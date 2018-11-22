نسخة معدلة: 22 نوفمبر 2018

هل تريد استضافة بطولتك الخاصة في إحدى ألعاب Supercell ؟ سواء أكنتم مجموعة صغيرة من عشاق اللعبة المخلصين، أو شركة تهتم بتنظيم البطولات، فنحن هنا لتقديم المساعدة! هدفنا كفالة بطولات عادلة وممتعة للجميع دون مشاكل؛ لهذا قمنا بصياغة إرشادات البطولات لتسهيل الأمر وتبسيطه قدر الإمكان.

يجب أن تكون كل البطولات مجانية الدخول للجميع - بلا استثناءات! ويشمل هذا أمورًا، مثل رسوم العضوية وتذاكر الموسم. إذا استضفت حدثًا مباشرًا، يجوز لك فرض رسوم على المشاهدين مقابل دخولهم مكان الحدث، لكن ليس مقابل المنافسة. يجب عليك إعادة رسوم المشاهدة لأي شخص يختار المنافسة.

أنت مسؤول عن توفير كل جوائز الحدث الذي تنظمه. لا يمكنك طلب تمويل الجوائز من اللاعبين. يمكن للقيمة الإجمالية لكل الجوائز المقدمة ضمن الحدث الخاص بك أن تصل إلى 50000يورو كحد أقصى. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يمكنك الاتصال بنا.

Supercell مسؤولة عن ألعابها بينما مستضيفو الأحداث مسؤولون عن أحداثهم. غير مسموح بوصف حدث ما بأنه "رسمي" أو التلميح بأن شركة Supercell مشاركة بحدثك أو بأنها مسؤولة عنه أوي عن أي من جوائزه، أو بأنها تدعمه.

بصفتك مستضيف الحدث، احرص على ألا يخالف حدثك القانون والقواعد التنظيمية المحلية.

لا يُسمح بأن يشتمل حدثك على ألعاب قمار أو قرعة أو رهانات ألعاب الفرق الافتراضية (فانتاسي سبورتس).

لاستضافة حدث أو اللعب فيه، يجب أن تكون في السن الذي يسمح لك بالتنافس أو استضافة حدث وفقًا للشروط والقواعد التنظيمية المحلية - لا يمكن تجاهل القانون! بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ عمر المشاركين 13عامًا على الأقل، وأن يقدم اللاعبون موافقة خطية من ولي أمرهم في حال غيابه إن لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية بعد للمشاركة في الأحداث التي تتضمن جوائز نقدية.