Brawl Cup即將開打，全球頂尖隊伍齊聚德國柏林，激戰一觸即發！

來自多個賽區的隊伍將在這場賽區爭霸戰中一較高下，先在小組賽爭奪晉級資格，再晉級淘汰賽，角逐高達100,000 美元的總獎金。

此外，冠軍隊伍還將為其所屬賽區贏得一個額外的全球總決賽名額；亞軍隊伍則將為其所屬賽區贏得一個額外的最終席位資格賽名額。