на упоминание имени автора и/или любых неимущественных прав, которые вы можете иметь по отношению к вашему Пользовательскому контенту, независимо от того, был ли ваш Пользовательский контент изменен или преобразован каким-либо способом. Supercell не претендует на какие-либо имущественные права в вашем Пользовательском контенте, и ничто в настоящих Условиях пользования не может быть истолковано как ограничение любых прав на использование Пользовательского контента, которые могут у вас быть. Supercell не несет никакой обязанности по мониторингу или защите ваших прав интеллектуальной собственности на ваш Пользовательский контент.

3.3. Взаимодействие между пользователями

Вы несете единоличную ответственность за ваше взаимодействие с другими пользователями Сервиса и любыми другими лицами, с которыми вы можете взаимодействовать посредством Сервиса и/или игр Supercell. Supercell сохраняет за собой право, однако при этом не имеет никакой связанной с этим обязанности, принять участие в таких спорах в любой форме. Вы обязаны в полной мере сотрудничать с Supercell для расследования любой предполагаемой незаконной, мошеннической или неподобающей деятельности, в том числе предоставлять Supercell доступ к любым частям своей Учетной записи, защищенной паролем.

В случае наличия у вас спора с одним или несколькими пользователями вы обязуетесь не предъявлять нам (а также нашим должностным лицам, директорам, агентам, дочерним компаниям, совместным предприятиям и работникам) иски, требования, в том числе о взыскании убытков (реальных или косвенных), любого вида и природы, известные и неизвестные, возникающие в связи с такими спорами или связанными с ними иным образом.

4. Оплата и условия покупки

4.1. Покупки

В рамках Сервиса вы можете приобретать посредством «реальных» денег ограниченное, личное, непередаваемое, в том числе в порядке сублицензирования, отзывное право на использование (a) виртуальной валюты, в том числе виртуальных денег или кристаллов/алмазов, предназначенных для использования в играх Supercell, (b) виртуальных внутриигровых предметов, контента или функций и (c) иных товаров или услуг (пункты a–c совместно именуются «Виртуальные предметы»). Вы имеете право приобретать Виртуальные предметы исключительно у нас либо у наших уполномоченных партнеров посредством Сервиса и никаким иным образом.

Вы прямо соглашаетесь с тем, что мы приступим к выполнению соглашения о покупке Виртуальных предметов или какого-либо другого цифрового контента до истечения установленного применимым законодательством срока отзыва согласия. Вы даете прямое согласие на то, что приобретенный вами контент будет доставлен вам до истечения срока отзыва согласия, и тем самым вы теряете установленное законодательством право отзыва согласия.

Supercell имеет право в любое время с уведомлением или без него осуществлять в отношении Виртуальных предметов управление, регулирование, контроль, изменение или удаление. Во всех разрешенных законодательством случаях Supercell не несет ответственности ни перед вами, ни перед какими-либо третьими лицами за осуществление любого из вышеуказанных прав.

Передача Виртуальных предметов запрещена за исключением тех случаев, где она прямо разрешена Сервисом. За исключением случаев, когда это прямо допускается Сервисом, вы не имеете права продавать, покупать, обменивать или каким-либо иным образом передавать Виртуальные предметы любому физическому или юридическому лицу, включая в том числе Supercell, других пользователей и любых третьих лиц, или пытаться предпринимать какие-либо из вышеуказанных действий.

ВСЕ ПОКУПКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЕВ. Дополнительная информация о покупках, сделанных несовершеннолетними, приводится в нашем Справочнике для родителей.

Предоставление Виртуальных предметов для использования в играх Supercell является услугой Supercell, осуществление которой начинается непосредственно после принятия вашей покупки компанией Supercell.

4.2. Осуществление платежей

Вы соглашаетесь оплатить любые сборы и соответствующие налоги, необходимость оплаты которых возникла у вас или любого лица, использующего зарегистрированную на вас Учетную запись. Supercell может в любое время пересмотреть стоимость товаров и услуг, предлагаемых посредством Сервиса. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО SUPERCELL НЕ ОБЯЗАНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ НИ НА КАКОМ ОСНОВАНИИ И ЧТО ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕЖНУЮ ИЛИ ИНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ БУДЕТ ЗАКРЫТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БУДЕТ ЛИ ТАКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ НЕТ.

5. Обновление Сервиса

Вы понимаете, что Сервис развивается. Supercell может потребовать от вас, чтобы вы приняли обновления Сервиса и игр Supercell, которые вы установили на своем устройстве или компьютере. Вы признаете и соглашаетесь, что Supercell может обновлять Сервис и игры Supercell, уведомляя вас об этом или нет. Вам может потребоваться время от времени обновлять программное обеспечение третьих лиц для того, чтобы пользоваться Сервисом и играть в игры Supercell.

6. Отказ от гарантий

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ SUPERCELL СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 7 НИЖЕ, СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ «В СУЩЕСТУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ» И «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЧИСТОТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЙ ПРАВ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. SUPERCELL НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К СЕРВИСУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЛИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ, ЧТО СЕРВИС НЕ БУДЕТ ПРЕРЫВАТЬСЯ И НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, ЧТО НЕДОСТАТКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, А ТАКЖЕ ЧТО ИГРА ИЛИ СЕРВИС НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУСОВ ИЛИ ИНЫХ ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

Некоторые юрисдикции не позволяют исключить определенные гарантии. Соответственно, некоторые из вышеперечисленных заявлений об отказе от ответственности могут не применяться к вам.

7. Ограничение ответственности; единственное и исключительное средство защиты; возмещение убытков

НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, SUPERCELL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО ИНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ САМИМ СЕРВИСОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫТЕКАЮТ ЛИ ОНИ ИЗ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООБЩАЛОСЬ ЛИ SUPERCELL О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. НАСКОЛЬКО ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SUPERCELL ПЕРЕД ВАМИ ОГРАНИЧЕНА РАЗМЕРОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ SUPERCELL НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ШЕСТИ (6) МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ВЫ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАЯВИЛИ О ТАКИХ УБЫТКАХ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛИ SUPERCELL В ТЕЧЕНИЕ ТАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ (И ЕДИНСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ SUPERCELL) В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ СПОРОМ С SUPERCELL ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА И АННУЛЯЦИЯ ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ.

НИЧТО В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ЗАКОННЫЕ ПРАВА ЛЮБОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГРУБУЮ НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ УМЫШЛЕННЫЕ ВИНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ SUPERCELL, А ТАКЖЕ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЛИЧНОСТИ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЛЮБОГО НЕОСТОРОЖНОГО ИЛИ МОШЕННИЧЕСКОГО ДЕЯНИЯ SUPERCELL.

Вы соглашаетесь защитить и оградить Supercell (а также наших должностных лиц, директоров, агентов, дочерние компании, совместные предприятия и работников) от любого иска, требования, возмещения убытков или иного ущерба, включая обоснованные вознаграждения адвокатов, заявленных любым третьим лицом и проистекающих из Сервиса либо возникающих в связи с его использованием вами, либо от любого нарушения вами настоящих Условий пользования. Однако вышесказанное не применяется, если нарушение прав не является следствием вашего умышленного или неосторожного поведения.

8. Разрешение споров

Вы и Supercell соглашаетесь с тем, что процессы разрешения споров, описанные в этом соглашении, будут применяться к любым спорам или претензиям, связанным с настоящими Условиями пользования, Политикой конфиденциальности или Сервисом. Споры включают любые претензии любого рода, включая, помимо прочего, юридические, основанные на праве справедливости и установленные законом претензии. Процессы разрешения споров будут применяться, даже если вы прекратите использовать свою Учетную запись, удалите свою Учетную запись или прекратите использование Сервиса. Они также будут применяться к спорам, возникшим до того, как мы заключили это соглашение.

Разделы 8.1–8.6 применяются к вам, если вы проживаете в США или Канаде. Они не распространяются на вас, если вы проживаете в другой стране.

8.1. Неформальное разрешение споров

Вы должны попытаться неформально разрешить любой спор напрямую с Supercell в течение как минимум 30 (тридцати) дней до начала третейского разбирательства. Неформальный процесс разрешения спора начинается, когда вы отправляете Supercell письменное уведомление о споре по адресу legal-requests@supercell.com.

8.2. Соглашение о третейском разбирательстве

Вы и Supercell соглашаетесь разрешать любые споры исключительно в рамках окончательного и обязательного третейского разбирательства следующим образом:

Либо вы, либо Supercell можете передать любой спор на разрешение исключительно путем окончательного и обязательного третейского разбирательства, если только претензия не находится в пределах исключений, описанных ниже. Если вы или Supercell подаете в суд иск, который может быть разрешен третейским судом в соответствии с данным разделом, то любая из сторон может попросить суд обязать стороны разрешить иск в третейском суде. Арбитр имеет исключительное право решать, является ли какая-либо часть Раздела 8 («Разрешение споров») действительной либо имеющей исковую силу, а также применима ли она к иску.

Третейское разбирательство проводится нейтральным арбитром. Это означает, что вы и Supercell соглашаетесь отказаться от права разрешать спор в судебном порядке перед судьей или присяжными. Арбитраж отличается по правилам от более формальных судебных процессов. Например, возможность обязать другую сторону поделиться информацией может быть более ограниченной, чем в официальных судебных процессах. После вынесения решения арбитром это решение считается окончательным. Вы или Supercell имеете право требовать у арбитра вынести решение или вердикт с приведением обоснования в письменной форме. Любая из сторон может попросить государственный суд подтвердить окончательное решение арбитра, что приравнивается к решению суда. Вы и Supercell, как правило, не можете изменить исход третейского разбирательства через государственный суд, за исключением крайне ограниченных обстоятельств.

8.3. Третейский процесс

Третейское разбирательство проводится Американской арбитражной ассоциацией («AAA»). Для третейского разбирательства используются правила и процедуры AAA, включая Правила потребительского арбитража. В случае возникновения противоречия между настоящими Условиями использования правилами и процедурами AAA мы будем следовать этим Условиям пользования. Чтобы ознакомиться с Правилами AAA или начать третейский суд, вы можете перейти на веб-сайт AAA. Если кто-либо из нас решит начать третейский суд, мы соглашаемся предоставить другой стороне письменное Требование об третейском судопроизводстве, как указано в Правилах AAA.

Сборы за третейский суд определяются Правилами потребительского арбитража AAA. Если арбитр решит, что эти сборы являются чрезмерными, их оплатит Supercell. Каждая сторона оплачивает свои расходы и гонорары адвокатов, если только претензии не позволят выигравшей стороне взыскать расходы и гонорары адвокатов; в этом случае арбитр может присудить их возмещение в соответствии с применимым законодательством. Если какая-либо из сторон безуспешно оспаривает законность третейского решения в ходе последующего судебного разбирательства, проигравшая сторона должна оплатить расходы и гонорары адвокатов противоположной стороны, связанные с вызовом в суд.

Третейский суд будет проходить либо в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, США, либо в округе или провинции, где вы проживаете.

8.4. Исключения из соглашения о третейском разбирательстве

Вы и Supercell соглашаетесь, что третейское соглашение согласно Разделу 8.2 не применяется к следующим спорам:

Претензии в отношении интеллектуальной собственности Supercell, такие как претензии по обеспечению соблюдения, защиты или относительно действительности авторских прав Supercell, товарных знаков, фирменного стиля, доменных имен, патентов, коммерческой тайны или других прав интеллектуальной собственности.

Претензии, связанные с пиратством или вредоносным вмешательством.

Иски, которые не являются предметом третейского соглашения по закону и не рассматриваются федеральным законом, допускающим заключение третейского соглашения.

Иски в суд по мелким тяжбам.

Любой спор, не подлежащий третейскому разбирательству в соответствии с этими исключениями, подлежит разрешению в государственном суде компетентной юрисдикции, как описано в Разделе 10 («Место рассмотрения споров, не подлежащих арбитражу»).

8.5. Отказ от групповых исков

Вы и Supercell соглашаетесь с тем, что мы можем предъявлять друг к другу претензии только в индивидуальном порядке.

Это означает, что:

Вы не можете подать иск против Supercell в качестве истца или члена группы в рамках коллективного, консолидированного или представительского иска.

Арбитр не может объединить претензии любого другого лица с вашими в одном деле или председательствовать в любом групповом, коллективном, консолидированном или представительном арбитражном / третейском разбирательстве.

Решение арбитра по вашему делу не будет применяться ни к кому другому и не может быть использовано для разрешения споров других лиц.

Если этот раздел (Раздел 8.5 «Отказ от групповых исков») будет признан не имеющим силы или недействительным, тогда Раздел 8, включая Разделы 8.1–8.6, будет считаться недействительным.

8.6. Положения об отказе от участия в третейском соглашении и запрете коллективных исков

Вы можете отказаться и не руководствоваться положениями об третейском соглашении и отказе от групповых исков (Разделы 8.1–8.5), отправив письменное уведомление о своем решении отказаться по адресу legal-requests@supercell.com, указав в теме письма «ОТКАЗ ОТ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ГРУППОВОГО ИСКА». Вы должны отправить нам это уведомление в течение 30 (тридцати) дней с момента первого использования Сервиса или возможности отказа, в зависимости от того, что наступит позже. Если вы не отправите нам уведомление в течение этого времени, вы будете обязаны разрешать споры в третейском порядке в соответствии с условиями указанных разделов. Если вы откажетесь соблюдать указанные положения о третейском разбирательстве, то с Supercell также будет снята обязанность соблюдать их.

9. Применимое право

Если вы являетесь резидентом США или Канады: (1) Федеральный арбитражный акт Соединенных Штатов (включая его процессуальные положения) регулирует толкование и приведение в исполнение соглашения об арбитраже / третейском разбирательстве и не содержит положений Раздела 8 о коллективных исках, и (2) любые споры, возникающие из настоящих Условий пользования, Политики конфиденциальности или Сервиса или связанные с ними будут во всех отношениях регулироваться законами штата Калифорния, США, без учета положений коллизионного права.

Если вы не являетесь резидентом США и Канады, вы соглашаетесь с тем, что любые претензии или споры, возникающие из настоящих Условий обслуживания, Политики конфиденциальности или Сервиса или связанные с ними, будут во всех отношениях регулироваться законами Финляндии без учета положений коллизионного права.

10. Место рассмотрения споров, не подлежащих третейскому разбирательству

Если вы являетесь резидентом США или Канады, вы соглашаетесь с тем, что любые претензии или споры, которые могут возникнуть у вас против Supercell, которые не подлежат третейскому разбирательству в соответствии с Разделом 8, должны разрешаться исключительно федеральным судом или судом штата, расположенным в г. Сан-Франциско, штат Калифорния. Вы и Supercell соглашаетесь с местом и субъектной юрисдикцией в г. Сан-Франциско, штат Калифорния, для всех таких претензий или споров.

Если вы не являетесь резидентом США или Канады, то вы соглашаетесь с тем, что любое требование или спор, который вы можете инициировать против Supercell, подлежит исключительной юрисдикции суда, расположенного в Хельсинки (Финляндия).

11. Автономность положений

Вы и Supercell соглашаетесь с тем, что если любая часть настоящих Условий пользования или Политики конфиденциальности Supercell полностью или частично будет признана компетентным судом недействительной или не имеющей юридической силы, то только такая часть настоящих Условий пользования, признанная недействительной или не имеющей юридической силы, будет считаться недействительной в данной юрисдикции, и это не будет влиять на действительность или юридическую силу в любом другом порядке и любой юрисдикции остальных частей настоящих Условий пользования, которые сохраняют свою полную силу и действие.

12. Общие положения

12.1. Уступка

Supercell может уступить или передать исполнение настоящих Условий пользования и/или Политики конфиденциальности Supercell полностью или частично любому физическому и юридическому лицу в любое время с вашего согласия или без него. Вы не можете уступать или передавать какие-либо права и обязанности, вытекающие из Условий пользования или Политики конфиденциальности, без предварительного письменного согласия Supercell. Любая уступка или передача прав, совершенная вами без такого согласия, считается недействительной.

12.2. Дополнительные политики

Supercell может публиковать дополнительные политики, относящиеся к определенным сервисам, таким как форумы, состязания или программы лояльности. Ваше право использовать такие сервисы регулируется такими политиками и настоящими Условиями пользования.

12.3. Полнота соглашения

Настоящие Условия пользования, любые дополнительные политики и иные документы, прямо включенные в них посредством отсылки (включая Политику конфиденциальности Supercell), представляют собой полную договоренность между вами и Supercell и заменяют все предшествующие договоренности сторон, относящиеся к предмету данных Условий пользования, независимо от того, были ли они оформлены в электронной, устной либо письменной форме либо установлены обычаем, практикой, политикой или прецедентом.

12.4. Отсутствие отказа от права требовать исполнения условий

Невозможность со стороны Supercell требовать от вас строгого исполнения любого положения настоящих Условий пользования или Политики конфиденциальности Supercell или принудить вас к их исполнению, а также невозможность реализовать любое установленное ими право не может быть истолкована как отказ или освобождение Supercell от права утверждать о действительности такого положения или права либо возможности ссылаться на него в данном и в любом другом случае.

Прямой отказ Supercell от любого положения, условия или требования настоящих Условий пользования или Политики конфиденциальности Supercell не освобождает от необходимости соблюдать такое положение, условие или требование в будущем.

Если иное прямо не указано в настоящих Условиях пользования, никакие заявления, согласия, отказы или иные действия и упущения Supercell не имеют юридической силы и не могут быть истолкованы как изменение настоящих Условий пользования, за исключением случаев, когда они выражены в письменной форме на бумажном носителе с вашей подписью и подписью уполномоченного должностного лица Supercell.

12.5. Уведомления

Мы можем уведомлять вас посредством размещения информации в играх, на веб-сайте supercell.com, а также посредством электронной почты или любого иного способа коммуникации в соответствии с предоставленной вами контактной информацией. Все уведомления, направляемые вами или требуемые от вас на основании настоящих Условий пользования или Политики конфиденциальности Supercell, должны быть оформлены письменно и адресованы Supercell Oy. Attn: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland, с отправкой копии по адресу legal-requests@supercell.com.

12.6. Средства правовой защиты по праву справедливости

Вы признаете, что определенные настоящими Условиями пользования права и обязанности Supercell уникальны и незаменимы по своей сути и их нарушение нанесет невосполнимый ущерб Supercell, который не может быть исключительно возмещен в материальной форме, вследствие чего Supercell будет иметь право на обеспечительные меры или иные средства правовой защиты по праву справедливости (без обязанности внесения судебного залога, поручительства или подтверждения ущерба) в случае любого нарушения или отказа от исполнения с вашей стороны.

Вы безоговорочно отказываетесь требовать применения обеспечительных мер или иных средств правовой защиты по праву справедливости, а также наложения запрета или ограничения на Сервис или любую игру Supercell, использование любых рекламных или иных связанных с ними материалов, а также от использования Сервиса или любого контента или материала, который используется или отображается посредством Сервиса, и соглашаетесь ограничить ваши требования требованиями о возмещении денежного ущерба, ограниченными Разделом 7 (в случае их наличия).

12.7. Форс-мажор

Supercell не несет ответственности за любую задержку или невозможность исполнения обязательств, вызванную причинами, находящимися за пределами разумного контроля Supercell, включая помимо прочего любую невозможность исполнить обязательства в связи с непредвиденными обстоятельствами или причинами, не контролируемыми Supercell, такими как стихийные бедствия, войны, террористические акты, массовые беспорядки, эмбарго, акты гражданских или военных властей, пожары, наводнения, несчастные случаи, забастовки или перебои в работе транспортной инфраструктуры, недостаток топлива, энергии, трудовых ресурсов или материалов.