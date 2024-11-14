問題修復：
修復使用「毀滅」能力時，柯爾特出現誇張行為的問題。
修復使用「復仇」能力時，道格超級技能蓄能出現異常的問題。
修復使用「魔焰」能力時，克蘭西階段強化蓄能出現異常的問題。
修復玩家在末日法典中重複解鎖相同能力的問題。
修復對決排行榜顯示玩家名稱有誤的問題。
優化少量遊戲內文字。
由於效能原因，我們替換了荒野生死鬥地圖「瘋狂莊園」。
平衡性調整和其他調整🛠️
莫
普通攻擊石頭的飛行速度從3600降低至2800
普通攻擊傷害從540降低至500
賢治
能力之星「握壽司之護」的減傷效果從90%降低至60%
超級技能命中提供的蓄能從100降低至65
賴瑞
生命值從3000降低至2800
奔騰
極限威能的蓄能速率從30%降低至20%
格爾
普通攻擊命中提供的超級技能蓄能從90降低至80（所需命中次數從4次增加至5次）
查莉
普通攻擊傷害從760提升至800
阿信
被攻擊命中時獲得的怒氣值從150提升至180（提升20%）
史派克
生命值從2600提升至2800
布洛克
生命值從2400提升至2700
克蘭西
各強化階段的普通攻擊傷害從固定的800調整為：600（第一階段）、700（第二階段）、800（第三階段，保持不變）
第三階段超級技能傷害從760降低至700
法蘭克
普通攻擊傷害從1240降低至1160
拜倫
完成超級技能蓄能所需的持續傷害觸發次數從10次降低至9次（命中3枚毒鏢）
其他
在商店中購買惡魔和天使之星，但沒有獲得所有極限威能造型的玩家，可前往商店以折扣價（寶石）購買剩餘的極限威能造型，活動結束一週後截止！
我們還修復對決排行榜，以解決玩家獲得的天使/惡魔之星數量少於應得數量的問題。
現在我們將查看受這個問題影響的所有玩家名單，並為他們補發應得的獎勵。遺憾的是，我們無法讓每位玩家決定自己想要獲得什麼，因此我們將把寶物之星均分成50%天使之星和50%惡魔之星。
如果一切順利，補償內容會在數週內發放！
問題修復：
修復武裝配件和能力之星會為超級技能蓄能的問題
修復連勝和排位賽中的異常問題
修復全球排行榜歷史數據顯示不準確的問題
修復拜倫的普通攻擊會治療其他英雄召喚物（如寵物和炮台）的問題出現同樣的問題還有珀爾的武裝配件「用愛烘焙」
曼蒂發射的糖果飛行速度從目前數值削弱了10%，「凝神遠眺」能力之星的糖果速度提升從16%變為15%
（排行榜仍有可能出現異常情況！）
類型： 壓制型
茱茱是奇物商店的老闆，不管去哪，身邊都跟著她的「寵物」巫毒娃娃，格里格里！茱茱不僅能控制元素，製作娃娃也極具天賦！她會製作各種玩偶娃娃，出售給美好星樂園的遊客們。
天賦：茱茱可在水上移動。
普通攻擊：元素奔流
茱茱從身處的位置汲取能量，打出附加有特殊效果的攻擊！
• 地面：傷害更高
• 草叢：射程更遠
• 水面：可使敵人減速
超級技能：奇物纏身
茱茱召喚出格里格里，這個嚇人的巫毒娃娃會爬向最近的敵人，朝他們丟出能造成傷害的飛針。
能力之星：特製娃娃
格里格里被召喚出時獲得一個護盾。
能力之星：麻痺飛針
格里格里的攻擊還會降低敵人的移動速度，持續1秒。
武裝配件：巫毒之子
茱茱的下一次普通攻擊會附帶全部三種元素能量的效果。
武裝配件：元素加護
茱茱根據所處位置，獲得臨時強化。
• 地面：傷害減免
• 草叢：隱形
• 水面：移動速度提升
茱茱將於10月30日上線！
類型：刺客型
關於這堆神祕的衣服，我們了解的並不多，但它搭的太陽眼鏡確實很酷。格斯發現了這堆衣服，並給它取名為謝德。這兩個令人毛骨悚然的傢伙就一起在幽靈詭站裡飄飄蕩蕩
天賦：謝德可在水上移動。
普通攻擊：隔空擁抱
謝德張開雙臂給對手一個大大的擁抱，並不小心造成傷害，位於擁抱範圍中心的敵人會受到更多傷害。它甚至還能穿過牆壁擁抱敵人！
超級技能：無影無形
謝德離開物質世界，可在場景中無視地形、自由穿梭，而且移動速度更快。
能力之星：急速掠襲
謝德以普通攻擊的中心位置命中敵人後，可獲得暫時的移速提升。
能力之星：硬化帽T
謝德在無影無形狀態下受到的傷害降低30%。
武裝配件：詭異長臂
謝德的下一次普通攻擊射程延長50%。
武裝配件：嚇你一跳
謝德驚嚇附近的敵人，降低對方移動速度，持續30%秒。
謝德將於11月28日上線！
（這些極限威能將在荒野亂鬥全球總決賽結束後，於11月4日推出）
比特8號為能量增強器加裝雷射外掛裝置，攻擊附近的敵人。
超級技能命中時，還會使目標眩暈1.5秒。
拉夫的超級技能造成的傷害提升，並且他的強化道具可完全蓄能一次極限威能。
滾桶突進期間，達里爾會使用雙管獵槍向四周射擊。
佩妮擺出一門更大的艦炮，每次發射的炮彈從1枚變為2枚。
極限威能啟用時，駛徒的超級技能可連續使用。
極限威能造型的效果現在會從極限威能啟用後，一直持續到英雄被擊殺，而不只是極限威能啟用期間生效！
惡魔正在入侵美好星樂園！只有天使能阻止他們！化身天使或惡魔，開啟天使之星和惡魔之星，還有機會免費解鎖全新的惡魔莫提斯和天使艾德加極限威能造型！
以下是該主題季的活動詳情：
台北/香港時間的每天17:00，大家將透過丟硬幣決定在接下來的一天裡，你會是天使還是惡魔！
根據丟硬幣的結果，你的每日寶物之星會對應變成天使之星或惡魔之星 ！
開啟這兩種特殊的寶物之星，可推進末日法典的進度，解鎖12種獨特的天使和惡魔能力！
週末時，大家會獲得自由選擇的機會，讓你可以自行決定當天要加入哪一個陣營！
全新遊戲模式：靈魂戰場 & 奪魂之戰！三人荒野生死鬥回歸！
運用新能力，在全新推出的「對決」活動中大展身手！
在對決排行榜中邁向更高排名，可贏取更多天使之星和惡魔之星！
本主題季推出時，對決會同步開啟，每3天展開新一輪的對決！
#AngelsVsDemons天使大戰惡魔主題季期間，持續開啟天使/惡魔之星，就有機率獲取惡魔莫提斯、天使艾德加，還有其他所有天使與惡魔主題的造型！
關於活動的更多細節資訊，將在新主題季快開始前公布，敬請留意！
現在星階共有50階。最高等階現在稱為「巔峰」！
要將英雄的星階升至「巔峰」，需達到1000盃
在新系統中，每獲得20盃就能提升1階
獎盃的增減將進行調整，以配合榮耀聯賽的重製，使用1000盃以下的英雄參加對戰失敗時失去的獎盃會更少
盃數低於1000的英雄不會進行獎盃重置
達到1000盃後，就代表英雄的星階達到了「巔峰」
1000盃之後獲得的獎盃仍會正常計算，但會轉換成賽季獎盃，幫助大家獲取全新物品榮耀寶箱的獲取進度！
榮耀聯賽將與亂鬥主題季同步開始和結束
現在，每月的榮耀聯賽重置將會把所有高盃英雄的盃數都恢復到1000
只要總獎盃數達到1500，玩家就可以解鎖最基礎的榮耀寶箱。但是，只有贏取賽季獎盃的英雄，才能推進寶箱進度
這是一次重大調整，請大家點擊連結查看完整介紹！
天使賴瑞和羅瑞 | 亂鬥通行券
輝光天使賴瑞和羅瑞 | 異色造型#1
暗影天使賴瑞和羅瑞 | 異色造型#2
惡魔莫提斯 | 極限威能造型 | 透過開箱獲取
大魔莫提斯 | 異色造型#1
碎光莫提斯 | 異色造型#2
墮天使艾德加 | 極限威能造型 | 透過開箱獲取
晨星艾德加 | 異色造型#1
夜影艾德加 | 異色造型#2
靛藍天使柯爾特（異色造型） | 史詩
無信者（葛蕾特，異色造型） | 史詩
惡魔歐提斯 | 史詩
惡魔葳洛 | 史詩
惡魔艾謎 | 史詩
天使麥克絲 | 史詩
天使莉莉 | 排位賽
天使吉恩 | 超稀有
奇妙冒險者（麥希） | 亂鬥通行券
鎮魂冒險者（麥希） | 異色造型#1
白金冒險者（麥希） | 異色造型#2
紙片蘑菇（康迪留斯） | 傳奇
魯蛇（阿魯） | 神話
電玩活寶（阿信） | 超稀有
糖果甜心（羅莎） | 排位賽
斑駁潛航者（歐提斯） | 稀有
水水空姐（蘿拉） | 稀有
副主廚（拉夫） | 稀有
電影狂人（謝德） | 稀有
厄運纏身（茱茱） | 稀有
璀璨金賢治
閃耀銀賢治
璀璨金莫
閃耀銀莫
璀璨金漢克
閃耀銀漢克
修復問題：如果賴瑞被葳洛的超級技能「奪心祕法」操控，羅瑞會對自己造成傷害，導致出現擊殺自己的情況。
修復問題：如果安珀在使用武裝配件「躍動火舞」時，與另一英雄位置重疊，該武裝配件會立刻造成3倍傷害。
修復問題：克蘭西的璀璨金/閃耀銀造型沒有第2、3階段普攻動畫。
修復問題：向下滾動查看戰隊聊天資訊時，聊天資訊會超出聊天視窗。
修復問題：阿魯的超級技能描述不夠清楚。現在正確包含了該技能會造成持續傷害的說明。
修復問題：納妮的武裝配件「爆炸位移」的名稱和描述容易讓人以為它能造成傷害。
修復問題：奔騰的部分英文描述——武裝配件和極限威能中關於「Level」的措辭應為「Stage」。
修復問題：曼蒂使用特定造型時，子彈飛行速度異常。
修復問題：如果康迪留斯對莉莉使用極限威能狀態下的超級技能，而莉莉擊殺了康迪留斯，會導致莉莉被卡在暗影世界無法返回。
修復問題：如果康迪留斯對某一敵方英雄使用了超級技能，與康迪留斯同隊的莉莉在他擊殺該英雄前又使用了武裝配件「藏木於林」，則會導致康迪留斯一直待在暗影世界，直到莉莉的武裝配件持續時間結束。
現在R-T使用超級技能「分頭行動」時，可以在水面上移動了。
如果英雄的普通攻擊在一定條件下可造成更高傷害（如德拉古），該傷害現在會顯示為帶有驚嘆號的橙色數字。未來我們會將這個設計拓展到所有英雄。
請求加入戰隊所需的獎盃數現在可設定為100,000盃。
現在，玩家會在收件匣中收到一條總結自己的超級豬豬獎勵的訊息。
如果戰隊沒有活躍成員，則玩家會收到關於活躍戰隊的推薦。
連勝調整為各英雄分別計算（更新後，你目前的連勝數會轉移至你選擇的「最愛英雄」上。）
超級豬豬活動期間，可能會出現超級豬豬任務。
調整部分排位賽分數得失機制，使挑戰大師RANK更需要技術：降低傳奇III和大師RANK獲勝時能贏得的分數及其下限；提升大師RANK失敗時會損失的分數及其下限。
我們對廣告系統（部分玩家可以透過看廣告的方式獲取寶物之星）的測試終止。在可預見的未來，玩家都不會在遊戲內看到任何廣告。