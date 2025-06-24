問題修復

• 修復榮耀之路上寶物之星獎勵未能自動領取的問題（如果你錯過了，這些獎勵會在你下次進入遊戲時自動領取）

• 修復范的超級技能攻擊未能正常為超級技能蓄能的問題

• 修復道格的武裝配件「雙份熱狗」在他開啟極限威能時也會對友軍生效的問題

• 修復異芙的武裝配件「偉大母愛」在她使用超級技能或極限威能時無法生效的問題

• 修復愛莉的勝場沒有計入紀錄的問題

• 修復珍娜在極限威能狀態下使用超級技能後，極限威能效果會一直保留的問題

• 修復米可偷取彈藥的能力之星未能正常生效的問題

• 修復速度加成數值有時候會高於預期的問題

• 修復亂鬥足球模式中，小風的超級技能會在某些情況下導致遊戲閃退的問題

• 修復霸子對近距離目標的擊暈時間過長的問題

我們還發布了一次非強制性更新來修復手柄透明度過低的問題，並防止Android裝置在首次載入新內容時出現閃退！

平衡性調整

愛莉

• 最大生命值：從4100提升為3900

• 武裝配件「冷血尋蹤」的激怒狀態持續時間：從6秒縮短為4秒

• 能力之星「兇暴猛獸」對裝彈速度的提升：從40%調整為25%

亂鬥競技場

增強

滴答

• 傷害：從6%提升為8%

• 移動速度：從10提升為12

駛徒

• 生命值：從600提升為700

• 傷害：從5%提升為7%

謎寶

• 生命值：從550提升為650

• 傷害：從5%提升為6%

削弱

葛蕾特

• 傷害：從6%降低為4%

• 移動速度：從8降低為4

珍娜

• 生命值：從650降低為500

羅莎

• 生命值：從550降低為500

• 傷害：從4%降低為3%

巴斯特

• 傷害：從4%降低為3%

保力

• 生命值：從550降低為450

貝瑞

• 傷害：從3%降低為2%

蘿拉

• 傷害：從6%降低為4%

帕姆

• 生命值：從600降低為500