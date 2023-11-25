荒野亂鬥全球總決賽首日賽程中，Luminosity Gaming、Revenant Esports、TRIBE Gaming和Reply Totem分別從A組、B組晉級8強，11月25日18點則將進行C組、D組的對戰，決出最後4支晉級第3天賽程的隊伍。想一睹選手們的精彩操作，請鎖定繁體中文官方頻道直播！
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C組
於C組競逐的3支隊伍，分別是ZETA Division、Nouns Esports與STMN。
ZETA Division
ZETA Division這個隊名對大家來說並不陌生，前年和去年簽下了不少日本選手，並代表東亞賽區拿下冠軍。今年ZETA Division選擇轉戰歐洲子賽區，改聘請inso為教練，以GeRo、Nowy297、MeOw為成員，但同樣有不凡的表現，於月度賽事中拿下4次冠軍，以歐洲子賽區第1名的戰績晉級全球總決賽，是今年的奪冠熱門。
Nouns Esports
由Mohtep、FireCrow、Pekka與Rol組成，其中Rol為教練。原本隊名為F/A MiniPekkas的他們，在全球總決賽前獲得Nouns Esports冠名贊助。是全球總決賽中唯一一支來自南美的隊伍，所有選手都有參加全球總決賽的經驗，究竟他們能否在舞台上展現南美的實力？
STMN
STMN由bobby、sans、Zhar與OG組成，而OG還身兼教練。是一支在賽場上征戰多年的隊伍，然而今年在所屬的北美西部子賽區卻遭遇新秀Luminosity Gaming，未能於月度賽事中出線，落入最終席位資格賽，最終他們憑藉在線下發揮更加出色的特質，力戰強敵REJECT拿下全球總決賽門票。
C組的單循環賽一樣為3場對戰。
ZETA Division vs STMN
STMN是非常多玩家都熟悉的隊伍，線下賽的韌性與爆發力極強，給對手的壓力並不小，因此十分考驗ZETA Division成員的抗壓性，不過其隊伍教練inso曾在前年的全球總決賽帶領Reply Totem與STMN交手過，當時以3比1戰勝STMN，這次或許能再度帶領隊伍獲勝？又或者STMN已想好策略，準備改寫戰局？
ZETA Division vs Nouns Esports
ZETA Division與Nouns Esports的部分成員都曾加入Chasmac Gaming不同分部，或許過往在訓練過程中曾有交手的經驗，然而他們從未在世界舞台上相遇。以月度賽事的戰績來看，Nouns Esports拿下該子賽區5次冠軍，而ZETA Division則拿下4次冠軍，前者略勝一籌，不過以子賽區強度來看，身處歐洲子賽區的ZETA Division，面臨的是更強大的競爭對手，究竟歐洲第1碰撞南美東部第1會產生什麼化學反應？
Nouns Esports vs STMN
Nouns Esports與STMN的交鋒是今年全球總決賽首場北美與南美之戰，雙方在進攻打法上都較為積極，因此可預見比賽的精彩程度。在去年的全球總決賽中，南美隊伍整體表現不佳，均於第1輪就被淘汰，而北美的隊伍則是都向前挺進到第2輪，因此，這場對決STMN勝出的機會較高，然而若Nouns Esports多出參加最終席位資格賽的STMN更多準備時間，或許他們已想好今年的勝利方程式。
D組
在D組爭奪最後晉級名額的3支隊伍為Crazy Raccoon、FUT Esports與SK Gaming。
Crazy Raccoon
Crazy Raccoon的成員包含前年與去年的全球總決賽MVP──Sitetampo與Tensai，再搭配Moya，以及教練Relyh，是關注度極高的隊伍。往年大多認為東亞是競爭最激烈的賽區，從過往的全球總決賽戰績來看也確實如此，然而今年東亞子賽區僅剩Crazy Raccoon一隊，能否再度代表東亞蟬聯全球總冠軍也讓人開始擔憂。
FUT Esports
乍聽FUT Esports的名稱相對陌生，然而隊伍中的Symantec、Drage與LeNain都是全球總決賽的熟面孔，前者去年是在SK Gaming，後兩者則是在TRIBE Gaming EU，兩隊均在全球總決賽進到8強。此次以歐洲子賽區第3名的身分晉級，相信以過往的經驗加上穩紮穩打的作風，仍大有可為。
SK Gaming
SK Gaming由iKaoss、OPE、Yoshi825與PGuijarro組成，其中PGuijarro身兼教練。作為歐洲子賽區最知名的隊伍之一，今年SK Gaming的晉級之路卻十分顛簸，未能在所屬子賽區的月度賽事中出線，而是落入最終席位資格賽，再於競爭激烈的賽事中抓住晉級名額。
D組的3場對戰如下。
Crazy Raccoon vs SK Gaming
Crazy Raccoon的成員在過去2年的大型賽事中，曾代表不同隊伍與SK Gaming的成員交手過，整體勝績較高。然而在最終席位資格賽中，SK Gaming擊倒同樣來自東亞子賽區的Chasmac EA，或許也代表東亞子賽區的隊伍對他們來說沒有往年那麼棘手，不過Chasmac EA的強度畢竟還是不如Crazy Raccoon，只要Crazy Raccoon能穩定發揮，相信還是有不低的勝算。
Crazy Raccoon vs FUT Esports
Crazy Raccoon與FUT Esports的部分成員在去年的全球總決賽曾有交手的經驗，當時雙方分屬不同隊伍，並由Crazy Raccoon以3比1贏得勝利！今年隊伍成員有所變動，代表的也是不同隊伍，結局仍會重新上演？又或者將跌破眾人眼鏡？
FUT Esports vs SK Gaming
FUT Esports與SK Gaming同樣來自歐洲子賽區，在月度決賽中曾交手3次，前者拿下2次勝利， 後者則贏得1次勝利，以戰績來說，FUT Esports略勝一籌，但就雙方選手在線下賽的表現來看，實力不分軒輊，因此本次對戰的勝敗很難說。
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