Supercell赛事筹备指南

更新日期：2018年11月22日

想要举办Supercell游戏相关赛事？无论是热爱我们游戏的粉丝，还是专业举办电竞赛事的公司，我们都能为您提供帮助！我们的目标是让所有人都能放心地参与公平公正、精彩有趣的赛事；所以我们特此制定了这些赛事指南以帮助玩家们轻松举办赛事！别担心，举办赛事并不复杂。

赛事应该精彩有趣且让玩家有参与感，比赛胜负应该由玩家的游戏技术水平来决定。任何涉嫌操纵比赛以及类似的不正当行为都是严厉禁止的！

举办赛事或作为选手参加赛事，您需要依据相关规定和要求达到相应的年龄——遵守法律法规！此外，对于以现金作为奖励的赛事，参赛者必须年满13周岁，未达到法定年龄的参赛者需得到父母或法定监护人的书面或口头同意。

您举办的赛事不得涉及赌博、抽奖及体育博彩。

作为主办方，您需要确保您举办的赛事符合当地的相关法律法规。

Supercell只对Supercell的游戏负责，赛事的主办方对赛事负责。您不得表述赛事是"官方比赛"，不得暗示Supercell有涉及、负责或认可您举办的赛事或是赛事中的任何奖励。

您举办的赛事中的所有奖励都由您负责提供。您不得向玩家筹款来作为赛事奖励的资金。赛事所提供的所有奖励的价值总计不能超过50,000欧元。如果您希望提供超过以上价值的奖励，请和我们联系。

所有赛事一律不得向选手收取参赛费！同样不允许通过会员费用或季票等形式变相收取参赛费。如果举办线下赛事，您可以向观众收取费用，但不得向参赛选手收取费用。如果某位观众参加了比赛，您必须退还收取的观赛费用。

您可以使用我们为赛事提供的素材，但是不得擅自修改这些素材。未经Supercell明确书面许可，不得使用其游戏Logo。 不得使用Supercell的Logo。

您可以在任意线上平台对您举办的赛事进行直播和录制。您以及与您合作的线上平台，不得向观看赛事直播的观众收取任何费用。

您可以为赛事寻找第三方赞助，但不得暗示Supercell创办、赞助或是认可：(1) 您的赛事；(2) 您寻找的赞助方、他们的产品及服务。您也不能使用与Supercell LOGO、商标或Supercell的产品及服务相似的素材来为您的赛事进行宣传。

与赛事相关的任何内容均不得包含或推广误导、欺诈、迷惑、非法、猥亵、诽谤、威胁、骚扰或其他有损或违反Supercell利益的内容。

您举办的赛事不得推广其他游戏公司、游戏出版商或游戏平台、酒精饮料、烟草、毒品、色情文化、武器、赌博或任何与上述内容相关的任何公司、产品或服务。

未经Supercell的单独书面同意，您不得为自己举办的赛事注册包含有Supercell商标/其他资产或者与之混淆近似的商标、域名、版权、社交媒体帐户或相关地址，例如SUPERCELL、CLASH ROYALE（部落冲突:皇室战争）、CLASH ROYALE LEAGUE（CRL皇室战争职业联赛）、CLASH OF CLANS（部落冲突）、HAY DAY（卡通农场）、BOOM BEACH（海岛奇兵）或BRAWL STARS（荒野乱斗）。