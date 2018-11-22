修訂時間：2023年9月27日

想要舉辦Supercell遊戲相關賽事？無論您是熱愛我們遊戲的粉絲，還是專業舉辦電競賽事的公司，我們都能為您提供幫助！我們的目標是讓所有人都能放心地參與公平公正且精彩有趣的賽事；所以我們特此制定了賽事籌備指南來指導玩家們如何輕鬆舉辦賽事！別擔心，舉辦賽事並不複雜。

所有賽事必須是能夠免費參加的——沒有例外！也不允許採用收取會員費用或季票等形式。如果舉辦線下賽事，您可以向觀眾收取費用，但不得向參賽選手收取費用。如果您收取觀戰費，您必須將觀戰費退還給最終選擇參賽的任何觀眾。

如果您要舉辦線下賽事，則賽事地點必須設在可透過Supercell官方管道下載和暢玩Supercell遊戲的地方。

您舉辦的賽事中，所有獎勵都由您負責提供。您不得向玩家募款來作為賽事獎勵的資金。賽事所提供的所有獎勵的價值總計不能超過50,000歐元。除此之外，如果您要為您的賽事提供其他獎品，請務必聯繫我們。

Supercell會對Supercell的遊戲負責，而賽事的主辦方則需對賽事負責。您不得表述賽事是「官方比賽」，不得暗示Supercell有涉及、負責或認可您舉辦的賽事或是賽事中的任何獎勵。

作為主辦方，請確保您的賽事符合當地適用的法律和法規，包括但不限於可能適用於賽事工作人員的任何勞動法。您必須公平對待所有員工、承包商和志工，並適時為他們的服務提供書面合約。

您舉辦的賽事不得涉及賭博、付費抽獎及運動博奕。

舉辦賽事或作為選手參加賽事，您需要依據當地相關的規定和要求，並達到對應的年齡——遵守法律規範！此外，對於以現金作為獎勵的賽事，參賽者必須年滿13歲，未達到法定年齡的參賽者需得到父母或法定監護人的書面或口頭同意。 最後，要參加賽事，您住的地方須能透過Supercell官方管道下載和暢玩Supercell遊戲，你必須是此地的居民。