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2026年3月18日
Blog – Brawl Stars

Brawl Cup賽制

Brawl Cup即將開打，全球頂尖隊伍齊聚德國柏林，激戰一觸即發！

來自多個賽區的隊伍將在這場賽區爭霸戰中一較高下，先在小組賽爭奪晉級資格，再晉級淘汰賽，角逐高達100,000 美元的總獎金。

此外，冠軍隊伍還將為其所屬賽區贏得一個額外的全球總決賽名額；亞軍隊伍則將為其所屬賽區贏得一個額外的最終席位資格賽名額

小組賽階段

小組賽階段共設4個小組，每組3支隊伍，組內進行循環賽。隊伍將依各自賽區的表現獲得對戰順位，來自不同賽區的代表隊伍也將在此爭奪榮耀與獎勵。所有 小組賽階段的比賽皆採用Bo5賽制。

每個小組的前2名隊伍將晉級淘汰賽：

A組

  • 南美賽區 | 第1順位

  • 歐洲賽區 | 第2順位

  • 中國大陸地區第1名

B組

  • 北美賽區 | 第1順位

  • 東亞賽區 | 第2順位

  • Road to Brawl Cup南美西部冠軍*

C組

  • 東亞賽區 | 第1順位

  • 南美賽區 | 第2順位

  • Road to Brawl Cup東南亞與南亞冠軍*

D組

  • 歐洲賽區 | 第1順位

  • 北美賽區 | 第2順位

  • 中國大陸地區第2名

*Un Sueño IncompletoRevenant XSpark分別在南美西部賽區與東南亞與南亞賽區的Road to Brawl Cup資格賽中勝出，成功晉級Brawl Cup。

淘汰賽

小組賽階段結束後，8強隊伍將晉級淘汰賽，展開單敗淘汰賽。所有淘汰賽比賽皆採用Bo5 賽制。

對戰組合將根據隊伍在小組賽階段的成績決定：

8強賽1：

  • A組 - 第1順位 🆚 B組 - 第2順位

8強賽2：

  • D組 - 第1順位 🆚 C組 - 第2順位

8強賽3：

  • B組 - 第1順位 🆚 A組 - 第2順位

8強賽4：

  • C組 - 第1順位 🆚 D組 - 第2順位

之後各隊將在淘汰賽一路激戰，直到最後兩支隊伍脫穎而出，在冠亞軍賽交手！

賽程日期與時間

Brawl Cup將於5月15日至17日在德國柏林Uber Eats Music Hall Arena熱血開戰。場館將於當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）每日中午12:00開放入場。賽事預計於12:45開始，實際時間可能會依現場安排調整。

比賽日第1天 - 5月15日
比賽首日將進行A組和B組的小組賽，各隊將全力爭奪淘汰賽名額。

比賽日第2天 - 5月16日
比賽日第2天將進行C組與D組的對戰，小組賽階段也將於當天結束，剩餘的淘汰賽名額將全數出爐。

比賽日第3天 - 5月17日
Brawl Cup的比賽日最後一天將進行淘汰賽，晉級隊伍將爭奪100,000美元獎金池。冠軍隊伍將獲得35,000美元獎金，並為其所屬賽區贏得一個額外的全球總決賽名額。亞軍隊伍則將獲得獎金，並為其賽區贏得一個最終席位資格賽名額。

Brawl Cup門票

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