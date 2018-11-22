Supercell赛事筹备指南
更新日期：2018年11月22日
想要举办Supercell游戏相关赛事？无论是热爱我们游戏的粉丝，还是专业举办电竞赛事的公司，我们都能为您提供帮助！我们的目标是让所有人都能放心地参与公平公正、精彩有趣的赛事；所以我们特此制定了这些赛事指南以帮助玩家们轻松举办赛事！别担心，举办赛事并不复杂。
所有赛事一律不得向选手收取参赛费！同样不允许通过会员费用或季票等形式变相收取参赛费。如果举办线下赛事，您可以向观众收取费用，但不得向参赛选手收取费用。如果某位观众参加了比赛，您必须退还收取的观赛费用。
您举办的赛事中的所有奖励都由您负责提供。您不得向玩家筹款来作为赛事奖励的资金。赛事所提供的所有奖励的价值总计不能超过50,000欧元。如果您希望提供超过以上价值的奖励，请和我们联系。
Supercell只对Supercell的游戏负责，赛事的主办方对赛事负责。您不得表述赛事是"官方比赛"，不得暗示Supercell有涉及、负责或认可您举办的赛事或是赛事中的任何奖励。
作为主办方，您需要确保您举办的赛事符合当地的相关法律法规。
您举办的赛事不得涉及赌博、抽奖及体育博彩。
举办赛事或作为选手参加赛事，您需要依据相关规定和要求达到相应的年龄——遵守法律法规！此外，对于以现金作为奖励的赛事，参赛者必须年满13周岁，未达到法定年龄的参赛者需得到父母或法定监护人的书面或口头同意。
赛事应该精彩有趣且让玩家有参与感，比赛胜负应该由玩家的游戏技术水平来决定。任何涉嫌操纵比赛以及类似的不正当行为都是严厉禁止的！
您可以使用我们为赛事提供的素材，但是不得擅自修改这些素材。未经Supercell明确书面许可，不得使用其游戏Logo。 不得使用Supercell的Logo。
您可以在任意线上平台对您举办的赛事进行直播和录制。您以及与您合作的线上平台，不得向观看赛事直播的观众收取任何费用。
您可以为赛事寻找第三方赞助，但不得暗示Supercell创办、赞助或是认可：(1) 您的赛事；(2) 您寻找的赞助方、他们的产品及服务。您也不能使用与Supercell LOGO、商标或Supercell的产品及服务相似的素材来为您的赛事进行宣传。
与赛事相关的任何内容均不得包含或推广误导、欺诈、迷惑、非法、猥亵、诽谤、威胁、骚扰或其他有损或违反Supercell利益的内容。
您举办的赛事不得推广其他游戏公司、游戏出版商或游戏平台、酒精饮料、烟草、毒品、色情文化、武器、赌博或任何与上述内容相关的任何公司、产品或服务。
未经Supercell的单独书面同意，您不得为自己举办的赛事注册包含有Supercell商标/其他资产或者与之混淆近似的商标、域名、版权、社交媒体帐户或相关地址，例如SUPERCELL、CLASH ROYALE（部落冲突:皇室战争）、CLASH ROYALE LEAGUE（CRL皇室战争职业联赛）、CLASH OF CLANS（部落冲突）、HAY DAY（卡通农场）、BOOM BEACH（海岛奇兵）或BRAWL STARS（荒野乱斗）。
Supercell有权推广您举办的赛事，或根据您举办的赛事结果来挑选优秀选手参加Supercell官方举办的赛事和市场推广活动。
为了保证参赛选手及观众的游戏体验，禁止在赛事中使用任何模拟器或类似软件。必须使用移动设备。如需进行直播或录制，我们推荐使用分辨率更高的平板电脑。
所有赛事都必须遵循Supercell的《服务条款》、《隐私保护政策》和《玩家内容条款》。Supercell保留采取适当措施的权利，包括在任何时候取消某个赛事的举办资格。
我们希望所有赛事都公平公正、精彩有趣。 如有必要，我们会采取适当措施，包括在必要时中止和取消赛事。
如果您举办的赛事符合上述筹备规定，您不需要向Supercell申请许可证或其他许可。如果您举办的赛事不符合上述筹办规定，请通过
tournaments@supercell.com 这个邮箱与我们联系，商讨合作的可能性。
在遵守上述筹备规定的前提下，关于如何创建以及运营赛事，则完全由您决定。比赛的形式、规则以及奖项都由您决定，只要符合赛事筹备指南中的规定即可！
还有其他疑问？您可以通过tournaments@supercell.com与我们取得联系。
感谢阅读，希望您能享受赛事带来的快乐！
需要注意的是，我们会持续改进上述赛事筹备指南，更新后的赛事筹备指南将会不定期在网上公布，所以请随时查阅更新内容！