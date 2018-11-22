修订时间：2023年9月27日

想要举办Supercell游戏相关赛事？无论是热爱我们游戏的粉丝，还是专业举办电竞赛事的公司，我们都能为您提供帮助！我们的目标是让所有人都能放心地参与公平公正、精彩有趣的赛事；所以我们特此制定了这些赛事指南以帮助玩家们轻松举办赛事！别担心，举办赛事并不复杂。

所有赛事一律不得向选手收取参赛费！同样不允许通过会员费用或季票等形式变相收取参赛费。如果举办线下赛事，您可以向观众收取费用，但不得向参赛选手收取费用。如果您收取了某位观众的观赛费用，当该观众参加比赛，则您必须退还收取的观赛费用。

如果您要举办线下赛事，则该赛事必须在可通过Supercell官方渠道下载和玩Supercell游戏的地点进行。

您举办的赛事中的所有奖励都由您负责提供。您不得向玩家筹款来作为赛事奖励的资金。赛事所提供的所有奖励的价值总计不能超过50,000欧元。如果您正在设法为您的赛事提供上述内容以外的奖励，请联系我们。

Supercell只对Supercell的游戏负责，赛事的主办方对赛事负责。您不得表述赛事是“官方比赛”，不得暗示Supercell有涉及、负责或认可您举办的赛事或是赛事中的任何奖励。

作为主办方，请确保您的赛事符合当地适用的法律和法规，包括但不限于可能适用于赛事工作人员的任何劳动法。您必须公平对待所有员工、承包商和志愿者，并在适当的时候为他们的服务提供书面合同。

您的赛事不能涉及赌博、付费抽奖或梦幻体育博彩。

举办赛事或作为选手参加赛事，您需要依据相关规定和要求达到相应的年龄——遵守法律法规！此外，对于以现金作为奖励的赛事，参赛者必须年满13周岁，未达到法定年龄的参赛者需得到父母或法定监护人的书面或口头同意。 最后，要参加赛事，您必须是可通过Supercell官方渠道下载和玩Supercell游戏的地区的居民。