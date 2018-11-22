نسخة معدلة: 22 نوفمبر 2018
هل تريد استضافة بطولتك الخاصة في إحدى ألعاب Supercell ؟ سواء أكنتم مجموعة صغيرة من عشاق اللعبة المخلصين، أو شركة تهتم بتنظيم البطولات، فنحن هنا لتقديم المساعدة! هدفنا كفالة بطولات عادلة وممتعة للجميع دون مشاكل؛ لهذا قمنا بصياغة إرشادات البطولات لتسهيل الأمر وتبسيطه قدر الإمكان.
يجب أن تكون كل البطولات مجانية الدخول للجميع - بلا استثناءات! ويشمل هذا أمورًا، مثل رسوم العضوية وتذاكر الموسم. إذا استضفت حدثًا مباشرًا، يجوز لك فرض رسوم على المشاهدين مقابل دخولهم مكان الحدث، لكن ليس مقابل المنافسة. يجب عليك إعادة رسوم المشاهدة لأي شخص يختار المنافسة.
أنت مسؤول عن توفير كل جوائز الحدث الذي تنظمه. لا يمكنك طلب تمويل الجوائز من اللاعبين. يمكن للقيمة الإجمالية لكل الجوائز المقدمة ضمن الحدث الخاص بك أن تصل إلى
50000يورو كحد أقصى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يمكنك الاتصال بنا.
Supercell مسؤولة عن ألعابها بينما مستضيفو الأحداث مسؤولون عن أحداثهم. غير مسموح بوصف حدث ما بأنه "رسمي" أو التلميح بأن شركة Supercell مشاركة بحدثك أو بأنها مسؤولة عنه أوي عن أي من جوائزه، أو بأنها تدعمه.
بصفتك مستضيف الحدث، احرص على ألا يخالف حدثك القانون والقواعد التنظيمية المحلية.
لا يُسمح بأن يشتمل حدثك على ألعاب قمار أو قرعة أو رهانات ألعاب الفرق الافتراضية (فانتاسي سبورتس).
لاستضافة حدث أو اللعب فيه، يجب أن تكون في السن الذي يسمح لك بالتنافس أو استضافة حدث وفقًا للشروط والقواعد التنظيمية المحلية - لا يمكن تجاهل القانون! بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ عمر المشاركين 13عامًا على الأقل، وأن يقدم اللاعبون موافقة خطية من ولي أمرهم في حال غيابه إن لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية بعد للمشاركة في الأحداث التي تتضمن جوائز نقدية.
يجب أن تكون البطولات ممتعة ومثيرة، وأن يتحدد الفائز حسب المهارة. أي تلاعب بنتائج المواجهات أو ما شابه ذلك محظور تمامًا!
يمكنك استخدام مواد البطولة/الأحداث التي نقدمها، لكن غير مسموح بتعديلها. لا يمكن استخدام شعارات اللعبة إلا بإذن صريح من Supercell. لا يجوز استخدام شعارSupercell.
يمكنك تسجيل بطولتك أو حدثك أو بثهما على أي منصة عبر الإنترنت، لكن لا يمكنك البث عبر التلفزيون. ولا يمكنك أنت ولا المنصة (المنصات) التي تختار العمل باستخدامها أخذ رسوم من الأفراد مقابل مشاهدة بث بطولتك أو حدثك.
يمكن لبطولتك أو حدثك تلقي رعاية من جهات خارجية، لكن لا يمكنك الإيحاء بأن Supercellصممت أو رعت حدثك، أو أنها تدعم رعاتك أو منتجاتهم أو خدماتهم. كذلك لا يمكنك الترويج لبطولتك أو حدثك باستعمال مكونات شبيهة بشعار Supercell أو علاماتها التجارية أو أي عناصر أخرى من عناصر منتجات Supercell أو خدماتها.
لا يجوز أن يتضمن أو يروج أي شيء متعلق ببطولتك أو حدثك محتوى مضللاً أو احتياليًا أو خادعًا أو غير قانوني أو إباحيًا أو تشهيريًا أو تهديديًا أو أن ينطوي على تحرش أو يتعارض مع مصالح Supercell.
لا يجوز لبطولتك أو حدثك الترويج لشركات ألعاب أو شركات نشر أو منصات ألعاب أخرى أو الكحول أو التبغ أو المخدرات أو المواد الإباحية أو الأسلحة أو الرهان أو المقامرة أو أي شركات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بما سبق.
لا يمكنك تسجيل علامات تجارية أو أسماء مجالات أو حقوق نشر أو حسابات وسائل تواصل اجتماعي أو عناوين ذات صلة ببطولتك أو حدثك تشتمل على علامات Supercellالتجارية (مثلSupercell، أوCLASH ROYALEأو CLASH ROYALE LEAGUEأوCLASH OF CLANS أو HAY DAY أوBRAWL STARSأوBOOM BEACH) أو مشابهة لها بشكل يثير لبس دون اتفاق كتابي مستقل معSupercell.
يجوز لشركةSupercell الترويج لبطولتك أو حدثك، أو استخدام نتائج بطولتك أو حدثك لتأهيل اللاعبين لأحداث بطولة Supercell الرسمية والنشاطات التسويقية.
لتقديم تجربتي اللعب والمشاهدة على النحو المطلوب، يرجى عدم استخدام أي وسائل محاكاة أو برامج تعديل أو روبوتات أو أي برامج مشابهة فيما يتعلق ببطولتك أو حدثك. ونوصي باستخدام الكمبيوتر اللوحي بصفة خاصة للبث/التسجيل نظرًا لدقته العالية.
تسريشروط خدمةSupercell، وسياسة الخصوصية وسياسة محتوى المشجعينعلى جميع البطولات والأحداث. تحتفظ Supercell لنفسها بحق اتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا، بما في ذلك سحب ترخيصها بتنظيم بطولة أو حدث ما، وذلك في أي وقت.
نريد للبطولات والأحداث أن تكون عادلة وممتعة. سنتخذ إجراءات ملائمة، تتضمن تعليق البطولات والأحداث أو إلغاءها عند الحاجة لذلك.
إذا كانت بطولاتك أو أحداثك تلتزم بإرشادات البطولات هذه، فلن تحتاج إلى ترخيص أو أذونات أخرى منSupercell. وإن لم تكن كذلك، يرجى التواصل معنا على tournaments@supercell.com لنبحث كيف يمكننا العمل معًا.
باستثناء هذه الشروط، يرجع الأمر إليك في إعداد البطولات أو الأحداث وإدارتها. شكل المنافسة وقواعدها وجوائزها كلها بيدك، طالما أنها لا تخالف إرشادات البطولات!
هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا على tournaments@supercell.com .
شكرًا، واحظ بالمرح!
يرجى ملاحظة أن إرشادات البطولات هذه تتطور باستمرار: قد يتم تعديلها في أي لحظة عبر منشورات عبر الإنترنت؛ لذا يرجى المراجعة هنا ثانية لمعرفة التحديثات!