茱茱（神話）

類型： 壓制型

茱茱是奇物商店的老闆，不管去哪，身邊都跟著她的「寵物」巫毒娃娃，格里格里！茱茱不僅能控制元素，製作娃娃也極具天賦！她會製作各種玩偶娃娃，出售給美好星樂園的遊客們。

天賦：茱茱可在水上移動。

普通攻擊：元素奔流

茱茱從身處的位置汲取能量，打出附加有特殊效果的攻擊！

• 地面：傷害更高

• 草叢：射程更遠

• 水面：可使敵人減速

超級技能：奇物纏身

茱茱召喚出格里格里，這個嚇人的巫毒娃娃會爬向最近的敵人，朝他們丟出能造成傷害的飛針。

能力之星：特製娃娃

格里格里被召喚出時獲得一個護盾。

能力之星：麻痺飛針

格里格里的攻擊還會降低敵人的移動速度，持續1秒。

武裝配件：巫毒之子

茱茱的下一次普通攻擊會附帶全部三種元素能量的效果。

武裝配件：元素加護

茱茱根據所處位置，獲得臨時強化。

• 地面：傷害減免

• 草叢：隱形

• 水面：移動速度提升

茱茱將於10月30日上線！

謝德（史詩）

類型：刺客型

關於這堆神祕的衣服，我們了解的並不多，但它搭的太陽眼鏡確實很酷。格斯發現了這堆衣服，並給它取名為謝德。這兩個令人毛骨悚然的傢伙就一起在幽靈詭站裡飄飄蕩蕩

天賦：謝德可在水上移動。

普通攻擊：隔空擁抱

謝德張開雙臂給對手一個大大的擁抱，並不小心造成傷害，位於擁抱範圍中心的敵人會受到更多傷害。它甚至還能穿過牆壁擁抱敵人！

超級技能：無影無形

謝德離開物質世界，可在場景中無視地形、自由穿梭，而且移動速度更快。

能力之星：急速掠襲

謝德以普通攻擊的中心位置命中敵人後，可獲得暫時的移速提升。

能力之星：硬化帽T

謝德在無影無形狀態下受到的傷害降低30%。

武裝配件：詭異長臂

謝德的下一次普通攻擊射程延長50%。

武裝配件：嚇你一跳

謝德驚嚇附近的敵人，降低對方移動速度，持續30%秒。

謝德將於11月28日上線！