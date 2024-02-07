2 月7日維護內容

平衡性調整

削弱 麥希 超級技能蓄能：從3次普攻調整為4次普攻 賴瑞與羅瑞 超級技能蓄能：從5次普攻調整為8次普攻 基礎生命值從3400降低至3000 能力之星「協議：保護」：賴瑞轉移傷害減少，從100%降低至30% 能力之星「協議：支援」：現在只有在羅瑞擊中其他敵人時，賴瑞才會裝填彈藥



我們也正在測試移除武裝配件蓄能超級技能（這導致了范和艾德加變得更強），但仍需要進行更多測試，並可能於下次更新中實裝。

1月18日維護內容

進行例行伺服器維護與優化

1月11日維護內容



平衡性調整

加強 彈射 超級技能傷害從320提升至360 略微提升超級技能的蓄能效益 奔騰 基礎生命值從3000提升至3300 達里爾 普通攻擊的子彈飛行速度從3044提升至4000 霸子 基礎生命值從4400提升至4800

削弱 鷹獵人爆 普通攻擊的基礎傷害由700降低至640 超級技能蓄能：從8次普攻調整為9次普攻 凱特 附著在隊友身上的投擲傷害從2000降低至1600 修復超級技能蓄能因能量方塊增加而提升的問題 修復武裝配件「紙箱躲貓貓」在移動時可以為超級技能蓄能的問題 凱特跳至敵方英雄身上時可以被攻擊 修復凱特跳至友方英雄身上，在超級技能結束與友方英雄分開時，又可以使用超級技能的問題 凱特無法跳至剛重生的英雄身上 羅莎 普通攻擊命中提供的蓄能：從97調整為75 （超級技能蓄能：從3次普攻調整為4次普攻）



問題修復與其他調整

移除5v5冬季地圖中的冰面地塊

修復亂鬥足球中，球可被藏至隊伍球門後方區域的問題

超級豬豬調整 每位玩家的入場券數量減少至15張 調整超級豬豬被填滿所需的獲勝場數（現在變得稍微容易一點！）



1月5日維護內容



我們正在修復新推出的月度亂鬥通行證其相關問題：

在本主題季開始之前從Supercell商店或合作夥伴商店購買，並存放在Supercell商店庫存的亂鬥通行券，當前啟用應為高級亂鬥通行券

先前透過上述管道購買亂鬥通行券的玩家將收到升級後的高級亂鬥通行證（預計在下週補發）

修復購買2次亂鬥通行證可獲得大量寶石的問題

我們將很快移除玩家透過該問題獲得的額外寶石（也有可能是在下週移除）

12月18日維護內容與可選更新版本

問題修復

修復連勝機制問題並重新啟用

修復莫提斯、彈射、史派克和布洛克的武裝配件傷害問題

調整部分語言其亂鬥通行證和米可的相關翻譯

平衡性調整

修正「再來一場」任務難度（現在較低）

削弱 范 極限威能蓄能率從40減少至20 極限威能加成的護盾從25％減少至15％ 艾德加 極限威能蓄能率從40減少至25



此外，iOS系統與Android系統推出了可選更新版本，修復以下問題：

修復某些裝置上排行榜的異常問題

修復線上好友顯示錯誤的問題

修復商店「免費」提示的異常問題

請記得相關版本推出後，至系統對應的應用商店更新！

12月13日公告

由於連勝機制存在問題，該問題使得玩家可從地圖編輯器中獲得獎盃。為了避免此問題被利用，我們禁用連勝機制，待遊戲團隊修復此問題。預計在12月20日的週初其維護和可選更新中修復。

全新英雄：米可（神話）

類型：刺客型

普通攻擊： 蹦蹦躍擊 米可向前跳躍一小段距離，在落地後對附近敵人造成傷害。

超級技能： 高空取景 短暫延遲後，米可高高跳起，然後選擇自己的落地位置，並在落地時對附近敵人造成傷害。

武裝配件： 刺耳尖叫 米可向最近的敵人發出尖叫，造成傷害並使其減速2秒。

武裝配件： 凌空飛躍 米可的下一次跳躍距離延長34%。

能力之星： 猴子偷彈 每過5秒，米可的下一發普通攻擊會偷取敵人的彈藥。

能力之星： 爆裂破音 米可對非英雄單位可造成100%的額外傷害。

極限威能： 音浪衝擊 米可的超級技能落地時，還會擊暈附近的敵人1.5秒。



全新英雄：凱特（傳奇）

類型：輔助型

天賦： 超級技能自動蓄能

普通攻擊（不在英雄背上）： 抓抓 凱特揮爪攻擊附近扇形範圍內的敵人。

普通攻擊（在英雄背上）： 球球 凱特在友方英雄背上時，可丟出會爆炸的毛球。

超級技能： 帶上我吧 跳到另一個英雄的背上。治療友軍或對敵人造成持續傷害。

武裝配件： 紙箱躲貓貓 凱特進入隱身狀態，為超級技能蓄能。靜止不動時，蓄能速度變快。

武裝配件： 吃漢堡囉 凱特為自己和背著他的友方英雄恢復生命值。

能力之星： 元氣滿滿 凱特收集的能量方塊會有兩倍加成效果。

能力之星： 超級黏人 延長在友方英雄背上停留的最長時間。



全新英雄：賴瑞和羅瑞（史詩）

類型：壓制型

普通攻擊： 售票機 發射一疊門票，落地時爆炸兩次。

超級技能： 呼叫支援 召喚羅瑞前來幫忙。羅瑞用手中的電擊槍攻擊附近的敵人！

武裝配件： 指令：交換 與羅瑞交換武器。

武裝配件： 指令：撤離 賴瑞和羅瑞互相衝向對方位置，並使兩人都恢復33%的最大生命值。

能力之星： 協議：保護 如果羅瑞處於射程範圍內，賴瑞受到的所有傷害將轉移給羅瑞。

能力之星： 協議：支援 如果羅瑞處於射程範圍內，當他對敵人造成傷害時，會為賴瑞裝填30%的彈藥。



全新極限威能

米可： 音浪衝擊 米可的超級技能落地時，還會擊暈附近的敵人1.5秒。

爆破麥克： 連環爆炸 爆破蹦蹦蹦還會放出小炸彈。

艾德加： 極限爆發 使用超級技能後，可在幾秒內提高超級技能蓄能速度和裝彈速度。

范： 猛龍過江 無影腳可穿透牆壁，並在路徑上留下爆米花。

鴉： 迴旋利刃 鴉的飛刀能穿透目標，還會像迴旋鏢一樣飛回來。

里昂： 邊境行者 里昂攻擊敵人時也可保持隱形狀態。



強化裝置

莫提斯全新強化裝置：蝙蝠風暴（神話）

蝙蝠（超級技能召喚物）的速度提升50%。

全新造型

迷你主題：亂鬥聖誕節和凜冬暗黑童話

聖誕老徒（駛徒造型，149寶石）

綠毛鬼靈精（米可造型，149寶石）

亂鬥聖誕節和凜冬暗黑童話造型將在12月中旬推出

1月亂鬥主題季：美好星卡通工作室

粉貓女僕（葛蕾特造型，亂鬥通行券）

黃貓女僕和綠貓女僕異色造型（葛蕾特造型，高級亂鬥通行券）

飛天小派克（史派克造型，299寶石）

終極大魔王（彈射造型，星光聯賽）

美好星卡通工作室主題季將於2024年1月4日開始

2月亂鬥主題季：龍年大吉

喵喵武僧（凱特造型，亂鬥通行券）

金爪武僧和暗爪武僧異色造型（凱特造型，高級亂鬥通行券）

齊天大聖（米可造型，299寶石）

防毒軟體（比特8號造型，299寶石）

龍的傳人（范造型，149寶石）

龍年大吉主題季將於2024年2月1日開始

其他造型

法式馬卡龍（米可造型，29寶石）：12月中旬推出

暗黑天使（柯爾特造型，玩家創意造型、概念來自Dodi、Angelo和Kakatpoke：可透過亂鬥聖誕節大狂歡活動免費領取，活動結束後價格為149寶石）：12月底推出

神貓怪盜（凱特造型，29寶石）：1月初推出

監視器畫面（波可造型，199寶石）：1月中旬推出

電玩搖桿（賴瑞和羅瑞造型，29寶石）：2月初推出

爆走四分衛（艾爾普里莫造型，199寶石）：2月初推出

森巴掌旗官（小辣椒造型，巴西狂歡節慶祝造型：149寶石）：2月中旬推出

情人節娃娃（潔西造型，29寶石）：2月中旬推出

冠軍歐提斯（歐提斯造型，ZETA Division 2023荒野亂鬥全球總冠軍造型：149寶石）：12月中旬推出

藍國王和紅國王（法蘭克造型，Supercell Store專屬造型：299寶石）：推出日期待定

造型重製

雪莉基礎模組

全新外觀內容

表情

米可系列表情

監視器畫面

聖誕老徒

綠毛鬼靈精

飛天小派克系列、美好星卡通工作室系列、終極大魔王、粉貓女僕、黃貓女僕和綠貓女僕、卡通大戰

爆走四分衛、美式足球

森巴掌旗官

龍年大吉系列、金龍獎盃

齊天大聖

龍的傳人

凱特系列

喵喵武僧、金爪武僧和暗爪武僧

賴瑞和羅瑞系列

冠軍歐提斯

暗黑天使

藍國王系列

防毒軟體系列

勁辣老麥

多汁大魯堡

嗜糖少年

極限威能：里昂、米可、爆破麥克、范、鴉和艾德加

噴漆

米可

亂鬥聖誕節親親、亂鬥聖誕節糖果

飛天小派克、終極大魔王、美好星卡通糖果

爆走四分衛

龍年大吉

2023全球總冠軍

凱特

賴瑞和羅瑞

藍國王

防毒軟體

極限威能：里昂、米可、爆破麥克、范、鴉和艾德加

玩家頭像

監視器畫面

聖誕老徒

綠毛鬼靈精

亂鬥5周年慶

星虹英雄積分

美好星卡通工作室、美好星卡通工作室標誌

飛天小派克、終極大魔王、粉貓女僕

爆走四分衛

森巴掌旗官

齊天大聖

龍的傳人

凱特

喵喵武僧

賴瑞和羅瑞

冠軍歐提斯

暗黑天使

藍國王

防毒軟體

勁辣老麥

追星謎妹

極限威能：里昂、米可、爆破麥克、范、鴉和艾德加

稱號

「璀璨之始」：卡通工作室主題季高級亂鬥通行券專屬稱號

「至尊金龍」：龍年大吉主題季高級亂鬥通行券專屬稱號

「是在笑什麼！」：米可專精稱號

「喵喵喵」：凱特專精稱號

「我就是法律」：賴瑞和羅瑞專精稱號

平衡性調整

加強

柯爾特 裝彈速度：從1700毫秒調整為1400毫秒

安珀 傷害：從200調整為220

鷹獵人爆 傷害：從600調整為700

阿信 生命值：從5200調整為5400

格斯 傷害：從940調整為1000

查斯特 生命值：從3500調整為3700

珍娜 傷害：從940調整為980 蓄滿超級技能所需攻擊次數：從7調整為6

珀爾 移動速度：從670調整為720

奔騰 生命值：從2800調整為3000



削弱

查莉 普通攻擊冷卻時間：從250毫秒調整為500毫秒 超級技能持續時間：從7秒調整為5秒 超級技能蓄能：從5次普攻調整為6次普攻 武裝配件（蜘蛛攻勢）生命值：從1100調整為700

阿魯 普通攻擊命中提供的蓄能：從143調整為120

史派克 強化裝置（黏性尖刺）提供的額外減速效率：從50%調整為30%

羅莎 生命值：從5400調整為5000

巴斯特 武裝配件（慢動作重播）：移除了減速效果

納妮 生命值：從2600調整為2400 普通攻擊命中提供的蓄能：從105調整為92



地圖、遊戲模式和活動循環調整

根據大家投票的結果，「積分狩獵戰」模式將會回歸遊戲！它將在接下來的幾個月裡取代「亂鬥擂台」模式。

另外，趁著最近沒有官方賽事，我們終於可以大幅度更新地圖池囉！大部分模式都有足夠的地圖可供輪換，所以新的地圖池應該能讓大家感覺耳目一新。

超級豬豬活動也會推出新的地圖！

由於本次輪換的地圖很多，我們在此將重點介紹遊戲中新增的地圖，移除的地圖就不再詳細列出了。

荒野生死鬥

洞穴迷宮

雙重麻煩

沙丘漂流

遺忘斷崖

安全中心

幽暗溪流

風暴平原

銀河系

亂鬥足球

後院球場

粗製濫造

團團包圍

銀河球場

超出邊界

視網膜

三重威脅

冬日派對

寶石爭奪戰

瘋狂競技場

千鈞一髮

咻咻作響

堅石礦井

終點站

礦車狂奔

開闊地帶

各司其職

極限淘汰賽

搖滾蓓爾

短兵相接

烈焰鳳凰

金臂峽谷

治癒中場

全新視角

空曠荒野

末日水域

據點搶奪戰

網格交錯

開放空間

灼熱火圈

巍峨分隔

金庫攻防戰

遙遠的橋

乾涸河床

安全區域

肆虐龍捲風

積分爭奪戰

分層烘烤

神秘流星

蝮蛇大草原

巨大裂口

積分狩獵戰

艱難困苦

狩獵季

循跡出擊

歐米加

排位賽（星光聯賽）

所有模式： 亂鬥足球：後院球場、三重威脅、冬日派對 寶石爭奪戰：終點站、開闊地帶、各司其職 據點搶奪戰：灼熱火圈、巍峨分隔、開放空間 金庫攻防戰：遙遠的橋、乾涸河床、肆虐龍捲風 極限淘汰賽：短兵相接、空曠荒野、搖滾蓓爾 搶星大作戰：分層烘烤、神秘流星、巨大裂口



地圖場景調整

移除 驚魂車站 重歸荒野 莫提斯的暗夜工坊（包括荒野生死鬥） 亂鬥之城 怪誕馬戲團

新增 機器人工廠（包括荒野生死鬥） Mr. P的冰雪大飯店 格鬥遊戲 美好星卡通（New） 冬季5v5（New）



全新5v5遊戲模式

大家期待已久的5v5遊戲模式終於上線囉！在這次更新週期中，5v5遊戲模式將以週末活動的形式出現。這些模式的地圖更大，而且與經典模式（亂鬥足球、積分爭奪戰和寶石爭奪戰等）相比，它們在玩法上還有些小變化！

5v5亂鬥足球 ：球場從直向變為橫向！此外，雖然球門變大不少，但因為要對付的防守者變多了，大家仍然需要花費一番力氣才能進球！

5v5積分爭奪戰 ：與原本的模式玩法相同，但地圖更大，獲勝所需的擊殺次數也更多！

5v5寶石爭奪戰：部分地圖上有兩個寶石礦井，戰鬥的激烈程度加倍！

亂鬥聖誕節免費小禮物

從12月12日開始，遊戲中將會推出聖誕日曆！每天登入遊戲即可領取一份小禮物，其中包括免費的全新神話英雄米可，還可以免費領取最近一次Supercell MAKE玩家創意活動的獲勝造型，柯爾特的「暗黑天使」！

本活動將在12月26日結束，大家要記得在今年結束前去領取全部禮物唷！

新版亂鬥通行券和高級亂鬥通行券

更新後的亂鬥通行券只能透過應用程式內購買獲得

新版亂鬥主題季調整為每月一次，開始時間為每個月的第一個星期四

代幣和雙倍代幣加成將改名為主題季經驗值和雙倍經驗加成

重新平衡主題季任務和解鎖獎勵的需求，新版任務將更容易完成

免費主題季獎勵總數有所提升，同時獎勵中新增寶物之星

達到最後一階後的額外獎勵改為寶物之星

新版亂鬥通行券特色 玩家可選擇解鎖任意稀有度在史詩以下的英雄，或獲得1000英雄積分 每季都有亂鬥通行券造型 專屬星虹名稱 額外商店每日小禮物（New） 雙倍每日對戰經驗值（New） 額外每日任務（New） 專屬主題季任務

新增高級亂鬥通行券，它有多項額外獎勵： 2款亂鬥通行券造型的異色造型！ 立即完成20%亂鬥通行券進度 （New）專屬玩家頭銜 更多資源獎勵！



如果玩家擁有某款造型，但尚未解鎖對應英雄，現在可以先將該造型儲存在亂鬥圖鑑當中！

幾週前，我們發布了一篇文章，對比新舊亂鬥通行券的獎勵和尊享福利。 大家可在此查看亂鬥通行券改版的詳細介紹 ，以及相關最新調整。

星虹英雄積分和星虹英雄改動

星虹英雄積分將從遊戲中移除。更新上線後，玩家沒用完的所有星虹英雄積分將按1:1.85的比例轉換為英雄積分。

英雄的「星虹」稀有度將被移除，先前的星虹英雄將轉移到星光之路上，並獲得稀有度如下： 史詩 ：格爾、葛蕾特、阿信、蘿拉、山姆、曼蒂、麥希、珀爾 神話 ：阿魯、拉夫、霸子、范、異芙、珍娜、歐提斯、巴斯特、R-T、查莉 傳奇 ：康迪留斯和奔騰

查莉是特例，她將在2024年1月11日才會出現在星光之路上。

戰隊及超級豬豬活動相關優化

現在可透過對戰記錄或戰隊頁面將重播分享給戰隊

12月至2月的超級豬豬隨機事件： 冰河時代（New） 劇毒競技場（New） 能量無窮 經典對戰

地圖 寶石爭奪戰：堅石礦井、死裡逃生 極限淘汰賽：空曠荒野、短兵相接 據點搶奪戰：巍峨分隔、灼熱火圈 積分爭奪戰：巨大裂口、神祕流星 亂鬥足球：三重威脅、團團包圍



榮耀之路獎勵調整

調整了解鎖各遊戲模式的節點，現在可更早解鎖

部分榮耀之路獎勵改成寶物之星 10000盃之前的獎勵將包含更多寶物之星 每10000盃增加一個傳奇寶物之星獎勵 兩個傳奇寶物之星獎勵之間，每5000盃增加一個神話寶物之星



遊戲內可選廣告

我們將在部分地區推出一項實驗性功能，即選擇性觀看的廣告影片。我們設計這項功能時，目標是不影響大家原本的遊戲體驗，並可以讓玩家獲取額外尊享福利，如額外每日任務、更多每日對戰經驗、商店額外每日小禮物。

啟用亂鬥通行券的玩家已經擁有上述尊享福利，因此無需使用這項新功能。

根據可選廣告功能在測試地區的實際表現，我們可能會在2024年將該功能推廣到更多地區。

連勝機制

天梯對戰每連勝一場，都可獲得額外獎盃

連勝獎勵機制將從2連勝開始觸發。連勝場數每增加1場，額外獲得的獎盃數就會對應增加1盃，上限為增加5盃。

單人荒野生死鬥中，最終排名第6至10名視為失敗，第5名視為平局。

雙人荒野生死鬥中，最終排名第4至5名視為失敗，第3名視為平局。

對戰失敗才會導致連勝中斷，平局不會中斷連勝。

其他調整

大家現在可以獲得並收藏尚未解鎖英雄的造型囉！這些造型可在亂鬥圖鑑查看。

更新後，玩家在遊戲內檢舉玩家名稱、戰隊名稱、戰隊簡介和戰隊郵件訊息會更方便

戰隊郵件訊息將在14天後自動刪除

英雄介面新增按專精排序的選項

無法再儲存英雄積分。亂鬥主題季結束後，該主題季所有未領取的英雄積分將自動用於目前正在解鎖的英雄，或用於將與新主題季一起推出的全新英雄，又或是用於升級聲望等級。

問題修復