C組

於C組競逐的3支隊伍，分別是ZETA Division、Nouns Esports與STMN。

ZETA Division

ZETA Division這個隊名對大家來說並不陌生，前年和去年簽下了不少日本選手，並代表東亞賽區拿下冠軍。今年ZETA Division選擇轉戰歐洲子賽區，改聘請inso為教練，以GeRo、Nowy297、MeOw為成員，但同樣有不凡的表現，於月度賽事中拿下4次冠軍，以歐洲子賽區第1名的戰績晉級全球總決賽，是今年的奪冠熱門。

Nouns Esports

由Mohtep、FireCrow、Pekka與Rol組成，其中Rol為教練。原本隊名為F/A MiniPekkas的他們，在全球總決賽前獲得Nouns Esports冠名贊助。是全球總決賽中唯一一支來自南美的隊伍，所有選手都有參加全球總決賽的經驗，究竟他們能否在舞台上展現南美的實力？

STMN

STMN由bobby、sans、Zhar與OG組成，而OG還身兼教練。是一支在賽場上征戰多年的隊伍，然而今年在所屬的北美西部子賽區卻遭遇新秀Luminosity Gaming，未能於月度賽事中出線，落入最終席位資格賽，最終他們憑藉在線下發揮更加出色的特質，力戰強敵REJECT拿下全球總決賽門票。

C組的單循環賽一樣為3場對戰。