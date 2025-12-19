ألعاب Supercell، مثل Clash of Clans وBrawl Stars وClash Royale ممتعة وتنافسية وتجمع اللاعبين من جميع أنحاء العالم. البقاء آمنًا خلال اللعب لا يقل أهمية عن الفوز في المعارك. سيساعدك هذا الدليل على التحكم في خصوصيتك وإدارة وقت اللعب ومعرفة ما يجب فعله إذا حدث خطأ ما. اتبع هذه الإرشادات لتتأكد من أنك ستحظى بتجربة آمنة وممتعة.

1. خصص إعداداتك

تحتوي ألعاب Supercell على إعدادات أمان مدمجة لمساعدتك على إدارة تجربتك. إليك كيفية ضبطها للبقاء آمنًا:

الإعدادات الاجتماعية : قم بإدارة طلبات الصداقة لتقييد من يمكنه التواصل معك.

حماية الحساب : قم بتأمين حساب Supercell ID الخاص بك من خلال تفعيل حماية الحساب. يمكن استخدامه لإنشاء رموز تحقق عبر الرسائل القصيرة أو رموز الاستعادة لاسترجاع حسابك بأمان إذا تم قفله. إليك الطريقة: اذهب إلى "الإعدادات" في أي من الألعاب واختر "Supercell ID"، ثم اضغط على أيقونة الترس في "الإعدادات" وتحت "حماية الحساب" اضغط على زر التفعيل.

إعدادات الجهاز: استخدم أدوات الرقابة الأبوية على هاتفك أو جهازك اللوحي لتقييد عمليات الشراء داخل اللعبة ووقت استخدام الشاشة. اطّلع على الطريقة من خلال النصائح المقدمة من Internet Matters.

2. كن واثقًا من قدرتك على مواجهة المشكلات

إذا واجهت مشكلة خلال اللعب، فبإمكانك اتخاذ الإجراءات اللازمة. إليك ما يمكنك فعله:

التعامل مع السلوك المزعج أو المحتوى غير المناسب : إذا كان شخص ما يتصرف بوقاحة أو بشكل غير لائق، فقم بالإبلاغ عنه. يمكنك أيضًا أن تطلب من قائد اتحادك أو قبيلتك أو حيّك إزالة اللاعب للاستمتاع بتجربة لعب أكثر أمانًا أو الانضمام إلى مجموعة أخرى من اللاعبين بينما نتولى معالجة البلاغ. تحدث أيضًا إلى شخص تثق به، مثل والديك أو أحد أفراد أسرتك أو معلمك أو ولي أمرك للتأكد من حصولك على كل المساعدة التي تحتاج إليها.

التعامل مع محاولات الاحتيال والاختراق : لا تشارك تفاصيل حسابك أو رموز التحقق أو رموز الاستعادة، ولا تضغط على الروابط المشبوهة التي تدّعي تقديم جوائز مجانية.

أتحتاج إلى مساعدة؟ يمكن لفريق الدعم في Supercell أن يساعدك في حل المشكلات مثل الحسابات المفقودة.

3. اتبع سياسة اللعب الآمن والنزيه

لدى Supercell سياسة اللعب الآمن والنزيه التي تضمن أن يلعب الجميع بشكل نزيه ويستمتعوا باللعبة. إليك جولة سريعة:

الاضطراب الاجتماعي انتهاكات السلامة والخصوصية المحتوى الضار أو غير القانوني الامتياز غير العادل سوء الاستخدام والخداع

يمكنك قراءة السياسة الكاملة هنا.

4. إذا ساورك الشك، فقم بالإبلاغ!

إذا رأيت شيئًا يخالف القواعد أو يثير قلقك، فقم بالإبلاغ عنه! إليك الطريقة:

5. نظّم وقت اللعب لتحصل على أفضل تجربة

اللعب ممتع، لكن التوازن ضروري. إليك كيفية الحفاظ على روتين لعب صحي:

وضع حدود لمدة اللعب : حدد مدة معينة للعب كل يوم، ولا تتخطَّ هذه المدة.

خذ فترات راحة : ابتعد عن الشاشة كل 30–60 دقيقة لإراحة عينيك وتمدد قليلاً.

تجنب اللعب في وقت متأخر من الليل : احصل على قسط كافٍ من النوم لتبقى مركزًا في المدرسة وفي حياتك اليومية.

استمتع بأنشطة أخرى: اقضِ وقتًا مع الأصدقاء ومارس الرياضة واستمتع بالهوايات خارج نطاق الألعاب.





