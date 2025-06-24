2025年6月更新詳情
維護和平衡性調整 - 6月30日
問題修復
• 修復榮耀之路上寶物之星獎勵未能自動領取的問題（如果你錯過了，這些獎勵會在你下次進入遊戲時自動領取）
• 修復范的超級技能攻擊未能正常為超級技能蓄能的問題
• 修復道格的武裝配件「雙份熱狗」在他開啟極限威能時也會對友軍生效的問題
• 修復異芙的武裝配件「偉大母愛」在她使用超級技能或極限威能時無法生效的問題
• 修復愛莉的勝場沒有計入紀錄的問題
• 修復珍娜在極限威能狀態下使用超級技能後，極限威能效果會一直保留的問題
• 修復米可偷取彈藥的能力之星未能正常生效的問題
• 修復速度加成數值有時候會高於預期的問題
• 修復亂鬥足球模式中，小風的超級技能會在某些情況下導致遊戲閃退的問題
• 修復霸子對近距離目標的擊暈時間過長的問題
我們還發布了一次非強制性更新來修復手柄透明度過低的問題，並防止Android裝置在首次載入新內容時出現閃退！
平衡性調整
愛莉
• 最大生命值：從4100提升為3900
• 武裝配件「冷血尋蹤」的激怒狀態持續時間：從6秒縮短為4秒
• 能力之星「兇暴猛獸」對裝彈速度的提升：從40%調整為25%
亂鬥競技場
增強
滴答
• 傷害：從6%提升為8%
• 移動速度：從10提升為12
駛徒
• 生命值：從600提升為700
• 傷害：從5%提升為7%
謎寶
• 生命值：從550提升為650
• 傷害：從5%提升為6%
削弱
葛蕾特
• 傷害：從6%降低為4%
• 移動速度：從8降低為4
珍娜
• 生命值：從650降低為500
羅莎
• 生命值：從550降低為500
• 傷害：從4%降低為3%
巴斯特
• 傷害：從4%降低為3%
保力
• 生命值：從550降低為450
貝瑞
• 傷害：從3%降低為2%
蘿拉
• 傷害：從6%降低為4%
帕姆
• 生命值：從600降低為500
美好星樂園、愛莉與特朗克、凱特極限威能、紀錄，還有更多精彩內容！
榮耀之路重製
我們重製了榮耀之路，新版本靈感正是源自美好星樂園！
前往美好星樂園——亂鬥英雄們的家，在這裡一路前進，透過不同的榮耀世界解鎖豐厚獎勵！「世界」指的是美好星樂園中的不同區域。每個世界都是三個英雄三人組的「家」，裡面還有他們的專屬區域！
本次更新推出了「小鎮廣場」和「亂鬥之城」世界，其他全新或已有的世界也會在未來陸續加入！
獎勵調整
全新榮耀之路可獲取的獎勵如下：
傳奇寶物之星
極限威能寶物之星
神話寶物之星
寶物之星
能量點數
金幣
英雄積分
閃光幣
其他調整
榮耀之路的長度由70,000盃延伸至100,000盃
稀有及超稀有英雄現僅可透過榮耀之路解鎖（不再使用寶石解鎖）
問題解答
如果我還有獎勵未領取會怎樣？
尚未領取的獎勵（包括英雄）將在更新實裝時，由系統自動領取並發放放到你的帳號中。
新版榮耀之路的獎勵更好嗎？
沒錯！本次榮耀之路重製後，獎勵也變得更豐厚囉！除了原有內容外，舊版專精系統中的部分獎勵也轉入了新的榮耀之路當中，並增加了如傳奇寶物之星、極限威能寶物之星、閃光幣等新獎勵！
仍在施工中的世界有獎勵可領嗎？
有！即便是尚未完工的世界，你也可以在其中推進進度，贏取極限威能寶物之星、閃光幣等新增的獎勵。
紀錄！
如果你沒有參加最近的「專精暴漲」社群活動，可能會好奇專精怎麼消失了，現在為什麼多了一堆選單列表。讓我們來為你介紹一下吧！
紀錄是什麼？
紀錄是我們全新推出的一項成就系統，內容涉及各位英雄和你的遊戲進度！在亂鬥中達成特定目標，即可完成對應的紀錄。這些目標難度不一，有些比較簡單，有些則很有挑戰性。
例如：
用小辣椒贏得10場對戰
總治療量達到500,000
在亂鬥足球中，每位隊友都觸球後成功踢進一球
大部分紀錄的獎勵是寶物之星，達成更具挑戰性的紀錄還會獲得獨特外觀或傳奇寶物之星！
紀錄等級
每完成一項紀錄，你都能獲得紀錄積分。
紀錄積分將提升你的紀錄總評分。隨著評分越來越高，紀錄等級就會對應提升。
為什麼要提升紀錄等級？因為你能獲得專屬的亂鬥名片獎勵！
本次更新上線時，共設有10個紀錄等級。
你的最高紀錄等級將展示在個人資料頁面。
每當你的紀錄等級提升，系統會自動在戰隊頻道發送提示訊息以示慶祝！
你每次達成紀錄時都會收到通知，還可在榮耀之路的紀錄總覽介面查看所有紀錄。
在這裡，你可以查看每項紀錄的進度、可獲得的獎勵和目前紀錄等級！
告別專精
比起專精，新的紀錄系統到底改了哪些內容？
我們用「使用特定英雄贏得X場對戰」的紀錄，取代了原本的專精系統。
每位英雄一開始有5項不同的紀錄可以完成。後3項提供的獎勵是原專精系統中的專屬外觀，所以大家不用擔心拿不到以前的專精稱號！
此外要說明的是，專精系統中的資源獎勵將轉移到榮耀之路上，還有一部分會轉換為紀錄系統的寶物之星獎勵。放心，我們沒有取消任何大家可能拿到的進度獎勵！
未領取的專精獎勵會在更新上線後統一發放。
亂鬥名片上的專精相關標誌將改為排位賽相關。
紀錄系統會在總獎盃數達到350盃後解鎖。
極限威能
露米 - 鼓手SOLO
露米的超級技能引發最後一次爆炸時，左右兩側還會額外爆炸一次！
道格 - 免費加料
道格的小吃出擊還會在獲得了追加餐點的友軍身上同步釋放。
凱特 - 貓爪在上
凱特用超級技能擊暈敵人的同時，不會貼在敵人身上，而是可以正常移動和攻擊。
跳到隊友身上時，提供的治療效果會更強，而且球球的射程會變得更遠！
R-T - 全面監控
R-T在極限威能狀態下使用超級技能後，自己和底座都會環繞有可造成傷害的防衛雷射！
查克 - 火車衝衝
查克的下一次衝刺不限距離，並且會在身後留下能造成傷害的有毒蒸氣！
謝德 - 駭人熊抱
謝德在極限威能狀態下使用超級技能，所有普通攻擊都會造成最大傷害，即使敵人沒有位於擁抱的中心位置也一樣。
莫 - 起司動力
莫的鑽地機攻擊範圍更遠、持續時間更長！
德拉古 - 焚燼烈焰
德拉古的巨龍噴吐火焰的範圍更大、射程更遠！
邦妮 - 驚天一躍
邦妮從克萊德中發射並落地時可擊暈敵人，她身邊還會掉落能造成傷害的牙齒！
兩位新英雄！
愛莉 - 神話刺客
愛莉是愛神沼澤中的一位機械師。愛莉是愛神沼澤的一位機械師。她非常害羞，很喜歡修理東西，無論是修理壞掉的機械還是......修理被她無情追蹤的其他英雄。
如果你半夜走路回家時聽到奇怪的聲音，可能是愛莉想和你問好！
天賦：
該英雄在追獵生命值較低的敵人時，會進入激怒狀態並獲得移動速度加成。
普通攻擊：泥沼橫掃
愛莉向前衝鋒，一路橫掃敵人。愛莉位於草叢或水中時，則會變為向前跳躍。泥沼橫掃的攻擊距離會隨她的移動速度而變化。
超級技能：無情追獵
愛莉開始潛行，進入會閃爍的隱身狀態，並讓自己在一段時間內可以看到所有敵人。她的下一次普通攻擊可造成額外傷害，具體傷害取決於目標生命值。目標生命值越高，愛莉造成的傷害就越高！
斷尾求生
處於激怒狀態時，愛莉脫離戰鬥後會以更快速度恢復生命值！
兇暴猛獸
處於激怒狀態時，愛莉的裝彈速度提升。
上門食材
愛莉的下一次普通攻擊還會治療自己，治療量為傷害的100%。
冷血尋蹤
愛莉進入激怒狀態，持續6秒。只能在視野內有敵人時使用。
特朗克 - 史詩坦克
特朗克是棵怎麼看都很奇怪的樹。
難道是因為……它其實是由一群超高智商的螞蟻操控的仿生機械樹？不可能吧，那也太荒謬了。
普通攻擊：螞蟻迴旋
特朗克在短暫延遲後旋轉一圈，對敵人造成傷害並灑落螞蟻。待在螞蟻附近時，特朗克會獲得移動速度加成和傷害加成。旋轉時，可對站在圓圈邊緣的敵人造成更高傷害。
超級技能：別惹滾木
特朗克朝敵人衝過去，一路灑落螞蟻，碰到牆壁還可反彈！
昆蟲霸主
螞蟻還會使敵方傷害降低。
群落偵查兵
螞蟻在草叢中時可以提供視野。
蟻后號令
特朗克立即在大範圍內灑落螞蟻。
強壯工蟻
接下來幾秒內，特朗克受到的首次傷害會轉化為生命值。
天使與惡魔活動回歸！
我們將在7、8月各推出一次持續12天的天使與惡魔活動。
與之前的首次活動類似，大家可以使用各種天使技能與惡魔技能，為英雄賦予全新的強大能力。
但這次不同之處在於，所有技能一開始就會全部解鎖！
透過解鎖技能欄位，你最多可以同時啟用3個技能。
每次活動開始時，所有玩家會解鎖1個技能欄位，後續可透過開啟天使或惡魔寶物之星最多再解鎖2個欄位。
也就是說，你最多能同時裝備3個技能，讓英雄獲得超強力量！嘗試不同組合，探索各個遊戲模式中的最佳技能搭配吧！
每個技能都擁有主要效果，特定技能搭配使用時，還能產生額外的協同效果。當已裝備的技能觸發協同效果時，對應技能欄會發光！
更多資訊
天使寶物之星與惡魔寶物之星可透過每日對戰獎勵、任務和對決獲得。
透過天使和惡魔寶物之星，你有機會獲取全新天使造型和惡魔造型各3款，以及上一次活動中推出的天使大戰惡魔造型！
你可以在活動中心查看你解鎖了哪些活動主題造型。
即使沒有獲得英雄，也可以透過天使之星和惡魔之星開出該英雄的活動造型！
靈魂戰場與奪魂之戰模式回歸！
以下是本次活動中可獲取的造型：
神眷者
史詩 | 可透過天使之星獲取
天界8號
史詩 | 可透過天使之星獲取
至高英靈
史詩 | 可透過天使之星獲取
煉獄武者
史詩 | 可透過惡魔之星獲取
地獄狂牛
神話 | 可透過惡魔之星獲取
惡劣小鬼
史詩 | 可透過惡魔之星獲取
亂鬥主題季與造型
冥府傳說
本次講述神話故事的亂鬥主題季將於7月3日開始！
冥王黑帝斯
亂鬥通行券造型
來世之神
亂鬥通行券造型 | 異色造型1
冥界之星
亂鬥通行券造型 | 異色造型2
冥后波瑟芬妮
超稀有 | 79寶石
睡神修普諾斯
傳奇 | 299寶石
佩加索斯
史詩 | 149寶石
伊卡洛斯
超稀有 | 79寶石
牧羊巨人
史詩 | 149寶石
美好星騎士團
全新主題季，圓你騎士夢——8月7日正式開啟！
亞瑟王
亂鬥通行券造型
石中弓
亂鬥通行券造型 | 異色造型1
騎士王
亂鬥通行券造型 | 異色造型2
惡魂騎士
史詩 | 149寶石
邪靈騎士
史詩 | 149寶石
高潔騎士
神話 | 199寶石
不羈騎士
神話 | 199寶石
先祖騎士
神話 | 199寶石
Supercell MAKE造型 - 創意來自KALATOR
29寶石造型
遊獵者
稀有 | 29寶石
游泳健將
稀有 | 29寶石
暴走族
稀有 | 29寶石
超級大獎
稀有 | 29寶石
大炸「蛋」
稀有 | 29寶石
昔日幻影
稀有 | 29寶石
國際貓咪日！
為了慶祝國際凱特……嗯，我是說國際_貓咪_日，我們帶來了6款凱特的異色造型，其中有些還是以遊戲團隊自己養的小貓命名的唷！
虎斑凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
三花凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
GUISMO凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
MARIANO凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
暹羅凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
YUKI凱特
稀有 | 29寶石 | 異色造型
璀璨金和閃耀銀造型
璀璨金小風
25,000金幣
璀璨金載勇
25,000金幣
閃耀銀小風
10,000金幣
閃耀銀載勇
10,000金幣
全新遊戲模式
我們推出了兩個全新遊戲模式——騎士比武和亂鬥躲避球，還有一個修改後回歸的遊戲模式「道具跑跑」！
騎士比武
從對方基地奪得獎盃即可得分。這個模式與禮物保衛戰類似，但主要有兩點區別：
1.持有獎盃的英雄可以正常攻擊。
2.站在掉落的己方獎盃附近，可以使其更快被送回基地。
亂鬥躲避球
用球擊中敵方英雄可將其擊殺！每次擊殺可以獲得1分。率先得到10分的隊伍可贏得對戰勝利。
用球擊中對手，是擊殺目標的唯一方法。
以一般的方式對英雄造成傷害是無法將其擊殺的。目標生命值只剩1點時，會陷入眩暈，然後恢復生命值。只有用球命中才能擊殺他們！
道具跑跑
將己方所有道具都送至敵方基地的欄位中，即可獲得勝利。成功運送道具還會觸發不同效果！
「道具跑跑」是舊模式的調整優化版本。
無法再攜帶道具跳躍
道具現在改為固定順序，以提升模式的競技性（作為排位賽模式怎麼樣，有人喜歡嗎？）
平衡性調整
|英雄
|削弱或加強
|調整
|漢克
|小幅削弱
|武裝配件「銅牆鐵壁」的冷卻時間從15秒延長至18秒
|格爾
|小幅加強
|超級技能命中後提供的蓄能從100提升至120
|鴉
|小幅加強
|生命值從2400提升至2800
|查斯特
|小幅削弱
|超級技能命中後提供的蓄能從100降低至80
|格斯
|小幅削弱
|極限威能的蓄能倍率從40降低至35
|羅莎
|小幅加強
|普通攻擊傷害從460提升至500
|范
|大幅加強
|超級技能傷害從1200提升至1500
|小風
|小幅加強
|生命值從3800提升至4000
|艾謎
|小幅加強
|普通攻擊傷害從520提升至560
|山姆
|小幅加強
|極限威能的蓄能倍率從20提升至25
|康迪留斯
|小幅加強
|生命值從3200提升至3400
|賈姬
|小幅削弱
|生命值從5000降低至4700
|茱茱
|小幅削弱
|超級技能的蓄能速率從72降低至65
|查莉
|小幅加強
|普通攻擊射程從25提升至27
|露米
|大幅削弱
|最大生命值從2800降低至2600射程從26降低至24
亂鬥競技場專屬平衡性調整
|麥希
|大幅削弱
|升級生命值加成從650降低至500，升級傷害加成從7%降低至4%
|蓓爾
|大幅削弱
|升級生命值加成從650降低至550，升級傷害加成從9%降低至5%
|納妮
|大幅削弱
|升級生命值加成從600降低至500，升級傷害加成從7%降低至5%
|羅莎
|大幅削弱
|升級生命值加成從750降低至550
|塔拉
|小幅削弱
|升級傷害加成從6%降低至4%
|妮塔
|小幅削弱
|升級生命值加成從450降低至350，升級傷害加成從6%降低至5%
|阿信
|小幅削弱
|升級傷害加成從3%降低至2%
|貝瑞
|小幅削弱
|升級生命值加成從550降低至450
|巴斯特
|小幅削弱
|升級生命值加成從750降低至650
|滴答
|小幅加強
|升級生命值加成從550提升至650，升級傷害加成從5%提升至6%
|鷹獵人爆
|小幅加強
|升級傷害加成從2%提升至4%
|謎寶
|小幅加強
|升級傷害加成從4%提升至5%，升級裝彈速度加成從2%提升至2.5%
|查克
|小幅加強
|升級生命值加成從450提升至550，升級傷害加成從%提升至3%
|里昂
|小幅加強
|升級生命值加成從450提升至550，升級傷害加成從4%提升至5%
|法蘭克
|小幅加強
|升級傷害加成從2%提升至4%
|范
|小幅加強
|升級裝彈速度加成從2%提升至2.5%
|格斯
|小幅加強
|升級生命值加成從650提升至700，升級傷害加成從4%提升至5%
|艾德加
|小幅加強
|升級生命值加成從250提升至350
|艾爾普里莫
|小幅加強
|升級生命值加成從750提升至800
|麥克絲
|小幅加強
|升級傷害加成從4%提升至5%
|吉恩
|小幅加強
|升級傷害加成從5%提升至6%
|拜倫
|小幅加強
|升級傷害加成從3%提升至5%
|達里爾
|小幅加強
|升級生命值加成從750提升至800
|阿魯
|小幅加強
|升級傷害加成從2%提升至4%
|駛徒
|小幅加強
|升級生命值加成從550提升至600
|亂鬥競技場雙方基地
|小幅加強
|基地射程內，如果有友軍英雄正在受到攻擊，則基地會優先選擇發動攻擊的敵方英雄作為目標（與防禦塔機制相同）。
英雄重製
狂牛
超級技能調整：現在可以調整狂牛超級技能的釋放距離。他會對沿途所有英雄造成傷害，並在衝鋒末端對敵人造成減速效果。
武裝配件「重踏鐵靴」調整：狂牛的下次超級技能還會在命中時短暫擊暈敵人。
道格
天賦（新）：治療友軍可為超級技能蓄能。
超級技能調整：發射的熱狗現在可以大幅度轉向，自動飛向友軍。
能力之星「速食主義」調整：道格成功復活友軍後，自己會回滿生命值。
地圖、遊戲模式和排位賽調整
場景
增加：
愛神沼澤
魔法森林
監控中心
屋頂穿梭
地圖
5v5亂鬥曲棍球：
雪頂廣場
冰雪消融
極寒冰場
強勁寒流
亂鬥躲避球：
月亮草地
反彈奪球
推推搡搡
兼職工作
甩球地帶
垂柳守望
道具跑跑
清新綠色
無限迴轉
瘋狂跳過
社群地圖
5v5亂鬥足球* 瘋狂主播（Hakku）* 口袋樂趣（IAmNumberFour）
5v5寶石爭奪戰* 鵝卵石沼澤（IzzyTheSilly）* 公共交通（Karrotz3）
5v5極限淘汰賽* 亂鬥宇宙（PhotonWinz）* 空虛機器（PhotonWinz）
5v5積分爭奪戰* 嘻嘻哈哈（Daving）* 終結之島（Schnauzer）
寶石爭奪戰* 低語山谷* 漠不關心
亂鬥足球* 偏離正軌* 費氏數列
積分爭奪戰* 1點35* 時光飛逝
據點搶奪戰* 主力隊員
極限淘汰賽* 未雨綢繆* 水之召喚
亂鬥擂台* 拋硬幣* 搜索毀滅
金庫攻防戰* 快如閃電* 邊緣洞穴
排位賽
RANK在傳奇III以上的積分損失降低，現在接近固定扣分。
配對到相同對手的最短間隔從12小時調整為1小時
第1賽季
免費英雄輪換：
蓓爾
范
沙迪
第2賽季
免費英雄輪換：
安傑洛
阿魯
梅格
問題修復和其他優化
優化
優化開啟遊戲的載入速度，在部分裝置上足足快了一倍！
新手教學更新。
友誼戰房間現在可以為機器人欄位選擇英雄。
德拉古的超級技能現在會顯示持續時間。
每日簽到優化：
介面會立刻彈出。
24小時計時改為以伺服器時間為準，玩家體驗會更一致。
通知訊息的觸發更準確，僅在48小時未登入遊戲後出現。
在特定英雄和造型身上新增尾巴搖擺的物理效果和動態翅膀。
問題修復
修復「亂鬥隊長」造型使用超級技能時的音效問題。
修復小風極限威能狀態下使用超級技能時，能力之星動畫特效出錯（之前是彩屑特效）的問題。
修復小風切換形態時，可直接清除其他英雄對她施加的標記類效果的問題。
修復藝妓形態下的小風被「鬼迷心竅」操控時，仍然會對葳洛及其隊友造成傷害、不按照技能設計正常攻擊小風隊友的問題。
修復小風切換形態時，可直接清除其他英雄對她施加的標記類效果的問題。
修復小風在草叢中使用武裝配件時，會短暫顯形、暴露位置的問題。
修復亂鬥足球模式中的足球標誌問題。
亂鬥競技場模式 - 基地防禦塔對機器人造成的傷害降低20%
亂鬥競技場模式 - 防禦塔和機器人不再根據距離攻擊目標。開始與目標戰鬥後，它們就會始終鎖定目標。
《我有兩張嘴，我要吶喊》——修復樂園巨星造型的唱歌動畫會同時出現兩張嘴巴的問題。
修復升至新RANK後，主介面的排位賽相關提示一直不消失的問題。
修復超級豬豬獎勵數量畫面顯示有誤的問題。
修復在特定裝置上，修改普通攻擊和超級技能按鈕布局有時無法生效，圖示還會變大的問題。
全球定價
我們將全球定價測試拓展到更多地區。全球定價能讓我們更貼近玩家所在地的商品與服務成本，進而提供更符合當地消費程度的遊戲內購買價格。同一國家/地區的玩家可能會看到不同的遊戲特惠價格。請注意：全球定價仍處於測試階段，目前並非最終版本。