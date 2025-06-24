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2025年6月24日
Blog – Brawl Stars

2025年6月更新詳情

維護和平衡性調整 - 6月30日

問題修復
• 修復榮耀之路上寶物之星獎勵未能自動領取的問題（如果你錯過了，這些獎勵會在你下次進入遊戲時自動領取）
• 修復范的超級技能攻擊未能正常為超級技能蓄能的問題
• 修復道格的武裝配件「雙份熱狗」在他開啟極限威能時也會對友軍生效的問題
• 修復異芙的武裝配件「偉大母愛」在她使用超級技能或極限威能時無法生效的問題
• 修復愛莉的勝場沒有計入紀錄的問題
• 修復珍娜在極限威能狀態下使用超級技能後，極限威能效果會一直保留的問題
• 修復米可偷取彈藥的能力之星未能正常生效的問題
• 修復速度加成數值有時候會高於預期的問題
• 修復亂鬥足球模式中，小風的超級技能會在某些情況下導致遊戲閃退的問題
• 修復霸子對近距離目標的擊暈時間過長的問題

我們還發布了一次非強制性更新來修復手柄透明度過低的問題，並防止Android裝置在首次載入新內容時出現閃退！

平衡性調整

愛莉
• 最大生命值：從4100提升為3900
• 武裝配件「冷血尋蹤」的激怒狀態持續時間：從6秒縮短為4秒
• 能力之星「兇暴猛獸」對裝彈速度的提升：從40%調整為25%

亂鬥競技場

增強

滴答

• 傷害：從6%提升為8%

• 移動速度：從10提升為12

駛徒

• 生命值：從600提升為700

• 傷害：從5%提升為7%

謎寶

• 生命值：從550提升為650

• 傷害：從5%提升為6%

削弱

葛蕾特

• 傷害：從6%降低為4%

• 移動速度：從8降低為4

珍娜

• 生命值：從650降低為500

羅莎

• 生命值：從550降低為500

• 傷害：從4%降低為3%

巴斯特

• 傷害：從4%降低為3%

保力

• 生命值：從550降低為450

貝瑞

• 傷害：從3%降低為2%

蘿拉

• 傷害：從6%降低為4%

帕姆

• 生命值：從600降低為500

美好星樂園、愛莉與特朗克、凱特極限威能、紀錄，還有更多精彩內容！

榮耀之路重製

我們重製了榮耀之路，新版本靈感正是源自美好星樂園！

前往美好星樂園——亂鬥英雄們的家，在這裡一路前進，透過不同的榮耀世界解鎖豐厚獎勵！「世界」指的是美好星樂園中的不同區域。每個世界都是三個英雄三人組的「家」，裡面還有他們的專屬區域！

本次更新推出了「小鎮廣場」和「亂鬥之城」世界，其他全新或已有的世界也會在未來陸續加入！

獎勵調整

全新榮耀之路可獲取的獎勵如下：

  • 傳奇寶物之星

  • 極限威能寶物之星

  • 神話寶物之星

  • 寶物之星

  • 能量點數

  • 金幣

  • 英雄積分

  • 閃光幣

其他調整

  • 榮耀之路的長度由70,000盃延伸至100,000盃

  • 稀有及超稀有英雄現僅可透過榮耀之路解鎖（不再使用寶石解鎖）

問題解答

如果我還有獎勵未領取會怎樣？

  • 尚未領取的獎勵（包括英雄）將在更新實裝時，由系統自動領取並發放放到你的帳號中。

新版榮耀之路的獎勵更好嗎？

  • 沒錯！本次榮耀之路重製後，獎勵也變得更豐厚囉！除了原有內容外，舊版專精系統中的部分獎勵也轉入了新的榮耀之路當中，並增加了如傳奇寶物之星、極限威能寶物之星、閃光幣等新獎勵！

仍在施工中的世界有獎勵可領嗎？

  • 有！即便是尚未完工的世界，你也可以在其中推進進度，贏取極限威能寶物之星、閃光幣等新增的獎勵。

紀錄！

如果你沒有參加最近的「專精暴漲」社群活動，可能會好奇專精怎麼消失了，現在為什麼多了一堆選單列表。讓我們來為你介紹一下吧！

紀錄是什麼？

紀錄是我們全新推出的一項成就系統，內容涉及各位英雄和你的遊戲進度！在亂鬥中達成特定目標，即可完成對應的紀錄。這些目標難度不一，有些比較簡單，有些則很有挑戰性。

例如：

  • 用小辣椒贏得10場對戰

  • 總治療量達到500,000

  • 在亂鬥足球中，每位隊友都觸球後成功踢進一球

大部分紀錄的獎勵是寶物之星，達成更具挑戰性的紀錄還會獲得獨特外觀或傳奇寶物之星！

紀錄等級

每完成一項紀錄，你都能獲得紀錄積分

紀錄積分將提升你的紀錄總評分。隨著評分越來越高，紀錄等級就會對應提升。

為什麼要提升紀錄等級？因為你能獲得專屬的亂鬥名片獎勵！

  • 本次更新上線時，共設有10個紀錄等級。

  • 你的最高紀錄等級將展示在個人資料頁面。

  • 每當你的紀錄等級提升，系統會自動在戰隊頻道發送提示訊息以示慶祝！

你每次達成紀錄時都會收到通知，還可在榮耀之路的紀錄總覽介面查看所有紀錄。

在這裡，你可以查看每項紀錄的進度、可獲得的獎勵和目前紀錄等級！

告別專精

比起專精，新的紀錄系統到底改了哪些內容？

  • 我們用「使用特定英雄贏得X場對戰」的紀錄，取代了原本的專精系統。

  • 每位英雄一開始有5項不同的紀錄可以完成。後3項提供的獎勵是原專精系統中的專屬外觀，所以大家不用擔心拿不到以前的專精稱號！

  • 此外要說明的是，專精系統中的資源獎勵將轉移到榮耀之路上，還有一部分會轉換為紀錄系統的寶物之星獎勵。放心，我們沒有取消任何大家可能拿到的進度獎勵！

  • 未領取的專精獎勵會在更新上線後統一發放。

  • 亂鬥名片上的專精相關標誌將改為排位賽相關。

紀錄系統會在總獎盃數達到350盃後解鎖。

極限威能

露米 - 鼓手SOLO

露米的超級技能引發最後一次爆炸時，左右兩側還會額外爆炸一次！

道格 - 免費加料

道格的小吃出擊還會在獲得了追加餐點的友軍身上同步釋放。

凱特 - 貓爪在上

  • 凱特用超級技能擊暈敵人的同時，不會貼在敵人身上，而是可以正常移動和攻擊。

  • 跳到隊友身上時，提供的治療效果會更強，而且球球的射程會變得更遠！

R-T - 全面監控

R-T在極限威能狀態下使用超級技能後，自己和底座都會環繞有可造成傷害的防衛雷射！

查克 - 火車衝衝

查克的下一次衝刺不限距離，並且會在身後留下能造成傷害的有毒蒸氣！

謝德 - 駭人熊抱

謝德在極限威能狀態下使用超級技能，所有普通攻擊都會造成最大傷害，即使敵人沒有位於擁抱的中心位置也一樣。

莫 - 起司動力

莫的鑽地機攻擊範圍更遠、持續時間更長！

德拉古 - 焚燼烈焰

德拉古的巨龍噴吐火焰的範圍更大、射程更遠！

邦妮 - 驚天一躍

邦妮從克萊德中發射並落地時可擊暈敵人，她身邊還會掉落能造成傷害的牙齒！

兩位新英雄！

愛莉 - 神話刺客

愛莉是愛神沼澤中的一位機械師。愛莉是愛神沼澤的一位機械師。她非常害羞，很喜歡修理東西，無論是修理壞掉的機械還是......修理被她無情追蹤的其他英雄。

如果你半夜走路回家時聽到奇怪的聲音，可能是愛莉想和你問好！

天賦：

  • 該英雄在追獵生命值較低的敵人時，會進入激怒狀態並獲得移動速度加成。

普通攻擊：泥沼橫掃

  • 愛莉向前衝鋒，一路橫掃敵人。愛莉位於草叢或水中時，則會變為向前跳躍。泥沼橫掃的攻擊距離會隨她的移動速度而變化。

超級技能：無情追獵

  • 愛莉開始潛行，進入會閃爍的隱身狀態，並讓自己在一段時間內可以看到所有敵人。她的下一次普通攻擊可造成額外傷害，具體傷害取決於目標生命值。目標生命值越高，愛莉造成的傷害就越高！

斷尾求生

處於激怒狀態時，愛莉脫離戰鬥後會以更快速度恢復生命值！

兇暴猛獸

處於激怒狀態時，愛莉的裝彈速度提升。

上門食材

愛莉的下一次普通攻擊還會治療自己，治療量為傷害的100%。

冷血尋蹤

愛莉進入激怒狀態，持續6秒。只能在視野內有敵人時使用。

特朗克 - 史詩坦克

特朗克是棵怎麼看都很奇怪的樹。

難道是因為……它其實是由一群超高智商的螞蟻操控的仿生機械樹？不可能吧，那也太荒謬了。

普通攻擊：螞蟻迴旋

  • 特朗克在短暫延遲後旋轉一圈，對敵人造成傷害並灑落螞蟻。待在螞蟻附近時，特朗克會獲得移動速度加成和傷害加成。旋轉時，可對站在圓圈邊緣的敵人造成更高傷害。

超級技能：別惹滾木

  • 特朗克朝敵人衝過去，一路灑落螞蟻，碰到牆壁還可反彈！

昆蟲霸主

螞蟻還會使敵方傷害降低。

群落偵查兵

螞蟻在草叢中時可以提供視野。

蟻后號令

特朗克立即在大範圍內灑落螞蟻。

強壯工蟻

接下來幾秒內，特朗克受到的首次傷害會轉化為生命值。

天使與惡魔活動回歸！

我們將在7、8月各推出一次持續12天的天使與惡魔活動。

與之前的首次活動類似，大家可以使用各種天使技能與惡魔技能，為英雄賦予全新的強大能力。

但這次不同之處在於，所有技能一開始就會全部解鎖！

透過解鎖技能欄位，你最多可以同時啟用3個技能。

每次活動開始時，所有玩家會解鎖1個技能欄位，後續可透過開啟天使或惡魔寶物之星最多再解鎖2個欄位。

也就是說，你最多能同時裝備3個技能，讓英雄獲得超強力量！嘗試不同組合，探索各個遊戲模式中的最佳技能搭配吧！

每個技能都擁有主要效果，特定技能搭配使用時，還能產生額外的協同效果。當已裝備的技能觸發協同效果時，對應技能欄會發光！

更多資訊

  • 天使寶物之星與惡魔寶物之星可透過每日對戰獎勵、任務和對決獲得。

  • 透過天使和惡魔寶物之星，你有機會獲取全新天使造型和惡魔造型各3款，以及上一次活動中推出的天使大戰惡魔造型！

  • 你可以在活動中心查看你解鎖了哪些活動主題造型。

    • 即使沒有獲得英雄，也可以透過天使之星和惡魔之星開出該英雄的活動造型！

  • 靈魂戰場與奪魂之戰模式回歸！

以下是本次活動中可獲取的造型：

神眷者

史詩 | 可透過天使之星獲取

天界8號

史詩 | 可透過天使之星獲取

至高英靈

史詩 | 可透過天使之星獲取

煉獄武者

史詩 | 可透過惡魔之星獲取

地獄狂牛

神話 | 可透過惡魔之星獲取

惡劣小鬼

史詩 | 可透過惡魔之星獲取

亂鬥主題季與造型

冥府傳說

本次講述神話故事的亂鬥主題季將於7月3日開始！

冥王黑帝斯

亂鬥通行券造型

來世之神

亂鬥通行券造型 | 異色造型1

冥界之星

亂鬥通行券造型 | 異色造型2

冥后波瑟芬妮

超稀有 | 79寶石

睡神修普諾斯

傳奇 | 299寶石

佩加索斯

史詩 | 149寶石

伊卡洛斯

超稀有 | 79寶石

牧羊巨人

史詩 | 149寶石

美好星騎士團

全新主題季，圓你騎士夢——8月7日正式開啟！

亞瑟王

亂鬥通行券造型

石中弓

亂鬥通行券造型 | 異色造型1

騎士王

亂鬥通行券造型 | 異色造型2

惡魂騎士

史詩 | 149寶石

邪靈騎士

史詩 | 149寶石

高潔騎士

神話 | 199寶石

不羈騎士

神話 | 199寶石

先祖騎士

神話 | 199寶石
Supercell MAKE造型 - 創意來自KALATOR

29寶石造型

遊獵者

稀有 | 29寶石

游泳健將

稀有 | 29寶石

暴走族

稀有 | 29寶石

超級大獎

稀有 | 29寶石

大炸「蛋」

稀有 | 29寶石

昔日幻影

稀有 | 29寶石

國際貓咪日！

為了慶祝國際凱特……嗯，我是說國際_貓咪_日，我們帶來了6款凱特的異色造型，其中有些還是以遊戲團隊自己養的小貓命名的唷！

虎斑凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

三花凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

GUISMO凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

MARIANO凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

暹羅凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

YUKI凱特

稀有 | 29寶石 | 異色造型

璀璨金和閃耀銀造型

璀璨金小風

25,000金幣

璀璨金載勇

25,000金幣

閃耀銀小風

10,000金幣

閃耀銀載勇

10,000金幣

全新遊戲模式

我們推出了兩個全新遊戲模式——騎士比武和亂鬥躲避球，還有一個修改後回歸的遊戲模式「道具跑跑」！

騎士比武

從對方基地奪得獎盃即可得分。這個模式與禮物保衛戰類似，但主要有兩點區別：

1.持有獎盃的英雄可以正常攻擊。

2.站在掉落的己方獎盃附近，可以使其更快被送回基地。

亂鬥躲避球

用球擊中敵方英雄可將其擊殺！每次擊殺可以獲得1分。率先得到10分的隊伍可贏得對戰勝利。

  • 用球擊中對手，是擊殺目標的唯一方法。

  • 以一般的方式對英雄造成傷害是無法將其擊殺的。目標生命值只剩1點時，會陷入眩暈，然後恢復生命值。只有用球命中才能擊殺他們！

道具跑跑

將己方所有道具都送至敵方基地的欄位中，即可獲得勝利。成功運送道具還會觸發不同效果！

「道具跑跑」是舊模式的調整優化版本。

  • 無法再攜帶道具跳躍

  • 道具現在改為固定順序，以提升模式的競技性（作為排位賽模式怎麼樣，有人喜歡嗎？）

平衡性調整

英雄削弱或加強調整
漢克小幅削弱武裝配件「銅牆鐵壁」的冷卻時間從15秒延長至18秒
格爾小幅加強超級技能命中後提供的蓄能從100提升至120
小幅加強生命值從2400提升至2800
查斯特小幅削弱超級技能命中後提供的蓄能從100降低至80
格斯小幅削弱極限威能的蓄能倍率從40降低至35
羅莎小幅加強普通攻擊傷害從460提升至500
大幅加強超級技能傷害從1200提升至1500
小風小幅加強生命值從3800提升至4000
艾謎小幅加強普通攻擊傷害從520提升至560
山姆小幅加強極限威能的蓄能倍率從20提升至25
康迪留斯小幅加強生命值從3200提升至3400
賈姬小幅削弱生命值從5000降低至4700
茱茱小幅削弱超級技能的蓄能速率從72降低至65
查莉小幅加強普通攻擊射程從25提升至27
露米大幅削弱最大生命值從2800降低至2600射程從26降低至24

亂鬥競技場專屬平衡性調整

麥希大幅削弱升級生命值加成從650降低至500，升級傷害加成從7%降低至4%
蓓爾大幅削弱升級生命值加成從650降低至550，升級傷害加成從9%降低至5%
納妮大幅削弱升級生命值加成從600降低至500，升級傷害加成從7%降低至5%
羅莎大幅削弱升級生命值加成從750降低至550
塔拉小幅削弱升級傷害加成從6%降低至4%
妮塔小幅削弱升級生命值加成從450降低至350，升級傷害加成從6%降低至5%
阿信小幅削弱升級傷害加成從3%降低至2%
貝瑞小幅削弱升級生命值加成從550降低至450
巴斯特小幅削弱升級生命值加成從750降低至650
滴答小幅加強升級生命值加成從550提升至650，升級傷害加成從5%提升至6%
鷹獵人爆小幅加強升級傷害加成從2%提升至4%
謎寶小幅加強升級傷害加成從4%提升至5%，升級裝彈速度加成從2%提升至2.5%
查克小幅加強升級生命值加成從450提升至550，升級傷害加成從%提升至3%
里昂小幅加強升級生命值加成從450提升至550，升級傷害加成從4%提升至5%
法蘭克小幅加強升級傷害加成從2%提升至4%
小幅加強升級裝彈速度加成從2%提升至2.5%
格斯小幅加強升級生命值加成從650提升至700，升級傷害加成從4%提升至5%
艾德加小幅加強升級生命值加成從250提升至350
艾爾普里莫小幅加強升級生命值加成從750提升至800
麥克絲小幅加強升級傷害加成從4%提升至5%
吉恩小幅加強升級傷害加成從5%提升至6%
拜倫小幅加強升級傷害加成從3%提升至5%
達里爾小幅加強升級生命值加成從750提升至800
阿魯小幅加強升級傷害加成從2%提升至4%
駛徒小幅加強升級生命值加成從550提升至600
亂鬥競技場雙方基地小幅加強基地射程內，如果有友軍英雄正在受到攻擊，則基地會優先選擇發動攻擊的敵方英雄作為目標（與防禦塔機制相同）。

英雄重製

  • 狂牛

    • 超級技能調整：現在可以調整狂牛超級技能的釋放距離。他會對沿途所有英雄造成傷害，並在衝鋒末端對敵人造成減速效果。

    • 武裝配件「重踏鐵靴」調整：狂牛的下次超級技能還會在命中時短暫擊暈敵人。

  • 道格

    • 天賦（新）：治療友軍可為超級技能蓄能。

    • 超級技能調整：發射的熱狗現在可以大幅度轉向，自動飛向友軍。

    • 能力之星「速食主義」調整：道格成功復活友軍後，自己會回滿生命值。

地圖、遊戲模式和排位賽調整

場景

  • 增加：

    • 愛神沼澤

    • 魔法森林

    • 監控中心

    • 屋頂穿梭

地圖

  • 5v5亂鬥曲棍球：

    • 雪頂廣場

    • 冰雪消融

    • 極寒冰場

    • 強勁寒流

  • 亂鬥躲避球：

    • 月亮草地

    • 反彈奪球

    • 推推搡搡

    • 兼職工作

    • 甩球地帶

    • 垂柳守望

  • 道具跑跑

    • 清新綠色

    • 無限迴轉

    • 瘋狂跳過

  • 社群地圖

    • 5v5亂鬥足球* 瘋狂主播（Hakku）* 口袋樂趣（IAmNumberFour）

    • 5v5寶石爭奪戰* 鵝卵石沼澤（IzzyTheSilly）* 公共交通（Karrotz3）

    • 5v5極限淘汰賽* 亂鬥宇宙（PhotonWinz）* 空虛機器（PhotonWinz）

    • 5v5積分爭奪戰* 嘻嘻哈哈（Daving）* 終結之島（Schnauzer）

    • 寶石爭奪戰* 低語山谷* 漠不關心

    • 亂鬥足球* 偏離正軌* 費氏數列

    • 積分爭奪戰* 1點35* 時光飛逝

    • 據點搶奪戰* 主力隊員

    • 極限淘汰賽* 未雨綢繆* 水之召喚

    • 亂鬥擂台* 拋硬幣* 搜索毀滅

    • 金庫攻防戰* 快如閃電* 邊緣洞穴

排位賽

  • RANK在傳奇III以上的積分損失降低，現在接近固定扣分。

  • 配對到相同對手的最短間隔從12小時調整為1小時

第1賽季

  • 免費英雄輪換：

    • 蓓爾

    • 沙迪

第2賽季

  • 免費英雄輪換：

    • 安傑洛

    • 阿魯

    • 梅格

問題修復和其他優化

優化

  • 優化開啟遊戲的載入速度，在部分裝置上足足快了一倍！

  • 新手教學更新。

  • 友誼戰房間現在可以為機器人欄位選擇英雄。

  • 德拉古的超級技能現在會顯示持續時間。

  • 每日簽到優化：

    • 介面會立刻彈出。

    • 24小時計時改為以伺服器時間為準，玩家體驗會更一致。

    • 通知訊息的觸發更準確，僅在48小時未登入遊戲後出現。

  • 在特定英雄和造型身上新增尾巴搖擺的物理效果和動態翅膀。

問題修復

  • 修復「亂鬥隊長」造型使用超級技能時的音效問題。

  • 修復小風極限威能狀態下使用超級技能時，能力之星動畫特效出錯（之前是彩屑特效）的問題。

  • 修復小風切換形態時，可直接清除其他英雄對她施加的標記類效果的問題。

  • 修復藝妓形態下的小風被「鬼迷心竅」操控時，仍然會對葳洛及其隊友造成傷害、不按照技能設計正常攻擊小風隊友的問題。

  • 修復小風切換形態時，可直接清除其他英雄對她施加的標記類效果的問題。

  • 修復小風在草叢中使用武裝配件時，會短暫顯形、暴露位置的問題。

  • 修復亂鬥足球模式中的足球標誌問題。

  • 亂鬥競技場模式 - 基地防禦塔對機器人造成的傷害降低20%

  • 亂鬥競技場模式 - 防禦塔和機器人不再根據距離攻擊目標。開始與目標戰鬥後，它們就會始終鎖定目標。

  • 《我有兩張嘴，我要吶喊》——修復樂園巨星造型的唱歌動畫會同時出現兩張嘴巴的問題。

  • 修復升至新RANK後，主介面的排位賽相關提示一直不消失的問題。

  • 修復超級豬豬獎勵數量畫面顯示有誤的問題。

  • 修復在特定裝置上，修改普通攻擊和超級技能按鈕布局有時無法生效，圖示還會變大的問題。

全球定價
我們將全球定價測試拓展到更多地區。全球定價能讓我們更貼近玩家所在地的商品與服務成本，進而提供更符合當地消費程度的遊戲內購買價格。同一國家/地區的玩家可能會看到不同的遊戲特惠價格。請注意：全球定價仍處於測試階段，目前並非最終版本。