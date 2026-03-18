Brawl Cup賽制
Brawl Cup即將開打，全球頂尖隊伍齊聚德國柏林，激戰一觸即發！
來自多個賽區的隊伍將在這場賽區爭霸戰中一較高下，先在小組賽爭奪晉級資格，再晉級淘汰賽，角逐高達100,000 美元的總獎金。
此外，冠軍隊伍還將為其所屬賽區贏得一個額外的全球總決賽名額；亞軍隊伍則將為其所屬賽區贏得一個額外的最終席位資格賽名額。
小組賽階段
小組賽階段共設4個小組，每組3支隊伍，組內進行循環賽。隊伍將依各自賽區的表現獲得對戰順位，來自不同賽區的代表隊伍也將在此爭奪榮耀與獎勵。所有 小組賽階段的比賽皆採用Bo5賽制。
每個小組的前2名隊伍將晉級淘汰賽：
A組
南美賽區 | 第1順位
歐洲賽區 | 第2順位
中國大陸地區第1名
B組
北美賽區 | 第1順位
東亞賽區 | 第2順位
Road to Brawl Cup南美西部冠軍*
C組
東亞賽區 | 第1順位
南美賽區 | 第2順位
Road to Brawl Cup東南亞與南亞冠軍*
D組
歐洲賽區 | 第1順位
北美賽區 | 第2順位
中國大陸地區第2名
*Un Sueño Incompleto和Revenant XSpark分別在南美西部賽區與東南亞與南亞賽區的Road to Brawl Cup資格賽中勝出，成功晉級Brawl Cup。
淘汰賽
小組賽階段結束後，8強隊伍將晉級淘汰賽，展開單敗淘汰賽。所有淘汰賽比賽皆採用Bo5 賽制。
對戰組合將根據隊伍在小組賽階段的成績決定：
8強賽1：
A組 - 第1順位 🆚 B組 - 第2順位
8強賽2：
D組 - 第1順位 🆚 C組 - 第2順位
8強賽3：
B組 - 第1順位 🆚 A組 - 第2順位
8強賽4：
C組 - 第1順位 🆚 D組 - 第2順位
之後各隊將在淘汰賽一路激戰，直到最後兩支隊伍脫穎而出，在冠亞軍賽交手！
賽程日期與時間
Brawl Cup將於5月15日至17日在德國柏林Uber Eats Music Hall Arena熱血開戰。場館將於當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）每日中午12:00開放入場。賽事預計於12:45開始，實際時間可能會依現場安排調整。
比賽日第1天 - 5月15日
比賽首日將進行A組和B組的小組賽，各隊將全力爭奪淘汰賽名額。
比賽日第2天 - 5月16日
比賽日第2天將進行C組與D組的對戰，小組賽階段也將於當天結束，剩餘的淘汰賽名額將全數出爐。
比賽日第3天 - 5月17日
Brawl Cup的比賽日最後一天將進行淘汰賽，晉級隊伍將爭奪100,000美元獎金池。冠軍隊伍將獲得35,000美元獎金，並為其所屬賽區贏得一個額外的全球總決賽名額。亞軍隊伍則將獲得獎金，並為其賽區贏得一個最終席位資格賽名額。
Brawl Cup門票
門票現已開賣**，其中VIP門票已售完！**立即購票，親臨柏林現場，感受這場賽區爭霸戰的熱血氣氛！如果你打算前往觀賽，請務必查看《Brawl Cup購票指南》，了解所有觀賽相關資訊！
追蹤荒野亂鬥電競賽事官方社群頻道，第一時間掌握相關資訊！