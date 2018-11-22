روجع في: 27 سبتمبر 2023
هل تريد استضافة بطولتك الخاصة في إحدى ألعاب Supercell؟ سواء أكنتم مجموعة صغيرة من المشجعين المخلصين أو شركة تنظيم بطولات، فنحن هنا للمساعدة. هدفنا أن نجعل البطولات عادلة وممتعة وخالية من القلق للجميع. لقد وضعنا إرشادات البطولة هذه لتسهيل الأمور إلى أقصى درجة.
يجب أن تكون كل البطولات مجانية الدخول للجميع - بلا استثناءات! ويشمل هذا أمورًا، مثل رسوم العضوية وتذاكر الموسم. إذا استضفت حدثًا مباشرًا، يجوز لك فرض رسوم على المشاهدين مقابل دخولهم مكان الحدث، لكن ليس مقابل المنافسة. إذا كنت تحصّل رسوم مشاهدة، فعليك إعادة رسوم المشاهدة لأي شخص يختار المنافسة.
إذا كنت تستضيف حدثًا مباشرًا، فسيجب أن يجري الحدث في مكان تتوفر فيه لعبة Supercell للتنزيل واللعب من خلال قنوات Supercell الرسمية.
أنت مسؤول عن توفير كل جوائز الحدث الذي تنظمه. لا يمكنك طلب تمويل الجوائز من اللاعبين. يمكن للقيمة الإجمالية لكل الجوائز المقدمة ضمن الحدث الخاص بك أن تصل إلى 50000 يورو كحد أقصى. إذا كنت تبحث عن وسائل لتقديم جوائز خاصة بحدثك بخلاف ما سبق، فتواصل معنا.
Supercell مسؤولة عن ألعابها بينما مستضيفو الأحداث مسؤولون عن أحداثهم. لا يمكنك القول إن حدثًا ما «رسمي» أو الاقتراح أن Supercell مشتركة في أو مسؤولة عن أو تساند حدثك أو أي جوائز يتم منحها كمكافأة.
بصفتك مضيفًا، احرص على أن يمتثل حدثك للقانون واللوائح المحلية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قوانين عمل قد تنطبق على أولئك الذين يعملون في الحدث. يجب أن تعامل جميع الموظفين والمقاولين والمتطوعين بإنصاف، وأن تقدم عقودًا كتابية متعلقة بخدماتهم عند الاقتضاء.
لا يجوز أن يتضمن حدثك مقامرة أو يانصيب مدفوع الأجر أو مراهنات رياضية خيالية.
لاستضافة حدث أو اللعب فيه، يجب أن يكون عمرك كبيرًا بما يكفي للتنافس أو الاستضافة وفقًا للوائح والشروط المحلية - إنه القانون! بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ عمر المشاركين 13 عامًا على الأقل، وأن يقدم اللاعبون موافقة خطية من ولي أمرهم في حال غيابه إن لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية بعد للمشاركة في الأحداث التي تتضمن جوائز نقدية. وأخيرًا، لتلعب في حدث ما، يجب أن تكون مقيمًا في مكان تتوفر فيه لعبة Supercell للتنزيل وأن تلعب من خلال قنوات Supercell الرسمية.
يجب أن تكون البطولات ممتعة ومثيرة، وأن يتحدد الفائز حسب المهارة. أي تلاعب بنتائج المواجهات أو ما شابه ذلك محظور تمامًا! يجب أن تؤدي دورًا نشطًا في ضمان إدارة بطولتك بنزاهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وضع قواعد واضحة للبطولة والتحقيق في الادعاءات المعقولة واتخاذ إجراءات ضد السلوك السيئ.
يُسمح لك باستخدام الأعمال الفنية التي نقدمها، لكن يُحظر تعديل هذه المواد. لا يمكن استخدام شعارات الألعاب إلا بإذن كتابي صريح من Supercell. يُحظر استخدام شعار Supercell.
يمكنك تسجيل بطولتك أو حدثك أو بثهما على أي منصة عبر الإنترنت، لكن لا يمكنك البث عبر التلفزيون. لا يمكنك أنت أو المنصة (المنصات) التي تختار العمل معها تحصيل رسوم من الأشخاص لمشاهدة البطولة أو البث الخاص بحدثك.
يمكن لبطولتك أو حدثك تلقي رعاية من جهات خارجية، لكن لا يمكنك الإيحاء بأن Supercell صممت أو رعت حدثك، أو أنها تدعم رعاتك أو منتجاتهم أو خدماتهم. يُحظر عليك أيضًا الترويج لبطولتك أو حدثك باستخدام مواد تشبه شعارات Supercell أو علاماتها التجارية أو عناصر أخرى من منتجات Supercell وخدماتها.
لا يُسمح لأي شيء متعلق بالبطولة أو حدثك أن يحتوي أو يروج لمحتوى مضلل أو احتيالي أو خادع أو غير قانوني أو فاحش أو تشهيري أو تهديدي أو مزعج أو مرفوض أو يتعارض مع مصالح Supercell.
لا يُسمح لبطولتك أو حدثك الترويج لشركات ألعاب أخرى أو ناشري ألعاب أو منصات ألعاب أو الكحول أو التبغ أو المخدرات أو المواد الإباحية أو الأسلحة أو العملات المشفرة أو تقنية Blockchain أو المراهنة أو المقامرة أو أي شركات أو منتجات أو خدمات ذات صلة بما سبق.
لا يُسمح لك بتسجيل علامات تجارية أو أسماء مجالات أو حقوق نشر أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي أو عناوين ذات صلة ببطولتك أو حدثك تشتمل على علامات Supercell التجارية (مثل SUPERCELL، أو CLASH ROYALE أو CLASH ROYALE LEAGUE أو CLASH OF CLANS أو HAY DAY أو BOOM BEACH أو BRAWL STARS أو BRAWL STARS CHAMPIONSHIP) أو ما يشبهها بشكل يثير لبس دون اتفاق كتابي مستقل مع Supercell.
يجوز لشركة Supercell الترويج لبطولتك أو حدثك، أو استخدام نتائج بطولتك أو حدثك لتأهيل اللاعبين لأحداث بطولة Supercell الرسمية والنشاطات التسويقية.
لتقديم تجربتي اللعب والمشاهدة على النحو المطلوب، يرجى عدم استخدام أي وسائل محاكاة أو برامج تعديل أو روبوتات أو أي برامج مشابهة فيما يتعلق ببطولتك أو حدثك. ينبغي استخدام الأجهزة المحمولة؛ خاصة من أجل البث/ التصوير، وعليك التأكد من استخدام جهاز محمول ذي جودة تصوير عالية الدقة بدرجة كافية ونسبة العرض إلى الارتفاع مناسبة لعرض طريقة اللعب بجودة عالية وعلى النحو المنشود.
تنطبق شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، وسياسة محتوى المشجعين الخاصة بـ Supercell على جميع البطولات والأحداث. تحتفظ Supercell لنفسها بحق اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا، بما في ذلك سحب ترخيصها بتنظيم بطولة أو حدث ما، وذلك في أي وقت.
نريد للبطولات والأحداث أن تكون عادلة وممتعة. سنتخذ الإجراء المناسب، وذلك يتضمن تعليق البطولات والأحداث أو إلغاءها إذا لزم الأمر.
إذا كانت بطولتك أو حدثك على توافق مع إرشادات البطولة هذه، فلن تحتاج إلى الحصول على ترخيص أو إذن آخر من Supercell. إذا لم يكن الأمر كذلك، فالرجاء التواصل معنا على tournaments@supercell.com لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تسوية الأمر أم لا.
باستثناء هذه الشروط، يرجع الأمر إليك في إعداد البطولات أو الأحداث وإدارتها. شكل المنافسة وقواعدها وجوائزها كلها بيدك، طالما أنها لا تخالف إرشادات البطولات!
هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا على tournaments@supercell.com.
شكرًا، واحظ بالمرح!
يرجى ملاحظة أن إرشادات البطولات هذه تتطور باستمرار: قد يتم تعديلها في أي لحظة عبر منشورات عبر الإنترنت؛ لذا يرجى المراجعة هنا ثانية لمعرفة التحديثات!