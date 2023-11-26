第1場：Luminosity Gaming vs ZETA Division

本日首輪對戰有2場北美與歐洲子賽區隊伍的爭鬥，第1場即是本場，Luminosity Gaming過往並未與 ZETA Division在賽場上比拚過，此次為首度交手，前者為北美西部第1晉級至全球總決賽，又以A組第1的身分晉級本日賽程，而後者雖以歐洲第1晉級到全球總決賽，但在C組卻不敵從最終席位資格賽晉級另一支北美西部隊伍STMN，因此就整體戰力與對比戰績來說，Luminosity Gaming可能更高於ZETA Division，然而ZETA Division能在競爭激烈的歐洲子賽區佔據最高位，勢必還是有其實力，端看臨場能否好好發揮。

第2場：Crazy Raccoon vs Reply Totem

Crazy Raccoon為東亞第1出線的隊伍，是代表亞太賽區出戰的唯二隊伍，另一支為印度子賽區的Revenant Esports，此次將面對的是歐洲第2的Reply Totem。今年雙方曾在SPS有過交手的機會，當時Reply Totem擊倒了Crazy Raccoon，但就前2日小組賽的表現來看， Reply Totem僅拿到B組第2的資格，反觀Crazy Raccoon則是以D組第1的亮眼表現晉級，因此若Crazy Raccoon不失常，向前挺進的機率大幅提升，然而若Reply Totem即時找回狀態，雙方激戰還很難說。

第3場：STMN vs Revenant Esports

STMN與Revenant Esports均從最終席位資格賽晉級到全球總決賽，又分別以C組第1和A組第2的身分進入本日賽程。STMN手感正熱，雖然小組賽2場都打至第5盤才分出勝負，但C組是公認的死亡之組，能擊退歐洲第1和南美東部第1的隊伍，絕對不是運氣所致，若保持小組賽的熱度，很有可能繼續往前邁進。不過Revenant Esports走到8強，也絕非易事，越打越好的他們，若能持續提升狀態，或許還有取勝的機會。

第4場：TRIBE Gaming vs SK Gaming

又是北美與歐洲隊伍的爭鬥，TRIBE Gaming為北美東部第1晉級至全球總決賽，並於B組的2場對戰遭遇歐洲第2與歐洲第7，不過都順利順利擊敗，有點歐洲剋星的感覺，本場面對的是歐洲第4，或許拿下並非難事。而SK Gaming雖為超資深戰隊，但晉級至全球總決賽8強之路並不好走，不過昨日最後一場對戰以讓二追三的表現逆轉戰局，氣勢正旺，或許仍大有可為。究竟經驗豐富的他們，能否代表歐洲兄弟擊倒北美勁旅？相信將是一大看點。

第5場：第1場勝者 vs 第2場勝者

本場對決較高機率為Luminosity Gaming迎戰Crazy Raccoon，將是全球總決賽首場北美與東亞對戰，北美3支隊伍晉級至全球總決賽，至8強仍保有3支，再再顯示北美的競爭強度，而東亞隊伍在最終席位資格賽時面對北美的STMN苦吞敗戰，因此若Crazy Raccoon未做好萬全準備，仍有可能陷入苦戰，究竟本場會如何演變？而本場仍有高機率為ZETA Division與Crazy Raccoon之爭，若是如此，很有可能ZETA Division找回狀態，想必對Crazy Raccoon來說會是一場硬仗。另外本場的其他可能為Luminosity Gaming迎戰Reply Totem或是ZETA Division交手Reply Totem，前者北美隊伍勝出的機會較高，而後者歐洲內戰，ZETA Division更有機會勝出。

第6場：第3場勝者 vs 第4場勝者

本場對決較高機率為STMN比拚TRIBE Gaming，北美宿敵在今年子賽區分開後，終於又在全球總決賽碰頭，兩者過往在北美賽區就是競爭對手，今年TRIBE Gaming的整體表現略優於STMN，然而STMN近期的表現讓人難以忽視，此場對戰想必會十分精采。另一機率較高的對戰組合則為STMN與SK Gaming之爭，北美與歐洲的纏鬥在全球總決賽繼續發酵，老牌戰隊的碰頭精彩度絕對大爭。而本場其他對戰組合還可能為Revenant Esports面對TRIBE Gaming或SK Gaming，對於Revenant Esports來說，兩者或許都不是好惹的，然而若是在擊倒STMN後進入4強，想必是士氣大增，相信大家一定也會想看到他們走得更遠。

第7場：第5場勝者 vs 第6場勝者

晉級至冠亞軍戰的隊伍組合變化較多，單就小組賽表現來看，Crazy Raccoon與TRIBE Gaming很有機會交手，然而比賽是無法完全被預測的，可能性太多，不過不論是哪2支隊伍通過重重難關晉級到此，相信激戰的程度只會更高，絕對精彩可期。

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