روجع في: 27 سبتمبر 2023

هل تريد استضافة بطولتك الخاصة في إحدى ألعاب Supercell؟ سواء أكنتم مجموعة صغيرة من المشجعين المخلصين أو شركة تنظيم بطولات، فنحن هنا للمساعدة. هدفنا أن نجعل البطولات عادلة وممتعة وخالية من القلق للجميع. لقد وضعنا إرشادات البطولة هذه لتسهيل الأمور إلى أقصى درجة.

يجب أن تكون كل البطولات مجانية الدخول للجميع - بلا استثناءات! ويشمل هذا أمورًا، مثل رسوم العضوية وتذاكر الموسم. إذا استضفت حدثًا مباشرًا، يجوز لك فرض رسوم على المشاهدين مقابل دخولهم مكان الحدث، لكن ليس مقابل المنافسة. إذا كنت تحصّل رسوم مشاهدة، فعليك إعادة رسوم المشاهدة لأي شخص يختار المنافسة.

إذا كنت تستضيف حدثًا مباشرًا، فسيجب أن يجري الحدث في مكان تتوفر فيه لعبة Supercell للتنزيل واللعب من خلال قنوات Supercell الرسمية.

أنت مسؤول عن توفير كل جوائز الحدث الذي تنظمه. لا يمكنك طلب تمويل الجوائز من اللاعبين. يمكن للقيمة الإجمالية لكل الجوائز المقدمة ضمن الحدث الخاص بك أن تصل إلى 50000 يورو كحد أقصى. إذا كنت تبحث عن وسائل لتقديم جوائز خاصة بحدثك بخلاف ما سبق، فتواصل معنا.

Supercell مسؤولة عن ألعابها بينما مستضيفو الأحداث مسؤولون عن أحداثهم. لا يمكنك القول إن حدثًا ما «رسمي» أو الاقتراح أن Supercell مشتركة في أو مسؤولة عن أو تساند حدثك أو أي جوائز يتم منحها كمكافأة.

بصفتك مضيفًا، احرص على أن يمتثل حدثك للقانون واللوائح المحلية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قوانين عمل قد تنطبق على أولئك الذين يعملون في الحدث. يجب أن تعامل جميع الموظفين والمقاولين والمتطوعين بإنصاف، وأن تقدم عقودًا كتابية متعلقة بخدماتهم عند الاقتضاء.

لا يجوز أن يتضمن حدثك مقامرة أو يانصيب مدفوع الأجر أو مراهنات رياضية خيالية.

لاستضافة حدث أو اللعب فيه، يجب أن يكون عمرك كبيرًا بما يكفي للتنافس أو الاستضافة وفقًا للوائح والشروط المحلية - إنه القانون! بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ عمر المشاركين 13 عامًا على الأقل، وأن يقدم اللاعبون موافقة خطية من ولي أمرهم في حال غيابه إن لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية بعد للمشاركة في الأحداث التي تتضمن جوائز نقدية. وأخيرًا، لتلعب في حدث ما، يجب أن تكون مقيمًا في مكان تتوفر فيه لعبة Supercell للتنزيل وأن تلعب من خلال قنوات Supercell الرسمية.