青少年指南：安全游玩Supercell游戏
Supercell旗下的《部落冲突》《荒野乱斗》和《皇室战争》等游戏充满乐趣与竞技性，让来自世界各地的玩家相聚一堂。在游戏中，安全游玩与赢得战斗一样重要！本指南将帮助您完善隐私设置、管理游戏时间，并了解遇到问题时该如何应对。遵循以下建议，确保您的游戏体验既安全又愉快。
1.个性化设置
Supercell游戏内置多项安全设置，能帮助您更好地管理游戏体验。您可以通过以下方式调整这些设置，以确保游戏安全：
社交设置：管理好友请求，设置哪些人可以联系您。
账号保护：启用账号保护功能，确保您的Supercell ID账号安全。它可以生成短信验证码或恢复码，在您无法登录账号时帮助您恢复账号。操作方法如下：
进入任意游戏的“设置”，选择“Supercell ID”，点击设置齿轮，点击“账号保护”下方的“启用”。
设备设置：使用手机/平板设备的家长控制功能，限制游戏内购与屏幕使用时间。您可以在Internet Matters网站找到相关建议。
2.主动应对问题
如果在游戏中遇到问题，您完全可以采取行动。您可以采取以下措施：
对于扰乱性行为或不合适的内容：如果有人出言不逊或者行为不当，请直接举报。您也可以与战队、部落或社区的管理人员沟通，请他们移除该玩家，以营造更安全的游戏环境；或在我们处理举报期间加入其他战队、部落或社区。同时，记得向您信任的成年人求助，比如父母、家人、老师或监护人。
防范诈骗与盗号：切勿分享账号信息、验证码或恢复码，也不要点击任何声称提供“免费奖励”的可疑链接。
需要帮助？Supercell支持团队可以协助处理账号丢失等问题。
3.遵循《账号安全和游戏公平》政策
Supercell制定了《账号安全和游戏公平》政策，旨在为每位玩家提供公平有趣的游戏体验。涉嫌违规的内容或行为包括：
点击此处阅读完整内容。
4.及时举报违规行为！
如发现任何违规内容或令您不适的情况，请立即举报！操作方法如下：
游戏内举报：通过聊天窗口或玩家简介页面的举报按钮提交。
联系Supercell玩家支持团队：通过Supercell帮助中心举报更严重的问题。
信任的成年人：如果您感到不安或觉得自己受到了威胁，请与父母、家人、老师或监护人沟通。
5.合理安排游戏时间，获得最佳体验
享受游戏的同时，请保持生活平衡！以下是保持健康游戏时间的几个小建议：
设定时间限制：决定每天玩多久，并遵守约定，不要超时。
注意休息：每30-60分钟离开屏幕休息一下眼睛，活动一下身体。
避免熬夜游戏：保证充足睡眠，保持良好的学习和生活状态。
丰富生活：多和朋友相处、运动锻炼，培养游戏之外的兴趣爱好。